Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

k2131504

Рейтинг: 1

Москва

Новичок Сообщений 1

С 2017-01-11



собака первая, любая информация нужна:

Как не допустить утерю стандарта?

Где достать щенка?

Как проверить на стандарт?

Какие рамки в цене?

Что нужно знать?



Этапы дрессировки я знаю. Заботится тоже смогу. Проблема именно в утере стандарта, потере цвета шерсти.



Мы хотим побеждать ))



Вот описание Хочу на подарок, будет жить у нас в семье:собака первая, любая информация нужна:Как не допустить утерю стандарта?Где достать щенка?Как проверить на стандарт?Какие рамки в цене?Что нужно знать?Этапы дрессировки я знаю. Заботится тоже смогу. Проблема именно в утере стандарта, потере цвета шерсти.Мы хотим побеждать )) 11.01.2017 20:17