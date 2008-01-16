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Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Обсуждение пород собак
|Автор
|Сообщение
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Буду очень признательна если кто-нибудь подскажет породу моего питомца. Мы нашли его на улице, на объявления о нашей находке никто не откликнулся. Цезарь живет в нашей семье уже 4 года, а породу мы так и не знаем.
Irisha
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метисик это наверное...порода в нем если и есть то ооочень далеко...
мои собаки-моя жизнь!
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По- моему порода какая-то просматривается, но наверное действительно метис. очень милый.
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А какого роста собака?
Красотка
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Спасибо за отзывы. Даже если наше порода "смесь бульдога с носорогом" меньше любить его от этого я не стану. Он милый, очаровательный и очень веселый
Irisha
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Irisha, описали бы по-подробней собу вашу. Рост, характер.
ну а на самом деле не важно "с кем гуляла его бабка", главное чтобы "человек" был хороший.
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Dryg, это верно!
мои собаки-моя жизнь!
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Irisha, можите на улице прохожим говорить что это метис ка-де-бо есть в нем что то ка-де-бошное!
мои собаки-моя жизнь!
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Значит, особые приметы могут пригодится? рост 61 см, хвост купирован, на спине шерсть самая темная (с черными волосками) на боках рыжая к животу светлеет и переходит в белую полоску. белые пятна есть на груди и лапах. очевидно его хорошо и успешно начали дрессировать, так как войдя в дом он сразу продемонстрировал чудеса дисциплинированности и послушания. по лестницам просто залетает на любую высоту и с легкостью спускается. азартен в играх, очень нравится принимать душ (от этой процедуры просто балдеет) грудь широкая, телосложение атлетическое.характер крайне доброжелательный к людям (рад каждому другу друга), однако собак, претендующих на его территорию готов растерзать на месте. при этом не имеет значения ни размер собаки, ни наличие хозяина рядом. поэтому мы гуляем всегда на поводке и только в лесу позволяем расслабится на полную катушку. вторая страсть в его жизни - дичь. в это понятие он включает все что в перьях - куры, утки, гуси, голуби вплоть до последнего воробья, а вот к кошкам бывает равнодушен.
Irisha
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История породы ка де бо.
Ка де бо были завезены к нам из Испании с острова Мальорка. Как известно, Испания была царством собачьих боев и карриды. Ка де бо использовались и для того и для другого. На карриде ка де бо выступали спасителями торреодоров, защищали их от быков, когда людей уводили с поля боя. Поэтому ка де бо так же называется "Бычья собака". Она является мечтой поклонников сильных и мощных собак.
Описание ка де бо.
Ка де бо - собака среднего размера, в холке от 52 до 58 см. Крепкого массивного телосложения с широкой грудью. Голова массивная с хорошо развитыми челюстями. Шерсть короткая и гладкая, из-за этого удобная для содержания в городской квартире.
Ка де бо имеет крепкую и пластичную нервную систему, что делает ее одной из перспективных защитных собак. Легко обучается. Обладает уникальными охранными качествами. Не боится никого и ничего. Ка де бо очень ласковая, причем ко всем членам семьи без исключения. Любит возиться и играться с маленькими детьми.
Ка де бо - прекрасная спокойная собака. Она большую часть суток отдыхает (лежит или спит). Зато, когда вечером все собираются, ее радости нет предела. Сразу от дневного дрема нет и следа. Веселая, игривая и озорная она будет занимать вас до позднего вечера.
мои собаки-моя жизнь!
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прочитала про бурбуля на сайте. Похож внешне, а по описаниям характера так вообще одно лицо.
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Yana,
Это метис похоже, но ка-де-бо там нет.
Возможно стаф был или другая порода.
Irisha
Самое главное, что вы его любите!
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AID, бурбулей я знаю!и по характиру и по дрессуре э
то не он точно!
мои собаки-моя жизнь!
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Irisha, гляньте на фото: http://domcadebo.boom.ru/photos/s2020005.jpg вроде что-то есть...а у стафов такого окраса нет.
мои собаки-моя жизнь!
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пока я пыталась самостоятельно определить породу или возможные варианты смеси видела и бурбулей, и ка-де-бо, и стафов. но чисто внешне и по характеру больше всего подходит австрийский короткошерстный пинчер (фотки я выложила). вот только ростом мы великоваты - а в остальном один в один.
Irisha
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по-моему у вашего морда более приплюснутая, чем у пинчера.
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да нет, с мордой-то у нас как раз все впорядке. сейчас щелкну его в профиль и выложу
Irisha
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Прямо детективная история. Интересно кто же все таки ваш любимец. думаю может быть намешано все вышеперечисленное. но все равно очень прикольный пес.
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ну не знаю...мне кажется что на пинчера не похож!тут скорее боец есть...
мои собаки-моя жизнь!
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Бойцовские качества несомненно есть - для него и ротвейлер не ротвейлер. А насчет пинчера - судите сами. я в полном замешательстве.
Irisha
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