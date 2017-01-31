Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Лечение

BAKSS

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Москва

Новичок Сообщений 1

С 2017-01-31

У меня пёс породы Джек-рассел-терьер, поставили диагноз - почечная недостаточность. Лечились в ветеринарной клинике "Ответ" , там теперь проводят гемодиализ у кошек и маленьких собак. Бакса уже неделю ничего не беспокоит. Я почитал в Интернете про них, оказывается, гемодиализ и раньше делали животным, только большим, а здесь изобрели самостоятельно индивидуальный аппарат для маленьких питомцев. Мы рискнули попробовать, потому что таблетки и уколы нам перестали помогать. Результат на лицо уже через сутки.

Адрес клиники Ветеринарная клиника: Санкт-Петербург, Невский район, ул. Коллонтай, д.41; +7 (812) 584-86-12

Для москвичей: Новокуркинское шоссе, д. 33, ст. метро Планерная.

Тел. 8 (495) 664-61-24. 07.02.2017 11:33