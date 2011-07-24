Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Вопросы, связанные с работой сайта

Замучали плагиаты!!!!!

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Emma_Lars

Рейтинг: 1611

Новосибирск

Собачий гуру Сообщений 1225

С 2011-07-24 sasha, в последнее время на сайте стали появляться люди,которые выдают чужих собак за своих.

http://www.dogster.ru/my/16951/

http://www.dogster.ru/my/16969/

http://www.dogster.ru/my/16970/ 28.08.2011 08:38 What if I wanted to break?

GRAPPA

Собаки 2

Рейтинг: 2599

Томск

Собачий гуру Сообщений 2310

С 2010-10-29 Emma_Lars,

Лолу и Лику хотя бы другими именами назвали - просто фотки стырили, а у Марты и кличку и даже тему на форуме сделали, не говоря уже о том, что этот человек утверждал свои права на мою собаку.

Народ совсем офигел 28.08.2011 09:27 Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs

Emma_Lars

Рейтинг: 1611

Новосибирск

Собачий гуру Сообщений 1225

С 2011-07-24 GRAPPA, самое главное,они еще утверждают,что это их собаки , самое главное,они еще утверждают,что это их собаки 28.08.2011 09:57 What if I wanted to break?

Pitbull_super

Рейтинг: 268

Белая Церковь

Бывалый Сообщений 98

С 2011-07-11 Ребят замучали плагиаты!!!!! Надо что то делать с ними!!!!!! Давай те думать вместе!!!!! 28.08.2011 18:32

GRAPPA

Собаки 2

Рейтинг: 2599

Томск

Собачий гуру Сообщений 2310

С 2010-10-29 Дим, это бесполезно. Они всегда будут, вот только последнюю неделю прямо урожай 28.08.2011 18:40 Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs

Clairette

Собаки 3

Рейтинг: 1634

Москва

Собачий гуру Сообщений 1083

С 2010-10-11 Дима, а что тут сделать, когда вокруг сплошной детский сад?...

Идентификацию фото тут не сделаешь, я так понимаю.

Дети, имейте совесть, ну пожалуйста. А то введем премодерацию при оформлении аккаунтов, рррр. 28.08.2011 18:41 Следуя за модой - породу не уродуй!

Pitbull_super

Рейтинг: 268

Белая Церковь

Бывалый Сообщений 98

С 2011-07-11 Нужно я вам скажу разговаривать с админов.....надо ставить авто проверту айпи.....тогда админ сразу бы видел регался этот человек на форуме или нет,так же можно сделать заместителя адмиина который как то но будет следить за сайтом!!!!!!! 28.08.2011 18:43

GRAPPA

Собаки 2

Рейтинг: 2599

Томск

Собачий гуру Сообщений 2310

С 2010-10-29 Pitbull_super,

надо просто постоянно проверять тех, кто региструется, а точнее новых собак и все. 28.08.2011 18:46 Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs

Pitbull_super

Рейтинг: 268

Белая Церковь

Бывалый Сообщений 98

С 2011-07-11 GRAPPA, Согласен с тобой Эльк!!!! Только это не кому не надо!!!! 28.08.2011 18:48

GRAPPA

Собаки 2

Рейтинг: 2599

Томск

Собачий гуру Сообщений 2310

С 2010-10-29 Pitbull_super,

Ну вот с этого и надо начинать. 28.08.2011 18:50 Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs

Pitbull_super

Рейтинг: 268

Белая Церковь

Бывалый Сообщений 98

С 2011-07-11 GRAPPA, 28.08.2011 18:56

Clairette

Собаки 3

Рейтинг: 1634

Москва

Собачий гуру Сообщений 1083

С 2010-10-11 Это и называется премодерация. Но на это нужна куча времени :) Не на работе же такими вещами заниматься... 28.08.2011 19:03 Следуя за модой - породу не уродуй!

GRAPPA

Собаки 2

Рейтинг: 2599

Томск

Собачий гуру Сообщений 2310

С 2010-10-29 Надеюсь, что наш уважаемый Администратор примит какие-нибудь меры 28.08.2011 19:18 Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs

Pitbull_super

Рейтинг: 268

Белая Церковь

Бывалый Сообщений 98

С 2011-07-11 Я тоже так думаю!!!!! 28.08.2011 20:14

remremrem

Собаки 1

Рейтинг: 486

Запорожье

Новичок Сообщений 18

С 2011-06-05

А давайте так, я смотрю многим не нравится то что тут ужасно много " Врушек " можно что бы все проверяли новых собака, просто выбраный заместитель админа не всегда будет онлайн и много " Врушек " может попасть на сайт. Нужно что бы каждый кому это нужно сидя на сайте контролировал все это и не давал " Врушкам " сюда попадать!!! Как вам такая идея?? Да они достали конкретно, и еще доказывают что это ихние собаки, ну нормально это??А давайте так, я смотрю многим не нравится то что тут ужасно много " Врушек " можно что бы все проверяли новых собака, просто выбраный заместитель админа не всегда будет онлайн и много " Врушек " может попасть на сайт. Нужно что бы каждый кому это нужно сидя на сайте контролировал все это и не давал " Врушкам " сюда попадать!!! Как вам такая идея?? 28.08.2011 22:18 Собаки это единственные существа на свете которые любят тебя больше чем себя!

Bonya_mex

Собаки 2

Рейтинг: 323

Москва

Со стажем Сообщений 161

С 2011-06-09 ( а там и до полового, имущественного и т.д. не далеко ) Но, если серьёзно, нужно как-то это прекратить. Требовать доказательств...или ещё как-то... Больше всего поражает как настойчиво эти ребятки ДОКАЗЫВАЮТ, что это их собаки...Может администрации установить возрастной ценз? ( а там и до полового, имущественного и т.д. не далеко ) Но, если серьёзно, нужно как-то это прекратить. Требовать доказательств...или ещё как-то... 28.08.2011 23:41 ღღღ Я не флудер , просто мне есть что сказать!ღღღ © ジ

Pitbull_super

Рейтинг: 268

Белая Церковь

Бывалый Сообщений 98

С 2011-07-11 remremrem, Отличная идея!"!!!!!

Я тут разговаривал со второй хозяйкой Рема твоего мне было очень смешно то что она писала мне)))) , Отличная идея!"!!!!!Я тут разговаривал со второй хозяйкой Рема твоегомне было очень смешно то что она писала мне)))) 28.08.2011 23:44

Bonya_mex

Собаки 2

Рейтинг: 323

Москва

Со стажем Сообщений 161

С 2011-06-09 мне было очень смешно то что она писала мне) Я тут разговаривал со второй хозяйкой Рема твоегомне было очень смешно то что она писала мне) С пеной у рта доказывают и об*ирают настоящих владельцев...

remremrem, а как им не давать сюда попасть? Ооо, с этими людьми порой очень интересно пообщатьсяС пеной у рта доказывают и об*ирают настоящих владельцев..., а как им не давать сюда попасть? 28.08.2011 23:50 ღღღ Я не флудер , просто мне есть что сказать!ღღღ © ジ

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 Pitbull_super, Млин, это оказывается Рем, а я с полчаса этого овчарика искала. Я с ней тоже разговаривала, мне вещала что собака её и бельгийская овчарка.

А в самом первом сообщении спросила, а правда на сайте много врушек. 29.08.2011 00:02 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")