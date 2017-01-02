Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Дрессировка ОКД

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Нашла в инете книгу по дрессировке. Очень понравилась – так как все четко, пошагово и легко применяемо
Вот оглавление, а ниже ссылки на скачивание.
Думаю, будет полезно
Оглавление
1. Видим реальные проблемы. Ставим цели. Подготавливаемся к дрессировке – выбираем амуницию, лакомство правильно. Создаем мотивацию
2. Кто такой лидер качества лидера. Правильный старт занятий. Учим собаку ходить на свободном поводке. Наши личные техники.
3. Команды послушание и общения. Учим собаку быстро к вам подбегать. Становимся понятным для собаки
4. Самые главные ошибки разрушающие послушание. Начинаете учить команду рядом
5. Ко мне – учим подходить с первого раза. Разбираем психологию собаки
6. Основные команды. Сидеть, лежать, стоять
7. Ошибки разрушающие послушание
8. Рычит за еду. Решаем вопрос . Тянет? Причины и как исправить
9. Как научить собаку подходить к вам от других собак?
10. Самоконтроль. Как научить собаку слышать команды когда отвлекается
Скачать по ссылкам ниже
https://yadi.sk/i/P4sQNdtE35pSoq
или
https://drive.google.com/file/d/0B47B0RMFjHVjUlAtd1JCaHpYYjA/view?usp=sharing
видео дополнения скачать https://yadi.sk/d/AUedtg4235pcF5
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В он-лайн(1): mdwashmanregi