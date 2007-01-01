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СЕНБЕРНАР
Сенбернары - могучие добродушные собаки, вследствие своих внушительчых размеров отличающиеся некоторой неуклюжестью. У них густые шерсть и подшерсток. Наиболее распространенные ...
Догстер — место встречи собаководов
Если у вас есть четвероногий питомец, вы уже знаете, сколько радости и счастья он может принести. В то же время, содержание собаки — дело ответственное и хлопотное. Вашими впечатлениями вы можете поделиться с другими владельцами собак на Догстере. Вступайте в наш клуб собаководов!
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Осенняя пора-очей очарованье! 65 участников
Правила этого конкурса:
- Для участия необходимо, чтобы у собаки было не менее 3 фото(любых)
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