Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Косметика

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Собачьи шампуни
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  • Сообщений     5
  • С 2007-05-21

кто какие использовал? что порекомендуете? дело в том, что весной моя лапушка линять начала, говорят, есть какой-то шампунь, который может помочь.

цитироватьобратиться по нику21.05.2007 09:48

  • Сообщений     91
  • С 2007-03-29

мммм... а то, что собаки линяют, это разве не нормально? 0_о

цитироватьобратиться по нику11.06.2007 14:01

Чрез тернии к звездам!
  • Сообщений     1
  • С 2007-06-13

Линяют все породы,кто болше,кто меньше,а ещё теряют шерсть после течки и родов,а если не весна,не текла и не рожала,а теряет много шерсти то лутьше к ветеринару,а ещё может косметика не подходит

цитироватьобратиться по нику13.06.2007 22:53

  • Сообщений     69
  • С 2007-06-15

Линяет Ласка, сами понимаете, впечатляюще... А моем мы её детским шампунем "Моё солнышко". :)

цитироватьобратиться по нику15.06.2007 11:40

  • Сообщений     52
  • С 2007-06-17

Ещё можно шампунем от блох мыть. Двух зайцев сразу убить. :)
Вообще мыть собак лучше пореже, а то у них защитные свойства шерсть теряет после "стирки". :) Кстати, и от этого линька усилиться может.

цитироватьобратиться по нику17.06.2007 00:58

  • Сообщений     112
  • С 2007-05-16

в общем я обычно предпочитал мыть пса шампунем от блох, где-то мыл его раз в месяц, и там по настроению и по загрязнению. Обычно даже реже полностью мылись, потому что пес - чистюля был.

цитироватьобратиться по нику25.06.2007 00:32

Omnia praeclara - rara
  • Сообщений     192
  • С 2007-07-04

Мушку когда мыла - человеческий шампунь был роскошью для нее, т.к. родители считали, что собаке положено хозяйственное мыло. Втихоря мыла шампунью ) Но шерсть была потрясающая после любого мытья.

Квини мою профессиональным шампунем и бальзамом. Собака выставочная, и не могу рисковать видом и структурой шерсти. Повезло, что сразу подобрала фирму. Тьфу-тьфу - ни перхоти, ни аллергии и шерсть такая, какая должна быть. Плюс шампунь без смывания использую, если лапы запачкает уже на выставке.

цитироватьобратиться по нику28.07.2007 03:42

http://themysticgrove.com/queeny/
  • Сообщений     2
  • С 2007-03-27

А мы детским шампунем моем, вроде ничего.

цитироватьобратиться по нику28.07.2007 09:44

  • Сообщений     45
  • С 2007-05-18

Ну, конечно, хозяйственное мыло это уже перебор, ибо там же содержание щелочи большое, оно только вредить будет, а вот какой-нибудь специальный шампунь для шерсти - самое оно, когда собака не для выставок.
выставочная, это уже другой разговор, тут лучше посоветоваться со специалистами и подбирать осторожно чтобы не было побочных эффектов. :))

цитироватьобратиться по нику30.07.2007 17:09

  • Сообщений     10
  • С 2007-08-30

знакомая моет свою выставочную собаку раз в неделю + использует бальзам + всякие другие примочки. По-моему, это уже слишком.

цитироватьобратиться по нику30.08.2007 10:30

  • Сообщений     15
  • С 2007-08-28

а по-моему, если собака ходит на выставки, например, какой-нибудь пудель, у которого структура, вид шерсти - это процентов 70 успеха, то применение профессиональной косметики вполне оправданно.

цитироватьобратиться по нику11.09.2007 16:10

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

Согласна,что собаку надо мыть регулярно и хорощими шампунями,а не хозяйственным мылом - сами подиж каждую неделю моетесь!

цитироватьобратиться по нику11.09.2007 17:49

  • Сообщений     97
  • С 2007-11-04

Я работаю с бобтейлами в городе. Мою собак раз в месяц. Нас если часто не мыть, потом шерсть потерять можно. Правда после мытья используем кондиционеры. Лучше,конечно собачья косметика, но я часто использую человеческую для тонких и ломких волос с рh-нейтральный.

цитироватьобратиться по нику04.11.2007 04:46

Я не сорокалетня женщина! Я18 летняя девушка с 22 летним стажем!
  • Сообщений     133
  • С 2007-12-07

Наскотлько я знаю собак нельзя так часто мыть шампунями у них смывается естественный жировой покров, кожа сохнуть начинает. Интересно, а что у бобтейлов как-то по-другому устроено?

цитироватьобратиться по нику12.12.2007 11:33

  • Сообщений     97
  • С 2007-11-04

Olya, дело в том, что правильное мытье не нарушает защитный слой. Мы же обрабатываем шерсть бальзамами и кондиционером. Вот пуделей тоже часто моют. А сохнет кожа от неправильного шампуня. Если мыть специальными собачьими, то вообще не бывает проблем. Нужно только подобрать что вашей собаке подходит.Человечьи я использую обычно качественные, пригодные для ежедневного мытья, и тоже подбираю специально. Собаки так же как и люди индивидуальны и не все всем подходит. Бывают правда особи, которых нельзя часто мыть, тогда чистимся на сухое спец средствами.

цитироватьобратиться по нику16.12.2007 03:34

Я не сорокалетня женщина! Я18 летняя девушка с 22 летним стажем!
  • Сообщений     165
  • С 2007-12-06

talya, но ведь можно просто водой помыть, вода она ведь любую грязь в состоянии смыть. Если взять собаку в природе, то никаким шампунем она не пользуется. Я Владу шампунем очень редко мою, в основном она купается в озере возле дома, а зимой чищу снегом. и пахнет она хорошо и на шерсть чистая.

цитироватьобратиться по нику16.12.2007 11:23

  • Сообщений     97
  • С 2007-11-04

AID, У белых длинношерстных собак тяжело смывать грязь. Потом если не мыть шампунем с кондиционерами шерсть плохо прочесывается и колтуниться очень быстро. Да в природе собы шерсть не простиравают, но и линяют два раза в год капитально. У меня кавказуха скидывкат шерсть кусками, а под ней новая "пушистая и шелковистая". Бобтейлам такое противопоказано, они выставочные. Вот состаряться, постригу и мыть не буду.

цитироватьобратиться по нику19.12.2007 06:40

Я не сорокалетня женщина! Я18 летняя девушка с 22 летним стажем!
  • Сообщений     6
  • С 2008-01-10

AID, Но это еще какие собаки, декоративные в природе и не выживут, а современные собачьи шампуни не приносят вреда шерсти, коже, а наоборот

цитироватьобратиться по нику11.01.2008 13:10

Truffal
  • Сообщений     165
  • С 2007-12-06

Я свою триммингую, так что почти гладкошерстная собака, только не линяет и после снега просто шелковая шерсть становится.

цитироватьобратиться по нику19.01.2008 19:44

  • Сообщений     204
  • С 2007-12-10

Truffal, А как часто и чем вы моете своего хохлатого? У меня тоже китайский хохлатый, есть ли специальные средства для голых собак? Бывает ли у вашего угревая сыпь, если да, то как с ней бороться?

цитироватьобратиться по нику30.01.2008 23:53

Марина
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