Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

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В какой однушке комфортнее: с окнами на запад (юго-запад) или на восток (юго-восток)?
Автор Сообщение
  • Сообщений     1
  • С 2017-01-31

Этаж возьмем для рассмотрения высокий, например 15-ый. Квартира, напомню, однушка.
С оконными блоками на юго-запад видятся такие плюсы:
-кондиционер стоит от 12 до 20 тыр. простенький, т.е. вопрос прохлады не стоит вообще;
-солнце с 7 утра не светит в глаза. Утром когда еще прохладно и солнце на другой стороне, то очень приятно после завтрака постоять на балконе;
-вечером - потрясный заход солнца в любое время года;
-жара бывает в нашем регионе от силы только 2 месяца в году - в остальное время всегда после 2-ух часов в квартире светло и жизнерадостно. А в эти 2-а месяца справится с жарой даже самый китайский кондер. В то время как северная сторона - постоянно после 2-ух темнота и депресняк.

У кого из дромовцев есть практический опыт по такому вопросу?

цитироватьобратиться по нику27.02.2017 20:27

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