Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

Antonina164

Рейтинг: 1



Новичок Сообщений 1

С 2017-01-05

Влюбилась!Очаровалась!

Нашла питомник в Воронеже "МаДаМи" заводчики Нечепоренко Марина и Василий. Приехала из Москвы, купила за 50000 рублей, в то время было 2 помёта, клялась, что все здоровые. Купила 27.10.16

Буквально через 2 дня появились две шишки на лапах, разговоры по телефону ни к чему не привели, она говорила, что нужно ждать и все пройдёт. Это продолжалось 2 недели. В результате вет. клиника в Москве, куча анализов и приличная сумма денег. Диагноз-бурсит, дисплазия локтевого сустава. Обратно взять отказалась. Люди, берегитесь этого питомника. Развод на деньги

Конт.тел. 89852990621 Антонина 05.01.2017 21:26