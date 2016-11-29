Блоги В болезни и в здравии. ССЗ
[Acana] 4 года, 3 месяца, Москва
Собаки 0
В болезни и в здравии. ССЗ
Если верить статистике, это довольно распостраненная патология – как минимум 10% кошек и собак сталкиваются с этим роковым недугом. К сожалению, большинство ССЗ развиваются в течение длительного времени, поэтому к тому моменту, когда самый внимательный хозяин сможет заметить какие-либо признаки расстройств, в организме могут произойти серьезные нарушения. Тем не менее, знать характерные симптомы проблем с сердцем необходимо – они отличаются для кошек и собак.
Собаки. Первым звоночком для владельцев хвастатых охранников должен стать кашель. Он может проявляться в течение всего дня и усиливаться в ночное время. Постепенно приступы будут учащаться и усиливаться, а также дополняться другими симптомами: утомляемость, вялость, одышка и затрудненность дыхания, резкое снижение веса, отсутсвие аппетита и даже потеря сознания.
Если вы заметили один или несколько из вышеперечисленных симптомов, или ваш четвероногий товарищ просто стал плохо переносить физические нагрузки, не стоит откладывать визит в ветеринарную клинику. Грамотные врачи смогут точно определить диагноз после осмотра и нескольких исследований (анализ крови, ЭКГ, эхокардиография и т.д.), а также дадут назначения по лечению и профилактике – своевременное вмешательство может замедлить или приостановить развитие заболевания.
В чем же причина нарушения работы сердечно-сосудистой системы у домашних животных? В первую очередь, это, конечно же, генетическая предрасположенность. Так, некоторые породы имеют большую склонность к развитию патологий: например, доберманы, доги, кокер-спаниели, бульдоги, и некоторые другие. Кроме того, существует ряд факторов, которые могут спровоцировать ССЗ: перенесенные инфекционные и простудные заболевания, тяжелые физические нагрузки, травмы, кровопотеря.
Конечно, оградить питомца от любых опасностей не представляется возможным, но некоторые превентивные меры все-таки можно принять. Оградите своего пушистого проказника от перегревов и охлаждений, постепенно готовьте к физическим испытаниям, тренируя выносливость, и проводите своевременную вакцинацию против инфекционных заболеваний. Особое внимание стоит уделить рациону четвероногого домочадца – он должен быть сбалансированным, профилактировать появление лишнего веса и развитие сахарного диабета. Такое меню разработали канадские специалисты, в его основе лежит принцип биологического соответствия, который гласит, что питание должно быть максимально приближенным к природному. В естественной среде основу диеты собачьих составляет мясо, т.е. белок, в то время как углеводы им практически не требуются. Данный подход поможет сохранить здоровье и отличную форму вашего любимца.
К здоровью ушастых членов семьи стоит относиться особенно ответственно, ведь самостоятельно пожаловаться на плохое самочуствие они не могут, а значит, вся надежда остается на наблюдательность хозяина. Правильная диета в сочетании с умеренными тренировками и играми позволят вам наслаждаться обществом друг друга долгие годы. Главное, не забывать следить и за своим здоровьем
3 недели, 2 дня назад Комментарии 0
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