Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение новостей

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Ищем дизайнера в команду
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  • Сообщений     1
  • С 2017-05-02

Разыскиваются крутые дизайнеры для творческого проекта в крутых проектах команды LegalRC.
Тематики на разработку:
Кристальный звездопад
Кладоискатель
Колумбийская плантация
Снуб Дог продакшен
Мучная фабрика
Плантация бабы Зои

Пример дизайна студии:

http://sspeed.pw/
http://hydraruzxpnew4af.onion.bio/
http://4ee.pw/
http://bro24.co/
http://vitalya-bro.co/

Оплата попроектаная, от 60к за крутой дизайн.
Пиши свой скайп под темой и ссылку на портфолио, мы обязательно свяжемся с тобой!

цитироватьобратиться по нику02.05.2017 10:56

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