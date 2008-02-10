Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

Какую породу вы бы никогда не завели?

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Margo

Собаки 1

Рейтинг: 141

Лыткарино

Бывалый Сообщений 62

С 2008-02-10 Наверняка у каждого человека есть хотя бы одна порода собак, которую он по тем или иным причинам никогда бы не завел.



Расскажите, а какую собаку не завели бы Вы и почему?



Я, например, никогда бы не завела себе бультерьера. Это единственная собака, от которых я просто шарахаюсь. А причину даже и объяснить не могу. Это где-то на уровне подсознания. Возможно потому, что у нас в школе был мальчик с психическими отклонениями (у него болезнь какая-то), который всегда один гулял с такой собакой, от него все шарахались. 10.02.2008 23:31

rain

Собаки 1

Рейтинг: 270

Уфа

Со стажем Сообщений 173

С 2008-02-08 Собак люблю всех без исключения =)) Но вот маленькую собачку никогда бы не завела =)) Ибо больше люблю собак бооольших, мощных =))

Но и слишком большую не стала бы заводить . Например, мастино. Одна из причин - я пока столько не зарабатываю, чтобы достойную жизнь такой собаке обеспечить =)) 10.02.2008 23:40

Nusha

Собаки 1

Рейтинг: 214

Москва

Со стажем Сообщений 120

С 2008-02-06 Согласна с rain, что не завела бы себе очень большую собаку. Но не потому что я не могу обеспечить ей достойную жизнь, а потому, что огромные собаки из-за своего веса малоподвижны и подвержены многим заболеваниям. Живут такие собаки, как правило, очень не долго, гораздо меньше, чем другие. А ведь с ними так тяжело расставаться. 11.02.2008 00:41

rain

Собаки 1

Рейтинг: 270

Уфа

Со стажем Сообщений 173

С 2008-02-08 Поняла, что не стала бы заводить бультерьера... Разумом понимаю, что половина этих историй об "ужасных булях" - мифы и результат человеческой глупости, но всё равно, при взгляде на эту собаку у меня кровь в жилах стынет.. 29.02.2008 01:34

Simbo

Собаки 1

Рейтинг: 220

Москва

Со стажем Сообщений 121

С 2008-02-08 Я бы тоже никогда не завела бы себе бультерьера. И не только потому что он страшный в плане психики, но и потому что, это единственная собака, которая мне не нравится внешне. Пусть простят меня владельцы бультерьеров, но эти собаки напоминают мне поросят. 29.02.2008 10:17

FamousStar

Собаки 3

Рейтинг: 230

Москва

Бывалый Сообщений 77

С 2008-02-22 Margo, достойная причина... у меня 5 бультерьеров! и все живут дружно и друг с другом и с другими собаками, например у нас еще цвергпинчеры! а я вот знаю, где карликовых шпицов по разным комнатам держат, так как они съедают просто друг-дружку

rain, приезжайте, пообщайтесь... и кровь у Вас в жилах потает

когда мы жили в городе, на моей старой суке родители во дворе детей катали, как на пони и представляете, никого она даже не съела! и дети на ней именно хотели кататься, хотя у нас рядом конюшня и лошадей водили по улицам и дворам, чтобы детей катать и лошадкам денег на еду зарабатывать

мало того, в таком жутком окружении уже выросли двое вполне адекватных детей, и сечас родился еще один!

ну и в конце концов, думаю, что многие вообще представляют себе при слове бультерьер собаку СОВСЕМ другой породы... скуластика обычно! а у нас головы ГЛАДКИЕ! , достойная причина...у меня 5 бультерьеров! и все живут дружно и друг с другом и с другими собаками, например у нас еще цвергпинчеры! а я вот знаю, где карликовых шпицов по разным комнатам держат, так как они съедают просто друг-дружку, приезжайте, пообщайтесь... и кровь у Вас в жилах потаеткогда мы жили в городе, на моей старой суке родители во дворе детей катали, как на понии представляете, никого она даже не съела!и дети на ней именно хотели кататься, хотя у нас рядом конюшня и лошадей водили по улицам и дворам, чтобы детей катать и лошадкам денег на еду зарабатыватьмало того, в таком жутком окружении уже выросли двое вполне адекватных детей, и сечас родился еще один!ну и в конце концов, думаю, что многие вообще представляют себе при слове бультерьер собаку СОВСЕМ другой породы... скуластика обычно!а у нас головы ГЛАДКИЕ! 04.03.2008 14:15 "это Ж-Ж-Ж не спроста!"(с)

Nusha

Собаки 1

Рейтинг: 214

Москва

Со стажем Сообщений 120

С 2008-02-06 У одной моей знакомой жили бультерьер и кот. Так вот бультерьер был куда более ласков, чем котик. Никогда никого не кусал, спал с ней исключительно в кровати и просто обожал, когда его гладят - мог часами лежать. 05.03.2008 12:02

FamousStar

Собаки 3

Рейтинг: 230

Москва

Бывалый Сообщений 77

С 2008-02-22 У одной моей знакомой жили бультерьер и кот. Так вот бультерьер был куда более ласков, чем котик. Никогда никого не кусал, спал с ней исключительно в кровати и просто обожал, когда его гладят - мог часами лежать.

есть даже такая шутка: что когда грабите квартиру и выносите мебель, не раскачивайте сильно диван, а то проснется бультерьер и залижет до смерти... да уж... лизуны они те еще... иногда доводят до иступления полизушками... у меня старший кобель, когда в поездки ездим на Собаковозе, не успокаивается пока не вылизывает нас от пяток до макушки...есть даже такая шутка: что когда грабите квартиру и выносите мебель, не раскачивайте сильно диван, а то проснется бультерьер и залижет до смерти... 05.03.2008 12:55 "это Ж-Ж-Ж не спроста!"(с)

Daha

Собаки 4

Рейтинг: 1129

Севастополь

Собачий гуру Сообщений 656

С 2007-12-19 05.03.2008 13:32 Я такая кая я есть.

rain

Собаки 1

Рейтинг: 270

Уфа

Со стажем Сообщений 173

С 2008-02-08 FamousStar,

Спасибо за приглашение, я подумаю =)))) 05.03.2008 18:33

FamousStar

Собаки 3

Рейтинг: 230

Москва

Бывалый Сообщений 77

С 2008-02-22 FamousStar,

Спасибо за приглашение, я подумаю =)))) только учтите, что у нас еще и пинчер-убийца живет... фота есть на другой ветке... 05.03.2008 22:38 "это Ж-Ж-Ж не спроста!"(с)

Daha

Собаки 4

Рейтинг: 1129

Севастополь

Собачий гуру Сообщений 656

С 2007-12-19 Я бы не зачто бы не завела маленькую собачку такую как чихуа-хуа или пекинес,болонку и т д. Потомучто все пятки мне и моей собаки обкусали всех кого не встречала этой породы всегда лают и кусаются брр.

Но вот правда на выставках другое дело прелесть собачки. Если что не обижайтесь я их всех люблю но вот этих яб точно не вжисть. 15.03.2008 14:26 Я такая кая я есть.

Simbo

Собаки 1

Рейтинг: 220

Москва

Со стажем Сообщений 121

С 2008-02-08 Я бы не зачто бы не завела маленькую собачку такую как чихуа-хуа или пекинес,болонку и т д. Потомучто все пятки мне и моей собаки обкусали всех кого не встречала этой породы всегда лают и кусаются брр.

Но вот правда на выставках другое дело прелесть собачки. Если что не обижайтесь я их всех люблю но вот этих яб точно не вжисть. Я когда то тоже так считала. А потом взяла себе йоркширского терьера - полный восторг!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он оказался совсем не таким, каким он выглядел со стороны.



Правда, гуляя со своим заметила, что он отличается от остальных йорков по поведению. 15.03.2008 16:35

Daha

Собаки 4

Рейтинг: 1129

Севастополь

Собачий гуру Сообщений 656

С 2007-12-19 Simbo, Ну незнаю незнаю это сугубо мое мнение так что без обит , Ну незнаю незнаю это сугубо мое мнениетак что без обит 17.03.2008 14:57 Я такая кая я есть.

rain

Собаки 1

Рейтинг: 270

Уфа

Со стажем Сообщений 173

С 2008-02-08 Ещё не хотелось бы заводить собаку, которой бы требовались специфические нагрузки, которыми я не смогла бы её обеспечить. Гончую там или борзую... 17.03.2008 22:15

Daha

Собаки 4

Рейтинг: 1129

Севастополь

Собачий гуру Сообщений 656

С 2007-12-19 rain, ну это такое дело вот у моей подруги совсем неожиданно подарили Рускую Борзую так ничо в квартире живут тока правда пришлось физ подготовкой занятся теперь два раза в деть бегают на пару , ну это такое дело вот у моей подруги совсем неожиданно подарили Рускую Борзую так ничо в квартире живут тока правда пришлось физ подготовкой занятся теперь два раза в деть бегают на пару 19.03.2008 03:00 Я такая кая я есть.

Nusha

Собаки 1

Рейтинг: 214

Москва

Со стажем Сообщений 120

С 2008-02-06 Дареной собаке на породу не смотрят 19.03.2008 18:05

Chara

Собаки 2

Рейтинг: 273

Иваново

Со стажем Сообщений 155

С 2008-03-16 я бы себе никогда не завела маленьких собак,и еще не завела бы немецкую овчарку,ну не нравятся они мне почему-то 19.03.2008 20:25 ......................

natan

Собаки 2

Рейтинг: 516

Москва

Опытный собаковод Сообщений 263

С 2008-02-22 а мне не нравятся огромные и слюнявые(бордоссы,мастифы,сенбернары и т.д))ну и маленьких тоже-проще завести кошку))а так я люблю классику,разные там овчарки и им подобные) 20.03.2008 01:29 http://sozvezdie-ovcharok.ru/