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Австралийский келпи

Эта неутомимая рабочая собака переполнена жизненной энергией. По своей натуре келпи ласкова, спокойна и очень преданна. Великолепный пастух, природный инстинкт ...

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Фаня

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Догстер — место встречи собаководов

Если у вас есть четвероногий питомец, вы уже знаете, сколько радости и счастья он может принести. В то же время, содержание собаки — дело ответственное и хлопотное. Вашими впечатлениями вы можете поделиться с другими владельцами собак на Догстере. Вступайте в наш клуб собаководов!

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  • Осенняя пора-очей очарованье! 65 участников

    Правила этого конкурса:
    - Для участия необходимо, чтобы у собаки было не менее 3 фото(любых)
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