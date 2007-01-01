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МАЛЬТЕЗЕ (МАЛЬТИЙСКИЙ БИШОН)

Мальтезе - нежные и чувствительные небольшие собаки, чье тело покрывает густая, ослепительно белая шерсть с оттенком цвета слоновой кости. У ...

VIP зал

Черчилль

Артемий Кивович Троицкий

Догстер — место встречи собаководов

Если у вас есть четвероногий питомец, вы уже знаете, сколько радости и счастья он может принести. В то же время, содержание собаки — дело ответственное и хлопотное. Вашими впечатлениями вы можете поделиться с другими владельцами собак на Догстере. Вступайте в наш клуб собаководов!

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  • Осенняя пора-очей очарованье! 65 участников

    Правила этого конкурса:
    - Для участия необходимо, чтобы у собаки было не менее 3 фото(любых)
    - На конкурс ...

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