Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Дрессировка ОКД

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Лает на прохожих и дома! Как отучить?
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  • Сообщений     1899
  • С 2009-01-09

Как отучить щенка лаять на прохожих?(пудель,4 месяца) На улице лает на всё, что шевелится или издаёт звуки.
Когда люди идут вдалеке, то она на них лает, а как они оказываются вблизи, то боится даже мимо идти-кое-как ещё тащу или на руках проношу.
Машины-это вообще отдельная история. Она их теперь вообще не боится.
Гулять нормально там, где есть люди практически невозможно. Если её хотят погладить, то она прячется, а если всё-таки её достали, то прижимается и огрызается. Я конечно слышала, что пудели пустолайки, но не настолько же!!!!
Подскажите, как отучить лаять и приучить не бояться.?

цитироватьобратиться по нику04.03.2009 22:49

Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))

  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

star1993, ааа..ну это! обычно всегда так у мелких собачек так бывает !типо хоть я и маленький, но удаленький!
просто..вот она начала гавкать..обыкновенным рывком поводка и команда фу! (если она не знает команду фу..учи команде ФУ) потому что когда она выростет тыж ее отпускать будешь* ну наверно..так она побежит будет в ногах на кого-нибудь гавкать, а если человек придурок, то как пнет ее..и собаке навредит..так что лучше с пеленок учи, что нельзя..пывки, сама с ней типо беседы проводи, что типо нельзя! ну в крайнем случае можно по жопе ударить..или за холку чуть-чуть встряхнуть, если она не обращает на твои указания внимания! должна ей показать, что ты главная и тебя надо слушаться)

цитироватьобратиться по нику04.03.2009 22:58

  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

star1993, у меня до Джесси была шелти..противоположного хар-ра с Джессикой! та людей не то что бы боялась,но и не бежала к ним веляя хвостиком,.опасалась кароче! тож еиногда в ноги забивалась! мой совет я тода была мелкая и упустила этот шанс..ходи пока она мелкая по людным местам с ней гулять! просто чтобы она привыкла к народу и не боялась, а потом уже она и не так людей будет боятся..ну а вообще когда соба к людям бюежит это тоже не очень хорошо..т.к фиг знает, что людям голову взбредет)

цитироватьобратиться по нику04.03.2009 23:01

  • Сообщений     1899
  • С 2009-01-09

Spice, спасиб. Ну я её воспитываю. За поводок всегда дёргаю когда лает, а ей хоть бы что. Когда люди мимо проходят и её держу чтоб не смылась, глажу, нельзя говорю. Ну не знаю чё получится.
Правда, все малявки злые. Чем меньше собачка, тем больше гонору.

цитироватьобратиться по нику04.03.2009 23:05

Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))

  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

star1993, пробуйте при попытках лаять отвлекать едой или пищащей игрушкой (что ей больше нравится?) - переключайте внимание. Ну и побольше в людных местах бывайте.

цитироватьобратиться по нику08.03.2009 02:00

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
  • Сообщений     1899
  • С 2009-01-09

Agata, вот как раз это и хочу на днях попробовать)))

цитироватьобратиться по нику08.03.2009 15:55

Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))

  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

star1993, действуйте

цитироватьобратиться по нику11.03.2009 19:22

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
  • Сообщений     2116
  • С 2008-10-06

У нас похожая история, тоже малявочка и тоже не добряк !
Вот начинаю его сладким за манивать !!! Надеюс по может, ну вроде резултат не плохой ...

цитироватьобратиться по нику12.03.2009 19:58

Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
  • Сообщений     1899
  • С 2009-01-09

А моя тааакую истерику закатывает при виде машин. Ей глубоко плевать становится и на игрушки и на лакомство. Понимаете ли, миссия у неё такая
Она как агрессор. Я с ней на улице прям краснею и бледнею
Ну будем стараться. Вроде команду "Нельзя" уже подучили

цитироватьобратиться по нику12.03.2009 22:12

Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))

  • Сообщений     2116
  • С 2008-10-06

У нас уже тоже кокие то улучшения есть !!! Более послушным стал и меньше на людей лает!..
Уже даже почти не боитса с собаководами знакомитса ...

цитироватьобратиться по нику22.03.2009 17:30

Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
  • Сообщений     113
  • С 2009-03-05

и наш туда же! хотя вроде не малявочной породы (метис РОСа). но он не в истерику бросается. а злобно так рычит или грозно по-злому лает на собак и на людей. но, как правило, это если на поводке. а без поводка очень робкий.

цитироватьобратиться по нику27.03.2009 10:46

  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

mbdesha, это у вас трусливая агрессия так проявляется. Надо культивировать в собаке уверенность в себе и своих силах.

цитироватьобратиться по нику28.03.2009 00:12

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
  • Сообщений     113
  • С 2009-03-05

а не подскажете как это сделать? в принципе я сама истеричностью не отличаюсь и обстановка в доме ровная. он единственный зверь в доме (не считая рыб) - любимец! но с таким поведением ему сложно будет адаптироваться в собачьем мире и завести друзей. собы от него или бегут или ведут себя агрессивно.

цитироватьобратиться по нику29.03.2009 23:26

  • Сообщений     174
  • С 2009-03-02

Agata, вы случайно не кинолог? Очень грамотные советы.
Единственное хочу добавить, что начинать стоит с мест где мало людей и только потом, когда собака перестанет обращать на них внимание, переходить в более людные места.
mbdesha, у меня в группе был подобный случай. Метис лайки и ВЕО вырос в человеческом обществе, с собаками не общался. В итоге, когда ему исполнилось 10 месяцев и он стал практически неуправляемым, кидался на всех. Его привели ко мне на ОКД. Ничего соб потихоньку начал привыкать к собакам, научился общаться, иными словами - влился в собачье общество. Сейчас очень даже миролюбивый пес .
Почитайте выше совет Агаты. Помогает.

цитироватьобратиться по нику01.04.2009 14:36

Лучшее, что есть у человека, - это собака. (Туссен Шарле)
  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

mbdesha, попробуйте знакомить и играть с дружелюбной уверенной собакой, вроде типичного лабра. На мой взгляд лучше без поводка на какой-нибудь площадке. По моим наблюдениям и книгам напряженная поза собаки на поводке чаще всего провоцирует драку и агрессию. Пусть собака полюбит дружить и играть. Тоже и с людьми – пусть ваши знакомые угощают и гладят собаку, сначала дома, а потом и на улице. Хвалите и поощряйте интонацией дружелюбную реакцию собаки.

DepreSSiya, к сожалению не кинолог, поэтому ставьте мои советы под сомнения.

цитироватьобратиться по нику04.04.2009 23:27

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

Помоги пожалуйста! У меня той-терьер девочка нам 10 месяцев уже. Она умница, слушается, но есть одно но: когда приходят гости она начинает сильно лаять бросаться, скалить зубы. На улице не на всех, но инногда тоже такое бывает! Что делать я в растерянности! Помогите!

цитироватьобратиться по нику01.12.2009 22:32

  • Сообщений     2494
  • С 2009-03-28

Яна, вроде по этому поводу уже говорили. могу добавить, что это пассивно оборонительная реакция. и попробуйте в этот момент (когда например кто-то приходит и она залаять собирается) взять ее на руки, переключить ее внимание игрушкой, или вообще покормить. а на прохожих - ну и пусть лает. будут знать - осторожно, злая собака )))

цитироватьобратиться по нику02.12.2009 10:57

  • Сообщений     2116
  • С 2008-10-06

а на прохожих - ну и пусть лает. будут знать - осторожно, злая собака )))
Virka, ха ха вам наверное не приходилось сталкиватся с лающим тоем?!! это такойй громкий лай что на всю округу разноситса! рано или поздно здадут нервы.. на мой взгляд так..

цитироватьобратиться по нику24.12.2009 21:57

Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
  • Сообщений     2116
  • С 2008-10-06

Яна, нуу можно и на улице лакомством отвлекать!.. или если у вас не рулетка, с легка поводком щлёпать.. ну команда тихо! должна быть. почащще бывать в людных местах и как уже говорилось, позволять друзям угощят собачку. у нас действовало. уже почти некогда не лает, на улице! дома сторож и то умеет быть тихо. к тем кто уже два три раза у нас был и не боится его спокоино относитя! даже радуется их приходу..

цитироватьобратиться по нику24.12.2009 22:01

Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
  • Сообщений     576
  • С 2009-12-30

У меня Лаки очень громко лает когда мы открываем дверь и идем гулять. Скажите как отучить?

цитироватьобратиться по нику07.01.2010 18:25

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