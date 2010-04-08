Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Дрессировка ЗКС

Как развить хватку?

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Nicerus

Собаки 1

Рейтинг: 2563

Санкт-Петербург

Собачий гуру Сообщений 1997

С 2010-04-08 Привет всем!Со своей немкой на кусачку(зкс)я хожу совсем не давно ,отходили уже 4 занятия.Кусатся ей нравится ,когда я её привязываю вся извивается и хочет кусить и кусает с удовольтвием!Но есть проблемка...кусает не полной пастью ,рукав хватает не полностью ,а на половину.Как можно было бы это исправить?Кусатся-кусает ,но не правильно! 04.05.2010 18:20 Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 Кусаться правильно это не озночает кусаться полной пастью—-Самой опасной собакой считается та которая жалит в разные места—-поэтому кому чего надо! Собака которая хватает полной пастью и держит—это в основном для ЗКС и для соревнований! Вообщем рассказываю что нужно сделать!!!!Хотя ваш "кинолог"—обязан это исправлять или сразу обучать правильно кусать!!!(глубокой-полной хваткой)—-Когда делают пуск собаки с небольшого расстояния—фигурант обязан разворачивать собаку и пытаться ее скинуть сразу с разворота, когда собака летит. Не удержалась на рукаве, отцепилась-тут же хозяин должен забрать собаку, не дав ей возможность потрепать свою добычу и сделать еще раз прыжок. Т.е. добыча упущена - до свидания! И вот так каждый раз, только таким образом она научится хватать хорошо и держать мертвой хваткой свою добычу. Обычно хватает нескольких раз, чтобы собака поняла. Еще это все зависит от толщины его супер-пупер пуховика. Если он надел на свою руку что-то вроде газового баллона, естественно собако полной хвткой кусать не будет. Объем руки, предплечия, ноги должен быть реальным чтобы собака приучалась кусать не пуховик, а реально части тела. Для этого нужна тонкая скрытая защита и ничего более. Короче, если собака слетает-значит хват не хороший. Если он не может скинуть собаку-значит это уже результат. Я еще не видел ни одной собаки, котрая не смогла бы научиться делать полный хват. И еще раз, собака атакует, фигурант тут же принимая ее на руку делает резкий разворот, пытаясь ее скинуть. Если она удержалась после первого поворота, пусть не понтуется, а принимает потерпевший вид. А еще не маловажното, как начинает обучать кусать ваш инструктор в разделе "кусачка" "тряпочка", но надеюсь до этого у него мозгов хватило, чтобы не тратить время на описание. Все, удачи! Слухай сюды!!!!!Кусаться правильно это не озночает кусаться полной пастью—-Самой опасной собакой считается та которая жалит в разные места—-поэтому кому чего надо! Собака которая хватает полной пастью и держит—это в основном для ЗКС и для соревнований! Вообщем рассказываю что нужно сделать!!!!Хотя ваш "кинолог"—обязан это исправлять или сразу обучать правильно кусать!!!(глубокой-полной хваткой)—-Когда делают пуск собаки с небольшого расстояния—фигурант обязан разворачивать собаку и пытаться ее скинуть сразу с разворота, когда собака летит. Не удержалась на рукаве, отцепилась-тут же хозяин должен забрать собаку, не дав ей возможность потрепать свою добычу и сделать еще раз прыжок. Т.е. добыча упущена - до свидания! И вот так каждый раз, только таким образом она научится хватать хорошо и держать мертвой хваткой свою добычу. Обычно хватает нескольких раз, чтобы собака поняла. Еще это все зависит от толщины его супер-пупер пуховика. Если он надел на свою руку что-то вроде газового баллона, естественно собако полной хвткой кусать не будет. Объем руки, предплечия, ноги должен быть реальным чтобы собака приучалась кусать не пуховик, а реально части тела. Для этого нужна тонкая скрытая защита и ничего более. Короче, если собака слетает-значит хват не хороший. Если он не может скинуть собаку-значит это уже результат. Я еще не видел ни одной собаки, котрая не смогла бы научиться делать полный хват. И еще раз, собака атакует, фигурант тут же принимая ее на руку делает резкий разворот, пытаясь ее скинуть. Если она удержалась после первого поворота, пусть не понтуется, а принимает потерпевший вид. А еще не маловажното, как начинает обучать кусать ваш инструктор в разделе "кусачка" "тряпочка", но надеюсь до этого у него мозгов хватило, чтобы не тратить время на описание. Все, удачи! 04.05.2010 18:59

Nicerus

Собаки 1

Рейтинг: 2563

Санкт-Петербург

Собачий гуру Сообщений 1997

С 2010-04-08 pitpepsi, спасибо за ответ,Эля в принципе с каждым разом хватает всё лучше и лучше ,в прошое занятие она хорошо хватала,почти полной пастью....(сегодня ещё пойдём)Вы там написали,что если собака слетает во время резкого разворота фигуранта-то это плохо,но она не слетает ,вот она держит передней частью пасти,и не отцепить ,а хотелось бы что б также но полной! Но всёравно спасибо!Я думая для этого нужно - время! , спасибо за ответ,Эля в принципе с каждым разом хватает всё лучше и лучше ,в прошое занятие она хорошо хватала,почти полной пастью....(сегодня ещё пойдём)Вы там написали,что если собака слетает во время резкого разворота фигуранта-то это плохо,но она не слетает ,вот она держит передней частью пасти,и не отцепить ,а хотелось бы что б также но полной!Но всёравно спасибо!Я думая для этого нужно - время! 05.05.2010 15:13 Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 Я там написал не только о слетании—там и о "кусачки" и о "тряпочки" и о том как вообще учили изначально собаку кусать и т.д. Но ваша собака слетит как нефиг делать так как держит передними резцами—а это очень и очень больно и можно все зубы вырвать(резцы и клычки)—-Разворот ваш ГО,,НО !!! фигурант должен быть физически развит—что бы скинуть собаку!!! Или нехватает резкости!Короче нужно показать наглядно!!!А когда она понимает что полной хваткой не больно для резцов —она так и будет дальше кусать!!!Т.к. —она держит уже средними и коренными—а резцы и клыки выполняют роль—глухого забора—задвижки—только лишь для того что бы предмет не вырвался!!!!так как спереди препятствие!!!Нельзя давать было собаке кусать тряпку и дергать ее в разные стороны —она довольна да и все тоже собака схватила кусок края тряпки и (передними зубами конечно) и тянет—я сразу приучаю собаку к "Качалке" а она в свою очередь к полной хватке!!!! А про слетание —это предмет исправления первоначальной ошибки!!! 05.05.2010 21:15

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 Еще многое зависит от вещи-костюма или что там у вас незнаю—вообщем то за что кусает собака—она не должна иметь возможность повиснуть на тряпке(вещи)—у фигуранта должен быть хорошо облегаемая амуниция—скрытка и плотная одежда сверху—я вообще не пользуюсь висящими вещами—только —хотя нет небыло такого еще что бы собака после курса "кусачка"—кусала не полной хваткой!!!Еще я уже писал о том что собаку хорошо учить жалить!!!!!резко и в уязвимые места!!!!!А для этого нужно собаку вынудить работать жестко—без игр—все на полном серьезе—без явных признаков урока!!!—ТОЛЬКО РЕАЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ И РЕАЛЬНАЯ ПОБЕДА!!!!Ярость должна лидировать в этом деле—желание укусить!!!! При недостатке вышеперечисленного —все автоматом переходит в спортивную дрессуру!!!!Все я загоняюсь—могу писать пол ночи !Пока 05.05.2010 21:40

Alkash

Собаки 2

Рейтинг: 1705

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1362

С 2010-01-20 Неплохой спооб научить работать в полную пасть это на прогулках играть только толстыми палками ,а лучше всего пусть нрсит двухлитровую бутылку с песком.Ее резцами не подержишь и поневоле привыкает в полную пасть брать.

Нежелание собаки работать в полную пасть вызвано тем что дышать труднее,видимо желание укусить не настолько сильно чтобы терпеть это неудобство.Вот пусть и бегает с объемным предметом в пасти и учится дышать только носом. 06.05.2010 00:29 Не судите человека по его друзьям,у Иуды они были безупречны.

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 Лучше всего—стеклянную бутылку из под пиво!!!Она скользкая—поэтому собака и держит ее всегда хорошо(крепко)—и обьемная!!! пластик можно и пожевать бревно—тоже—а вот стеклянную—в самы раз!!! Я так обучаю "АППОРТ"—прекрасно собака держит предмет хорошо—и носит прекрасно—без признаков жеваний!!! Бояться что сломает и порежется—не стоит—-еще ни разу этогго не произошло!!! 04.06.2010 19:06

Nicerus

Собаки 1

Рейтинг: 2563

Санкт-Петербург

Собачий гуру Сообщений 1997

С 2010-04-08 pitpepsi,Попробую! 04.06.2010 19:09 Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 Nicerus--что бы собака взяла бутылку в пасть—надо постараться!!!Строгач-и по команде Аппорт—резко берешь бутылку и всовываешь в пасть —собака бросает естественно—ты быстрыми и короткими рывками вверх—стрессуешь собаку—и одновременно подаешь команду опять Аппорт и вставляешь бутылку!!!-придерживая некоторое время нижнюю челюсть—и сразу словестная похвала—Молодец аппорт—хорошо аппорт!!!—отпускаешь челюсь и если собака бросает опять тем же путем!! впоследствии бутылка лежит в 30 см от нее и по команде Аппорт она должна резко взять ее в пасть—если же не берет опять стрессуешь и вставляешь сама—до тех пор пока—все не будет гладко!!! когда собака берет бутылку в пасть—хвалишь и говоришь ДЕРЖИ!!! одной рукой пытаешься потихоньку вырвать с пасти бутылку—-молча!! Только она поддаеться—тут же стрессование и вставляем—впоследствии она должна только по команде ДАЙ-ОТДАЙ—выпустить ее с пасти!!! Короче это нужно видеть и ОПЫТТТТТТТ!!!!! Но пробуй!!! 04.06.2010 21:11

ProSa

Собаки 1

Рейтинг: 678

Москва

Собачий гуру Сообщений 587

С 2008-01-02 Привет всем!Со своей немкой на кусачку(зкс)я хожу совсем не давно ,отходили уже 4 занятия.Кусатся ей нравится ,когда я её привязываю вся извивается и хочет кусить и кусает с удовольтвием!Но есть проблемка...кусает не полной пастью ,рукав хватает не полностью ,а на половину.Как можно было бы это исправить?Кусатся-кусает ,но не правильно! Постановка хватки - задача инструктора.

У кого вы занимаетесь? 06.06.2010 15:46 Дрессировка - это на 80% экспромт. http://bolshoy-ring.narod.ru/

Nicerus

Собаки 1

Рейтинг: 2563

Санкт-Петербург

Собачий гуру Сообщений 1997

С 2010-04-08 ProSa, вы наверное незнаете я же из Питера...

Но всё же -Валентина.Стаж работы больше 15 лет!Но сейчас мы кусаемся уже намного лучше! , вы наверное незнаете я же из Питера...Но всё же -Валентина.Стаж работы больше 15 лет!Но сейчас мы кусаемся уже намного лучше! 07.06.2010 11:25 Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 Привет всем!Со своей немкой на кусачку(зкс)я хожу совсем не давно ,отходили уже 4 занятия.Кусатся ей нравится ,когда я её привязываю вся извивается и хочет кусить и кусает с удовольтвием!Но есть проблемка...кусает не полной пастью ,рукав хватает не полностью ,а на половину.Как можно было бы это исправить?Кусатся-кусает ,но не правильно!

У кого вы занимаетесь?[/quote ] Ну наконец то , слова настоящего инструктора а не дрюсселя из Воронежа . Постановка хватки - задача инструктора.У кого вы занимаетесь?[/quote ] Ну наконец то , слова настоящего инструктора а не дрюсселя из Воронежа . 25.04.2017 20:11 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains