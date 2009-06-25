Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Вопросы, связанные с работой сайта

as1551

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Тверь

Собачий гуру Сообщений 4966

С 2009-06-25

АЛЕКСАНДР! ВЫ ФОРУМ ПОКИНУЛИ ИЛИ ЗАБРОСИЛИ?

ЧТО ПРОИСХОДИТ? ЧТО ЗА РАЗБРОД И ШАТАНИЕ?

ФОРУМ И БЛОГИ ЗАГАЖЕН СПАМОМ!!!!

КУЧА ТЕМ ПОВТОРОВ!

ИЛИ ВАМ ТЕПЕРЬ НАПЛЕВАТЬ НА ФОРУМ?

О МОРАЛЬНОМ ОБЛИКЕ НЕ ПЕЧЁТЕСЬ.... ПОМНИТСЯ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ЭТО ВАС ОЧЕНЬ ЗАБОТИЛО, ПЕРЕЖИВАЛИ ЧТО ЧИТАЮТ ДЕТИ И МОЛОДЁЖЬ.....КАК ТАМ У ВАС "все таки нас дети-подростки читают, разговоры про налево и тп не влияют хорошо на них и про презервативы тоже".

А ТЕПЕРЬ "ЗАХОДИ НА ОГОНЁК" И СПИСОК ПОРНУХИ НА ПОЛОВИНУ СТРАНИЦЫ!

ФОРУМ ПРЕВРАТИЛСЯ В БОЛЬШУЮ КЛОАКУ! 28.02.2017 23:26 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")