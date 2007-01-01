Случайная порода:
ПРЯМОШЕРСТНЫЙ РЕТРИВЕР
Очень красивые собаки, наделенные веселым нравом. Тело покрыто тонкой, густой и плотно прилегающей шерстью с водонепроницаемым подшерстком, что особенно важно ...
Догстер — место встречи собаководов
Если у вас есть четвероногий питомец, вы уже знаете, сколько радости и счастья он может принести. В то же время, содержание собаки — дело ответственное и хлопотное. Вашими впечатлениями вы можете поделиться с другими владельцами собак на Догстере. Вступайте в наш клуб собаководов!
Конкурсы
-
Осенняя пора-очей очарованье! 65 участников
Правила этого конкурса:
- Для участия необходимо, чтобы у собаки было не менее 3 фото(любых)
- На конкурс ...
Голосование закончилось. Поздравления победителям!
Собака дня
ВолгоградМотя
Новости 871
-
Мыльные пузыри для собак
Китайская компания Amazon известна своими нестандартными товарами, в том числе ...
-
Найден отдел мозга у собак, отвечающий за распознавание речи
Собаки по праву заслужили титул лучшего друга для человека. Они ...
-
«Баскетболист и Нелли. Собачья повесть» - книга об уникальной паре собак
«Баскетболист и Нелли. Собачья повесть» - книга об уникальной паре ...
-
Маленькой собачке удалось прогнать трех довольно крупных медведей
Удивительный случай произошел в США. Маленький домашний питомец, породы французский ...
Поздравляем с днем рожденья!
ZAMIRA Арабика Бриллиантовая Леди Василек Веста Волар Блэк Шарк ЛАЙФ Дайси Джессика Домина ЕВА ЖАСМИН Зауральский Медведь Шахиншах(АСКЕР) Зэна из Отчего Дома Ирма Инфинити Мадлена Форестье (Феня) Киушу Ванесса Айс (Айся) Князь Лора Лэри люкс найт Мишель Ода Ричард Львиное сердце Роналд РЭЙ Сармино наваро ( Рокки) Тимка Фаби Чарлина от Невского Хоббита
Объявления 23261
- Щенки керн терьера в Санкт-Петербурге 25000
- ПОДРОЩЕННЫЙ МИНИ ЙОРИК 55000
- щенки стандартной длинношерстной таксы от 15 000
- Китайская Хохлатая голая 12000 руб
Новые статьи
-
Программы ДНК и их влияние на здоровье и долголетие
Уже более полувека лет назад молекулярные биологи пришли к выводу, что наиважнейшее положение в жизнедеятельности биологических существ имеет молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты, так называемое (ДНК). Действительно ...
1 неделя назад
-
Насколько затратно содержать домашнее животное?
Один может подумать, что содержать маленького котенка дешевле, нежели большого питомца, мол он ест меньше, а значит и денег уходит не так много. Но на ...
1 неделя, 2 дня назад
-
Домик для небольшой собаки своими руками
Собаки малых пород, которых содержат в доме, всегда нуждаются в собственном уютном уголке — иначе они начинают претендовать на место рядом с хозяином либо чувствовать ...
1 неделя, 2 дня назад
-
Бишон фризе: белоснежное счастье в ваш дом!
Среди огромного множества породистых собак жителям Бельгии, Франции, Финляндии и других стран полюбились очаровательные бишоны фризе. Это небольшие собаки-кос белоснежной завитой шерстью, которая на ощупь ...
1 неделя, 2 дня назад
Повлияло ли на вас падение рубля?
- Новички
- Все собаки 18585
Последние сообщения на форуме
-
Всем привет,посмотрела мультик Тайная жизнь домашних животных http://kinozadrot.club/4874-taynaya-zhizn-domashnih-zhivotnyh-multfilm-2016k.html ,очень понравился,в ...
-
::smile1:: ::smile4::
-
Стоит дальнобойщик на стоянке. Еду приготовил, сидит в кабине кушает. ...
-
Всем привет,я новенький ::smile1::
ТОП10 Блоггеров
-
Риммончик Пилипенко [Ov4arka] 16 лет, Житомир
-
[Leno4kaGorba4ova] 30 лет, 3 месяца, Харьков
-
Роман БигСтафф.Ру Пшеничников [bigstaff] 34 года, 1 месяц, Москва
-
Аня [Sakura9] 18 лет, Санкт-Петербург
-
Мария Чермянина [manery] 29 лет, 4 месяца, Ставрополь
-
САША [kras147k126] 24 года, 1 месяц, Красноярск
-
нескажу нескажу [Vlad_ladrador] 27 лет, 5 месяцев, Уфа
-
Радмила [RADMILOCHKA] 18 лет, 9 месяцев, Курск
-
Любовь Буданова [pitovo4ka] 29 лет, 3 месяца, Калуга
-
Сиена [Siena138] 53 года, 4 месяца, Москва
В он-лайн(0):