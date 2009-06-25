Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Вопросы, связанные с работой сайта

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Слушайте,давайте сделаем так!!! Вот у нас есть очень много плагиатов, то есть фейков!!! Давайте вот сделаем сигны!!Все знают что такое сигны?
Сигна - это бумажка на которой написано "я не фейк".Это доказательство существования вашей собаки!!!Вот пример!!!
Ну как вам предложение?
Это потеря потерь(((
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Рима, а что помешает фейку сделать подобную бумажку, фотожоп творит чудеса.
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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Ну это же будет заметно :)
Это потеря потерь(((
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Ov4arka, есть такие профессионалы, что собаку заменят, и будет незаметно)
Не надо боятся экспериментов, надо бояться их последствий. ®
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А зачем делать сигны?И тем более на сигне можно писать что угодно,от стиха до буквы.
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Человек однажды предавший собаку, вскоре, может предать и товарища.
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Идея хорошая
Гафф ;)
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Вопросы, связанные с работой сайта
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