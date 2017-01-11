О портале

Регистрация — владельцам собак и питомникам

Свежие блоги

Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

Поиск
Важно: правила форума
Ливерная немецкая овчарка
Автор Сообщение
  • Сообщений     1
  • С 2017-01-11

Хочу на подарок, будет жить у нас в семье:
собака первая, любая информация нужна:
Как не допустить утерю стандарта?
Где достать щенка?
Как проверить на стандарт?
Какие рамки в цене?
Что нужно знать?

Этапы дрессировки я знаю. Заботится тоже смогу. Проблема именно в утере стандарта, потере цвета шерсти.

Мы хотим побеждать ))

Вот описание

цитироватьобратиться по нику11.01.2017 20:17

Для отправки сообщения необходимо авторизоваться


Начало
Обсуждение пород собак


В он-лайн(1): mdwashmanregi

собаки, породы собак, фото собак, питомники собак, купить собаку ﻿ © 2007 «Догстер.ру». Все права защищены. Перепечатка материалов сайта разрешена только с письменного согласия администрации сайта «Догстер.ру»

2007 © Догстер.ру

Реклама · Ссылки · Помощь