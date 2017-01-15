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Крепкий, живой, мускулистый, энергичный, всегда бодрый, этот мини-спаниель в прошлом был охотничьей собакой, способной как идти по следу, так и ...
Догстер — место встречи собаководов
Если у вас есть четвероногий питомец, вы уже знаете, сколько радости и счастья он может принести. В то же время, содержание собаки — дело ответственное и хлопотное. Вашими впечатлениями вы можете поделиться с другими владельцами собак на Догстере. Вступайте в наш клуб собаководов!
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Осенняя пора-очей очарованье! 65 участников
Правила этого конкурса:
- Для участия необходимо, чтобы у собаки было не менее 3 фото(любых)
- На конкурс ...
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Поздравляем с днем рожденья!
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Всем привет,я новенький ::smile1::
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Переход корги Лео через Альпы. Смотрите на Ютьюбе. https://youtu.be/pyiuqKYRZYo
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Помогите определить породу.<img src="http://ic.pics.livejournal.com/sneps777/39600900/25983/25983_600.jpg" alt="IMG_20170115_110819" title="IMG_20170115_110819">
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