Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Дрессировка ОКД

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Как отучить щенка лаять на прохожих?(пудель,4 месяца) На улице лает на всё, что шевелится или издаёт звуки.
Когда люди идут вдалеке, то она на них лает, а как они оказываются вблизи, то боится даже мимо идти-кое-как ещё тащу или на руках проношу.
Машины-это вообще отдельная история. Она их теперь вообще не боится.
Гулять нормально там, где есть люди практически невозможно. Если её хотят погладить, то она прячется, а если всё-таки её достали, то прижимается и огрызается. Я конечно слышала, что пудели пустолайки, но не настолько же!!!!
Подскажите, как отучить лаять и приучить не бояться.?
Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))
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star1993, ааа..ну это! обычно всегда так у мелких собачек так бывает !типо хоть я и маленький, но удаленький!
просто..вот она начала гавкать..обыкновенным рывком поводка и команда фу! (если она не знает команду фу..учи команде ФУ) потому что когда она выростет тыж ее отпускать будешь* ну наверно..так она побежит будет в ногах на кого-нибудь гавкать, а если человек придурок, то как пнет ее..и собаке навредит..так что лучше с пеленок учи, что нельзя..пывки, сама с ней типо беседы проводи, что типо нельзя! ну в крайнем случае можно по жопе ударить..или за холку чуть-чуть встряхнуть, если она не обращает на твои указания внимания! должна ей показать, что ты главная и тебя надо слушаться)
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star1993, у меня до Джесси была шелти..противоположного хар-ра с Джессикой! та людей не то что бы боялась,но и не бежала к ним веляя хвостиком,.опасалась кароче! тож еиногда в ноги забивалась! мой совет я тода была мелкая и упустила этот шанс..ходи пока она мелкая по людным местам с ней гулять! просто чтобы она привыкла к народу и не боялась, а потом уже она и не так людей будет боятся..ну а вообще когда соба к людям бюежит это тоже не очень хорошо..т.к фиг знает, что людям голову взбредет)
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Spice, спасиб. Ну я её воспитываю. За поводок всегда дёргаю когда лает, а ей хоть бы что. Когда люди мимо проходят и её держу чтоб не смылась, глажу, нельзя говорю. Ну не знаю чё получится.
Правда, все малявки злые. Чем меньше собачка, тем больше гонору.
Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))
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star1993, пробуйте при попытках лаять отвлекать едой или пищащей игрушкой (что ей больше нравится?) - переключайте внимание. Ну и побольше в людных местах бывайте.
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Agata, вот как раз это и хочу на днях попробовать)))
Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))
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star1993, действуйте
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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У нас похожая история, тоже малявочка и тоже не добряк !
Вот начинаю его сладким за манивать !!! Надеюс по может, ну вроде резултат не плохой ...
Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
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А моя тааакую истерику закатывает при виде машин. Ей глубоко плевать становится и на игрушки и на лакомство. Понимаете ли, миссия у неё такая
Она как агрессор. Я с ней на улице прям краснею и бледнею
Ну будем стараться. Вроде команду "Нельзя" уже подучили
Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))
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У нас уже тоже кокие то улучшения есть !!! Более послушным стал и меньше на людей лает!..
Уже даже почти не боитса с собаководами знакомитса ...
Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
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и наш туда же! хотя вроде не малявочной породы (метис РОСа). но он не в истерику бросается. а злобно так рычит или грозно по-злому лает на собак и на людей. но, как правило, это если на поводке. а без поводка очень робкий.
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mbdesha, это у вас трусливая агрессия так проявляется. Надо культивировать в собаке уверенность в себе и своих силах.
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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а не подскажете как это сделать? в принципе я сама истеричностью не отличаюсь и обстановка в доме ровная. он единственный зверь в доме (не считая рыб) - любимец! но с таким поведением ему сложно будет адаптироваться в собачьем мире и завести друзей. собы от него или бегут или ведут себя агрессивно.
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Agata, вы случайно не кинолог? Очень грамотные советы.
Единственное хочу добавить, что начинать стоит с мест где мало людей и только потом, когда собака перестанет обращать на них внимание, переходить в более людные места.
mbdesha, у меня в группе был подобный случай. Метис лайки и ВЕО вырос в человеческом обществе, с собаками не общался. В итоге, когда ему исполнилось 10 месяцев и он стал практически неуправляемым, кидался на всех. Его привели ко мне на ОКД. Ничего соб потихоньку начал привыкать к собакам, научился общаться, иными словами - влился в собачье общество. Сейчас очень даже миролюбивый пес .
Почитайте выше совет Агаты. Помогает.
Лучшее, что есть у человека, - это собака. (Туссен Шарле)
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mbdesha, попробуйте знакомить и играть с дружелюбной уверенной собакой, вроде типичного лабра. На мой взгляд лучше без поводка на какой-нибудь площадке. По моим наблюдениям и книгам напряженная поза собаки на поводке чаще всего провоцирует драку и агрессию. Пусть собака полюбит дружить и играть. Тоже и с людьми – пусть ваши знакомые угощают и гладят собаку, сначала дома, а потом и на улице. Хвалите и поощряйте интонацией дружелюбную реакцию собаки.
DepreSSiya, к сожалению не кинолог, поэтому ставьте мои советы под сомнения.
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Помоги пожалуйста! У меня той-терьер девочка нам 10 месяцев уже. Она умница, слушается, но есть одно но: когда приходят гости она начинает сильно лаять бросаться, скалить зубы. На улице не на всех, но инногда тоже такое бывает! Что делать я в растерянности! Помогите!
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Яна, вроде по этому поводу уже говорили. могу добавить, что это пассивно оборонительная реакция. и попробуйте в этот момент (когда например кто-то приходит и она залаять собирается) взять ее на руки, переключить ее внимание игрушкой, или вообще покормить. а на прохожих - ну и пусть лает. будут знать - осторожно, злая собака )))
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Virka, ха ха вам наверное не приходилось сталкиватся с лающим тоем?!! это такойй громкий лай что на всю округу разноситса! рано или поздно здадут нервы.. на мой взгляд так..
Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
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Яна, нуу можно и на улице лакомством отвлекать!.. или если у вас не рулетка, с легка поводком щлёпать.. ну команда тихо! должна быть. почащще бывать в людных местах и как уже говорилось, позволять друзям угощят собачку. у нас действовало. уже почти некогда не лает, на улице! дома сторож и то умеет быть тихо. к тем кто уже два три раза у нас был и не боится его спокоино относитя! даже радуется их приходу..
Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
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У меня Лаки очень громко лает когда мы открываем дверь и идем гулять. Скажите как отучить?
http://doginbis.dogbb.ru/
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