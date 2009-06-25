Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Вопросы, связанные с работой сайта

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Я не фейк!!
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  • Сообщений     719
  • С 2011-03-13

Слушайте,давайте сделаем так!!! Вот у нас есть очень много плагиатов, то есть фейков!!! Давайте вот сделаем сигны!!Все знают что такое сигны?
Сигна - это бумажка на которой написано "я не фейк".Это доказательство существования вашей собаки!!!Вот пример!!!


Ну как вам предложение?

цитироватьобратиться по нику24.03.2012 01:21

Это потеря потерь(((
  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

Рима, а что помешает фейку сделать подобную бумажку, фотожоп творит чудеса.

цитироватьобратиться по нику24.03.2012 21:34

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     719
  • С 2011-03-13

Ну это же будет заметно :)

цитироватьобратиться по нику30.03.2012 23:35

Это потеря потерь(((
  • Сообщений     224
  • С 2012-02-03

Ov4arka, есть такие профессионалы, что собаку заменят, и будет незаметно)

цитироватьобратиться по нику31.03.2012 00:41

Не надо боятся экспериментов, надо бояться их последствий. ®
  • Сообщений     351
  • С 2011-03-30

А зачем делать сигны?И тем более на сигне можно писать что угодно,от стиха до буквы.

цитироватьобратиться по нику31.03.2012 13:14

  • Сообщений     195
  • С 2012-07-13

вот) а то на форуме и правдо много собак фейков развелось

цитироватьобратиться по нику28.02.2013 15:20

Человек однажды предавший собаку, вскоре, может предать и товарища.
  • Сообщений     1
  • С 2016-10-05

цитироватьобратиться по нику05.10.2016 23:34

  • Сообщений     1
  • С 2017-02-26

Идея хорошая

цитироватьобратиться по нику26.02.2017 18:52

Гафф ;)

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