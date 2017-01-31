О портале

Регистрация — владельцам собак и питомникам

Свежие блоги

Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Лечение

Поиск
Важно: правила форума
Гемодиализ у маленьких животных
Автор Сообщение
  • Сообщений     1
  • С 2017-01-31

У меня пёс породы Джек-рассел-терьер, поставили диагноз - почечная недостаточность. Лечились в ветеринарной клинике "Ответ" , там теперь проводят гемодиализ у кошек и маленьких собак. Бакса уже неделю ничего не беспокоит. Я почитал в Интернете про них, оказывается, гемодиализ и раньше делали животным, только большим, а здесь изобрели самостоятельно индивидуальный аппарат для маленьких питомцев. Мы рискнули попробовать, потому что таблетки и уколы нам перестали помогать. Результат на лицо уже через сутки.
Адрес клиники Ветеринарная клиника: Санкт-Петербург, Невский район, ул. Коллонтай, д.41; +7 (812) 584-86-12
Для москвичей: Новокуркинское шоссе, д. 33, ст. метро Планерная.
Тел. 8 (495) 664-61-24.

цитироватьобратиться по нику07.02.2017 11:33

Для отправки сообщения необходимо авторизоваться


Начало
Лечение


В он-лайн(1): Laki77

собаки, породы собак, фото собак, питомники собак, купить собаку ﻿ © 2007 «Догстер.ру». Все права защищены. Перепечатка материалов сайта разрешена только с письменного согласия администрации сайта «Догстер.ру»

2007 © Догстер.ру

Реклама · Ссылки · Помощь