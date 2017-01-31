Блоги  Остаемся зимовать

Остаемся зимовать

Когда в зимние морозы приходится покидать уютный дом и куда-то бежать, мы невольно завидуем нашим хвостатым, которые имеют полное право нежиться в теплой кроватке. Тем не менее, не все напасти обошли их стороной: как грациозным кошечкам, так и верным псам снежное время года приносит большие изменения в организме и перестройку биологических часов. Однако заботливый хозяин в силах сделать этот период легким и спокойным для четвероногого.

Внимательный владелец может быть сильно озадачен тем, что в снежный холодный период домашний питомец становится менее активным, линяет, а привычным состоянием становится сон в уютном уголке. Если и вы это заметили, не переживайте, такое состояние обусловлено тем, что отопление в квартире нарушает естественные процессы в его организме: у питомца ухудшается обмен веществ, снижается сопротивляемость к инфекциям. Всё это говорит о том, что зимой вам стоит проявить особую внимательность к своему четвероногому хищнику.

Если прогулки в компании любимого зверя входят в ваш повседневный распорядок дня, сократите время на улице до 15-20 минут. Не лишним будет купить теплую одежду для питомца. Возьмите хвостатого на поводок, чтобы у пушистого исследователя не появилось искушения пройтись по непрочному льду водоема или прыгнуть в глубокий сугроб, под которым могут скрываться острые предметы. Помните, что реагенты на улице так же могут быть опасны и вызвать аллергию – тщательно мойте лапы после прогулок либо приобретите специальные ботиночки, которые сохранят нежную кожу подушечек лап.

Не злоупотребляйте водными процедурами и хорошо просушивайте шерсть, ведь даже несмотря на то, что питомец не выходит на улицу, сквозняки из окон могут стать причиной простуды. Если же вы видите, что животное мерзнет дома, соорудите ему теплое и не продуваемое место для сна.

Важной причиной хорошего самочувствия вашего пушистого друга в снежное время года, конечно, является питание, и, если заботливый владелец не составит правильное меню, у хвостатого могут появиться проблемы со здоровьем. В холодную погоду иммунитет особенно ослаблен, организм может быть подвержен различным заболеваниям, а, значит, в рацион любимого друга нужно включить полезные минералы и фитокомпоненты. Зимнее меню должно, прежде всего, содержать достаточное количество белков и жиров, ведь чтобы согреться, зверю будет нужно много энергии. Чтобы избежать набора веса четвероногого, кормите животное чаще, например, 4-5 раз в день, но небольшими порциями. В холодный период как домашние кошечки, так и активные псы любят поспать, двигаются гораздо меньше а, значит, может возникнуть угроза набора веса.

Если вы всё еще думаете о том, чем же кормить своего питомца, то отличным решением будет выбрать настоящий «зимний рацион». Канадские специалисты создали сублимированные корма, которые получили название «биологически соответствующего питания». Используя технологию сублимации (freeze-drying), из ингредиентов при низких температурах (-50 °) удаляется влага, но сохраняются микроэлементы, витамины и все полезные вещества. Эта формула содержит 90% мясных ингредиентов и поможет вашему зверю пережить даже самые лютые морозы.

Пользуясь этими простыми советами, вы позаботитесь о своём домашнем хищнике, и морозное, но волшебное время года будет полно только хороших воспоминаний. Счастливой и здоровой зимы вам и вашему любимцу!

2 дня, 10 часов назад

Теги: Питание