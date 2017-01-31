Свежие блоги
-
Как вылечить почку у собаки?
Кто сталкивался с почечной недостаточностью у своих питомцев? Делали гемодиализ?
-
Пудель ищет надежную семью!
Ищем надежную семью для парня 5,5 лет - пуделя миниатюрного (31 см) ...
-
Гриффон удивляет.
-
Колхоз животных
Британский писатель и публицист Джордж Оруэлл в первую очередь знаменит по роману-антиутопии ...
-
Что я люблю покушать!
-
Английский той терьер
Питомник "Вандебор", Москва. Первые английские той терьеры, первые российские АТТ на территориях ...
-
Щенки ризеншнауцера
Предлагаются к продаже щенки ризеншнауцера 09.09.2016г.р Родители щенков проверены по здоровью , ...
Топ 100 тем Топ 100 участников Форум О жизни
|Автор
|Сообщение
|
|
Этаж возьмем для рассмотрения высокий, например 15-ый. Квартира, напомню, однушка.
С оконными блоками на юго-запад видятся такие плюсы:
-кондиционер стоит от 12 до 20 тыр. простенький, т.е. вопрос прохлады не стоит вообще;
-солнце с 7 утра не светит в глаза. Утром когда еще прохладно и солнце на другой стороне, то очень приятно после завтрака постоять на балконе;
-вечером - потрясный заход солнца в любое время года;
-жара бывает в нашем регионе от силы только 2 месяца в году - в остальное время всегда после 2-ух часов в квартире светло и жизнерадостно. А в эти 2-а месяца справится с жарой даже самый китайский кондер. В то время как северная сторона - постоянно после 2-ух темнота и депресняк.
У кого из дромовцев есть практический опыт по такому вопросу?
Для отправки сообщения необходимо авторизоваться
В он-лайн(2): JimmyMab, polukarov