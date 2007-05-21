Свежие блоги
-
Усатый дачник
Пожалуй, в этом году сложно сказать, что лето подкралось незаметно – очень ...
-
ПУС-То-ТА
Эх.. два года не заходила сюда. Да и меня скорей всего никто ...
-
Порода собаки
Всем привет на днях прибился щенок на верное его выгнали искал его ...
-
Как вылечить почку у собаки?
Кто сталкивался с почечной недостаточностью у своих питомцев? Делали гемодиализ?
-
Пудель ищет надежную семью!
Ищем надежную семью для парня 5,5 лет - пуделя миниатюрного (31 см) ...
-
Гриффон удивляет.
-
Колхоз животных
Британский писатель и публицист Джордж Оруэлл в первую очередь знаменит по роману-антиутопии ...
Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Косметика
|Автор
|Сообщение
|
|
кто какие использовал? что порекомендуете? дело в том, что весной моя лапушка линять начала, говорят, есть какой-то шампунь, который может помочь.
|
|
мммм... а то, что собаки линяют, это разве не нормально? 0_о
Чрез тернии к звездам!
|
|
Линяют все породы,кто болше,кто меньше,а ещё теряют шерсть после течки и родов,а если не весна,не текла и не рожала,а теряет много шерсти то лутьше к ветеринару,а ещё может косметика не подходит
|
|
Линяет Ласка, сами понимаете, впечатляюще... А моем мы её детским шампунем "Моё солнышко". :)
|
|
Ещё можно шампунем от блох мыть. Двух зайцев сразу убить. :)
Вообще мыть собак лучше пореже, а то у них защитные свойства шерсть теряет после "стирки". :) Кстати, и от этого линька усилиться может.
|
|
в общем я обычно предпочитал мыть пса шампунем от блох, где-то мыл его раз в месяц, и там по настроению и по загрязнению. Обычно даже реже полностью мылись, потому что пес - чистюля был.
Omnia praeclara - rara
|
|
Мушку когда мыла - человеческий шампунь был роскошью для нее, т.к. родители считали, что собаке положено хозяйственное мыло. Втихоря мыла шампунью ) Но шерсть была потрясающая после любого мытья.
Квини мою профессиональным шампунем и бальзамом. Собака выставочная, и не могу рисковать видом и структурой шерсти. Повезло, что сразу подобрала фирму. Тьфу-тьфу - ни перхоти, ни аллергии и шерсть такая, какая должна быть. Плюс шампунь без смывания использую, если лапы запачкает уже на выставке.
http://themysticgrove.com/queeny/
|
|
А мы детским шампунем моем, вроде ничего.
|
|
Ну, конечно, хозяйственное мыло это уже перебор, ибо там же содержание щелочи большое, оно только вредить будет, а вот какой-нибудь специальный шампунь для шерсти - самое оно, когда собака не для выставок.
выставочная, это уже другой разговор, тут лучше посоветоваться со специалистами и подбирать осторожно чтобы не было побочных эффектов. :))
|
|
знакомая моет свою выставочную собаку раз в неделю + использует бальзам + всякие другие примочки. По-моему, это уже слишком.
|
|
а по-моему, если собака ходит на выставки, например, какой-нибудь пудель, у которого структура, вид шерсти - это процентов 70 успеха, то применение профессиональной косметики вполне оправданно.
|
|
Согласна,что собаку надо мыть регулярно и хорощими шампунями,а не хозяйственным мылом - сами подиж каждую неделю моетесь!
|
|
Я работаю с бобтейлами в городе. Мою собак раз в месяц. Нас если часто не мыть, потом шерсть потерять можно. Правда после мытья используем кондиционеры. Лучше,конечно собачья косметика, но я часто использую человеческую для тонких и ломких волос с рh-нейтральный.
Я не сорокалетня женщина! Я18 летняя девушка с 22 летним стажем!
|
|
Наскотлько я знаю собак нельзя так часто мыть шампунями у них смывается естественный жировой покров, кожа сохнуть начинает. Интересно, а что у бобтейлов как-то по-другому устроено?
|
|
Olya, дело в том, что правильное мытье не нарушает защитный слой. Мы же обрабатываем шерсть бальзамами и кондиционером. Вот пуделей тоже часто моют. А сохнет кожа от неправильного шампуня. Если мыть специальными собачьими, то вообще не бывает проблем. Нужно только подобрать что вашей собаке подходит.Человечьи я использую обычно качественные, пригодные для ежедневного мытья, и тоже подбираю специально. Собаки так же как и люди индивидуальны и не все всем подходит. Бывают правда особи, которых нельзя часто мыть, тогда чистимся на сухое спец средствами.
Я не сорокалетня женщина! Я18 летняя девушка с 22 летним стажем!
|
|
talya, но ведь можно просто водой помыть, вода она ведь любую грязь в состоянии смыть. Если взять собаку в природе, то никаким шампунем она не пользуется. Я Владу шампунем очень редко мою, в основном она купается в озере возле дома, а зимой чищу снегом. и пахнет она хорошо и на шерсть чистая.
|
|
AID, У белых длинношерстных собак тяжело смывать грязь. Потом если не мыть шампунем с кондиционерами шерсть плохо прочесывается и колтуниться очень быстро. Да в природе собы шерсть не простиравают, но и линяют два раза в год капитально. У меня кавказуха скидывкат шерсть кусками, а под ней новая "пушистая и шелковистая". Бобтейлам такое противопоказано, они выставочные. Вот состаряться, постригу и мыть не буду.
Я не сорокалетня женщина! Я18 летняя девушка с 22 летним стажем!
|
|
AID, Но это еще какие собаки, декоративные в природе и не выживут, а современные собачьи шампуни не приносят вреда шерсти, коже, а наоборот
Truffal
|
|
Я свою триммингую, так что почти гладкошерстная собака, только не линяет и после снега просто шелковая шерсть становится.
|
|
Truffal, А как часто и чем вы моете своего хохлатого? У меня тоже китайский хохлатый, есть ли специальные средства для голых собак? Бывает ли у вашего угревая сыпь, если да, то как с ней бороться?
Марина
Для отправки сообщения необходимо авторизоваться
В он-лайн(0):