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Догстер — место встречи собаководов
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Осенняя пора-очей очарованье! 65 участников
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- Для участия необходимо, чтобы у собаки было не менее 3 фото(любых)
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