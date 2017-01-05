Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

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Влюбилась!Очаровалась!
Нашла питомник в Воронеже "МаДаМи" заводчики Нечепоренко Марина и Василий. Приехала из Москвы, купила за 50000 рублей, в то время было 2 помёта, клялась, что все здоровые. Купила 27.10.16
Буквально через 2 дня появились две шишки на лапах, разговоры по телефону ни к чему не привели, она говорила, что нужно ждать и все пройдёт. Это продолжалось 2 недели. В результате вет. клиника в Москве, куча анализов и приличная сумма денег. Диагноз-бурсит, дисплазия локтевого сустава. Обратно взять отказалась. Люди, берегитесь этого питомника. Развод на деньги
Конт.тел. 89852990621 Антонина
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