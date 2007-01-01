Догстер — место встречи собаководов

Если у вас есть четвероногий питомец, вы уже знаете, сколько радости и счастья он может принести. В то же время, содержание собаки — дело ответственное и хлопотное. Вашими впечатлениями вы можете поделиться с другими владельцами собак на Догстере. Вступайте в наш клуб собаководов!

Первый раз тут?

Конкурсы Осенняя пора-очей очарованье! 65 участников Правила этого конкурса:

- Для участия необходимо, чтобы у собаки было не менее 3 фото(любых)

- На конкурс ... Голосование закончилось. Поздравления победителям!

Собака дня ВолгоградМотя