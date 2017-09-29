Блоги  Топ-5 заблуждений о кормлении собак

Топ-5 заблуждений о кормлении собак

1. Основная пища для собак – кости



Это одно из самых популярных заблуждений, которое мы слышим с детства. Как бы нас ни убеждали в правильности этого высказывания, кормить хвостатого товарища костями категорически нельзя. Почему? Кости плохо перевариваются, а их острые края могут серьезно травмировать внутренние органы животного, кроме того, возрастает риск развития заворота кишка и появление запоров.



Другая категория хозяев, уверена, что нет ничего лучше для их четвероногих подопечных наваристой каши на мослах. Однако желудок пса генетически не способен переварить пищу, предназначенную для двуного создания.



2. Больше, чем нужно собака не съест



На каждом этапе жизни и развития питомца есть рекомендуемые нормы, устанавливающие количество приемов пищи. Например, щенков до 4-5 месяцев следует кормить 3-4 раза в день, до 8-10 месяцев — 3 раза, а взрослую собаку — дважды вдень: утром, после прогулки (не менее чем через 30 минут), и перед вечерним променадом (не менее чем за 2 часа). Самое главное здесь – баланс. После каждого приема пищи миска должна оставаться пустой: если вы замечаете, что ваш питомец регулярно оставляет недоеденным часть своего рациона, то порцию следуют уменьшить, а вот если ваш хвостатый друг тщательно вылизывает миску, это, наоборот, повод задуматься об увеличении привычной порции. В этом вопросе следует быть крайне внимательным и объективно оценивать физическое состояние любимца, ведь все мы знаем особый «талант» четвероногих делать жалостливый голодный взгляд и способность умять любой съедобный кусок. В случае если подопечный не знает чувства меры, вам придется взять ответственность на себя: проявить мужество, не поддаваться на «мольбы» и не потакать чревоугодию.

В помощь заботливым хозяевам на упаковках сухого корма, как правило, есть таблички, которые помогают рассчитать норму. Для взрослой собаки и щенка она будет разной. Например, для кормов ACANA & ORIJEN формула расчета порции будет такой: от 1,5 до 3 месяцев четвероногих малышей стоит кормить двойной дозой взрослой нормы для этого веса. В период 3-6 месяцев порцию следует увеличить на 50% по сравнению с нормой взрослой особи, а в 6-11 месяцев это число снижается до 25%. Не стоит забывать, что нормы производителем указываются ориентировочно, ведь каждое животное уникально, а значит, суточный рацион может быть скорректирован в соответствии с индивидуальными потребностями. Помните, что лишний вес способен повысить риск развития диабета. При выборе корма обратите внимание на состав. В ежедневный рацион хвостатого товарища должны входить разные виды мяса, яйца, рыба, овощи, фрукты, а вот злаки отсутствовать вовсе – они вредны для животного, так как являются высокогликемическим продуктом, то есть могут спровоцировать повышение уровня сахара в крови животного. Избегать также стоит кукурузы, риса, картошки и тапиоки.



Еще одно золотое правило – не менять привычный рацион слишком резко. В первые два дня стоит совмещать 75% старого корма и 25% нового. В последующие дни пропорции старого и нового корма можно свести к равному делению: 50 на 50. На пятый и шестой дни можно давать уже до 75% нового корма, а на седьмой день можно полностью переходить на него.



3. Нравится – пусть ест!



Не стоит думать, что собаке можно все продукты, а если уж ей нравится, то пусть ест себе на здоровье. Такой подход ни в коем случае не верный. Собака – это не мясорубка, способная перемолоть все, что ей дашь. Существует целый ряд продуктов, которые не должны присутствовать в ее рационе. К слову, продуктов «со стола» в меню пса быть вовсе не должно! Так, например, сладости могут нанести непоправимый вред здоровью хвостатого: пирожные, торты, кусковой сахар могут спровоцировать слезотечение и нарушить нормальную работу печени, а пряности, специи и ароматические вещества могут привести к потере обоняния, самого важного рецепторы охотничьих и служебных собак.



Сердобольные хозяева с радостью балуют любимых собак сырым мясом. Так ли это хорошо для них? На самом деле это нередко может провоцировать расстройство желудка, и помимо этого термически не обработанное мясо может содержать бактерии, которые могут стать серьезной угрозой здоровью вашего четвероного друга.



Аккуратным надо быть и с молочными продуктами, так как восприимчивость животного к лактозе ограничена.



Принимая решение кормить домашнего зверя сухим кормом, вы должны понимать, что это сбалансированный рацион, который не требует добавок. Человеческие продукты, столь желанные четвероногими попрошайками, способны не только нарушить баланс микроэлементов и витаминов, но и привести к серьезному расстройству ЖКТ.



4. Собака – это хищник, значит, питаться должна исключительно мясом.



Никто не спорит, что основной составляющей рациона вашего любимца должно быть мясо. Это источник протеина и аминокислот, обеспечивающих полноценный рацион и способствующих полноценному развитию домашнего питомца, поэтому корма должны включать в себя от 50 до 90% мясных компонентов. Однако не стоит забывать про овощи и фрукты, которые содержат клетчатку и при этом включают в себя минералы, витамины в природной форме.



Хороший сбалансированный корм должен содержать примерно 50—90% мяса, остальное – растительные компоненты, овощи, фрукты и травы. Такая пропорция соответствует меню, к которому животное адаптировалось в процессе эволюции, и называется биологически-соответствующим питанием. Именно оно является максимально приближенным к естественному рациону животных в природе. Первыми задумались о таком подходе к питанию домашних собак канадские специалисты и разработали корма, отвечающие данной философии.



1 месяц, 1 неделя назад

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