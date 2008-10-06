Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

Yana

Собаки 7

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Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 404

С 2007-12-29

вот интересная статья:

Отличие от Перуанской голой собаки

Людям, имеющим даже близкое отношение к собаководству, трудно подчас отличить одну породу голых собак от другой. Мексиканская голая и Перуанская голая собаки в действительности не имеют существенного различия, так у них одинаковая история и район происхождения, разница только в названиях стран происхождения. До недавнего времени и FCM не классифицировала их как две различные породы. Мексиканская голая была официально признана в своей родной стране в 195б году, а Перуанская голая - в 1980 году. Отличия в их облик были внесены позже и в той стране, где их стали селекционировать. Так мексиканские и перуанские собаки у себя на родине отличаются от американского и европейского типа. Американскими заводчиками Перуанская голая развивалась в крайней степени как борзой тип - шло долитое крови борзообразных собак, подобно грейхаунду, - в противоположность к типу Ксоло, пользующимся преимуществом в своей родной стране. У Перуанской голой также существуют три ростовые разновидности (малая - 25-40см, средняя - 40-50см, большая-50-б5см), но вес у них несколько меньше, чем у Мексиканской голой при том же росте. Наличие разных по величине голых собак указывает на острый интерес людей к этим породам.

Отличие от Китайской Хохлатой собаки

Мексиканская голая собака по классификации МКФ принадлежит к 5 группе, и таким образом, подчеркивается аборигенное происхождение этих животных, а Китайская Хохлатая, по сути полученная направленным отбором уже в Англии, относится к группе 9 декоративных собак.

Основное различие между Мексиканской голой и Китайской Хохлатой - это качество шерсти на голове и хвосте, а также строение головы. Волос Ксоло должен оцениваться не только по длине, но и по его жесткости. У чистопородной Ксоло волос может быть несколько длинноват, но никогда он не должен быть мягким. В отличие от Китайской Хохлатой собаки никакая эпиляция волос по телу недопустима. На ушах не может быть никакой шерсти. Голова имеет форму клина, скулы едва развиты и морда наполнена под глазами, то есть нет резкого перехода от черепа к морде, верхняя и нижняя челюсти хорошо развиты. В профиль верхние линии морды и черепа почти параллельны. В нашей стране в угоду покупателям недобросовестные заводчики Мексиканских голых собак вязали с Китайскими Хохлатыми, и в результате многие особи Мексиканской голой собаки российского разведения миниатюрного и среднего размера несут в себе кровь Китайской Хохлатой собаки. Вы их можете отличить по изобилию длинных мягких волос на голове и хвосте, ушам, покрытым пухом, скуластой узкой морде, круглым глазам. Вообще лакмусовой бумажкой на наличие крови Китайской Хохлатой у Мексиканской голой собаки является качество шерсти у ее пуховых собратьев. Если у пуховика из помета Мексиканской голой собаки длинная мягкая шерсть, то значит у родителей присутствует кровь Китайских Хохлатых. У чистокровных Ксоло все пуховики имеют короткую шерсть. В Америке пуховики Мексиканской голой собаки признаются, также как и Китайской Хохлатой, и участвуют в выставках. Американский стандарт Ксоло указывает: "Пуховки: шерсть короткая и плотно прилегает к телу, полностью покрывая все части собаки. Длинная, мягкая или волнистая шерсть является серьезным недостатком".

Из-за этого межпородного скрещивания облик наших российских "мексиканцев" сильно отличается от их родного не в лучшую сторону. Очень обидно за эту древнюю и поистине красивейшую породу. Аристократическая красота, гармоничные и грациозные движения, длинные и изящные уши, миндалевидные глаза, выражающие благородство и преданность - вот облик истинного "мексиканца".



источник: http://www.harmeks.ru/pages/rus/differences.html 10.06.2008 12:19 мои собаки-моя жизнь!