Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Вопросы, связанные с работой сайта

Я не фейк!!

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Ov4arka

Собаки 3

Рейтинг: 1876

Житомир

Собачий гуру Сообщений 719

С 2011-03-13

Сигна - это бумажка на которой написано "я не фейк".Это доказательство существования вашей собаки!!!Вот пример!!!





Ну как вам предложение? Слушайте,давайте сделаем так!!! Вот у нас есть очень много плагиатов, то есть фейков!!! Давайте вот сделаем сигны!!Все знают что такое сигны?Сигна - это бумажка на которой написано "я не фейк".Это доказательство существования вашей собаки!!!Вот пример!!!Ну как вам предложение? 24.03.2012 01:21 Это потеря потерь(((

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 Рима, а что помешает фейку сделать подобную бумажку, фотожоп творит чудеса. 24.03.2012 21:34 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")

Ov4arka

Собаки 3

Рейтинг: 1876

Житомир

Собачий гуру Сообщений 719

С 2011-03-13 Ну это же будет заметно :) 30.03.2012 23:35 Это потеря потерь(((

Dik_Dianka

Рейтинг: 341

Мурманск

Опытный собаковод Сообщений 224

С 2012-02-03 Ov4arka, есть такие профессионалы, что собаку заменят, и будет незаметно) 31.03.2012 00:41 Не надо боятся экспериментов, надо бояться их последствий. ®

Marcel

Собаки 4

Рейтинг: 581

Вентспилс

Опытный собаковод Сообщений 351

С 2011-03-30 А зачем делать сигны?И тем более на сигне можно писать что угодно,от стиха до буквы. 31.03.2012 13:14

Ilovedogs

Собаки 2

Рейтинг: 315

Брянск

Со стажем Сообщений 195

С 2012-07-13

вот) а то на форуме и правдо много собак фейков развелось 28.02.2013 15:20 Человек однажды предавший собаку, вскоре, может предать и товарища.

Katerinius28

Собаки 1

Рейтинг: 51

Назарово

Новичок Сообщений 1

С 2016-10-05 05.10.2016 23:34