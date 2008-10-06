Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

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Ксолоитскуинтли
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  • Сообщений     367
  • С 2008-04-06

Глядите кого нашла) Стало интересно чт о же это за зверь такой мексиканский?))


вот тут ссылочка на текст о этой породе http://lunnaya-sonata.narod.ru/ksolo.html



цитироватьобратиться по нику09.06.2008 12:22

Настоящая правда всегда неправдоподобна
  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

Landser, сами фоткали: первая - это нечто

цитироватьобратиться по нику09.06.2008 23:53

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
  • Сообщений     367
  • С 2008-04-06

Agata, увы нет((..живьём не разу не видела этих чудесных собак))помоему очень забавные)) скоро поеду сама фотографировать,но питбулей и стаффов - обязательно выставлю на ваш суд работы))вам уж решать есть прогресс или нет)))

цитироватьобратиться по нику10.06.2008 02:15

Настоящая правда всегда неправдоподобна
  • Сообщений     404
  • С 2007-12-29

Landser, думаю на белых ночах точно будут!!!!а ты не могла бы для меня на белых ночах(если поедешь)пофоткать пуми???просто я еще не знаю смогу ли я выбраться на выставку...

цитироватьобратиться по нику10.06.2008 11:49

мои собаки-моя жизнь!
  • Сообщений     263
  • С 2007-05-03

Девушки, а у нас на форуме есть счастливый владелец таких собачек - Tecuani. У неё их,по-моему, пять.

цитироватьобратиться по нику10.06.2008 11:57

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  • Сообщений     404
  • С 2007-12-29

GalkaFly, ага я знаю но там перуанская голая а не мексиканская!они очень похожи и не опытному человеку различить сложно
на самом деле они различаются костяком!

цитироватьобратиться по нику10.06.2008 12:11

мои собаки-моя жизнь!
  • Сообщений     404
  • С 2007-12-29

вот интересная статья:
Отличие от Перуанской голой собаки
Людям, имеющим даже близкое отношение к собаководству, трудно подчас отличить одну породу голых собак от другой. Мексиканская голая и Перуанская голая собаки в действительности не имеют существенного различия, так у них одинаковая история и район происхождения, разница только в названиях стран происхождения. До недавнего времени и FCM не классифицировала их как две различные породы. Мексиканская голая была официально признана в своей родной стране в 195б году, а Перуанская голая - в 1980 году. Отличия в их облик были внесены позже и в той стране, где их стали селекционировать. Так мексиканские и перуанские собаки у себя на родине отличаются от американского и европейского типа. Американскими заводчиками Перуанская голая развивалась в крайней степени как борзой тип - шло долитое крови борзообразных собак, подобно грейхаунду, - в противоположность к типу Ксоло, пользующимся преимуществом в своей родной стране. У Перуанской голой также существуют три ростовые разновидности (малая - 25-40см, средняя - 40-50см, большая-50-б5см), но вес у них несколько меньше, чем у Мексиканской голой при том же росте. Наличие разных по величине голых собак указывает на острый интерес людей к этим породам.
Отличие от Китайской Хохлатой собаки
Мексиканская голая собака по классификации МКФ принадлежит к 5 группе, и таким образом, подчеркивается аборигенное происхождение этих животных, а Китайская Хохлатая, по сути полученная направленным отбором уже в Англии, относится к группе 9 декоративных собак.
Основное различие между Мексиканской голой и Китайской Хохлатой - это качество шерсти на голове и хвосте, а также строение головы. Волос Ксоло должен оцениваться не только по длине, но и по его жесткости. У чистопородной Ксоло волос может быть несколько длинноват, но никогда он не должен быть мягким. В отличие от Китайской Хохлатой собаки никакая эпиляция волос по телу недопустима. На ушах не может быть никакой шерсти. Голова имеет форму клина, скулы едва развиты и морда наполнена под глазами, то есть нет резкого перехода от черепа к морде, верхняя и нижняя челюсти хорошо развиты. В профиль верхние линии морды и черепа почти параллельны. В нашей стране в угоду покупателям недобросовестные заводчики Мексиканских голых собак вязали с Китайскими Хохлатыми, и в результате многие особи Мексиканской голой собаки российского разведения миниатюрного и среднего размера несут в себе кровь Китайской Хохлатой собаки. Вы их можете отличить по изобилию длинных мягких волос на голове и хвосте, ушам, покрытым пухом, скуластой узкой морде, круглым глазам. Вообще лакмусовой бумажкой на наличие крови Китайской Хохлатой у Мексиканской голой собаки является качество шерсти у ее пуховых собратьев. Если у пуховика из помета Мексиканской голой собаки длинная мягкая шерсть, то значит у родителей присутствует кровь Китайских Хохлатых. У чистокровных Ксоло все пуховики имеют короткую шерсть. В Америке пуховики Мексиканской голой собаки признаются, также как и Китайской Хохлатой, и участвуют в выставках. Американский стандарт Ксоло указывает: "Пуховки: шерсть короткая и плотно прилегает к телу, полностью покрывая все части собаки. Длинная, мягкая или волнистая шерсть является серьезным недостатком".
Из-за этого межпородного скрещивания облик наших российских "мексиканцев" сильно отличается от их родного не в лучшую сторону. Очень обидно за эту древнюю и поистине красивейшую породу. Аристократическая красота, гармоничные и грациозные движения, длинные и изящные уши, миндалевидные глаза, выражающие благородство и преданность - вот облик истинного "мексиканца".

источник: http://www.harmeks.ru/pages/rus/differences.html

цитироватьобратиться по нику10.06.2008 12:19

мои собаки-моя жизнь!
  • Сообщений     263
  • С 2007-05-03

Yana, нет - у Tecuani как раз мексиканцы( ксолоитцкуинтли). Посмотрите ее собак. А перуанские у другого участника - Geacinta.
Я немного интересуюсь собаками париями,т.к. у самой - пария, и знаю чем отличаются мексиканцы от перуанцев " Орхидеи" более легкие и квадратные.

цитироватьобратиться по нику10.06.2008 12:36

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  • Сообщений     263
  • С 2007-05-03

Перуанских вблизи не видела(только на Евразии один раз), а вот ксоло вижу часто - у нас во дворе есть один - Гошей зовут.Такой классный! Жаль только, что с Флаем он не дружит

цитироватьобратиться по нику10.06.2008 12:55

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  • Сообщений     404
  • С 2007-12-29

GalkaFly,

цитироватьобратиться по нику10.06.2008 13:00

мои собаки-моя жизнь!
  • Сообщений     367
  • С 2008-04-06

Yana, ой,а когда будет..я с радостью поеду)правда вспышка у меня не очень хорошая,но постараюсь сделать интересное чтонибудь)дайте пожалуйста ссылку на время проведения и програмку выставки,если гденибудь есть))Пуми,если найду поснимаю)))
GalkaFly, а я вот пока ещё не разу живьём это чудо не видела))наверное очень потешные)))

цитироватьобратиться по нику11.06.2008 01:17

Настоящая правда всегда неправдоподобна
  • Сообщений     404
  • С 2007-12-29

Landser, вот тут полная инфа по выставки и списки пород тоже есть: http://nevadog.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=67
точное время проведения рингов появится за неделю до выставки!

цитироватьобратиться по нику11.06.2008 13:46

мои собаки-моя жизнь!
  • Сообщений     263
  • С 2007-05-03

Landser, ну,Гоша,вообще-то, очень сУрьёзный парень,преисполненный чувства собственного достоинства. Гордо так по улице себя носит, моднявый всегда такой. Мы для себя решили, что с нашим он не дружит, потому что с Флаем пришлось делиться лаврами экзотической собаки.

цитироватьобратиться по нику11.06.2008 13:58

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  • Сообщений     404
  • С 2007-12-29

GalkaFly, вообще странно то что на выставках я много собанек вашей породы видела но на улице!!!!ни разу!!!

цитироватьобратиться по нику11.06.2008 17:43

мои собаки-моя жизнь!
  • Сообщений     263
  • С 2007-05-03

Yana, на сколько я знаю, в Питере, по выходным в парке Александрино устраиваются басесходки. Во всяком случае зимой,а вот летом они перебираются за город на бега. А вообще, выгуливать басенджи в городе одна морока.Наверное,все стараются идти в парки.

цитироватьобратиться по нику12.06.2008 09:08

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  • Сообщений     404
  • С 2007-12-29

GalkaFly, а хде такой парк???
а где бега проходят???очень интересно посмотреть!всегда мечтала сходить на собачьи бега!!!!

цитироватьобратиться по нику12.06.2008 16:40

мои собаки-моя жизнь!
  • Сообщений     263
  • С 2007-05-03

Yana,я у вас была очень давно и мне это название ничего не говорит.Но вот цитата с породного форума:
Станция метро проспект Ветеранов. От метро в сторону Красносельского района по проспекту Ветеранов. Мы встречаемся на остановке "Ветеранов, д. 69" в 11 часов. Это парк Александрино (на стороне Кировской больницы). Собственно, это парк сразу за больницей.


А бегают где-то на Пулковском шоссе.Бега за механическим зайцем - курсинг.


Вот ссылочка на Балтийский беговой клуб http://www.balticrace.spb.ru/index.php?com=cursing
Посмотрите, там в тренировках есть адреса.

цитироватьобратиться по нику12.06.2008 17:38

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  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

GalkaFly, все как одна - летают

цитироватьобратиться по нику12.06.2008 19:41

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
  • Сообщений     404
  • С 2007-12-29

GalkaFly, усё!поняла где это!я там вообще не бываю...это уж слишком далеко от меня...и добираться туда ооочень долго...

цитироватьобратиться по нику12.06.2008 19:55

мои собаки-моя жизнь!
  • Сообщений     2116
  • С 2008-10-06

Подскажите пожалуйста у всех ли собак лысых пород кожа становится не очень приятной со временем? У моей подружки КХС два года.. ну её не много неприятно гладить потомучто кожа её такая не много жесткая пацарапанная слегка..
И как это можно исправить?
очень хочется знать.. :)

цитироватьобратиться по нику22.12.2009 18:26

Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
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