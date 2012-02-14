Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Конкурсы

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Пожалуйста, определите лучшее сентябрьское видео корги Лео.
1.Приезд.https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60KW3yBpTyBDg4hi_olbPXZm
2.Вкусняшка.https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60Lo1uZ8aHTt_JZnoAs0Si87
3.Атака.https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60JY4i8PasnR0IIZXW9x-3nc
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"Я поведу тебя в музей сказала мне сестра" Корги Лео.
Смотрите видео по ссылке.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60KmutGEjaROz1LOWtPdXsn_
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Корги Лео. Прогулка по Вене.
Смотрите на Ютьюбе.
https://youtu.be/wx5h4VHtCsk
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