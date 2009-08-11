Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

Grosheva

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Новосибирск

Собачий гуру Сообщений 6855

С 2009-08-11

История породы Якутская Лайка







Езда на собаках в течение многих веков была важнейшей частью традиционного образа жизни северных народов. Специалисты полагают, что ездовое собаководство гораздо старше езды на оленях. Еще в эпоху неолита на побережье Северо-восточной Азии, на территории современной Якутии. собак начали использовать для езды и охоты. Это объясняется тем, что в тундровом и прибрежном Заполярье часто не было других животных, пригодных для перевозки грузов, но зато существовала возможность добыть и заготовить корм собакам на долгую зиму.



В начале 90-х годов 20 века на острове Жохова (архипелаг Новосибирские острова, Якутия) была обнаружена охотничья стоянка, которую обследовал петербургский археолог Владимир Питулько. Он нашел остатки нарт, собачьей упряжи и хорошо сохранившиеся кости собак. Датировки радиоуглеродным методом показали, что возраст находок лежит в интервале 7800-8000 лет. Это самая древняя стоянка в высокоширотной Арктике.



Этнографы М.Г.Левин (1946), А.В.Смоляк (1978) и другие отмечают, что с древнейших времен вплоть до наших дней для аборигенов Севера и Дальнего Востока ездовые собаки всегда были универсальными животными; на них ездили и перевозили грузы, их мясо употребляли в пищу, а из шкур шили зимнюю одежду, собака была культовым животным - ее приносили в жертву и совершали другие религиозные обряды.



В то время как технология езды на собаках у народов Северной Америки осталась на достаточно примитивном уровне, коренные народы и русские старожилы Севера, Сибири и Дальнего Востока России добились больших успехов в технике езды, подготовке собак и управлении ими. Р. Амундсен, побывав в 1920 г. у Корена Юхана на Колыме (Русское устье, Походск, Нижнеколымске ), писал: "…в езде на собаках эти русские и якуты стоят выше всех, кого мне приходилось видеть".



Особым достижением является северо-восточная нарта, называемая колымской. Легкая, собранная без единого гвоздя, только на ременных связях-амортизаторах, она обладает большой упругостью и прочностью и лучше всех других конструкций пригодна для езды по неровной местности, среди камней и торосов. Полагают, что эта нарта возникла еще в эпоху неолита и существует без особых изменений в наши дни, как и прежде, в двух вариантах - грузовом и скоростном.



Благодаря ездовым собакам были совершены многие географические открытия и освоение человеком Арктики. Так, оба полюса Земли покорены на собачьих упряжках: в 1907 г. Ф. Кук и в 1909 - Р. Пири с их помощью достигли Северного полюса. А в 1911 г. Амундсен водрузил флаг Норвегии на Южном, пройдя на собаках в тяжелейших условиях Антарктиды за 99 дней 2980 км. Все свои полярные экспедиции Амундсен осуществил на наших колымских лайках, хотя доставка их была трудной, длительной и стоила больших денег. Принимали участие в его экспедициях и самоеды.



Для освоения Аляски американцы вплоть до 20-х годов нашего века вывозили собак с Колымы. "Дайте мне зиму и собачью упряжку, а остальное возьмите себе!" Сказавший эти слова знаменитый путешественник Кнуд Расмуссен осуществил самое грандиозное в истории человечества путешествие на собаках. Восемнадцать тысяч километров прошел датский этнограф со своими спутниками от Гудзонова залива до Чукотского полуострова. Вспоминая "Великий санный путь", он впоследствии писал: "Меня охватывает горячее чувство благодарности к нашим терпеливым, неприхотливым собакам. Мы трудились, выбивались из сил, заодно с ними, работали дружно - как только могут работать живые существа, помогая друг другу..."



В России, начиная с посланной Петром I Великой северной экспедиции, и до 70-х годов прошлого века ни один арктический поход не обходился без ездовых собак. Использовались они и позже, несмотря на широкое распространение современной техники.



Первое письменные упоминания о собаках живущих на территории Якутии относятся к 1633 году. В этом году был совершен первый морской поход из Лены. Во главе отряда, состоявшего из торгово-промышленного люда, Енисейских и Тобольских казаков, стоял Енисейский пятидесятник Илья Перфильев. В результате этого похода были сделаны ряд географических открытий. В частности была открыта река Оленек, Яна, Индигирка на которой был основаны два острога это - Зашиверск и Русское Устье. Положив тем самым начало освоению и заселению Индигиро-Колымского края.



Новый этап морских походов по арктическим морям начался в 1642 году. Главными его действующими лицами были казаки и промышленники отрядов Дмитрия Зыряна (Ярило), Михаила Стадухина и Семен Дежнев (Русские полярные мореходы из промышленных, торговых и служилых людей XVII-XIX вв. ). В 1643 году мореходы достигли устья реки Колымы. Поднявшись по ней, построили зимовье, получившее название Колымского.



В документах того времени реки Оленек, Яна, Индигирка и Колыма именовались «Собачьими реками» этот термин имеет свое объяснение. В Сибири реки на северо-востоке разделяются на «собачьи» и «оленные». На реках, богатых рыбой, легко можно заготовить юколу, вяленую рыбу для собак, это - реки собачьи. Там же, где рыбы нет, или ее мало, передвигаться на собаках трудно. Там для транспорта используются олени, это — реки оленные. Служба на собачьих реках была труднее, так как было необходимо постоянно добывать корм собакам — ловить рыбу и охотиться.



Французский полярный исследователь Поль-Эмиль Виктор в книге «Ездовые собаки — друзья по риску» утверждает, что первым в 1850 г. использовал собачью упряжку в полярных исследованиях шотландец Мак-Клинток. Но это, конечно, неверно. Еще в 1742 г. штурман Российского флота Семен Иванович Челюскин совершил беспримерное путешествие на собачьих упряжках. Пройдя около 4 тыс. (!) верст с территории Якутии до Таймырского полуострова,







он впервые достиг северной оконечности Азии — современного мыса Челюскин. Тысячи верст, прошли на собаках его товарищи — Харитон Лаптев, Никифор Чекин ( Ленско-Енисейский отряд (1735—1742) ).



В 1843 году в свет вышла 1 часть книги Иван Яковлевич Павловского «Руководство к географии Российской империи

» в этой книге в впервые описана Якутская лайка как «особенная порода» которая «является необходимым домашним животным, употребляющимся для езды и охоты». В этой же книге сообщается, что Якутские лайки использовались для «почтовой гоньбы» 1839 году в Якутской области в зимний период для постового сообщения из г. Якутска в г. Охотск и далее на Камчатку использовалась до 20 саней (нард), «Которые использовались для перевозки тягостей. В сани запрягалось, обычно 10 собак: по 2 в ряд на длинном ремне, с передовой одиннадцатою. Так они везут тягости от 25 до 35 пудов, пробегая в день до 80 верст, а на легкой езде эти же собаки пробегали в день до 140 верст»



Согласно материалам этнографа В. Туголукова о колымо-индигирских упряжках середины XIX в., их средняя скорость по бездорожью на длинных дистанциях составляла до 10 км/час, на трассах зимних дорог длиной в 200-250 км - до 15-17 км/час. Легковая нарта могла пройти 250 км за 15 часов, 750 км - за 3 суток. По хорошей дороге упряжка из 12-14 собак везла неограниченно долго до I т груза, по бездорожью - не более 500 кг.



Первое упоминание о численности Якутских лаек можно встретить в книге «Статистические таблицы Российской Империи» изданная Министерством внутренних дел Российской Империи в 1856 году под редакцией А. Бущева.. "В Якутской области показано 15,157 собак употребляемых там для езды"



В 1862 году Императорским Русским географическим обществом был издан «Географическо-Статистический словарь Российской Империи, 1-й том » составленный Петром Семеновым. По данным этого издания в Верхоянском Улусе «К домашним животным, весьма важным для жителей, принадлежат собаки: их в большом числе держат жители. Которые их употребляют для охоты и езды по тундре: число их до 4000 собак»



Первое описание содержания и использования Якутских лаек можно встретить в «Обозрении экономического состояния, статистики российской империи 1849 год» составленное профессором Г. Горловым «Якуты для езды и перевозки тяжестей употребляют собак. Круглый год собаки проводят на открытом воздухе; летом вырывают себе в земле яму для прохлады или лежат в воде, избавляясь от комаров. Зимою ищут убежища под снегом и, свернувшись в глубоких снеговых ямах, прикрывают морду мохнатым хвостом.



Вскармливают большой частью одних кобелей, а сук бросают. Откармливание и обучение собак для езды составляет главнейшее занятие рыбачьего жителя. Самых проворных и смышленых собак впрягают впереди. В разъездах по обширным тундрам, в темные, туманные ночи, или сильные метели, когда путешественник, ни зги не видя пред собою, находится в опасности замерзнуть или погибнуть под снегом, обученная передовая собака не редко спасала от смерти и приводила в поварни, где хоть раз была, или в другое убежища. Уже это одно делает собак необходимыми; их чутье и инстинкт в пустынях заменяют компас»



«В 1821 году сильное поветрие истребило большую часть собак.» «На берегах Лены, Индигирки и Колымы, так что у одного семейства осталось из 20 собак только 2 щенка: хозяйка вскормила их своею грудью на ровне с ребенком — до такой степени собак почитают необходимыми. Таким образом два щенка сделались в последующим родоначальниками многочисленного поколения»



Первым исследователем который подробно описал Якутскую лайку был Владимир Ильич Иохельсон. В 1894-1896 гг. В. И. Иохельсон работал в организованной Русским Географическим обществом Сибирской экспедиции: изучал народы Колымского округа и северную часть Верхоянского округа.



В течение 1894-1900 гг. были опубликованы первые работы ученого, связанные с его участием в этой экспедиции. Сочинения этих лет – результат обширной разнообразной работы В.И. Иохельсона по исследованию различных аспектов жизнедеятельности юкагиров, якутов, чуванцев, чукчей, эвенов, эвенков, русских.



Ученый составил русско-юкагирский и юкагирско-русский словари; представил несколько юкагирских текстов с переводом и грамматическим разбором, юкагирские письма и чертежи на бересте, архивные выписки и около 100 архивных документов, этнографическую коллекцию, путевые записи; собрал материалы по фольклору, лингвистике, антропологии, семейным отношениям, религии, обычаям, материальной культуре и экономике юкагиров.



Н книге Иохельсона мы читаем: «Домашний скот якута - лошадь, бродячих народностей - олень, а речных жителей и так называемых «сидячих» - исключительно собака; но все эти животные приспособляются к содействию человеку на охоте. Впрочем, о собаке, следующей за человеком под все широты, необходимо прибавить, что у каждой из народностей округа она является самым надежным товарищем во время промысла зверей. В то время как лошадь и олень - пассивные, несознательные и невольные помощники, собака, как умный хищник, является активным и сознательным промышленником, руководящим нередко другим хищником - человеком».



«Ездовая собака, - пишет Иохельсон, - составляет рабочий скот не только безоленных кочевников и «сидячих речных жителей, русских и обрусевших инородцев, но и большей части скотоводов-якутов. За исключением юго-западной части округа, в каждой якутской юрте найдете 5-4 собачки, на которых возят дрова, лед и производят другие хозяйственные работы. Ростом полярная собака невелика, вышина ее в плечах 50-60 см. Бывает и несколько выше, но многие ездовые собаки, в особенности у Якутов, поражают вас своим малым ростом. Маленький рост рабочих собак можно, впрочем, объяснить теми же причинами, почему у наших крестьян маленькие лошади: на 5-6-месячных щенках, которых почти не кормят, бедные люди уже возят дрова и воду. У состоятельных хозяев собаки, пользующиеся лучшим уходом, всегда рослее.



По наружному виду местная ездовая собака со своими стоячими ушами, косым разрезом глаз, густой шерстью, широкой и относительно большой головой, острой мордой и спущенным (когда она не в духе, устала или ест) пушистым хвостом, весьма походит на волка.»



Владимир Ильич Иохельсон первый описал Якутску лайку и выделил её отличие от остальных собак Северо-восточной Азии



Преобладающая масть колымской собаки, по Иохельсону, «серая, серо-желтая, пестрая, то есть белая с серыми или черными пятнами» «Ноги сравнительно толсты и коротки; грудь, которой тянут нарту, прекрасно развита; шея толста и коротка. Морда необыкновенно хитрая, с меланхолическим или угрюмым выражением».



Та же ездовая, по Иохельсону, в одно и то же время и «промышленная», «с хорошо развитым обонянием, но еще с лучшим слухом и зрением. Почти круглый год на привязи, но предоставленные самим себе, они отлично умеют себе находить пищу в виде мышей, куропаток, уточек и других птиц и мелких зверей. В обществе загрызают оленя, корову, а голодные нападают на лошадь».



Интересно, что «колымские собаки во время езды свирепеют и даже опасны для встречного человека... Что касается охоты, то по птице они бесполезны: мешают и разгоняют лесную и болотную птицу».



«Впрочем, - говорит Иохельсон, - самый промысел птиц, для которого собак не употребляют, носит там совершенно иной характер, чем у нас. Вообще этих собак никто не учит. Хорошая промышленная собака является самобытным талантом. Собственно говоря, всякая из местных собак умеет отыскивать след зверя и преследовать его, но не у каждой хватает азарта и смелости, чтобы довести преследование до конца».





Особый вклад в описание породы Якутской лайки сделала М. Г. Дмитриева-Сулима описав Якутских собак и охоту с ними в своей книге «Лайка и охота с ней» 1911 года издания «Эта собака по качествам принадлежит к породе северных собак –пишет М. Г. Дмитриева-Сулима - и населяет Колымский округ, вернее р. Колыму с притоками. Исторически известно, что триста-четыреста лет ее заставляют главным образом нес



ти обязанности тяглового животного, которые не погубили еще ее охотничьих инстинктов, а последние, не будучи развиваемы или поддерживаемы человеком дрессировкой и охотничьим воспитанием, все же сохраняясь, дают ему возможность позиционировать животное, как охотничью породу, меньшинство из них годно для охоты на крупного зверя, почти все лают белку, большинство несут обязанности ловчей собаки по лисицам и песцам, то есть по тому зверю, который, как известно, наиболее распространен в округе и составляет главный объект охоты местных жителей. И здесь северная собака стала тем, чего от нее захотел человек.»

Вплоть до 1960-х годов собачьи упряжки были важным, кое-где даже единственным, видом зимнего транспорта северных регионов России. Ими пользовались не только местные жители, но и все государственные службы, включая пограничные войска, п





очтовую службу и научные экспедиции. По архивным данным на конец 50 годов XX в в северных улусах Якутии насчитывалась до 3000 полных упряжек – это примерно 33000 собак. Закат ездового собаководства в России приходится на последние тридцать лет XX в. Распространение снегоходной техники, упадок пушной охоты и местного рыболовства привел к практическому вымиранию северных собак.



В 1993 году Государственная комиссия Российской Федерации по иcпытанию и охране селекционных достижений, внесла в «Государственный реестр пород животных, допущенных к использованию» породу Якутская лайка (номер реестра 9358072, порода / охотничья (лайка), служебная (ездовая) )





В 1998 году группа энтузиастов В.З. Дьячков Г.П Арбугаев



С.В. Городилов, Сидорова Л.И. решила возродить породу Якутская лайка, тогда же были привезены первые собаки, которые и





стали основным ядром современной популяции Якутских Лаек. Совместно с Якутской Республиканской Ассоциацией Собаководов в течении нескольких лет велась работа по разведению собак и составлению стандарта породы.





В 2004 году Российская Кинологическая Федерация рассмотрела стандарт и приняла его за основу.



19.12.2009 11:54