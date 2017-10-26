Блоги  Малыш по имени Хищник

Малыш по имени Хищник

За последние годы стало модным заводить собак маленьких пород, таких как терьеры (вест-хайленд-уайт-терьер и джек-рассел-терьер), французские бульдоги, таксы и шелти. Причины могут самыми разными – от эстетического удовольствия от внешнего вида собаки до удобства проживания с ней в небольшой квартире. Однако ошибочно думать, что маленькие собаки отличаются от своих более крупных сородичей только размерами. Для начала разберемся, каких собак принято считать мелкими и какие существуют особенности по уходу за такими породами.



Мелкими считаются собаки, которые во взрослом возрасте достигают веса 5-10 килограммов, а четвероногих друзей весом менее 5 килограмм причисляют к миниатюрным породам, к ним, например, относятся йоркширские терьеры, чихуахуа и папильоны. Несмотря на то, что внешне все эти породы выглядят по-разному, схожесть в поведении и особенностях обмена веществ позволяют объединить их в одну группу.



Такие питомцы нуждаются в более тщательном уходе за ротовой полостью из-за предрасположенности к болезням зубов и десен, по этой же причине их рацион должен быть диетическим, отвечающий всем потребностям.



Также корм для маленьких собак должен отличаться высокой питательностью, потому что у таких животных быстрый обмен веществ и небольшая вместимость желудка. Они не могут съесть много за один прием пищи, поэтому в небольшой порции должно содержаться достаточно питательных веществ и энергии, чтобы насытить маленького зверя нужным количеством калорий. Интересно еще то, что мелкие собаки более чувствительны к вкусу пищи, поэтому корм должен состоять из высококачественных ингредиентов. Таким образом, корм на основе мяса не только отражает природный рацион вашего питомца, но и обладает привлекательным вкусом.



Несмотря на то, что мелкие собаки едят мало, есть они должны часто, чтобы поддерживать уровень сахара в крови. Из-за небольших запасов энергии в организме такие собаки очень чувствительны к понижению концентрации сахара в крови (гипогликемии).

Следует учитывать тот факт, что некоторые хвостатые подопечные таких пород обладают чувствительным пищеварением и время от времени могут страдать расстройством кишечника. В таком случае корм должен содержать ограниченное количество ингредиентов.



Особое внимание необходимо уделять физическим нагрузкам. Маленькие собаки по природе более активны, чем крупные собаки. Ни в коем случае нельзя следовать глупому стереотипу «карманных» собак и носить любимца постоянно на руках. Животное нуждается в активных играх и движении.



Сбалансированное питание и физические нагрузки помогут избежать вашему другу такой проблемы, как ожирение. Это одна из самых распространенных проблем у собак. Как же подобрать корм, который будет одновременно вкусным и питательным, но не будет содержать высоко гликемических ингредиентов, повышающих риск развития диабета? Канадские специалисты решили этот вопрос и создали формулы, отвечающие философии биологического соответствия, то есть максимально приближенные к естественному рациону зверей в природе. Основу такого питания составляют мясные ингредиенты, в том числе свежие, – мясо выращенного на свободном выгуле цыпленка и индейки, мясо атлантической сельди, свежая цельная камбала, свежие куриные внутренности (печень, сердце, почки), цельные яйца несущихся в гнездах кур – а содержание простых углеводов в составе ограничено. Вместо них в составе присутствую полезные фрукты, овощи и целебные , обеспечивающие гликемический контроль.

Позаботьтесь о выборе правильного рациона для маленького хищника, и в ответ он подарит вам большую любовь!



2 недели, 1 день назад

Теги: Моя собака