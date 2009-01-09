Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Дрессировка ОКД

Лает на прохожих и дома! Как отучить?

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star1993

Собаки 2

Рейтинг: 3036

Тверь

Собачий гуру Сообщений 1899

С 2009-01-09

Когда люди идут вдалеке, то она на них лает, а как они оказываются вблизи, то боится даже мимо идти-кое-как ещё тащу или на руках проношу.

Машины-это вообще отдельная история. Она их теперь вообще не боится.

Гулять нормально там, где есть люди практически невозможно. Если её хотят погладить, то она прячется, а если всё-таки её достали, то прижимается и огрызается. Я конечно слышала, что пудели пустолайки, но не настолько же!!!!

Подскажите, как отучить лаять и приучить не бояться.? Как отучить щенка лаять на прохожих?(пудель,4 месяца) На улице лает на всё, что шевелится или издаёт звуки.Когда люди идут вдалеке, то она на них лает, а как они оказываются вблизи, то боится даже мимо идти-кое-как ещё тащу или на руках проношу.Машины-это вообще отдельная история. Она их теперь вообще не боится.Гулять нормально там, где есть люди практически невозможно. Если её хотят погладить, то она прячется, а если всё-таки её достали, то прижимается и огрызается. Я конечно слышала, что пудели пустолайки, но не настолько же!!!!Подскажите, как отучить лаять и приучить не бояться.? 04.03.2009 22:49 Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))

Spice

Собаки 5

Рейтинг: 10980

Москва

Собачий гуру Сообщений 9387

С 2008-08-26 star1993, ааа..ну это! обычно всегда так у мелких собачек так бывает !типо хоть я и маленький, но удаленький!

просто..вот она начала гавкать..обыкновенным рывком поводка и команда фу! (если она не знает команду фу..учи команде ФУ) потому что когда она выростет тыж ее отпускать будешь* ну наверно..так она побежит будет в ногах на кого-нибудь гавкать, а если человек придурок, то как пнет ее..и собаке навредит..так что лучше с пеленок учи, что нельзя..пывки, сама с ней типо беседы проводи, что типо нельзя! ну в крайнем случае можно по жопе ударить..или за холку чуть-чуть встряхнуть, если она не обращает на твои указания внимания! должна ей показать, что ты главная и тебя надо слушаться) , ааа..ну это! обычно всегда так у мелких собачек так бывает !типо хоть я и маленький, но удаленький!просто..вот она начала гавкать..обыкновенным рывком поводка и команда фу! (если она не знает команду фу..учи команде ФУ) потому что когда она выростет тыж ее отпускать будешь* ну наверно..так она побежит будет в ногах на кого-нибудь гавкать, а если человек придурок, то как пнет ее..и собаке навредит..так что лучше с пеленок учи, что нельзя..пывки, сама с ней типо беседы проводи, что типо нельзя! ну в крайнем случае можно по жопе ударить..или за холку чуть-чуть встряхнуть, если она не обращает на твои указания внимания! должна ей показать, что ты главная и тебя надо слушаться) 04.03.2009 22:58

Spice

Собаки 5

Рейтинг: 10980

Москва

Собачий гуру Сообщений 9387

С 2008-08-26 star1993, у меня до Джесси была шелти..противоположного хар-ра с Джессикой! та людей не то что бы боялась,но и не бежала к ним веляя хвостиком,.опасалась кароче! тож еиногда в ноги забивалась! мой совет я тода была мелкая и упустила этот шанс..ходи пока она мелкая по людным местам с ней гулять! просто чтобы она привыкла к народу и не боялась, а потом уже она и не так людей будет боятся..ну а вообще когда соба к людям бюежит это тоже не очень хорошо..т.к фиг знает, что людям голову взбредет) , у меня до Джесси была шелти..противоположного хар-ра с Джессикой! та людей не то что бы боялась,но и не бежала к ним веляя хвостиком,.опасалась кароче! тож еиногда в ноги забивалась! мой совет я тода была мелкая и упустила этот шанс..ходи пока она мелкая по людным местам с ней гулять! просто чтобы она привыкла к народу и не боялась, а потом уже она и не так людей будет боятся..ну а вообще когда соба к людям бюежит это тоже не очень хорошо..т.к фиг знает, что людям голову взбредет) 04.03.2009 23:01

star1993

Собаки 2

Рейтинг: 3036

Тверь

Собачий гуру Сообщений 1899

С 2009-01-09 Spice, спасиб. Ну я её воспитываю. За поводок всегда дёргаю когда лает, а ей хоть бы что. Когда люди мимо проходят и её держу чтоб не смылась, глажу, нельзя говорю. Ну не знаю чё получится.

Правда, все малявки злые. Чем меньше собачка, тем больше гонору. , спасиб. Ну я её воспитываю. За поводок всегда дёргаю когда лает, а ей хоть бы что. Когда люди мимо проходят и её держу чтоб не смылась, глажу, нельзя говорю. Ну не знаю чё получится.Правда, все малявки злые. Чем меньше собачка, тем больше гонору. 04.03.2009 23:05 Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 star1993, пробуйте при попытках лаять отвлекать едой или пищащей игрушкой (что ей больше нравится?) - переключайте внимание. Ну и побольше в людных местах бывайте. 08.03.2009 02:00 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

star1993

Собаки 2

Рейтинг: 3036

Тверь

Собачий гуру Сообщений 1899

С 2009-01-09 Agata, вот как раз это и хочу на днях попробовать))) , вот как раз это и хочу на днях попробовать))) 08.03.2009 15:55 Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 star1993, действуйте , действуйте 11.03.2009 19:22 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

ronika

Рейтинг: 3253

Таллин

Собачий гуру Сообщений 2116

С 2008-10-06 !

Вот начинаю его сладким за манивать !!! Надеюс по может, ну вроде резултат не плохой ... У нас похожая история, тоже малявочка и тоже не добрякВот начинаю его сладким за манивать!!! Надеюс по может, ну вроде резултат не плохой... 12.03.2009 19:58 Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.

star1993

Собаки 2

Рейтинг: 3036

Тверь

Собачий гуру Сообщений 1899

С 2009-01-09 Понимаете ли, миссия у неё такая

Она как агрессор. Я с ней на улице прям краснею и бледнею

Ну будем стараться. Вроде команду "Нельзя" уже подучили А моя тааакую истерику закатывает при виде машин. Ей глубоко плевать становится и на игрушки и на лакомство.Понимаете ли, миссия у неё такаяОна как агрессор. Я с ней на улице прям краснею и бледнеюНу будем стараться. Вроде команду "Нельзя" уже подучили 12.03.2009 22:12 Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))

ronika

Рейтинг: 3253

Таллин

Собачий гуру Сообщений 2116

С 2008-10-06 !!! Более послушным стал и меньше на людей лает!..

Уже даже почти не боитса с собаководами знакомитса ... У нас уже тоже кокие то улучшения есть!!! Более послушным стал и меньше на людей лает!..Уже даже почти не боитса с собаководами знакомитса... 22.03.2009 17:30 Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.

mbdesha

Собаки 1

Рейтинг: 228

Киров

Со стажем Сообщений 113

С 2009-03-05 и наш туда же! хотя вроде не малявочной породы (метис РОСа). но он не в истерику бросается. а злобно так рычит или грозно по-злому лает на собак и на людей. но, как правило, это если на поводке. а без поводка очень робкий. 27.03.2009 10:46

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 mbdesha, это у вас трусливая агрессия так проявляется. Надо культивировать в собаке уверенность в себе и своих силах. 28.03.2009 00:12 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

mbdesha

Собаки 1

Рейтинг: 228

Киров

Со стажем Сообщений 113

С 2009-03-05 а не подскажете как это сделать? в принципе я сама истеричностью не отличаюсь и обстановка в доме ровная. он единственный зверь в доме (не считая рыб) - любимец! но с таким поведением ему сложно будет адаптироваться в собачьем мире и завести друзей. собы от него или бегут или ведут себя агрессивно. 29.03.2009 23:26

DepreSSiya

Собаки 2

Рейтинг: 546

Благовещенск

Со стажем Сообщений 174

С 2009-03-02 Agata, вы случайно не кинолог? Очень грамотные советы.

Единственное хочу добавить, что начинать стоит с мест где мало людей и только потом, когда собака перестанет обращать на них внимание, переходить в более людные места.

mbdesha, у меня в группе был подобный случай. Метис лайки и ВЕО вырос в человеческом обществе, с собаками не общался. В итоге, когда ему исполнилось 10 месяцев и он стал практически неуправляемым, кидался на всех. Его привели ко мне на ОКД. Ничего соб потихоньку начал привыкать к собакам, научился общаться, иными словами - влился в собачье общество. Сейчас очень даже миролюбивый пес .

Почитайте выше совет Агаты. Помогает. , вы случайно не кинолог? Очень грамотные советы.Единственное хочу добавить, что начинать стоит с мест где мало людей и только потом, когда собака перестанет обращать на них внимание, переходить в более людные места., у меня в группе был подобный случай. Метис лайки и ВЕО вырос в человеческом обществе, с собаками не общался. В итоге, когда ему исполнилось 10 месяцев и он стал практически неуправляемым, кидался на всех. Его привели ко мне на ОКД. Ничего соб потихоньку начал привыкать к собакам, научился общаться, иными словами - влился в собачье общество. Сейчас очень даже миролюбивый песПочитайте выше совет Агаты. Помогает. 01.04.2009 14:36 Лучшее, что есть у человека, - это собака. (Туссен Шарле)

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 mbdesha, попробуйте знакомить и играть с дружелюбной уверенной собакой, вроде типичного лабра. На мой взгляд лучше без поводка на какой-нибудь площадке. По моим наблюдениям и книгам напряженная поза собаки на поводке чаще всего провоцирует драку и агрессию. Пусть собака полюбит дружить и играть. Тоже и с людьми – пусть ваши знакомые угощают и гладят собаку, сначала дома, а потом и на улице. Хвалите и поощряйте интонацией дружелюбную реакцию собаки.



DepreSSiya, к сожалению не кинолог, поэтому ставьте мои советы под сомнения. , попробуйте знакомить и играть с дружелюбной уверенной собакой, вроде типичного лабра. На мой взгляд лучше без поводка на какой-нибудь площадке. По моим наблюдениям и книгам напряженная поза собаки на поводке чаще всего провоцирует драку и агрессию. Пусть собака полюбит дружить и играть. Тоже и с людьми – пусть ваши знакомые угощают и гладят собаку, сначала дома, а потом и на улице. Хвалите и поощряйте интонацией дружелюбную реакцию собаки.к сожалению не кинолог, поэтому ставьте мои советы под сомнения. 04.04.2009 23:27 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

Яна

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Помоги пожалуйста! У меня той-терьер девочка нам 10 месяцев уже. Она умница, слушается, но есть одно но: когда приходят гости она начинает сильно лаять бросаться, скалить зубы. На улице не на всех, но инногда тоже такое бывает! Что делать я в растерянности! Помогите! 01.12.2009 22:32

Virka

Рейтинг: 2582

Жданов

Собачий гуру Сообщений 2494

С 2009-03-28 Яна, вроде по этому поводу уже говорили. могу добавить, что это пассивно оборонительная реакция. и попробуйте в этот момент (когда например кто-то приходит и она залаять собирается) взять ее на руки, переключить ее внимание игрушкой, или вообще покормить. а на прохожих - ну и пусть лает. будут знать - осторожно, злая собака ))) , вроде по этому поводу уже говорили. могу добавить, что это пассивно оборонительная реакция. и попробуйте в этот момент (когда например кто-то приходит и она залаять собирается) взять ее на руки, переключить ее внимание игрушкой, или вообще покормить. а на прохожих - ну и пусть лает. будут знать - осторожно, злая собака ))) 02.12.2009 10:57

ronika

Рейтинг: 3253

Таллин

Собачий гуру Сообщений 2116

С 2008-10-06 а на прохожих - ну и пусть лает. будут знать - осторожно, злая собака ))) Virka, ха ха вам наверное не приходилось сталкиватся с лающим тоем?!! это такойй громкий лай что на всю округу разноситса! рано или поздно здадут нервы.. на мой взгляд так.. , ха ха вам наверное не приходилось сталкиватся с лающим тоем?!! это такойй громкий лай что на всю округу разноситса! рано или поздно здадут нервы..на мой взгляд так.. 24.12.2009 21:57 Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.

ronika

Рейтинг: 3253

Таллин

Собачий гуру Сообщений 2116

С 2008-10-06 Яна, нуу можно и на улице лакомством отвлекать!.. или если у вас не рулетка, с легка поводком щлёпать.. ну команда тихо! должна быть. почащще бывать в людных местах и как уже говорилось, позволять друзям угощят собачку. у нас действовало. уже почти некогда не лает, на улице! дома сторож и то умеет быть тихо. к тем кто уже два три раза у нас был и не боится его спокоино относитя! даже радуется их приходу.. , нуу можно и на улице лакомством отвлекать!..или если у вас не рулетка, с легка поводком щлёпать.. ну команда тихо! должна быть. почащще бывать в людных местах и как уже говорилось, позволять друзям угощят собачку.у нас действовало. уже почти некогда не лает, на улице! дома сторожи то умеет быть тихо. к тем кто уже два три раза у нас был и не боится его спокоино относитя! даже радуется их приходу.. 24.12.2009 22:01 Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.