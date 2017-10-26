Блоги Малыш по имени Хищник
[Acana] 5 лет, 2 месяца, Москва
Собаки 0
Малыш по имени Хищник
Мелкими считаются собаки, которые во взрослом возрасте достигают веса 5-10 килограммов, а четвероногих друзей весом менее 5 килограмм причисляют к миниатюрным породам, к ним, например, относятся йоркширские терьеры, чихуахуа и папильоны. Несмотря на то, что внешне все эти породы выглядят по-разному, схожесть в поведении и особенностях обмена веществ позволяют объединить их в одну группу.
Такие питомцы нуждаются в более тщательном уходе за ротовой полостью из-за предрасположенности к болезням зубов и десен, по этой же причине их рацион должен быть диетическим, отвечающий всем потребностям.
Также корм для маленьких собак должен отличаться высокой питательностью, потому что у таких животных быстрый обмен веществ и небольшая вместимость желудка. Они не могут съесть много за один прием пищи, поэтому в небольшой порции должно содержаться достаточно питательных веществ и энергии, чтобы насытить маленького зверя нужным количеством калорий. Интересно еще то, что мелкие собаки более чувствительны к вкусу пищи, поэтому корм должен состоять из высококачественных ингредиентов. Таким образом, корм на основе мяса не только отражает природный рацион вашего питомца, но и обладает привлекательным вкусом.
Несмотря на то, что мелкие собаки едят мало, есть они должны часто, чтобы поддерживать уровень сахара в крови. Из-за небольших запасов энергии в организме такие собаки очень чувствительны к понижению концентрации сахара в крови (гипогликемии).
Следует учитывать тот факт, что некоторые хвостатые подопечные таких пород обладают чувствительным пищеварением и время от времени могут страдать расстройством кишечника. В таком случае корм должен содержать ограниченное количество ингредиентов.
Особое внимание необходимо уделять физическим нагрузкам. Маленькие собаки по природе более активны, чем крупные собаки. Ни в коем случае нельзя следовать глупому стереотипу «карманных» собак и носить любимца постоянно на руках. Животное нуждается в активных играх и движении.
Сбалансированное питание и физические нагрузки помогут избежать вашему другу такой проблемы, как ожирение. Это одна из самых распространенных проблем у собак. Как же подобрать корм, который будет одновременно вкусным и питательным, но не будет содержать высоко гликемических ингредиентов, повышающих риск развития диабета? Канадские специалисты решили этот вопрос и создали формулы, отвечающие философии биологического соответствия, то есть максимально приближенные к естественному рациону зверей в природе. Основу такого питания составляют мясные ингредиенты, в том числе свежие, – мясо выращенного на свободном выгуле цыпленка и индейки, мясо атлантической сельди, свежая цельная камбала, свежие куриные внутренности (печень, сердце, почки), цельные яйца несущихся в гнездах кур – а содержание простых углеводов в составе ограничено. Вместо них в составе присутствую полезные фрукты, овощи и целебные , обеспечивающие гликемический контроль.
Позаботьтесь о выборе правильного рациона для маленького хищника, и в ответ он подарит вам большую любовь!
2 недели, 1 день назад Комментарии 1
Теги: Моя собака
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