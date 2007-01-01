О портале

Регистрация — владельцам собак и питомникам





Будь другом, — поставь кнопку!
﻿

Случайная порода:

ЯГД-ТЕРЬЕР

Небольшая, преимущественно черноподпалая, компактная, пользовательная охотничья собака с хорошими пропорциями.

VIP зал

Жан

Александр Масляков

Догстер — место встречи собаководов

Если у вас есть четвероногий питомец, вы уже знаете, сколько радости и счастья он может принести. В то же время, содержание собаки — дело ответственное и хлопотное. Вашими впечатлениями вы можете поделиться с другими владельцами собак на Догстере. Вступайте в наш клуб собаководов!

Первый раз тут?

Конкурсы

  • Осенняя пора-очей очарованье! 65 участников

    Правила этого конкурса:
    - Для участия необходимо, чтобы у собаки было не менее 3 фото(любых)
    - На конкурс ...

    Голосование закончилось. Поздравления победителям!  

Собака дня 

ВолгоградМотя

Новости 871

Поздравляем с днем рожденья!

SPEKTR LAIN KAZANOVA    Szephegyi-Szimat Virgonc - ВИРГОНИК    Аиша Азбука Успеха    Артемида Годдес Хантер    Бакс Барклей Брис    Барселона Блоссом (Барси)    Бетэльгейзе Лаэрс САРАБИ    Буч    Генерал Песчаных Карьеров    Дженни    Ецуми-Цунами    Зара Моти    Изольда Львовна    Кавказской Национальности Беретта    Кора    Красимир    Крош    Ля Ля Фам Симона    Медди    Мистер Икс Для Колеса Фортуны    нюша    Оскар    Перчик    Поли (Хаус Аруба)    придвинье калина    Тошиба    Умка    Хлебная Крошечка    Шоу Елверас Олимп    Элиза    ЮЖНЫЙ БЛЮЗ ЛАВ СТОРИ   

Новая возможность!

Теперь можно создавать клубы и объединяться

Новые клубы:

Объявления  23247


Новые статьи

  • Забота о Йоркширском терьере

    Йоркширские терьеры с первого взгляда покоряют многих не только своей милостью, но и шелковистой блестящей шерстью. Чтобы от вашего питомца нельзя было оторвать глаз, нужно ...

    6 дней, 4 часа назад

  • Махровые халаты от Текстильсити.

    Что может быть лучше, чем принять горячую ванну, а после - одеться в мягкий халат, приятный на ощупь, создающий особый уют и комфорт? На сегодняшний ...

    1 неделя назад

  • Дрессировка с помощью электронного ошейника

    Дрессировка домашнего питомца является обязательным условием комфортного и безопасного проживания с собакой. Нередко владельцы четвероногих друзей человека сталкиваются с проблемами, решить которые довольно трудно. К ...

    1 неделя, 4 дня назад

  • Когда менять катализатор?

    Катализатор неисправен в двух случаях: уменьшилась пропускная способность выхлопных газов, попросту — катализатор «забился». Машина перестаёт «тянуть», теряется мощность; катализатор разрушился, тогда слышен звук дребезжания ...

    2 недели назад



Повлияло ли на вас падение рубля?

Голосование

Повлияло ли на вас падение рубля?

  • Да, существенно
  • Да, но не сильно
  • Не заметил(а)


Горячие темы форумов


ТОП10 Блоггеров


В он-лайн(0):

﻿ купить мужские ремни в Москве © 2007 «Догстер.ру». Все права защищены. Перепечатка материалов сайта разрешена только с письменного согласия администрации сайта «Догстер.ру»      

2007 © Догстер.ру

Реклама · Ссылки · Помощь