Свежие блоги
-
Пудель ищет надежную семью!
Ищем надежную семью для парня 5,5 лет - пуделя миниатюрного (31 см) ...
-
Гриффон удивляет.
-
Колхоз животных
Британский писатель и публицист Джордж Оруэлл в первую очередь знаменит по роману-антиутопии ...
-
Что я люблю покушать!
-
Английский той терьер
Питомник "Вандебор", Москва. Первые английские той терьеры, первые российские АТТ на территориях ...
-
Щенки ризеншнауцера
Предлагаются к продаже щенки ризеншнауцера 09.09.2016г.р Родители щенков проверены по здоровью , ...
-
Собаки и кошки
У меня война на даче. Окатилась приблудная кошка в темном углу сарая. ...
Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Лечение
|Автор
|Сообщение
|
|
У меня пёс породы Джек-рассел-терьер, поставили диагноз - почечная недостаточность. Лечились в ветеринарной клинике "Ответ" , там теперь проводят гемодиализ у кошек и маленьких собак. Бакса уже неделю ничего не беспокоит. Я почитал в Интернете про них, оказывается, гемодиализ и раньше делали животным, только большим, а здесь изобрели самостоятельно индивидуальный аппарат для маленьких питомцев. Мы рискнули попробовать, потому что таблетки и уколы нам перестали помогать. Результат на лицо уже через сутки.
Адрес клиники Ветеринарная клиника: Санкт-Петербург, Невский район, ул. Коллонтай, д.41; +7 (812) 584-86-12
Для москвичей: Новокуркинское шоссе, д. 33, ст. метро Планерная.
Тел. 8 (495) 664-61-24.
Для отправки сообщения необходимо авторизоваться
В он-лайн(1): Laki77