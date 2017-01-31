Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

polukarov

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Москва

Новичок Сообщений 1

С 2017-01-31



С

-кондиционер стоит от 12 до 20 тыр. простенький, т.е. вопрос прохлады не стоит вообще;

-солнце с 7 утра не светит в глаза. Утром когда еще прохладно и солнце на другой стороне, то очень приятно после завтрака постоять на балконе;

-вечером - потрясный заход солнца в любое время года;

-жара бывает в нашем регионе от силы только 2 месяца в году - в остальное время всегда после 2-ух часов в квартире светло и жизнерадостно. А в эти 2-а месяца справится с жарой даже самый китайский кондер. В то время как северная сторона - постоянно после 2-ух темнота и депресняк.



У кого из дромовцев есть практический опыт по такому вопросу?

Этаж возьмем для рассмотрения высокий, например 15-ый. Квартира, напомню, однушка. оконными блоками на юго-запад видятся такие плюсы:-кондиционер стоит от 12 до 20 тыр. простенький, т.е. вопрос прохлады не стоит вообще;-солнце с 7 утра не светит в глаза. Утром когда еще прохладно и солнце на другой стороне, то очень приятно после завтрака постоять на балконе;-вечером - потрясный заход солнца в любое время года;-жара бывает в нашем регионе от силы только 2 месяца в году - в остальное время всегда после 2-ух часов в квартире светло и жизнерадостно. А в эти 2-а месяца справится с жарой даже самый китайский кондер. В то время как северная сторона - постоянно после 2-ух темнота и депресняк.У кого из дромовцев есть практический опыт по такому вопросу? 27.02.2017 20:27