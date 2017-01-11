Свежие блоги
-
Остаемся зимовать
Когда в зимние морозы приходится покидать уютный дом и куда-то бежать, мы ...
-
Пудель ищет надежную семью!
Ищем надежную семью для парня 5,5 лет - пуделя миниатюрного (31 см) ...
-
Гриффон удивляет.
-
Колхоз животных
Британский писатель и публицист Джордж Оруэлл в первую очередь знаменит по роману-антиутопии ...
-
Что я люблю покушать!
-
Английский той терьер
Питомник "Вандебор", Москва. Первые английские той терьеры, первые российские АТТ на территориях ...
-
Щенки ризеншнауцера
Предлагаются к продаже щенки ризеншнауцера 09.09.2016г.р Родители щенков проверены по здоровью , ...
Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Обсуждение пород собак
|Автор
|Сообщение
|
|
Хочу на подарок, будет жить у нас в семье:
собака первая, любая информация нужна:
Как не допустить утерю стандарта?
Где достать щенка?
Как проверить на стандарт?
Какие рамки в цене?
Что нужно знать?
Этапы дрессировки я знаю. Заботится тоже смогу. Проблема именно в утере стандарта, потере цвета шерсти.
Мы хотим побеждать ))
Вот описание
Для отправки сообщения необходимо авторизоваться
В он-лайн(1): mdwashmanregi