Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

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Якутская лайка
Yakutian Laika
FCI не признан
Страна происхождения:
Высота в холке:
Окрас:
Россия (Республика Саха, Якутия)
кобели 53-56 см, суки 52-55 см
любой пятнистый окрас (черно-белый, бело-черный, серо-белый, бело-серый, черно-белый с рыжими отметинами, черный с рыжими пятнами, рыже-белый, бело-рыжий); недопустим однотонный окрас
Якутская лайка происходит из одного северного поселка Нижнеколымского улуса. Именно там издавна рождались лайки с голубыми глазами.
Столь прекрасная и загадочная порода собак была на грани вымирания, поскольку ареал обитания якустких лаек слишком узок. Настоящих поклонников породы практически нет.
Первым за восстановление этой породы взялся Владимир Зиновьевич Дьячков, чьей мечтой еще с детства было собрать упряжку из голубоглазых северных лаек. Сейчас он по праву может гордиться - его мечта сбылась!
Характер якутских лаек спокойный, уравновешенный, к человеку они относятся не агрессивно. Встречаются даже особи с явно выраженной пассивной реакцией не только на посторонних, но и на хозяина, однако это не значит, что они хуже обучаются и работают.
Взаимоотношения между собаками одной упряжки очень сложные - ведь это стая, которой хозяин управляет через вожака. Иногда упряжка имеет и двух вожаков, и у каждого свои функции. Один умеет наилучшим образом выбрать дорогу, провести упряжку по тонкому льду, правильно сориентироваться среди торосов или в пургу. Другой вожак организует работу всех собак упряжки, бдительно следит, чтобы они работали в полную силу и подчинялись хозяину.
Якутские лайки совмещают в себе, казалось бы, несовместимые качества. Для успешной езды им надо забыть свои охотничьи инстинкты, но в то же время они должны суметь защитить хозяина от медведя, помочь ему в охоте на нерпу.
Ведь знаменитые чукотские собаки луночницы отбирались из ездовых. Выедет охотник на припай, положит упряжку ждать его, а сам уходит в торосы с одной или двумя собаками, великолепно чующими лунки нерпы под снегом и определяющими, какие из них посещаются зверем. Нередко ездовых собак используют и для пастьбы оленей, специально выбирая таких по спокойному, не охотничьему отношению к оленям
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красавица собака!!!! супер!!! молодец, Саня!!!!
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Virka, Стараюсь. Все же я рабочих собак больше люблю, чем декорашек
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Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Agata, какой смайлик прикольный
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Grosheva, в тему мне пёса попалась
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Порода собаки «якутская лайка» была зарегистрирована Российской кинологической федерацией несколько лет назад. Неслыханное дело! К тому времени якутских лаек осталось не больше двухсот особей. Никогда РКФ не регистрировала породу, насчитывающую такое мизерное количество собак. Сделано это было с единственной целью — сохранить уникальность породы.
Вокруг этой собаки — масса споров. Ближайшим родственником лайки считают сибирских хаски. Однако хаски по сравнению с нашей якутской лайкой во многом ей уступают: хаски не могут переносить таких низких температур, они менее выносливы и уж, конечно, речи не идет о том, чтобы хаски помогали человеку в охоте на тюленя!
По сей день не выяснено досконально, от кого произошла якутская лайка, сколько в этой породе течет волчьей крови (и есть ли она вообще?), когда именно эта сильная, выносливая собака стала помощником северного человека, и как происходило ее одомашнивание. И, наконец, почему у этой собаки такие пронзительно-голубые глаза?
«Искатели Якутии» тоже не остались в стороне — они решили погрузиться в глубь веков и с помощью ученых выяснить, какие тайны скрывает эта порода.
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История породы Якутская Лайка
Езда на собаках в течение многих веков была важнейшей частью традиционного образа жизни северных народов. Специалисты полагают, что ездовое собаководство гораздо старше езды на оленях. Еще в эпоху неолита на побережье Северо-восточной Азии, на территории современной Якутии. собак начали использовать для езды и охоты. Это объясняется тем, что в тундровом и прибрежном Заполярье часто не было других животных, пригодных для перевозки грузов, но зато существовала возможность добыть и заготовить корм собакам на долгую зиму.
В начале 90-х годов 20 века на острове Жохова (архипелаг Новосибирские острова, Якутия) была обнаружена охотничья стоянка, которую обследовал петербургский археолог Владимир Питулько. Он нашел остатки нарт, собачьей упряжи и хорошо сохранившиеся кости собак. Датировки радиоуглеродным методом показали, что возраст находок лежит в интервале 7800-8000 лет. Это самая древняя стоянка в высокоширотной Арктике.
Этнографы М.Г.Левин (1946), А.В.Смоляк (1978) и другие отмечают, что с древнейших времен вплоть до наших дней для аборигенов Севера и Дальнего Востока ездовые собаки всегда были универсальными животными; на них ездили и перевозили грузы, их мясо употребляли в пищу, а из шкур шили зимнюю одежду, собака была культовым животным - ее приносили в жертву и совершали другие религиозные обряды.
В то время как технология езды на собаках у народов Северной Америки осталась на достаточно примитивном уровне, коренные народы и русские старожилы Севера, Сибири и Дальнего Востока России добились больших успехов в технике езды, подготовке собак и управлении ими. Р. Амундсен, побывав в 1920 г. у Корена Юхана на Колыме (Русское устье, Походск, Нижнеколымске ), писал: "…в езде на собаках эти русские и якуты стоят выше всех, кого мне приходилось видеть".
Особым достижением является северо-восточная нарта, называемая колымской. Легкая, собранная без единого гвоздя, только на ременных связях-амортизаторах, она обладает большой упругостью и прочностью и лучше всех других конструкций пригодна для езды по неровной местности, среди камней и торосов. Полагают, что эта нарта возникла еще в эпоху неолита и существует без особых изменений в наши дни, как и прежде, в двух вариантах - грузовом и скоростном.
Благодаря ездовым собакам были совершены многие географические открытия и освоение человеком Арктики. Так, оба полюса Земли покорены на собачьих упряжках: в 1907 г. Ф. Кук и в 1909 - Р. Пири с их помощью достигли Северного полюса. А в 1911 г. Амундсен водрузил флаг Норвегии на Южном, пройдя на собаках в тяжелейших условиях Антарктиды за 99 дней 2980 км. Все свои полярные экспедиции Амундсен осуществил на наших колымских лайках, хотя доставка их была трудной, длительной и стоила больших денег. Принимали участие в его экспедициях и самоеды.
Для освоения Аляски американцы вплоть до 20-х годов нашего века вывозили собак с Колымы. "Дайте мне зиму и собачью упряжку, а остальное возьмите себе!" Сказавший эти слова знаменитый путешественник Кнуд Расмуссен осуществил самое грандиозное в истории человечества путешествие на собаках. Восемнадцать тысяч километров прошел датский этнограф со своими спутниками от Гудзонова залива до Чукотского полуострова. Вспоминая "Великий санный путь", он впоследствии писал: "Меня охватывает горячее чувство благодарности к нашим терпеливым, неприхотливым собакам. Мы трудились, выбивались из сил, заодно с ними, работали дружно - как только могут работать живые существа, помогая друг другу..."
В России, начиная с посланной Петром I Великой северной экспедиции, и до 70-х годов прошлого века ни один арктический поход не обходился без ездовых собак. Использовались они и позже, несмотря на широкое распространение современной техники.
Первое письменные упоминания о собаках живущих на территории Якутии относятся к 1633 году. В этом году был совершен первый морской поход из Лены. Во главе отряда, состоявшего из торгово-промышленного люда, Енисейских и Тобольских казаков, стоял Енисейский пятидесятник Илья Перфильев. В результате этого похода были сделаны ряд географических открытий. В частности была открыта река Оленек, Яна, Индигирка на которой был основаны два острога это - Зашиверск и Русское Устье. Положив тем самым начало освоению и заселению Индигиро-Колымского края.
Новый этап морских походов по арктическим морям начался в 1642 году. Главными его действующими лицами были казаки и промышленники отрядов Дмитрия Зыряна (Ярило), Михаила Стадухина и Семен Дежнев (Русские полярные мореходы из промышленных, торговых и служилых людей XVII-XIX вв. ). В 1643 году мореходы достигли устья реки Колымы. Поднявшись по ней, построили зимовье, получившее название Колымского.
В документах того времени реки Оленек, Яна, Индигирка и Колыма именовались «Собачьими реками» этот термин имеет свое объяснение. В Сибири реки на северо-востоке разделяются на «собачьи» и «оленные». На реках, богатых рыбой, легко можно заготовить юколу, вяленую рыбу для собак, это - реки собачьи. Там же, где рыбы нет, или ее мало, передвигаться на собаках трудно. Там для транспорта используются олени, это — реки оленные. Служба на собачьих реках была труднее, так как было необходимо постоянно добывать корм собакам — ловить рыбу и охотиться.
Французский полярный исследователь Поль-Эмиль Виктор в книге «Ездовые собаки — друзья по риску» утверждает, что первым в 1850 г. использовал собачью упряжку в полярных исследованиях шотландец Мак-Клинток. Но это, конечно, неверно. Еще в 1742 г. штурман Российского флота Семен Иванович Челюскин совершил беспримерное путешествие на собачьих упряжках. Пройдя около 4 тыс. (!) верст с территории Якутии до Таймырского полуострова,
он впервые достиг северной оконечности Азии — современного мыса Челюскин. Тысячи верст, прошли на собаках его товарищи — Харитон Лаптев, Никифор Чекин ( Ленско-Енисейский отряд (1735—1742) ).
В 1843 году в свет вышла 1 часть книги Иван Яковлевич Павловского «Руководство к географии Российской империи
» в этой книге в впервые описана Якутская лайка как «особенная порода» которая «является необходимым домашним животным, употребляющимся для езды и охоты». В этой же книге сообщается, что Якутские лайки использовались для «почтовой гоньбы» 1839 году в Якутской области в зимний период для постового сообщения из г. Якутска в г. Охотск и далее на Камчатку использовалась до 20 саней (нард), «Которые использовались для перевозки тягостей. В сани запрягалось, обычно 10 собак: по 2 в ряд на длинном ремне, с передовой одиннадцатою. Так они везут тягости от 25 до 35 пудов, пробегая в день до 80 верст, а на легкой езде эти же собаки пробегали в день до 140 верст»
Согласно материалам этнографа В. Туголукова о колымо-индигирских упряжках середины XIX в., их средняя скорость по бездорожью на длинных дистанциях составляла до 10 км/час, на трассах зимних дорог длиной в 200-250 км - до 15-17 км/час. Легковая нарта могла пройти 250 км за 15 часов, 750 км - за 3 суток. По хорошей дороге упряжка из 12-14 собак везла неограниченно долго до I т груза, по бездорожью - не более 500 кг.
Первое упоминание о численности Якутских лаек можно встретить в книге «Статистические таблицы Российской Империи» изданная Министерством внутренних дел Российской Империи в 1856 году под редакцией А. Бущева.. "В Якутской области показано 15,157 собак употребляемых там для езды"
В 1862 году Императорским Русским географическим обществом был издан «Географическо-Статистический словарь Российской Империи, 1-й том » составленный Петром Семеновым. По данным этого издания в Верхоянском Улусе «К домашним животным, весьма важным для жителей, принадлежат собаки: их в большом числе держат жители. Которые их употребляют для охоты и езды по тундре: число их до 4000 собак»
Первое описание содержания и использования Якутских лаек можно встретить в «Обозрении экономического состояния, статистики российской империи 1849 год» составленное профессором Г. Горловым «Якуты для езды и перевозки тяжестей употребляют собак. Круглый год собаки проводят на открытом воздухе; летом вырывают себе в земле яму для прохлады или лежат в воде, избавляясь от комаров. Зимою ищут убежища под снегом и, свернувшись в глубоких снеговых ямах, прикрывают морду мохнатым хвостом.
Вскармливают большой частью одних кобелей, а сук бросают. Откармливание и обучение собак для езды составляет главнейшее занятие рыбачьего жителя. Самых проворных и смышленых собак впрягают впереди. В разъездах по обширным тундрам, в темные, туманные ночи, или сильные метели, когда путешественник, ни зги не видя пред собою, находится в опасности замерзнуть или погибнуть под снегом, обученная передовая собака не редко спасала от смерти и приводила в поварни, где хоть раз была, или в другое убежища. Уже это одно делает собак необходимыми; их чутье и инстинкт в пустынях заменяют компас»
«В 1821 году сильное поветрие истребило большую часть собак.» «На берегах Лены, Индигирки и Колымы, так что у одного семейства осталось из 20 собак только 2 щенка: хозяйка вскормила их своею грудью на ровне с ребенком — до такой степени собак почитают необходимыми. Таким образом два щенка сделались в последующим родоначальниками многочисленного поколения»
Первым исследователем который подробно описал Якутскую лайку был Владимир Ильич Иохельсон. В 1894-1896 гг. В. И. Иохельсон работал в организованной Русским Географическим обществом Сибирской экспедиции: изучал народы Колымского округа и северную часть Верхоянского округа.
В течение 1894-1900 гг. были опубликованы первые работы ученого, связанные с его участием в этой экспедиции. Сочинения этих лет – результат обширной разнообразной работы В.И. Иохельсона по исследованию различных аспектов жизнедеятельности юкагиров, якутов, чуванцев, чукчей, эвенов, эвенков, русских.
Ученый составил русско-юкагирский и юкагирско-русский словари; представил несколько юкагирских текстов с переводом и грамматическим разбором, юкагирские письма и чертежи на бересте, архивные выписки и около 100 архивных документов, этнографическую коллекцию, путевые записи; собрал материалы по фольклору, лингвистике, антропологии, семейным отношениям, религии, обычаям, материальной культуре и экономике юкагиров.
Н книге Иохельсона мы читаем: «Домашний скот якута - лошадь, бродячих народностей - олень, а речных жителей и так называемых «сидячих» - исключительно собака; но все эти животные приспособляются к содействию человеку на охоте. Впрочем, о собаке, следующей за человеком под все широты, необходимо прибавить, что у каждой из народностей округа она является самым надежным товарищем во время промысла зверей. В то время как лошадь и олень - пассивные, несознательные и невольные помощники, собака, как умный хищник, является активным и сознательным промышленником, руководящим нередко другим хищником - человеком».
«Ездовая собака, - пишет Иохельсон, - составляет рабочий скот не только безоленных кочевников и «сидячих речных жителей, русских и обрусевших инородцев, но и большей части скотоводов-якутов. За исключением юго-западной части округа, в каждой якутской юрте найдете 5-4 собачки, на которых возят дрова, лед и производят другие хозяйственные работы. Ростом полярная собака невелика, вышина ее в плечах 50-60 см. Бывает и несколько выше, но многие ездовые собаки, в особенности у Якутов, поражают вас своим малым ростом. Маленький рост рабочих собак можно, впрочем, объяснить теми же причинами, почему у наших крестьян маленькие лошади: на 5-6-месячных щенках, которых почти не кормят, бедные люди уже возят дрова и воду. У состоятельных хозяев собаки, пользующиеся лучшим уходом, всегда рослее.
По наружному виду местная ездовая собака со своими стоячими ушами, косым разрезом глаз, густой шерстью, широкой и относительно большой головой, острой мордой и спущенным (когда она не в духе, устала или ест) пушистым хвостом, весьма походит на волка.»
Владимир Ильич Иохельсон первый описал Якутску лайку и выделил её отличие от остальных собак Северо-восточной Азии
Преобладающая масть колымской собаки, по Иохельсону, «серая, серо-желтая, пестрая, то есть белая с серыми или черными пятнами» «Ноги сравнительно толсты и коротки; грудь, которой тянут нарту, прекрасно развита; шея толста и коротка. Морда необыкновенно хитрая, с меланхолическим или угрюмым выражением».
Та же ездовая, по Иохельсону, в одно и то же время и «промышленная», «с хорошо развитым обонянием, но еще с лучшим слухом и зрением. Почти круглый год на привязи, но предоставленные самим себе, они отлично умеют себе находить пищу в виде мышей, куропаток, уточек и других птиц и мелких зверей. В обществе загрызают оленя, корову, а голодные нападают на лошадь».
Интересно, что «колымские собаки во время езды свирепеют и даже опасны для встречного человека... Что касается охоты, то по птице они бесполезны: мешают и разгоняют лесную и болотную птицу».
«Впрочем, - говорит Иохельсон, - самый промысел птиц, для которого собак не употребляют, носит там совершенно иной характер, чем у нас. Вообще этих собак никто не учит. Хорошая промышленная собака является самобытным талантом. Собственно говоря, всякая из местных собак умеет отыскивать след зверя и преследовать его, но не у каждой хватает азарта и смелости, чтобы довести преследование до конца».
Особый вклад в описание породы Якутской лайки сделала М. Г. Дмитриева-Сулима описав Якутских собак и охоту с ними в своей книге «Лайка и охота с ней» 1911 года издания «Эта собака по качествам принадлежит к породе северных собак –пишет М. Г. Дмитриева-Сулима - и населяет Колымский округ, вернее р. Колыму с притоками. Исторически известно, что триста-четыреста лет ее заставляют главным образом нес
ти обязанности тяглового животного, которые не погубили еще ее охотничьих инстинктов, а последние, не будучи развиваемы или поддерживаемы человеком дрессировкой и охотничьим воспитанием, все же сохраняясь, дают ему возможность позиционировать животное, как охотничью породу, меньшинство из них годно для охоты на крупного зверя, почти все лают белку, большинство несут обязанности ловчей собаки по лисицам и песцам, то есть по тому зверю, который, как известно, наиболее распространен в округе и составляет главный объект охоты местных жителей. И здесь северная собака стала тем, чего от нее захотел человек.»
Вплоть до 1960-х годов собачьи упряжки были важным, кое-где даже единственным, видом зимнего транспорта северных регионов России. Ими пользовались не только местные жители, но и все государственные службы, включая пограничные войска, п
очтовую службу и научные экспедиции. По архивным данным на конец 50 годов XX в в северных улусах Якутии насчитывалась до 3000 полных упряжек – это примерно 33000 собак. Закат ездового собаководства в России приходится на последние тридцать лет XX в. Распространение снегоходной техники, упадок пушной охоты и местного рыболовства привел к практическому вымиранию северных собак.
В 1993 году Государственная комиссия Российской Федерации по иcпытанию и охране селекционных достижений, внесла в «Государственный реестр пород животных, допущенных к использованию» породу Якутская лайка (номер реестра 9358072, порода / охотничья (лайка), служебная (ездовая) )
В 1998 году группа энтузиастов В.З. Дьячков Г.П Арбугаев
С.В. Городилов, Сидорова Л.И. решила возродить породу Якутская лайка, тогда же были привезены первые собаки, которые и
стали основным ядром современной популяции Якутских Лаек. Совместно с Якутской Республиканской Ассоциацией Собаководов в течении нескольких лет велась работа по разведению собак и составлению стандарта породы.
В 2004 году Российская Кинологическая Федерация рассмотрела стандарт и приняла его за основу.
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ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА
СТАНДАРТ
(Породная группа, не признанна FCI)
Страна происхождения: Россия (Республика Саха Якутия)
Дата публикации: действительного
оригинала стандарта породы 2005 год Вестник РКФ № 5 (57)
Предназначения: Ездовая лайка
Классификация FCI: группа 5. Лайки и примитивные типы
Секция: 1 Северные ездовые.
Общий вид: Якутская лайка крепкая среднего размера собака с хорошо развитым шерстным покровам достаточным для проживания в суровых арктических условиях.
Якутская лайка активная, резвая, любознательная собака, она имеет дружелюбный и покладистый характер, очень общительная и совершенно не агрессивная. Главное использования собаки для ездовой работы и помощь охотникам на охоте на нерпу, песца, медведя и даже гусей.
Тип конституции: Крепкий с хорошо развитым костяком и мускулатурой.
Недостатки: незначительная легкость или грубость сложения. Недостаточно развитая мускулатура. Пороки: Резкое отклонения от типа конституции.
Половой тип: Хорошо выраженный. Кобель крепче и мощнее суки. Недостатки: небольшое отклонения от полового типа. Пороки: резкое отклонение от полового типа.
Необходимые важные пропорции: Рост, высота в холки : 53-58 см. (оптимальный рост 55 см.) сука 52-55 см. (оптимальный рост 54 см.). Индекс формата 105-110 Недостатки: небольшое отклонения от формата. Пороки: квадратный формат.
Поведение \ Темперамент: Собаки смелые, контактные, подвижные, дружелюбные, общительные. Недостатки: вялость, робость. Пороки: злобность, трусость.
Голова: Пропорциональная размеру собаки.
Область черепа: Череп округлый, объемный, несколько длиннее морды . Лоб достаточно высокий.
Стоп: (переход ото лба к морде) Переход ото лба к морде четкий.
Нос: Мочка носа большая хорошо развитая. Черного или коричневого цвета.
Морда: Морда хорошо заполненная под глазами, объемная, умерено широкая, короткая, длина морды примерно равна ½ длине черепа.
Губы: Губы сухие, плотные, пигментированные.
Челюсти, Зубы: Зубы крупные, белые, ровные, прикус ножнецеобразный, прямой. Недостатки: зцы расположенные не строго в линейку. Мелкие зубы . стертые не по возрасту.
Скулы: Скулы умеренно выраженные.
Глаза: прямо или широко посаженные. Миндалевидной формы, не выпуклые, и не глубоко посаженые. Голубого, черного или карего цвета, разноглазые (один глаз голубой другой карий). Веки сухие с окантовкой черного цвета в цвет мочки носа, допускается обесцвеченное века на белом фоне. Недостатки: большие, круглые глаза. Третье веко, глаза на выкат.
Уши: высоко посаженые, широкие у основания, треугольной формы, стоячие или полу стоячи, толстые. Покрытые густой короткой шерстью. При движении уши закладывает назад. Недостатки: низко посаженые уши.
Шея: достаточно длинная, среднего постава, мускулистая. Недостатки: короткая шея.
Туловища: с округлыми ребрами, крепкое, мускулистое.
Линия верха крепкая. Холка: выражена, несколько длинное наклонная от холки к основанию хвоста. Спина: крепкая , ровная, мускулистая, широкая. Недостатки: недостаточно крепкая и широкая спина. Пороки: провисшая, слабая, необмускулиная спина. Поясница: длинная, мускулистая, широкая. Недостатки: слабоватая поясница.
Пороки: слабая поясница. Круп: крепкий, мускулистый, округлый.
Грудь: широкая, глубокая, округлая в сечении. Недостатки: мелковатая грудь, недостаточно круглые ребра. Пороки: те же отклонения только в более резкой форме.
Хвост: высоко посаженый, закинут в полукольцо на спину, Недостаток: короткий, низко посаженый хвост. Хвост не закинутый на спину.
Конечности: Прямые, параллельные, Крепкие, мускулистые.
Передние конечности. Общий вид: Параллельные, крепкиес хорошо развитой мускулатурой. Плечо: Косо поставленные, мускулистое. Локти: плотно прижатые. Предплечье: Прямые, мускулистое. Пясть: Короткие, крепкое. Лапы: в комке, когти темные, подушки темные, между пальцев хорошо развитая шерсть. Недостатки: несколько выпрямленные углы плечо - лопаточного сочленения. Несколько вывернутые локти. Небольшая косолапость. Пороки: искривленное предплечье, резко вывернутые локти, Длинное слабое пясть. Сильный размет.
Задние конечности. Общий вид: Задние конечности: с крепким костяком и мускулатурой. При осмотре сзади прямые, параллельные. Бедро: Мощное достаточно широкое с хорошо выраженной мускулатурой. Голень: Средней длины, мускулистая. Углы скакательных суставов хорошо выражены. Плюсна: Крепкие, отвесные.
Лапы (задние лапы): Большие, компактные, крепкие, с твердыми подушечками, с шерстью между пальцев. Недостатки: Недостаточно развитая мускулатура, узковатый постав задних конечностей, небольшое сближения или вывернутость скакательных суставов, мягковатые лапы, прибылые пальцы. Пороки: Те же отклонения в более резкой форме, плоские, сильно распущенные лапы.
Движения: быстрые, упругие, энергичная рысь, кентер.
Кожный покров: Толстый, без сырости.
Шерстный покров: Шерсть густая с хорошо развитым подшерстком, блестящая, прямая, грубая на ощупь. Хороший, густые очесы на передних и задних конечностях. Грива на шее хорошо развита. Хвост густой, пушистый. Недостатки: недостаточно густая и пушистая шерсть . Пороки: волнистая шерсть, слишком мягкая шерсть.
Окрас: Любой пятнистый окрас (бело-черный, черно-белый, серо-белый, бело-серый) черно-белый с рыжими отметинами, черный с рыжими пятнами, рыже белый, бело-рыжий. Пороки: любой однотонный окрас кроме белого.
Дефекты. Десквалифицирующие пороки: Нетипичный окрас. Кобели должны иметь два нормальных семенника, полностью опустившихся в мошонку. Полная депигментация носа, век, губ.
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сколько стоит лайка
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рита, Средняя цена 20-30 тыс. руб.
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хочу пеобрести столь уникальную собаку.якутскую лайку.
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денис, искать лучше на форумах лаек, или охотников, или на просторах инета ищите питомник. Тут на форуме я не встречала заводчика.
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здравствуйте! я случайно прочитала что вы хотите приобрести лайку? на сегодняшний день у нас осталось четыре щенка. два мальчика и две девочки. щенки очень замечательные от рабочих родителей! родители ходят в упряжке, при травле на медведя, нерпу и др. животных. они отличные охотники! Имеются документы РКФ.
если вас заинтересовала моя информация вы можете написать мне на почту: lerochka4769@yandex.ru
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приглашаю всех, а особенно владельцев и потенциальных владельцев, на форум Якутской Лайки...
нас пока мало, но мы развиваемся!
там есть инфо о щенках...
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Охота с собаками – традиционное занятие коренных народов Якутии. Традиция охоты с собаками на лосей уходит корнями в глубокую древность – эпоху раннего неолита (5 тыс. лет назад), о чем свидетельствует сюжет охоты на наскальных рисунках (р. Амга). Сенсационным открытием якутских археологов являются найденные черепа двух собак в местности Россоха (р. Алазея), возраст грунта которой 30–35 тыс. лет.
Каждая северная народность имела свою аборигенную породу лаек, отличающуюся в деталях от других пород, что всегда отмечали исследователи (В.Л. Серошевский, 1896; В.И. Иохольсон, 1902; М.Г. Дмитриева-Сулима, 1911; И.И. Вахрушев, 1945 и др.). Причинами этому были различный исходный материал в породообразовании, различие внешних условий содержания и использования. Самое древнее происхождение имели лайки юкагиров и чукчей, так как возраст этих палеоазиатских народов насчитывает не менее 10–15 тыс. лет.
Древние лайки якутов имели крепкий костяк, хороший рост (55 см и выше у кобелей, 53 см и выше у сук). Они отличались универсальностью использования на охоте от уток и пушных зверей до крупных копытных и медведей. Но нужно отметить, что якуты северных районов использовали лаек более узко. Внешний вид якутских лаек не был однотипным. Лайки вилюйских районов резко отличались от колымских, те в свою очередь от олекминских и т.д., что обусловлено обширной территорией Республики Саха (Якутия). Некоторые исследователи считают, что к якутским лайкам в древние времена была прилита кровь монгольских пастушьих собак. По господствующей ныне гипотезе, предками народа саха были курыкане, жившие до монгольского завоевания мира на берегах Байкала. Возможно, в те времена курыкане имели собак степного происхождения типа древних гончих и пастушьих. Несомненно, народ саха имеет южное степное происхождение, это доказывает великий эпос Олонхо, в котором описываются южные страны, народы и звери.
Но самыми близкими родственниками современных якутов являются эвены и эвенки, что доказали последние исследования генетиков. А у этих народов были свои собаки. Следовательно, в породообразовании якутских лаек были, несомненно, использованы древние степные собаки, и в первую очередь тунгусские лайки. Кроме того, по-видимому, породу улучшали волками, что, по моим данным, имело место даже в 50-е и 80-е годы прошлого столетия.
В Усть-Майском, Олекминском, Сунтарском, Верхне-Вилюйском, Нюрбинском районах имелись очень успешные гибриды от волков. Видимо, по этой причине среди якутских лаек часто встречались очень крупные собаки, ростом порой до 70 см. Якуты всегда высоко ценили рослых быстроногих собак, способных догнать крупных копытных и свободно бегающих по глубокому рыхлому снегу при ловле лисиц и соболей.
А.В. Гейц (1960) обследовал поголовье якутских лаек (1077 голов), отметил их крупность, высоконогость и хорошие рабочие качества. Особенно породных, по его представлениям, собак он видел в Усть-Майском, Олекминском и Ленском районах.
большому сожалению, малограмотность владельцев собак привела к тому, что в 70-х годах ХХ века якутские аборигенные лайки начали ухудшаться, смешиваясь с другими привозными породами собак. Местные охотоведы, читающие центральные журналы и литературу, начали массово ввозить западносибирских лаек в промысловые районы, в результате чего образовались помеси. Так, только из одного Новосибирского питомника было завезено 300 щенков. Никто и никогда не поднимал вопроса о сохранении местных лаек. Кроме того, с целью борьбы с инфекционными заболеваниями целенаправленно истребляли аборигенных лаек. Так, в 1979 году уничтожили всех сук Нюрбинского района, оставляя кобелей только у кадровых охотников и то по одной собаке.
Очаги разведения аборигенных лаек в настоящее время сохранились в отдаленных деревнях Олекминского, Усть-Майского, возможно, еще Ленского, Алданского и северных районов. Кроме того, близкие по генотипу аборигенные лайки сохранились в соседних Катангском, Бодайбинском районах Иркутской области и в Эвенкии. С жителями Эвенкии наши якуты имели общение с давних времен, о чем свидетельствуют такие факты: в Эвенкии с Эссей живут этнические якуты, также в селе Хамакарт Катангского района, селе Патон Бодайбинского района живут якуты, наши эвенки и эвены этих мест до коллективизации (30-е годы) кочевали вместе. Именно по этой причине здешние аборигенные лайки по типу очень близки нашим. В начале ХХ века все тунгусские лайки везде были однотипными (М.Г. Дмитриева-Сулима) – лисоподобными, с округлым зрачком, маленького роста.
Из имеющихся охотничьих заводских пород лаек наиболее подходит к условиям Якутии восточносибирская лайка, при формировании которой использовались главным образом лайки Прибайкалья (по данным иркутских кинологов, 95% крови).
Для удовлетворения потребностей охотников Якутии в 1987 году в селе Тит-Ары Хангаласского района был создан Якутский питомник охотничье-промысловых собак по разведению восточносибирских лаек (ЯПОПС). Максимальное количество собак достигало 28 голов. Основное поголовье собак было закуплено из Иркутского питомника (ИПОПС). Но в 1993 году из-за финансового кризиса питомник был расформирован. В настоящее время кроме Иркутской области разведением восточносибирских лаек занимаются в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, кроме того, мелкие группы имеются во многих областях Российской Федерации.
Но длительное заводское разведение в местах с мягким климатом, отсутствие достаточных физических нагрузок и большое увлечение выставочными собаками привели к тому, что породные восточносибирские лайки этих регионов
начали утрачивать свои физические данные и рабочие качества, нужные для якутских охотников. А требования наших охотников к лайкам такие же, как 70–100 лет назад. С середины сентября начинается сезон охоты на лосей, попутно добывают медведей. Охота на лосей с применением собак у нас развита сильно. Охотники выходят в лес одиночками и бригадами до 8–10 человек, и каждый охотник имеет минимум одну собаку. Ценятся те, что способны специально искать лосей широким самостоятельным поиском. Лоси из-за постоянных охот с собаками у нас пугливые на генетическом уровне, энергичные лайки из-за своего бурного темперамента облаивают с очень близкого расстояния, тем самым отпугивают зверей. Пуганых лосей способны останавливать только вязкие и быстроногие, достаточно крупного роста, суховатого, жилистого типа собаки. Мелкие лайки ростом ниже 60 см в холке застревают в кустах, быстро выматываются, не говоря уже о способности догнать лосей.
Крупные взрослые лоси лучше стоят под собаками и быстрее изматываются. Молодые лоси иногда водят собак весь световой день. Очень редко встречаются лайки, способные держать любого лося. На таких охотах хозяева безжалостно выбраковывают нежелательных: облаивающих бурундуков, белок, которых в это время полно; без конца гоняющих зайцев или все время ждущих, когда начнут облаивать лидеры, а затем отпугивающих стоящих под собаками лосей. Вообще хороших лосятниц бывает мало, одна из десятка так называемых рабочих собак. У местных охотников сложилось мнение, что привозные лайки не способны держать лосей. Неумелым заходом они сначала отпугивают зверя, а затем не могут долго его гонять, нет вязкости. Лося способны догнать и заставить сдаться только те собаки, которые могут бегать минимум 2,5–3 часа, отсекая зверя, прыгая в нос. Охота на лосей с собаками утихает с замерзанием веток и кустов, это конец октября, потом начинается промысловая охота на соболя до выпадения глубокого снега, останавливающего работу собак: конец ноября – начало декабря. На такой охоте предпочитают крепкого типа среднего и крупного роста собак. Главные требования для соболятниц, кроме мастерства поиска и преследования зверька, – морозоустойчивость, способность выдержать ежедневные максимальные нагрузки и не сдирающиеся от твердого снега и мерзлых веток лапы. У привозных лаек при температуре ниже – 35 градусов по Цельсию межпальцевые перепонки растрескиваются, лапы сдираются до крови, и лайки выходят из строя.
Вывод один: в условиях Якутии, где развита традиционная охота с собаками (и вряд ли в скором времени она потеряет актуальность), нужно возродить аборигенную якутскую лайку.
В последние годы в сельском хозяйстве Якутии стало уделяться большое внимание развитию традиционных отраслей, в том числе охотничьему хозяйству. Начиная с 2005 года проводится выставка «Лайка» для охотничьих собак, которая из года в год привлекает все больше и больше участников и становится зрелищней. Растет число заводчиков, занимающихся разведением охотничьих собак. В г. Якутске появился клуб собаководов «Байанай», состоящий исключительно из заядлых лаечников-охотников. Успехи клуба впечатляют. Так, летом 2008 г. команда клуба участвовала в открытом чемпионате Московской области по подсадному медведю (приехало 14 команд) и заняла первое место. Полевым победителем состязаний стал аборигенный кобель Кустук И.И. Ушницкого.
В мае этого года команда «Байанай» вновь приняла участие в открытом чемпионате Московской области. На этот раз собралось 18 команд, в том числе из Украины, Белоруссии, Латвии. Общее число участников – более 100 собак. В итоге наша команда заняла второе место, чуть-чуть уступив команде Калуги. Наш аборигенный кобель Барбос И.С. Лукина завоевал звание «Лучший кобель состязаний» и занял 2-е место по итогам состязаний, уступив победителю только один балл. Тем самым «Байанай» доказал, что аборигенные лайки Якутии сохранили хорошие рабочие качества и ими стоит заниматься.
В труднодоступных селах все еще встречаются аборигенные лайки, они не утратили былые рабочие качества. И мы, якутские заводчики, просто обязаны их сохранить, ведь будет несправедливо лишить «места под солнцем» аборигенных лаек, созданных народной селекцией на протяжении многих веков, уступив его лайкам с худшими показателями в условиях Якутии, тем более что скоро капканный промысел на соболя запретят, что повлечет за собой повышение спроса на выносливых аборигенных лаек, так как соболь является первостепенным объектом экспорта на пушных аукционах.
В последние годы в местных СМИ появилось немало статей с требованием возродить якутскую лайку. Более того, один из авторов таких статей, Ю. Игнатьев, писал, что надо поставить в г. Якутске памятник якутской лайке, ведь она, по его мнению, того заслуживает. Народ как никогда прежде осознал необходимость местной лайки, а правительство и Минсельхоз Республики Саха (Якутия) вот уже несколько лет поддерживают программу «Якутская охотничья лайка». Благодаря президенту Всероссийского клуба восточносибирских лаек В.А. Михайлову наша лайка занесена в реестр сельскохозяйственных животных РФ как отдельная аборигенная порода. Сейчас нам осталось самое трудное: признать ее как отдельную породу – якутская охотничья лайка, учитывая ныне имеющийся племенной материал и традиционную специфику использования лаек в местных условиях с учетом вышеописанных различий.
Надо работать над выведением двух типов лаек.
1. Среднего или крупного роста (выше 58 см у кобелей, выше 54 см у сук) с крепким костяком, мощной грудной клеткой, сильной поясницей и густым волосяным покровом, широким лбом, небольшими в развале ушами и обязательно несдирающимися крепкими лапами. Нрав у таких собак спокойный, ход неторопливый, они как бы берегут силы. Специализация таких собак универсальная, но главная – использование в каждодневной охоте на пушного зверя (соболь, белка, ондатра) при низких температурах,
2. Собаки выше среднего и крупного роста (выше 60 см у кобелей, выше 56 см у сук) крепкой сухой конституции, с более легкой головой, с сильно растянутыми развитыми скакательными суставами и жилами, с менее развитым волосяным покровом, растянутого формата. Они отличаются широким быстрым поиском, страстью при преследовании зверей (порой сутками), чем отличались лайки Якутии. Специализация таких собак универсальная, но со зверовым уклоном. О борзоватого типа, огромных собаках писал еще Л.П. Сабанеев в книге «Борзые и гончие» (1895 г.) С их помощью в п. Согостырь, что в устье Лены, добывали северных оленей и песцов.
Эти два типа взаимодополняют друг друга, но ни один их них не может полностью заменить другого. Так, первый тип уступает второму по поиску и быстроте бега, что особенно ценно в раннеосенних охотах на копытных. А второй тип уступает первому на долгих промысловых охотах по соболю и в поисках хаток ондатр при особо низких температурах, со скудным кормом.
Эксперты-кинологи ценят в любой породе однотипность. Раньше восточносибирских лаек условно разделяли на два типа, Иркутский и Ленинградский (второй отличался более узкой мордой и крепким сухим телосложением). На всех выставках предпочтение отдавали лайкам крепкого сложения с более грубоватой головой, в результате чего один из типов исчезает. Маленькие по территории Скандинавские страны имеют по нескольку пород лаек, огромная же по территории Якутия, в которой раньше имелись юкагирские, чукотские, эвенкийские, эвенские, якутские аборигенные отродья лаек, различных по типу и использованию, вправе иметь якутскую охотничью лайку двух типов.
А.Н.ДАНИЛОВ, заводчик аборигенных лаек (Якутия)
Фото Афанасия ПАВЛОВА
Журнал "Охотничий двор" № 10 (октябрь) 2010 г.
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Всем привет, развиваем новый, нейтральный проект о якутских лайках, приглашаем всех ценителей http://ylaika.ru/
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В то время как технология езды на собаках у народов Северной Америки осталась на достаточно примитивном уровне, коренные народы и русские старожилы Севера, Сибири и Дальнего Востока России добились больших успехов в технике езды, подготовке собак и управлении ими. Р. Амундсен, побывав в 1920 г. у Корена Юхана на Колыме (Русское устье, Походск, Нижнеколымске ), писал: "…в езде на собаках эти русские и якуты стоят выше всех, кого мне приходилось видеть"
Если они авторы этой статьи имеют полное право изменять писание великого путешественника, то что говорить о происхождении якутской лайки,которую они продвигают. достоверное писание "... в езде на собаках, эти русские и чукчи стоят выше всех, кого мне приходилось видеть." А видел он, Амундсен, в работе "чукотскую собаку".
Ненавижу ложь.
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Якутская лайка происходит из одного северного поселка Нижнеколымского улуса. Именно там издавна рождались лайки с голубыми глазами.
Против правды не попрёшь,но некоторые люди идут, т.е. лживо стелят. В районе сегодняшнего Нижнеколымского улуса в Якутии жили с давних времён чукчи, да и сейчас там живут. Чукотский язык и якутский язык, это небо и земля. В современной карте России реки уродища озёра Нижнеколымского улуса носят чисто чукотские названия.О чём это говорит. Да и собаки то что на снимках на Чукотке у меня бы не выдержали первой морозной пурги, попросту вымерли. Это я вам говорю как настоящий каюр Чукотки. Мой идеал, это мои собаки. Фото на главной странице официального сайта Чукотского АО . чукотка.рф
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Ненавижу ложь.
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