Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Вопросы, связанные с работой сайта

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АДМИН И МОДЕРАТОРЫ АУ!!!
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  • Сообщений     4966
  • С 2009-06-25

АЛЕКСАНДР! ВЫ ФОРУМ ПОКИНУЛИ ИЛИ ЗАБРОСИЛИ?
ЧТО ПРОИСХОДИТ? ЧТО ЗА РАЗБРОД И ШАТАНИЕ?
ФОРУМ И БЛОГИ ЗАГАЖЕН СПАМОМ!!!!
КУЧА ТЕМ ПОВТОРОВ!
ИЛИ ВАМ ТЕПЕРЬ НАПЛЕВАТЬ НА ФОРУМ?
О МОРАЛЬНОМ ОБЛИКЕ НЕ ПЕЧЁТЕСЬ.... ПОМНИТСЯ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ЭТО ВАС ОЧЕНЬ ЗАБОТИЛО, ПЕРЕЖИВАЛИ ЧТО ЧИТАЮТ ДЕТИ И МОЛОДЁЖЬ.....КАК ТАМ У ВАС "все таки нас дети-подростки читают, разговоры про налево и тп не влияют хорошо на них и про презервативы тоже".
А ТЕПЕРЬ "ЗАХОДИ НА ОГОНЁК" И СПИСОК ПОРНУХИ НА ПОЛОВИНУ СТРАНИЦЫ!
ФОРУМ ПРЕВРАТИЛСЯ В БОЛЬШУЮ КЛОАКУ!

цитироватьобратиться по нику28.02.2017 23:26

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")

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