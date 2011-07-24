Свежие блоги
-
Порода собаки
Всем привет на днях прибился щенок на верное его выгнали искал его ...
-
Как вылечить почку у собаки?
Кто сталкивался с почечной недостаточностью у своих питомцев? Делали гемодиализ?
-
Пудель ищет надежную семью!
Ищем надежную семью для парня 5,5 лет - пуделя миниатюрного (31 см) ...
-
Гриффон удивляет.
-
Колхоз животных
Британский писатель и публицист Джордж Оруэлл в первую очередь знаменит по роману-антиутопии ...
-
Что я люблю покушать!
-
Английский той терьер
Питомник "Вандебор", Москва. Первые английские той терьеры, первые российские АТТ на территориях ...
Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Вопросы, связанные с работой сайта
|Автор
|Сообщение
|
|
sasha, в последнее время на сайте стали появляться люди,которые выдают чужих собак за своих.
http://www.dogster.ru/my/16951/
http://www.dogster.ru/my/16969/
http://www.dogster.ru/my/16970/
What if I wanted to break?
|
|
Emma_Lars,
Лолу и Лику хотя бы другими именами назвали - просто фотки стырили, а у Марты и кличку и даже тему на форуме сделали, не говоря уже о том, что этот человек утверждал свои права на мою собаку.
Народ совсем офигел
Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
|
|
GRAPPA, самое главное,они еще утверждают,что это их собаки
What if I wanted to break?
|
|
Ребят замучали плагиаты!!!!! Надо что то делать с ними!!!!!! Давай те думать вместе!!!!!
|
|
Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
|
|
Дима, а что тут сделать, когда вокруг сплошной детский сад?...
Идентификацию фото тут не сделаешь, я так понимаю.
Дети, имейте совесть, ну пожалуйста. А то введем премодерацию при оформлении аккаунтов, рррр.
Следуя за модой - породу не уродуй!
|
|
Нужно я вам скажу разговаривать с админов.....надо ставить авто проверту айпи.....тогда админ сразу бы видел регался этот человек на форуме или нет,так же можно сделать заместителя адмиина который как то но будет следить за сайтом!!!!!!!
|
|
Pitbull_super,
надо просто постоянно проверять тех, кто региструется, а точнее новых собак и все.
Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
|
|
GRAPPA, Согласен с тобой Эльк!!!! Только это не кому не надо!!!!
|
|
Pitbull_super,
Ну вот с этого и надо начинать.
Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
|
|
GRAPPA,
|
|
Это и называется премодерация. Но на это нужна куча времени :) Не на работе же такими вещами заниматься...
Следуя за модой - породу не уродуй!
|
|
Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
|
|
Я тоже так думаю!!!!!
|
|
Да они достали конкретно, и еще доказывают что это ихние собаки, ну нормально это??
А давайте так, я смотрю многим не нравится то что тут ужасно много " Врушек " можно что бы все проверяли новых собака, просто выбраный заместитель админа не всегда будет онлайн и много " Врушек " может попасть на сайт. Нужно что бы каждый кому это нужно сидя на сайте контролировал все это и не давал " Врушкам " сюда попадать!!! Как вам такая идея??
Собаки это единственные существа на свете которые любят тебя больше чем себя!
|
|
Больше всего поражает как настойчиво эти ребятки ДОКАЗЫВАЮТ, что это их собаки...Может администрации установить возрастной ценз?( а там и до полового, имущественного и т.д. не далеко) Но, если серьёзно, нужно как-то это прекратить. Требовать доказательств...или ещё как-то...
ღღღ Я не флудер , просто мне есть что сказать!ღღღ © ジ
|
|
remremrem, Отличная идея!"!!!!!
Я тут разговаривал со второй хозяйкой Рема твоего мне было очень смешно то что она писала мне))))
|
|
Ооо, с этими людьми порой очень интересно пообщаться С пеной у рта доказывают и об*ирают настоящих владельцев...
remremrem, а как им не давать сюда попасть?
ღღღ Я не флудер , просто мне есть что сказать!ღღღ © ジ
|
|
Pitbull_super, Млин, это оказывается Рем, а я с полчаса этого овчарика искала. Я с ней тоже разговаривала, мне вещала что собака её и бельгийская овчарка.
А в самом первом сообщении спросила, а правда на сайте много врушек.
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
|
|
Bonya_mex просто просто проверять новых собак, смотреть на сайтах не на тырили ли эти вруны фото собака..это конечно будет сложно, но попытка не пытка
Собаки это единственные существа на свете которые любят тебя больше чем себя!
Для отправки сообщения необходимо авторизоваться
Начало
Вопросы, связанные с работой сайта
В он-лайн(4): Icormect, Befaliene, Anevyvier, higarrogs