Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Косметика

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Сегодня в Ростове-на-Дону прошла международная выставка собак. И вот что меня среди других моментов заинтересовало: когда готовили к показу шелти, им не только начёсывали шерсть, посыпали пудрой, но и брызгали каким-то средством. хозяйка ответила, что это такой кондиционер. я же до конца не уверена в этом, т.к. шерсть после этого средства не лежала мягкими прядками, а наоборот торчала как от лака для волос. кто знает, что это может быть за средство?
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Обычно разбавленным кондиционером обрызгивают шерсть, когда пользуются расческами, чтоб не секлась. Может быть спрей для объема. У некоторых шелтей и без всяких средств шерсть стоит как налаченная! С помощью кондиционеров специальных может ее просто выравнивали.
http://themysticgrove.com/queeny/
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Спасибо. А спец кондиционеры идут для которые именно собак или человеческие?
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Собачьи.
http://themysticgrove.com/queeny/
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Мне сегодня посщастливилось в транспорте услышать историю, как девушка чистит свою натуральную меховую шубку собачье пудрой. Народ в меховых воротниках явно в маршрутке все оживились-всем было интересно, как почистить такой пудрой мех и каков эффект :)))) Я же знаю людей, которые обычной мукой чистили своего мелкого азиата, чтобы типа и шерсть чище стала, и собаку мочить не надо было.
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По-моему если за собакой регулярно смотреть, чистить скребком, вычесывать и протирать влажной тряпкой, то никакие спец средства не нужны. Ведь это не природно для собачьей шерсти, чтобы ее чем-то там мазали.
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Soer, Когда собаку к выставке готовишь, приходиться ее украшать. Это тоже самое, что и конкурсы красоты. Девушек гриммируют - собакам наводят лоск. Шоу есть шоу и здесь все средства хороши. Единственное сейчас существует запрет на разные косметические средства, лаки например, и хозяева выкручиваются как могут. А в домашних условиях конечно лучше собу регулярно прочесывать, порой этого достаточно.
Я не сорокалетня женщина! Я18 летняя девушка с 22 летним стажем!
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Soer, есть такие породы собак которые мыть нужно каждую неделю!
мои собаки-моя жизнь!
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Я вот тоже думаю. Собака это животное, которое в природных условиях жило бы себе само по себе и никто бы его не мыл, как волка, например. А это человек уже придумал, что ну просто необходимо намазать собаку всякими там новомодными штуками - без этого просто никак. Потом такое животное просто погибло бы в живой природе.
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Yana, а зачем?
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любую собаку, особенно в условиях города надо мыть. И мыть достаточно часто. Не та экология в городе, а шерсть имеет свойство в себя все впитывать.
Грязная шерсть не растет. Так что особенно важно это для длинношерстных пород.
Я не понимаю владельцев собак, которые моют своих питомцев раз в год. Сейчас есть превосходные шампуни, которые подходят для частого применения, и питают, лечат шерсть и оберегают от внешнего воздействия.
Да и жить с чистой собакой по моему н порядок приятнее.
Не говоря уже о выставках. За грязную шерсть, вас могут просто попросить удалиться с ринга, а как минимум отметить плохую подготовку шерсти .
Так что для многих пород, косметика это необходимость. , для выставочной собаки, любой породы точно также.
И кстати, хорошие кондиционеры и шампуни, действительно делают шерсть превосходной, при этом не изменяя ее структуру.
что касается шоу косметики, без нее тоже никуда. Но посл ринга ее надо обязательно смывать, она как правило сушит шерсть. Вот и получается, что выставочная собака моется достаточно часто, сначала перед выставкой, потом после. А если выставки у нее 2-3 в месяц, посчитайте сами, мытье получается частым. И если посмотреть на шоу собак, шерсть у них от этого отнюдь не хуже, а на порядок лучше, чем у собак которых моют 2 раза в год.
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Лично своих я мою в межсезонье( когда нет выставок) раз в месяц, хорошей профессиональной косметикой и потом обрабатываю защитными средствами. Этого вполне хватает для роста шерсти. В выставочный сезон, естественно собаки моются перед каждой выставкой.
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Простите что вмешиваюсь,но большинство "выставочных" собак в природе уже не выживут.Мы в ответе за тех,кого приручили.Можно многое перечислять,чего не делают с собаками,живущими на вольных хлебах.У меня бобтейл-собака которая раньше пасла овец.И кто их там в полях расчесывает(про груминг я уже не говорю)
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simosha, вот как раз об этом я и говорю. Разница между шоу собакой( а на данный момент именно это востребованный тип почти во всех породах) и рабочей огромный.
Хотя я видела превосходно пасущих( и занимающихся этим) бородатых коллях, которые при этом и на выставках побеждают. А вот для таких собак хорошая косметика просто необходима, шерсть сечется об траву, и ее необходимо сохранять.
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Мне все же кажется, что собака это не ваш престиж, а ваш друг. Поэтому загонять его на выставках и тд. не вижу смысла. Только если хочется перед кем-то похвастаться. А собаке вашей все равно есть ли у нее медали или нет.
Красотка
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Krasotka,
Здесь я с Вами не соглашусь. Вот моя собака любит участвовать в выставках, после выставки придет домой, загордится, к другим собакам и не подходит, особенно когда что-то выиграет. Они все понимают.
А как собаку можно мыть только один раз в год, если еще она живет дома, я думаю только из-за лени
Truffal
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У меня собаки живут в квартире, спят со мной под одеялом... Но я их не мою, только если вымажутся... Правда, летом мы каждый день плаваем... У меня из литературы почерпнуто убеждение, что вымытая шерсть лишается естественной смазки и собака становится более подвержена воздействию как холода, так и солнца. Похэтому я, может, и рада бы помыть почаще -обожаю возиться с их шерстью, но боюсь. Может, теперь это всё уже опровергнуто?
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А причёсываемся мы практически каждый день со спреем от спутывания шерсти. Я слышала, есть специальные спреи для расчёсывания, может, порекомендуете какой-нибудь? Мне не нравится, как наш спрей брызгает -не облачком, а одной точечной струёй. Я уже даже отлила в другой пульвелизатор из-под своего средства, в котором была уверена, что он брызгает хорошо, но он 2 раза брызнул как положено и тоже начал струёй... В чём тут секрет...
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Basta,
Выше уже говорилось, что современные собачьи шампуни не наносят вреда ни шерсти, ни кожею
А спрей какой фирмы у Вас?
Truffal
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Krasotka, не скажите. В силу того, что у меня несколько собак, естественно наглядно видно их отношение к выставкам. И если бриар относится более, менее спокойно, то бородач, на выставки рвется. И ему нравится выигрывать. И понимают они все прекрасно. И видно, что за победу в ринге борятся.
Basta, посмотрите на фотографии моих собак в профиле. Они моются раз в месяц как минимум. И по моему шерсть выглядит очень непллохо)), для меня это лучшее доказательство, правильности моих суждений о частом мытье. Да, кстати о спреях от спутывания шерсти. Они, фактически все содержат в себе масла. А их надо смывать обязательно. Иначе кожа просто не будет дышать, а шерсть будет ломкой. вообще все спреи для шерсти используются только вкупе с мытьем шерсти и никак больше. Нанесли, расчесали, через несколько дней собаку перемыли. И никак иначе.
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