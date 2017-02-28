Блоги  Давайте жить дружно!

Давайте жить дружно!

Все любители животных обычно делятся на два типа: одни не представляют своей жизни без кошек, а другие без ума от верных псов. Однако есть и те, кто решился поселить в своём доме сразу двух противоположных по характеру питомцев. Как сделать так, чтобы это сожительство не превратилось в большую войну между животными?

О том, что кошки и собаки не уживаются вместе, знает даже маленький ребенок, но не каждый догадывается, что причина такой неприязни в том, что у этих зверей совершенно разный образ жизни и мировоззрение. Собакам нужно общение и игры, ведь в дикой природе они жили в стаях, тогда как грациозные хвостатые хищницы – существа, которые ценят личное пространство и избегают контакта с незнакомыми им животными. Именно поэтому любопытный пёс получит шипение в ответ на свою дружелюбность, и, наверняка, уже не захочет общения с кошкой. Конечно, постоянно наблюдать такое противостояние двоих любимых животных довольно сложно, и каждый хозяин захочет подружить питомцев.

Любовь и взаимное уважение ваших пушистых домочадцев, как ни странно, зависит прежде всего от вас, и, если вы учтете несколько советов и проявите достаточную терпеливость, вам удастся избежать ожесточенной борьбы в вашем доме. Конечно, такое соседство следует обдумать заранее – лучше всего взять животных, когда они еще совсем малыши, ведь взрослея бок о бок, четвероногие привыкнут друг к другу и станут жить не разлей вода. Если же вы решили найти компанию вашему заскучавшему питомцу, то подружить хищников будет гораздо сложнее, но тоже возможно. Знакомство хвостатых следует проводить, держа животных на безопасном расстоянии, реакцию на нового соседа предугадать сложно, а первый конфликт обычно откладывается в памяти зверя надолго. Учтите, если у одного из ваших любимцев трудный характер, стоит взять пса на поводок и надеть на него намордник, а кошке обстричь когти. С самого начала займитесь воспитанием, определите, кто в доме хозяин, чтобы исключить борьбу за «власть», которая естественна для животных в их среде обитания. Специалисты советуют дать грациозной усатой хищнице возможность почувствовать превосходство, ведь кошки по своей природе не умеют подчиняться, а собаки, напротив, дружелюбны и легко пойдут на компромисс. Следует также обеспечить каждому зверю личное пространство, у хвостатых должна быть своя зона отдыха, личная миска и игрушки, таким образом животное будет чувствовать себя в безопасности. Постарайтесь обеспечить внимание обоим четвероногим любимцам, чтобы избежать ревности, звери всегда жаждут любви хозяина, поэтому нельзя обделять лаской и заботой ни одного из них. Помните, что внимание должно быть не равным, а достаточным, ведь кошкам не всегда комфортна навязчивость, а некоторые собаки готовы провести с любимым хозяином хоть весь день. Хорошим решением будет придумать совместное времяпрепровождение для домочадцев: прогулки, выезды на природу, игры, где могут участвовать оба зверя. Уже через несколько недель вы увидите, как животные привыкнут друг к другу, начнут проводить всё больше времени вместе, а может быть даже разделят игрушки и место для сна. Не отчаивайтесь, если мир в доме так и не наступил, значит, ваши питомцы слишком сильно любят вас, чтобы смириться с пушистым соседом. В этом случае стоит сделать всё возможное, чтобы животные не конфликтовали и не устраивали военных действий.

Ещё одной сложностью может стать питание. Теперь семья стала больше, а любящий хозяин наверняка хочет, чтобы каждый из его питомцев был вкусно и полезно накормлен. Конечно, есть универсальные корма, которые можно давать как кошкам, так и собакам, но специалисты не рекомендуют такое питание, ведь у хвостатых абсолютно разные потребности в витаминах, минералах и питательных веществах. Подберите корм, созданный специально для вашего любимца, отвечающий его породе и потребностям организма. При планировании рациона можно обратить внимание на российские корма Blitz, которые создаются для кошек и собак разных возрастов и пород и содержат оптимальный баланс животного белка, жиров, углеводов, витаминов и минералов для каждого зверя. Подобрав корм, остаётся только следить, чтобы ваши питомцы лакомились строго из своей тарелки, для этого можно поставить кошачью миску на возвышенность, например, подоконник, там пёс её точно не найдет.

Большая хвостатая семья – это огромная ответственность, но в то же время в два раза больше радости и любви. Крепкой дружбы и здоровья вашим пушистым домочадцам!

36 минут назад

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