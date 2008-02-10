Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

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Какую породу вы бы никогда не завели?
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  • Сообщений     62
  • С 2008-02-10

Наверняка у каждого человека есть хотя бы одна порода собак, которую он по тем или иным причинам никогда бы не завел.

Расскажите, а какую собаку не завели бы Вы и почему?

Я, например, никогда бы не завела себе бультерьера. Это единственная собака, от которых я просто шарахаюсь. А причину даже и объяснить не могу. Это где-то на уровне подсознания. Возможно потому, что у нас в школе был мальчик с психическими отклонениями (у него болезнь какая-то), который всегда один гулял с такой собакой, от него все шарахались.

цитироватьобратиться по нику10.02.2008 23:31

  • Сообщений     173
  • С 2008-02-08

Собак люблю всех без исключения =)) Но вот маленькую собачку никогда бы не завела =)) Ибо больше люблю собак бооольших, мощных =))
Но и слишком большую не стала бы заводить . Например, мастино. Одна из причин - я пока столько не зарабатываю, чтобы достойную жизнь такой собаке обеспечить =))

цитироватьобратиться по нику10.02.2008 23:40

  • Сообщений     120
  • С 2008-02-06

Согласна с rain, что не завела бы себе очень большую собаку. Но не потому что я не могу обеспечить ей достойную жизнь, а потому, что огромные собаки из-за своего веса малоподвижны и подвержены многим заболеваниям. Живут такие собаки, как правило, очень не долго, гораздо меньше, чем другие. А ведь с ними так тяжело расставаться.

цитироватьобратиться по нику11.02.2008 00:41

  • Сообщений     173
  • С 2008-02-08

Поняла, что не стала бы заводить бультерьера... Разумом понимаю, что половина этих историй об "ужасных булях" - мифы и результат человеческой глупости, но всё равно, при взгляде на эту собаку у меня кровь в жилах стынет..

цитироватьобратиться по нику29.02.2008 01:34

  • Сообщений     121
  • С 2008-02-08

Я бы тоже никогда не завела бы себе бультерьера. И не только потому что он страшный в плане психики, но и потому что, это единственная собака, которая мне не нравится внешне. Пусть простят меня владельцы бультерьеров, но эти собаки напоминают мне поросят.

цитироватьобратиться по нику29.02.2008 10:17

  • Сообщений     77
  • С 2008-02-22

Margo, достойная причина... у меня 5 бультерьеров! и все живут дружно и друг с другом и с другими собаками, например у нас еще цвергпинчеры! а я вот знаю, где карликовых шпицов по разным комнатам держат, так как они съедают просто друг-дружку
rain, приезжайте, пообщайтесь... и кровь у Вас в жилах потает
когда мы жили в городе, на моей старой суке родители во дворе детей катали, как на пони и представляете, никого она даже не съела! и дети на ней именно хотели кататься, хотя у нас рядом конюшня и лошадей водили по улицам и дворам, чтобы детей катать и лошадкам денег на еду зарабатывать
мало того, в таком жутком окружении уже выросли двое вполне адекватных детей, и сечас родился еще один!
ну и в конце концов, думаю, что многие вообще представляют себе при слове бультерьер собаку СОВСЕМ другой породы... скуластика обычно! а у нас головы ГЛАДКИЕ!

цитироватьобратиться по нику04.03.2008 14:15

"это Ж-Ж-Ж не спроста!"(с)
  • Сообщений     120
  • С 2008-02-06

У одной моей знакомой жили бультерьер и кот. Так вот бультерьер был куда более ласков, чем котик. Никогда никого не кусал, спал с ней исключительно в кровати и просто обожал, когда его гладят - мог часами лежать.

цитироватьобратиться по нику05.03.2008 12:02

  • Сообщений     77
  • С 2008-02-22

У одной моей знакомой жили бультерьер и кот. Так вот бультерьер был куда более ласков, чем котик. Никогда никого не кусал, спал с ней исключительно в кровати и просто обожал, когда его гладят - мог часами лежать.
да уж... лизуны они те еще... иногда доводят до иступления полизушками... у меня старший кобель, когда в поездки ездим на Собаковозе, не успокаивается пока не вылизывает нас от пяток до макушки...
есть даже такая шутка: что когда грабите квартиру и выносите мебель, не раскачивайте сильно диван, а то проснется бультерьер и залижет до смерти...

цитироватьобратиться по нику05.03.2008 12:55

"это Ж-Ж-Ж не спроста!"(с)
  • Сообщений     656
  • С 2007-12-19

цитироватьобратиться по нику05.03.2008 13:32

Я такая кая я есть.
  • Сообщений     173
  • С 2008-02-08

FamousStar,
Спасибо за приглашение, я подумаю =))))

цитироватьобратиться по нику05.03.2008 18:33

  • Сообщений     77
  • С 2008-02-22

FamousStar,
Спасибо за приглашение, я подумаю =))))
только учтите, что у нас еще и пинчер-убийца живет... фота есть на другой ветке...

цитироватьобратиться по нику05.03.2008 22:38

"это Ж-Ж-Ж не спроста!"(с)
  • Сообщений     656
  • С 2007-12-19

Я бы не зачто бы не завела маленькую собачку такую как чихуа-хуа или пекинес,болонку и т д. Потомучто все пятки мне и моей собаки обкусали всех кого не встречала этой породы всегда лают и кусаются брр.
Но вот правда на выставках другое дело прелесть собачки. Если что не обижайтесь я их всех люблю но вот этих яб точно не вжисть.

цитироватьобратиться по нику15.03.2008 14:26

Я такая кая я есть.
  • Сообщений     121
  • С 2008-02-08

Я бы не зачто бы не завела маленькую собачку такую как чихуа-хуа или пекинес,болонку и т д. Потомучто все пятки мне и моей собаки обкусали всех кого не встречала этой породы всегда лают и кусаются брр.
Но вот правда на выставках другое дело прелесть собачки. Если что не обижайтесь я их всех люблю но вот этих яб точно не вжисть.
Я когда то тоже так считала. А потом взяла себе йоркширского терьера - полный восторг!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он оказался совсем не таким, каким он выглядел со стороны.

Правда, гуляя со своим заметила, что он отличается от остальных йорков по поведению.

цитироватьобратиться по нику15.03.2008 16:35

  • Сообщений     656
  • С 2007-12-19

Simbo, Ну незнаю незнаю это сугубо мое мнение так что без обит

цитироватьобратиться по нику17.03.2008 14:57

Я такая кая я есть.
  • Сообщений     173
  • С 2008-02-08

Ещё не хотелось бы заводить собаку, которой бы требовались специфические нагрузки, которыми я не смогла бы её обеспечить. Гончую там или борзую...

цитироватьобратиться по нику17.03.2008 22:15

  • Сообщений     656
  • С 2007-12-19

rain, ну это такое дело вот у моей подруги совсем неожиданно подарили Рускую Борзую так ничо в квартире живут тока правда пришлось физ подготовкой занятся теперь два раза в деть бегают на пару

цитироватьобратиться по нику19.03.2008 03:00

Я такая кая я есть.
  • Сообщений     120
  • С 2008-02-06

Дареной собаке на породу не смотрят

цитироватьобратиться по нику19.03.2008 18:05

  • Сообщений     155
  • С 2008-03-16

я бы себе никогда не завела маленьких собак,и еще не завела бы немецкую овчарку,ну не нравятся они мне почему-то

цитироватьобратиться по нику19.03.2008 20:25

......................
  • Сообщений     263
  • С 2008-02-22

а мне не нравятся огромные и слюнявые(бордоссы,мастифы,сенбернары и т.д))ну и маленьких тоже-проще завести кошку))а так я люблю классику,разные там овчарки и им подобные)

цитироватьобратиться по нику20.03.2008 01:29

http://sozvezdie-ovcharok.ru/
  • Сообщений     17
  • С 2008-03-20

Я бы не завела питбуля и также бульдога и бултерьера.Они не очень нравятся мне внешне.И есть одна не маловажная причина:вдгруг тебе подсунут "плохого" бултерьера(когда вы его покупаете)

цитироватьобратиться по нику21.03.2008 08:23

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