Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение новостей

YUliya111

Рейтинг: 1

Москва

Новичок Сообщений 1

С 2017-05-02

Разыскиваются крутые дизайнеры для творческого проекта в крутых проектах команды LegalRC.

Тематики на разработку:

Кристальный звездопад

Кладоискатель

Колумбийская плантация

Снуб Дог продакшен

Мучная фабрика

Плантация бабы Зои



Пример дизайна студии:



http://sspeed.pw/

http://hydraruzxpnew4af.onion.bio/

http://4ee.pw/

http://bro24.co/

http://vitalya-bro.co/



Оплата попроектаная, от 60к за крутой дизайн.

Пиши свой скайп под темой и ссылку на портфолио, мы обязательно свяжемся с тобой!



02.05.2017 10:56