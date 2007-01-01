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Очень красивые собаки, наделенные веселым нравом. Тело покрыто тонкой, густой и плотно прилегающей шерстью с водонепроницаемым подшерстком, что особенно важно ...

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Если у вас есть четвероногий питомец, вы уже знаете, сколько радости и счастья он может принести. В то же время, содержание собаки — дело ответственное и хлопотное. Вашими впечатлениями вы можете поделиться с другими владельцами собак на Догстере. Вступайте в наш клуб собаководов!

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