Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Дрессировка ЗКС

Привет всем!Со своей немкой на кусачку(зкс)я хожу совсем не давно ,отходили уже 4 занятия.Кусатся ей нравится ,когда я её привязываю вся извивается и хочет кусить и кусает с удовольтвием!Но есть проблемка...кусает не полной пастью ,рукав хватает не полностью ,а на половину.Как можно было бы это исправить?Кусатся-кусает ,но не правильно!

У кого вы занимаетесь? Ну наконец то , слова настоящего инструктора а не дрюсселя из Воронежа . Постановка хватки - задача инструктора.