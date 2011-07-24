Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Вопросы, связанные с работой сайта

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Замучали плагиаты!!!!!
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  • Сообщений     1225
  • С 2011-07-24

sasha, в последнее время на сайте стали появляться люди,которые выдают чужих собак за своих.
http://www.dogster.ru/my/16951/
http://www.dogster.ru/my/16969/
http://www.dogster.ru/my/16970/

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 08:38

What if I wanted to break?

  • Сообщений     2310
  • С 2010-10-29

Emma_Lars,
Лолу и Лику хотя бы другими именами назвали - просто фотки стырили, а у Марты и кличку и даже тему на форуме сделали, не говоря уже о том, что этот человек утверждал свои права на мою собаку.
Народ совсем офигел

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 09:27

Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
  • Сообщений     1225
  • С 2011-07-24

GRAPPA, самое главное,они еще утверждают,что это их собаки

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 09:57

What if I wanted to break?

  • Сообщений     98
  • С 2011-07-11

Ребят замучали плагиаты!!!!! Надо что то делать с ними!!!!!! Давай те думать вместе!!!!!

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 18:32

  • Сообщений     2310
  • С 2010-10-29

Дим, это бесполезно. Они всегда будут, вот только последнюю неделю прямо урожай

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 18:40

Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
  • Сообщений     1083
  • С 2010-10-11

Дима, а что тут сделать, когда вокруг сплошной детский сад?...
Идентификацию фото тут не сделаешь, я так понимаю.
Дети, имейте совесть, ну пожалуйста. А то введем премодерацию при оформлении аккаунтов, рррр.

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 18:41

Следуя за модой - породу не уродуй!
  • Сообщений     98
  • С 2011-07-11

Нужно я вам скажу разговаривать с админов.....надо ставить авто проверту айпи.....тогда админ сразу бы видел регался этот человек на форуме или нет,так же можно сделать заместителя адмиина который как то но будет следить за сайтом!!!!!!!

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 18:43

  • Сообщений     2310
  • С 2010-10-29

Pitbull_super,
надо просто постоянно проверять тех, кто региструется, а точнее новых собак и все.

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 18:46

Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
  • Сообщений     98
  • С 2011-07-11

GRAPPA, Согласен с тобой Эльк!!!! Только это не кому не надо!!!!

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 18:48

  • Сообщений     2310
  • С 2010-10-29

Pitbull_super,
Ну вот с этого и надо начинать.

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 18:50

Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
  • Сообщений     98
  • С 2011-07-11

GRAPPA,

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 18:56

  • Сообщений     1083
  • С 2010-10-11

Это и называется премодерация. Но на это нужна куча времени :) Не на работе же такими вещами заниматься...

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 19:03

Следуя за модой - породу не уродуй!
  • Сообщений     2310
  • С 2010-10-29

Надеюсь, что наш уважаемый Администратор примит какие-нибудь меры

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 19:18

Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
  • Сообщений     98
  • С 2011-07-11

Я тоже так думаю!!!!!

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 20:14

  • Сообщений     18
  • С 2011-06-05

Да они достали конкретно, и еще доказывают что это ихние собаки, ну нормально это??
А давайте так, я смотрю многим не нравится то что тут ужасно много " Врушек " можно что бы все проверяли новых собака, просто выбраный заместитель админа не всегда будет онлайн и много " Врушек " может попасть на сайт. Нужно что бы каждый кому это нужно сидя на сайте контролировал все это и не давал " Врушкам " сюда попадать!!! Как вам такая идея??

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 22:18

Собаки это единственные существа на свете которые любят тебя больше чем себя!
  • Сообщений     161
  • С 2011-06-09

Больше всего поражает как настойчиво эти ребятки ДОКАЗЫВАЮТ, что это их собаки...Может администрации установить возрастной ценз?( а там и до полового, имущественного и т.д. не далеко) Но, если серьёзно, нужно как-то это прекратить. Требовать доказательств...или ещё как-то...

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 23:41

ღღღ Я не флудер , просто мне есть что сказать!ღღღ © ジ

  • Сообщений     98
  • С 2011-07-11

remremrem, Отличная идея!"!!!!!
Я тут разговаривал со второй хозяйкой Рема твоего мне было очень смешно то что она писала мне))))

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 23:44

  • Сообщений     161
  • С 2011-06-09

Я тут разговаривал со второй хозяйкой Рема твоего мне было очень смешно то что она писала мне)
Ооо, с этими людьми порой очень интересно пообщаться С пеной у рта доказывают и об*ирают настоящих владельцев...
remremrem, а как им не давать сюда попасть?

цитироватьобратиться по нику28.08.2011 23:50

ღღღ Я не флудер , просто мне есть что сказать!ღღღ © ジ

  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

Pitbull_super, Млин, это оказывается Рем, а я с полчаса этого овчарика искала. Я с ней тоже разговаривала, мне вещала что собака её и бельгийская овчарка.
А в самом первом сообщении спросила, а правда на сайте много врушек.

цитироватьобратиться по нику29.08.2011 00:02

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     18
  • С 2011-06-05

Bonya_mex просто просто проверять новых собак, смотреть на сайтах не на тырили ли эти вруны фото собака..это конечно будет сложно, но попытка не пытка

цитироватьобратиться по нику29.08.2011 00:49

Собаки это единственные существа на свете которые любят тебя больше чем себя!
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