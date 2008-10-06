Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

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Глядите кого нашла) Стало интересно чт о же это за зверь такой мексиканский?))
вот тут ссылочка на текст о этой породе http://lunnaya-sonata.narod.ru/ksolo.html
Настоящая правда всегда неправдоподобна
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Landser, сами фоткали: первая - это нечто
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Agata, увы нет((..живьём не разу не видела этих чудесных собак))помоему очень забавные)) скоро поеду сама фотографировать,но питбулей и стаффов - обязательно выставлю на ваш суд работы))вам уж решать есть прогресс или нет)))
Настоящая правда всегда неправдоподобна
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Landser, думаю на белых ночах точно будут!!!!а ты не могла бы для меня на белых ночах(если поедешь)пофоткать пуми???просто я еще не знаю смогу ли я выбраться на выставку...
мои собаки-моя жизнь!
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Девушки, а у нас на форуме есть счастливый владелец таких собачек - Tecuani. У неё их,по-моему, пять.
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GalkaFly, ага я знаю но там перуанская голая а не мексиканская!они очень похожи и не опытному человеку различить сложно
на самом деле они различаются костяком!
мои собаки-моя жизнь!
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вот интересная статья:
Отличие от Перуанской голой собаки
Людям, имеющим даже близкое отношение к собаководству, трудно подчас отличить одну породу голых собак от другой. Мексиканская голая и Перуанская голая собаки в действительности не имеют существенного различия, так у них одинаковая история и район происхождения, разница только в названиях стран происхождения. До недавнего времени и FCM не классифицировала их как две различные породы. Мексиканская голая была официально признана в своей родной стране в 195б году, а Перуанская голая - в 1980 году. Отличия в их облик были внесены позже и в той стране, где их стали селекционировать. Так мексиканские и перуанские собаки у себя на родине отличаются от американского и европейского типа. Американскими заводчиками Перуанская голая развивалась в крайней степени как борзой тип - шло долитое крови борзообразных собак, подобно грейхаунду, - в противоположность к типу Ксоло, пользующимся преимуществом в своей родной стране. У Перуанской голой также существуют три ростовые разновидности (малая - 25-40см, средняя - 40-50см, большая-50-б5см), но вес у них несколько меньше, чем у Мексиканской голой при том же росте. Наличие разных по величине голых собак указывает на острый интерес людей к этим породам.
Отличие от Китайской Хохлатой собаки
Мексиканская голая собака по классификации МКФ принадлежит к 5 группе, и таким образом, подчеркивается аборигенное происхождение этих животных, а Китайская Хохлатая, по сути полученная направленным отбором уже в Англии, относится к группе 9 декоративных собак.
Основное различие между Мексиканской голой и Китайской Хохлатой - это качество шерсти на голове и хвосте, а также строение головы. Волос Ксоло должен оцениваться не только по длине, но и по его жесткости. У чистопородной Ксоло волос может быть несколько длинноват, но никогда он не должен быть мягким. В отличие от Китайской Хохлатой собаки никакая эпиляция волос по телу недопустима. На ушах не может быть никакой шерсти. Голова имеет форму клина, скулы едва развиты и морда наполнена под глазами, то есть нет резкого перехода от черепа к морде, верхняя и нижняя челюсти хорошо развиты. В профиль верхние линии морды и черепа почти параллельны. В нашей стране в угоду покупателям недобросовестные заводчики Мексиканских голых собак вязали с Китайскими Хохлатыми, и в результате многие особи Мексиканской голой собаки российского разведения миниатюрного и среднего размера несут в себе кровь Китайской Хохлатой собаки. Вы их можете отличить по изобилию длинных мягких волос на голове и хвосте, ушам, покрытым пухом, скуластой узкой морде, круглым глазам. Вообще лакмусовой бумажкой на наличие крови Китайской Хохлатой у Мексиканской голой собаки является качество шерсти у ее пуховых собратьев. Если у пуховика из помета Мексиканской голой собаки длинная мягкая шерсть, то значит у родителей присутствует кровь Китайских Хохлатых. У чистокровных Ксоло все пуховики имеют короткую шерсть. В Америке пуховики Мексиканской голой собаки признаются, также как и Китайской Хохлатой, и участвуют в выставках. Американский стандарт Ксоло указывает: "Пуховки: шерсть короткая и плотно прилегает к телу, полностью покрывая все части собаки. Длинная, мягкая или волнистая шерсть является серьезным недостатком".
Из-за этого межпородного скрещивания облик наших российских "мексиканцев" сильно отличается от их родного не в лучшую сторону. Очень обидно за эту древнюю и поистине красивейшую породу. Аристократическая красота, гармоничные и грациозные движения, длинные и изящные уши, миндалевидные глаза, выражающие благородство и преданность - вот облик истинного "мексиканца".
источник: http://www.harmeks.ru/pages/rus/differences.html
мои собаки-моя жизнь!
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Yana, нет - у Tecuani как раз мексиканцы( ксолоитцкуинтли). Посмотрите ее собак. А перуанские у другого участника - Geacinta.
Я немного интересуюсь собаками париями,т.к. у самой - пария, и знаю чем отличаются мексиканцы от перуанцев " Орхидеи" более легкие и квадратные.
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Перуанских вблизи не видела(только на Евразии один раз), а вот ксоло вижу часто - у нас во дворе есть один - Гошей зовут.Такой классный! Жаль только, что с Флаем он не дружит
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GalkaFly,
мои собаки-моя жизнь!
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Yana, ой,а когда будет..я с радостью поеду)правда вспышка у меня не очень хорошая,но постараюсь сделать интересное чтонибудь)дайте пожалуйста ссылку на время проведения и програмку выставки,если гденибудь есть))Пуми,если найду поснимаю)))
GalkaFly, а я вот пока ещё не разу живьём это чудо не видела))наверное очень потешные)))
Настоящая правда всегда неправдоподобна
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Landser, вот тут полная инфа по выставки и списки пород тоже есть: http://nevadog.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=67
точное время проведения рингов появится за неделю до выставки!
мои собаки-моя жизнь!
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Landser, ну,Гоша,вообще-то, очень сУрьёзный парень,преисполненный чувства собственного достоинства. Гордо так по улице себя носит, моднявый всегда такой. Мы для себя решили, что с нашим он не дружит, потому что с Флаем пришлось делиться лаврами экзотической собаки.
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GalkaFly, вообще странно то что на выставках я много собанек вашей породы видела но на улице!!!!ни разу!!!
мои собаки-моя жизнь!
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Yana, на сколько я знаю, в Питере, по выходным в парке Александрино устраиваются басесходки. Во всяком случае зимой,а вот летом они перебираются за город на бега. А вообще, выгуливать басенджи в городе одна морока.Наверное,все стараются идти в парки.
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GalkaFly, а хде такой парк???
а где бега проходят???очень интересно посмотреть!всегда мечтала сходить на собачьи бега!!!!
мои собаки-моя жизнь!
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Yana,я у вас была очень давно и мне это название ничего не говорит.Но вот цитата с породного форума:
А бегают где-то на Пулковском шоссе.Бега за механическим зайцем - курсинг.
Вот ссылочка на Балтийский беговой клуб http://www.balticrace.spb.ru/index.php?com=cursing
Посмотрите, там в тренировках есть адреса.
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GalkaFly, все как одна - летают
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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GalkaFly, усё!поняла где это!я там вообще не бываю...это уж слишком далеко от меня...и добираться туда ооочень долго...
мои собаки-моя жизнь!
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Подскажите пожалуйста у всех ли собак лысых пород кожа становится не очень приятной со временем? У моей подружки КХС два года.. ну её не много неприятно гладить потомучто кожа её такая не много жесткая пацарапанная слегка..
И как это можно исправить?
очень хочется знать.. :)
Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
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