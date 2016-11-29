Блоги  Один дома

Один дома

В преддверии зимней суеты пришло время не только подумать о меню новогоднего стола, но и том, куда отправится на праздничные каникулы. Если вы счастливый владелец четвероного проказника, это решение осложняется муками совести – «как оставить любимое чудо» и нервными мыслями «что же делать?»: брать его с собой, оставлять одного, умолять друзей навещать одинокое создание или воспользоваться услугами специализированного отеля для животных. В каждом варианте есть свои преимущества и недостатки, но, так или иначе, каждый из них оборачивается беспокойством для питомца и (скорее всего) для вас, поэтому важно сделать этот период максимально комфортным.

Если ваш подопечный миниатюрный пес, который привык обходиться без ежедневных прогулок, лучше не подвергать животное дополнительным стрессам и оставить его одного на пару дней. Однако стоит принять во внимание характер питомца - общительным особям будет непросто остаться без заботы своего хозяина, в то время как независимый зверь, который ценит личное пространство, может даже не заметить вашего отсутствия. Самые важные вещи, которые нужно учесть это: наличие воды, еды, лотка, игрушек, а также полная безопасность квартиры. Начнем с того, что корм следует разложить в несколько мисок и расставить их по квартире, ведь есть вероятность того, что от скуки четвероногий отшельник съест всё в один день. Обязательно нужно позаботиться о воде – поставить несколько мисок с жидкостью, а лучше приобрести специальную поилку с резервуаром, тогда вы сможете быть уверенны, что ваш любимец сможет утолить жажду в любой момент. Если ваш питомец исключительный чистюля, оставьте дополнительный лоток, чтобы ему не пришлось искать другое укромное место, а вас не ждал неприятный сюрприз. Крайне важно оградить малыша от возможных опасностей, чтобы жажда приключений и активные игры не обернулись несчастным случаем. Закройте все окна и форточки, двери шкафов, уберите бьющиеся предметы и все, что «плохо лежит», а лучше всего – отключить электричество, чтобы начинающий кулинар не смог, например, активировать сенсорную плиту. И наконец, еще одной важной рекомендацией будет оставить на виду любимые игрушки, чтобы скрасить хвостатому ожидание хозяина.

Если вам повезло с соседями, родственники живут недалеко или совесть не позволит вашим друзьям оставить несчастных брошенок совсем одних, «минуты расставания» пройдут для ваших четвероногих членов семьи чуть легче. Самым простым вариантом будет оставить ключи от квартиры и попросить свою «команду поддержки» навещать животных: кормить, играть, гулять, убирать и выполнять другие привычные манипуляции, которые скрасят жизнь ушастого товарища. Если же ему предстоит временно сменить обстановку (и место жительства), нужно внимательно собрать ему приданное в дорогу. Привычные миски, лоток с наполнителем, лежанка, и любимые игрушки помогут снизить стресс от нового помещения и малознакомых людей. Очень важно позаботиться о достаточном количестве еды для хвостатых смельчаков – лучше всего приготовить в дорогу тот же корм, который используете дома. В идеале он должен содержать комплексом витаминов, минералов и жирных кислот Омега-3 и Омега-6, а также пробиотики (как, например российский корм супер-премиум класса Blitz), чтобы профилактировать расстройство кишечника и иммунитета, которое может быть спровоцировано стрессовой ситуацией.

Если вас отчаянно пугает разлука с любимым хвостиком и вы предпочитаете брать его с собой, вас ждет долгий путь формализации перемещения животного через границы. Но об этом в следующий раз…

3 недели, 2 дня назад

Теги: Питание