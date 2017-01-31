Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

polukarov

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Москва

Новичок Сообщений 1

С 2017-01-31







Мы в прошлом году заказывали в СВ Окнах, которые на Профсоюзной, посмотрите их цены на сайте http://sv-windows.ru/kalkulyator.htm . Все супер, в комнате тепло, ничего не "плачет" И про эксплуатацию все подробно рассказали. Так что всем рекомендую идти туда! У меня и знакомых много, кто заказывал именно там... 03.02.2017 17:23