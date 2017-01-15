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КАВАЛЕР-КИНГ-ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ

Крепкий, живой, мускулистый, энергичный, всегда бодрый, этот мини-спаниель в прошлом был охотничьей собакой, способной как идти по следу, так и ...

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Если у вас есть четвероногий питомец, вы уже знаете, сколько радости и счастья он может принести. В то же время, содержание собаки — дело ответственное и хлопотное. Вашими впечатлениями вы можете поделиться с другими владельцами собак на Догстере. Вступайте в наш клуб собаководов!

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  • Осенняя пора-очей очарованье! 65 участников

    Правила этого конкурса:
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