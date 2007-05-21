Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Косметика

Собачьи шампуни

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dejdre

Рейтинг: 11

Москва

Новичок Сообщений 5

С 2007-05-21 кто какие использовал? что порекомендуете? дело в том, что весной моя лапушка линять начала, говорят, есть какой-то шампунь, который может помочь. 21.05.2007 09:48

Mora

Собаки 5

Рейтинг: 429

Архангельск

Бывалый Сообщений 91

С 2007-03-29 мммм... а то, что собаки линяют, это разве не нормально? 0_о 11.06.2007 14:01 Чрез тернии к звездам!

glizellis

Рейтинг: 1

Мурманск

Новичок Сообщений 1

С 2007-06-13 Линяют все породы,кто болше,кто меньше,а ещё теряют шерсть после течки и родов,а если не весна,не текла и не рожала,а теряет много шерсти то лутьше к ветеринару,а ещё может косметика не подходит 13.06.2007 22:53

Laska

Собаки 1

Рейтинг: 144

Москва

Бывалый Сообщений 69

С 2007-06-15 Линяет Ласка, сами понимаете, впечатляюще... А моем мы её детским шампунем "Моё солнышко". :) 15.06.2007 11:40

Travka

Собаки 1

Рейтинг: 123

Москва

Бывалый Сообщений 52

С 2007-06-17 Ещё можно шампунем от блох мыть. Двух зайцев сразу убить. :)

Вообще мыть собак лучше пореже, а то у них защитные свойства шерсть теряет после "стирки". :) Кстати, и от этого линька усилиться может. 17.06.2007 00:58

Fletcher

Рейтинг: 181

Архангельск

Со стажем Сообщений 112

С 2007-05-16 в общем я обычно предпочитал мыть пса шампунем от блох, где-то мыл его раз в месяц, и там по настроению и по загрязнению. Обычно даже реже полностью мылись, потому что пес - чистюля был. 25.06.2007 00:32 Omnia praeclara - rara

Queeny

Собаки 2

Рейтинг: 370

Санкт-Петербург

Со стажем Сообщений 192

С 2007-07-04 Мушку когда мыла - человеческий шампунь был роскошью для нее, т.к. родители считали, что собаке положено хозяйственное мыло. Втихоря мыла шампунью ) Но шерсть была потрясающая после любого мытья.



Квини мою профессиональным шампунем и бальзамом. Собака выставочная, и не могу рисковать видом и структурой шерсти. Повезло, что сразу подобрала фирму. Тьфу-тьфу - ни перхоти, ни аллергии и шерсть такая, какая должна быть. Плюс шампунь без смывания использую, если лапы запачкает уже на выставке. 28.07.2007 03:42 http://themysticgrove.com/queeny/

galka

Собаки 2

Рейтинг: 102

Москва

Новичок Сообщений 2

С 2007-03-27 А мы детским шампунем моем, вроде ничего. 28.07.2007 09:44

Raila

Рейтинг: 84

Новосибирск

Новичок Сообщений 45

С 2007-05-18 Ну, конечно, хозяйственное мыло это уже перебор, ибо там же содержание щелочи большое, оно только вредить будет, а вот какой-нибудь специальный шампунь для шерсти - самое оно, когда собака не для выставок.

выставочная, это уже другой разговор, тут лучше посоветоваться со специалистами и подбирать осторожно чтобы не было побочных эффектов. :)) 30.07.2007 17:09

monblan

Рейтинг: 10



Новичок Сообщений 10

С 2007-08-30 знакомая моет свою выставочную собаку раз в неделю + использует бальзам + всякие другие примочки. По-моему, это уже слишком. 30.08.2007 10:30

Liddaria

Собаки 1

Рейтинг: 68

Нижний Новгород

Новичок Сообщений 15

С 2007-08-28 а по-моему, если собака ходит на выставки, например, какой-нибудь пудель, у которого структура, вид шерсти - это процентов 70 успеха, то применение профессиональной косметики вполне оправданно. 11.09.2007 16:10

Vesta

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Согласна,что собаку надо мыть регулярно и хорощими шампунями,а не хозяйственным мылом - сами подиж каждую неделю моетесь! 11.09.2007 17:49

talya

Собаки 3

Рейтинг: 257

Чебоксары

Бывалый Сообщений 97

С 2007-11-04 Я работаю с бобтейлами в городе. Мою собак раз в месяц. Нас если часто не мыть, потом шерсть потерять можно. Правда после мытья используем кондиционеры. Лучше,конечно собачья косметика, но я часто использую человеческую для тонких и ломких волос с рh-нейтральный. 04.11.2007 04:46 Я не сорокалетня женщина! Я18 летняя девушка с 22 летним стажем!

Olya

Собаки 1

Рейтинг: 254

Оренбург

Со стажем Сообщений 133

С 2007-12-07 Наскотлько я знаю собак нельзя так часто мыть шампунями у них смывается естественный жировой покров, кожа сохнуть начинает. Интересно, а что у бобтейлов как-то по-другому устроено? 12.12.2007 11:33

talya

Собаки 3

Рейтинг: 257

Чебоксары

Бывалый Сообщений 97

С 2007-11-04 Olya, дело в том, что правильное мытье не нарушает защитный слой. Мы же обрабатываем шерсть бальзамами и кондиционером. Вот пуделей тоже часто моют. А сохнет кожа от неправильного шампуня. Если мыть специальными собачьими, то вообще не бывает проблем. Нужно только подобрать что вашей собаке подходит.Человечьи я использую обычно качественные, пригодные для ежедневного мытья, и тоже подбираю специально. Собаки так же как и люди индивидуальны и не все всем подходит. Бывают правда особи, которых нельзя часто мыть, тогда чистимся на сухое спец средствами. 16.12.2007 03:34 Я не сорокалетня женщина! Я18 летняя девушка с 22 летним стажем!

AID

Собаки 1

Рейтинг: 299

Саратов

Со стажем Сообщений 165

С 2007-12-06 talya, но ведь можно просто водой помыть, вода она ведь любую грязь в состоянии смыть. Если взять собаку в природе, то никаким шампунем она не пользуется. Я Владу шампунем очень редко мою, в основном она купается в озере возле дома, а зимой чищу снегом. и пахнет она хорошо и на шерсть чистая. 16.12.2007 11:23

talya

Собаки 3

Рейтинг: 257

Чебоксары

Бывалый Сообщений 97

С 2007-11-04 AID, У белых длинношерстных собак тяжело смывать грязь. Потом если не мыть шампунем с кондиционерами шерсть плохо прочесывается и колтуниться очень быстро. Да в природе собы шерсть не простиравают, но и линяют два раза в год капитально. У меня кавказуха скидывкат шерсть кусками, а под ней новая "пушистая и шелковистая". Бобтейлам такое противопоказано, они выставочные. Вот состаряться, постригу и мыть не буду. , У белых длинношерстных собак тяжело смывать грязь. Потом если не мыть шампунем с кондиционерами шерсть плохо прочесывается и колтуниться очень быстро. Да в природе собы шерсть не простиравают, но и линяют два раза в год капитально. У меня кавказуха скидывкат шерсть кусками, а под ней новая "пушистая и шелковистая". Бобтейлам такое противопоказано, они выставочные. Вот состаряться, постригу и мыть не буду. 19.12.2007 06:40 Я не сорокалетня женщина! Я18 летняя девушка с 22 летним стажем!

Truffal

Собаки 2

Рейтинг: 111

Красногорск

Новичок Сообщений 6

С 2008-01-10 AID, Но это еще какие собаки, декоративные в природе и не выживут, а современные собачьи шампуни не приносят вреда шерсти, коже, а наоборот 11.01.2008 13:10 Truffal

AID

Собаки 1

Рейтинг: 299

Саратов

Со стажем Сообщений 165

С 2007-12-06 Я свою триммингую, так что почти гладкошерстная собака, только не линяет и после снега просто шелковая шерсть становится. 19.01.2008 19:44