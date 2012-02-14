О портале

Регистрация — владельцам собак и питомникам

Свежие блоги

Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Конкурсы

Поиск
Важно: правила форума
Корги видео.
Автор Сообщение
  • Сообщений     25
  • С 2012-02-14

Пожалуйста, определите лучшее сентябрьское видео корги Лео.

1.Приезд.https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60KW3yBpTyBDg4hi_olbPXZm
2.Вкусняшка.https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60Lo1uZ8aHTt_JZnoAs0Si87
3.Атака.https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60JY4i8PasnR0IIZXW9x-3nc

цитироватьобратиться по нику27.09.2015 13:34

  • Сообщений     25
  • С 2012-02-14

"Я поведу тебя в музей сказала мне сестра" Корги Лео.
Смотрите видео по ссылке.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60KmutGEjaROz1LOWtPdXsn_

цитироватьобратиться по нику29.12.2015 12:58

  • Сообщений     25
  • С 2012-02-14

Корги Лео. Прогулка по Вене.
Смотрите на Ютьюбе.
https://youtu.be/wx5h4VHtCsk

цитироватьобратиться по нику13.02.2017 18:41

Для отправки сообщения необходимо авторизоваться


Начало
Конкурсы


В он-лайн(0):

собаки, породы собак, фото собак, питомники собак, купить собаку ﻿ © 2007 «Догстер.ру». Все права защищены. Перепечатка материалов сайта разрешена только с письменного согласия администрации сайта «Догстер.ру»

2007 © Догстер.ру

Реклама · Ссылки · Помощь