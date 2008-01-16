Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

Помогите определить породу собаки

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Irisha

Собаки 1

Рейтинг: 59

Муром

Новичок Сообщений 6

С 2008-01-16 Буду очень признательна если кто-нибудь подскажет породу моего питомца. Мы нашли его на улице, на объявления о нашей находке никто не откликнулся. Цезарь живет в нашей семье уже 4 года, а породу мы так и не знаем. 26.01.2008 19:35 Irisha

Yana

Собаки 7

Рейтинг: 1033

Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 404

С 2007-12-29 метисик это наверное...порода в нем если и есть то ооочень далеко... 26.01.2008 21:47 мои собаки-моя жизнь!

AID

Собаки 1

Рейтинг: 299

Саратов

Со стажем Сообщений 165

С 2007-12-06 По- моему порода какая-то просматривается, но наверное действительно метис. очень милый. 27.01.2008 10:10

Krasotka

Собаки 1

Рейтинг: 269

Архангельск

Со стажем Сообщений 121

С 2007-12-11 А какого роста собака? 27.01.2008 11:20 Красотка

Irisha

Собаки 1

Рейтинг: 59

Муром

Новичок Сообщений 6

С 2008-01-16 Спасибо за отзывы. Даже если наше порода "смесь бульдога с носорогом" меньше любить его от этого я не стану. Он милый, очаровательный и очень веселый 27.01.2008 11:22 Irisha

Dryg

Собаки 1

Рейтинг: 236

Ярославль

Бывалый Сообщений 98

С 2007-12-11 Irisha, описали бы по-подробней собу вашу. Рост, характер.

ну а на самом деле не важно "с кем гуляла его бабка", главное чтобы "человек" был хороший. 27.01.2008 11:35

Yana

Собаки 7

Рейтинг: 1033

Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 404

С 2007-12-29 Dryg, это верно! , это верно! 27.01.2008 13:28 мои собаки-моя жизнь!

Yana

Собаки 7

Рейтинг: 1033

Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 404

С 2007-12-29 Irisha, можите на улице прохожим говорить что это метис ка-де-бо есть в нем что то ка-де-бошное! , можите на улице прохожим говорить что это метис ка-де-боесть в нем что то ка-де-бошное! 27.01.2008 13:29 мои собаки-моя жизнь!

Irisha

Собаки 1

Рейтинг: 59

Муром

Новичок Сообщений 6

С 2008-01-16 Значит, особые приметы могут пригодится? рост 61 см, хвост купирован, на спине шерсть самая темная (с черными волосками) на боках рыжая к животу светлеет и переходит в белую полоску. белые пятна есть на груди и лапах. очевидно его хорошо и успешно начали дрессировать, так как войдя в дом он сразу продемонстрировал чудеса дисциплинированности и послушания. по лестницам просто залетает на любую высоту и с легкостью спускается. азартен в играх, очень нравится принимать душ (от этой процедуры просто балдеет) грудь широкая, телосложение атлетическое.характер крайне доброжелательный к людям (рад каждому другу друга), однако собак, претендующих на его территорию готов растерзать на месте. при этом не имеет значения ни размер собаки, ни наличие хозяина рядом. поэтому мы гуляем всегда на поводке и только в лесу позволяем расслабится на полную катушку. вторая страсть в его жизни - дичь. в это понятие он включает все что в перьях - куры, утки, гуси, голуби вплоть до последнего воробья, а вот к кошкам бывает равнодушен. 27.01.2008 17:41 Irisha

Yana

Собаки 7

Рейтинг: 1033

Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 404

С 2007-12-29 История породы ка де бо.



Ка де бо были завезены к нам из Испании с острова Мальорка. Как известно, Испания была царством собачьих боев и карриды. Ка де бо использовались и для того и для другого. На карриде ка де бо выступали спасителями торреодоров, защищали их от быков, когда людей уводили с поля боя. Поэтому ка де бо так же называется "Бычья собака". Она является мечтой поклонников сильных и мощных собак.



Описание ка де бо.



Ка де бо - собака среднего размера, в холке от 52 до 58 см. Крепкого массивного телосложения с широкой грудью. Голова массивная с хорошо развитыми челюстями. Шерсть короткая и гладкая, из-за этого удобная для содержания в городской квартире.

Ка де бо имеет крепкую и пластичную нервную систему, что делает ее одной из перспективных защитных собак. Легко обучается. Обладает уникальными охранными качествами. Не боится никого и ничего. Ка де бо очень ласковая, причем ко всем членам семьи без исключения. Любит возиться и играться с маленькими детьми.

Ка де бо - прекрасная спокойная собака. Она большую часть суток отдыхает (лежит или спит). Зато, когда вечером все собираются, ее радости нет предела. Сразу от дневного дрема нет и следа. Веселая, игривая и озорная она будет занимать вас до позднего вечера. 27.01.2008 21:12 мои собаки-моя жизнь!

AID

Собаки 1

Рейтинг: 299

Саратов

Со стажем Сообщений 165

С 2007-12-06 прочитала про бурбуля на сайте. Похож внешне, а по описаниям характера так вообще одно лицо. 27.01.2008 23:08

Марина

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Yana,

Это метис похоже, но ка-де-бо там нет.

Возможно стаф был или другая порода.



Irisha

Самое главное, что вы его любите! 28.01.2008 06:50

Yana

Собаки 7

Рейтинг: 1033

Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 404

С 2007-12-29 AID, бурбулей я знаю!и по характиру и по дрессуре э

то не он точно! 28.01.2008 09:33 мои собаки-моя жизнь!

Yana

Собаки 7

Рейтинг: 1033

Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 404

С 2007-12-29 Irisha, гляньте на фото: http://domcadebo.boom.ru/photos/s2020005.jpg вроде что-то есть...а у стафов такого окраса нет. 28.01.2008 09:34 мои собаки-моя жизнь!

Irisha

Собаки 1

Рейтинг: 59

Муром

Новичок Сообщений 6

С 2008-01-16 пока я пыталась самостоятельно определить породу или возможные варианты смеси видела и бурбулей, и ка-де-бо, и стафов. но чисто внешне и по характеру больше всего подходит австрийский короткошерстный пинчер (фотки я выложила). вот только ростом мы великоваты - а в остальном один в один. 28.01.2008 10:30 Irisha

Olya

Собаки 1

Рейтинг: 254

Оренбург

Со стажем Сообщений 133

С 2007-12-07 по-моему у вашего морда более приплюснутая, чем у пинчера. 28.01.2008 10:36

Irisha

Собаки 1

Рейтинг: 59

Муром

Новичок Сообщений 6

С 2008-01-16 да нет, с мордой-то у нас как раз все впорядке. сейчас щелкну его в профиль и выложу 28.01.2008 10:49 Irisha

Soer

Собаки 1

Рейтинг: 276

Чита

Со стажем Сообщений 132

С 2007-12-06 Прямо детективная история. Интересно кто же все таки ваш любимец. думаю может быть намешано все вышеперечисленное. но все равно очень прикольный пес. 28.01.2008 10:50

Yana

Собаки 7

Рейтинг: 1033

Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 404

С 2007-12-29 ну не знаю...мне кажется что на пинчера не похож!тут скорее боец есть... 28.01.2008 11:03 мои собаки-моя жизнь!