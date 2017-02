Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Выставки

Anastasija

HENDLERU KONKURSS / HANDLER COMPETITION



Linda VOLARIKOVA (SK)









8-13 gadi



Estere Ozola



Diana Karpačeva









14-17 gadi



Polina Spasovska – Best Junior handler



Inita Čīma



Kristīna Lukina



Vladislava Šakina



Alīna Larionova









>18 gadi



Mimmi Tumppila



Katrīna Vītiņa



Mari Vapalo-Aro









AUDZĒTAVU KONKURSS / BREEDER’S GROUP

Bela SIKLOSI (HU)









Amerikāņu kokerspaniels / American Cocker „VERY VIGIE”, L.Pichard (CH)



Lhasa Apso / Lhasa Apso „NICE CHOICE”, S.Sievola (FI)



Levrete / Piccolo Levriero Italiano „LUX LORAL”, I.&K.Gravas (LV)



Mopsis / Pug „FOMIELENS”, J.Fomičova (SE)



Miniatūrais šnaucers melns / Zwergschnauzer black „ŠAMTROI”, L.Troicka (LV)



Dalmācietis / Dalmatinac „LITTLE VILLAGE’S”, M.&J.Julkunen (FI)



Šeltijs / Shetland Sheepdog „CIMILLAN”, P.Mānnistõ (FI)



Miniatūrais šnaucers m/s / Zwergschnauzer b/s „BOLTRES”, A.Ščerbins (LV)









PĒCNĀCĒJU KONKURSS / PROGENY GROUP

Kornelija BUTRIMOVA (LT)









Mopsis / Pug BASIL LEVI TINKERTOY, N.Fomičova (LV)



Bīgls / Beagle WOLMAR STAR DEKO, J.Šelders (LV)



Melnais terjers / Tchiorny Terrier ARBAT BAHRAI, M.Babula (LV)



Vācu aitu suns / Deutscher Schāferhund CEZAR OAZE, A.Juženko & S.Vēvere (LV)









PĀRU KONKURSS / COUPLE COMPETITION

Fabrizio LA ROCCA (IT)









Miniatūrie šnauceri m/s / Zwergschnauzer b/s EHINI ELEGANT KETANO & EHINI ELEGANT ANARCHY, N.Snorkina (RU)



Mopši / Pug FOMIELENS DJORDAN & FOMIELENS DJERALDINA, N.Fomičova (LV)



Angļu springerspanieļi / English Springer Spaniel ZELINI’S PREMIER LEAGUE & WILDOMAR’S DIG DUB’N’ DENY, J.&K.Isola (FI)



Bārdainie kolliji / Bearded Collie BRISK HAIR’S PRIDE HEAVYLION & BRISK HAIR’S FIVE STAR TIGGER, N.Mustonen (FI)



Vipeti / Whippet WHIPTAILS CHAMPS ELYSEES & WHIPTAILS HANDFUL OF HONEY, K.&T.Aalto (FI)



Vācu dogi (zila krāsa) / Deutsche Dogge (blue) SARADANE’S KING V THE RING & SARADANE’S IT’S OUR LADY, M.Kāivārāinen (FI)



Rodēzijas ridžbeki / Rhodesian Ridgeback ASTIN & ASBI SAVANA RED AFRICA ADAEZE, M.Petrushina (RU)



Sibīrijas haski / Siberian Husky JALERRAN’S NANOOK LAST CRUSADE & I WANT IT ALL BALTIC AMBER, D.Ozola (LV)



Levretes / Piccolo Levriero Italiano LUX LORAL ILARIO INNOCENZO & LUX LORAL FELICITA FIORELLA, I.&K.Gravas (LV)



Levretes / Piccolo Levriero Italiano ELEDI GRACE VALUABLE & ELEDI GRACE VELVET, J.Jegorova (LV)



Ķīnas cekulainie suņi / Chinese Crested Dog TOY BOY FROM GRACEFUL ORCHID & MY BALTIC PEARL NATAKI LU, D.Solodovņikova (LV)









LABĀKAIS KUCĒNS / BEST PUPPY

Zsuzsanna PETIK (HU)









Labradors retrivers / Labrador Retriever SILVER SKY REIMA’S, I.Popjonoka (LV)



Īsspalvainais trušu taksis / Dachshund Kaninchen Kurzhaar CHARMING CARMEN GRACEFULDACH, N.Beguna (LV)



Amerikāņu akita / American Akita ESTAVA RAIN BLACK TIE, L.Rapaliene (LT)



Krievu vēja suns / Barzaia GOLUB INCIPITA VITA, J.Pavlovska (LV)



Dobermanis / Dobermann STAY IN STYLE JAGUAR, E.Orav (EE)



Jorkšīras terjers / Yorkshire Terrier TEODOR GOLDEN SUNRISE, B.Mačtama (LV)



Papilons / Papillon MAGIC SUNRISE MR.MAJESTY, J.Pavlova (LV)



Rodēzijas ridžbeks / Rhodesian Ridgeback UDAMISI RAFIKI GODSENT JAFARI, O.Gorishnaja (LV)



Briārs / Berger de Brie (Briard) ARASH ENIGMATIC HERO, M.Poļakova (LV)



Spāņu mastifs / Mastin Espanol LOTTA Z KRAJE SOKOLU, J.Vorslova (LV)



Ņūfaundlendietis / Newfoundland TOUCH MY HEART NUO OZO KALVU, O.Gordejeva & M.Raciniene (LT)



Hovavarts / Hovawart KULTAHELMI BES, M.Kujala (FI)



Šarpejs / Shar Pei TYTTI IZ KITAISKOGO KVARTALA, M.Vapalo-Aro (FI)



Erdelterjers / Airedale Terrier RUS KORNELS VLASTELIN SERDEC, J.Truhačova (LV)



Stafordšīras bulterjers / Staffordshire Bull Terrier REZAVOIRE HE’S A STAr, J.Kontakevičs (LV)



Skotu terjers / Scottish Terrier XEOMARA NATURA MAGICA, P.Teterins (LV)



Asspalvainais miniatūrais taksis / Dachshund Zwerg Rauhhaar INTELLIGENT OT MARINY KURANOVOY, O.Ņizavcova (LV)



Garspalvainais miniatūrais taksis / Dachshund Zwerg Langhaar CAROLAIN ROGUE, I.Trifonova (LV)



Garspalvainais trušu taksis / Dachshund Kaninchen Langhaar SOLID HOUSE CHEZARA, J.Kablanova (LV)



Taizemes ridžbeks / Thai Ridgeback Dog OSTEN TRD.”NILAWAN”, D.Grigorjeva (LV)



Sicīlijas kurts / Cirneco dell’Etna DAVVERO BELLA DEGLI BRESARS, A.Andrjušins (LV)



Šiba / Shiba INCIPITA VITA NOVA, O.Počivalovs (LV)



Punduršpics / Zwergspitz VELISEND IVETTA DJUMONA, N.Davidova (LV)



Dalmācietis / Dalmatinac LOVINDA’S KARMEN, S.Vītola (LV)



Zeltainais retrivers / Golden Retriever SOUVENIR PURE POISON, K.Žmijewska (PL)



Angļu springerspaniels / English Springer Spaniel KAHDENSISKON ADORE ME, J.&K.Isola (FI)



Franču buldogs / Bouledogue Francais FRUSTYLE PACO BIEN AIME FOR BATBOYS, S.Mattsson (FI)



Mopsis / Pug TANGETOPPEN’S BUDWEISER, T.Verho & E.Olsen & B.Loken & M.Rāmānen (FI)



Krievu toiterjers (gludspalv.) / Russkiy Toy (gladkosh.) GRANDE MISTERIO CHLOE AMOURE, I.Larionova (LV)



Garspalvainais čivava / Chihuahua (Pelo Largo) ELISE DOVANU SHANCE, B.Krasovska (LV)



Īsspalvainais čivava / Chihuahua (Pelo Corto) TRIANGEL JOY DIAMOND CHICK, K.Salumets (EE)









LABĀKAIS VETERĀNS / BEST VETERAN

Manuel Loureiro BORGES (PT)









Melnais terjers / Tchiorny Terrier ARBAT BAHRAI, M.Babula (LV)



Greihaunds / Greyhound AIRY ELF’S GINGERBREAD HEART, A.Kraujiņa (LV)



Gludspalvainais retrivers / Flat Coated Retriever SPICEBOY, B.Komsi (FI)



Sibīrijas haski / Siberian Husky JALERRAN’S NANOOK LAST CRUSADE, Dz.Ozols (LV)



Miniatūrais šnaucers m/s / Zwergschnauzer b/s EHINI ELEGANT KETANO, N.Snorkina (RU)



Vācu dogs (ruda, tīģerkr.) / Deutsche Dogge (fawn, brindle) DOG VALENSIJA ŽULIANA, K.Balcere & M.Demčenko (LV)



Vācu dogs (zila) / Deutsche Dogge (blue) PLATINUM MARGAREJRO, V.Kidanova (LV)



Baltais Šveices aitu suns / White Swiss Shepherd Dog ERODIKE THALIA DONNEVARA, L.Širmane (LV)



Dalmācietis / Dalmatinac RIKARDO SUNBEAM, S.Volohova (LV)



Samojeds / Samoiedskaia Sobaka AMACHO OF XAMBA YOSHI AND US, R.Kārkliņa (LV)



Vidējais šnaucers p/s / Schnauzer p/s DOCTOR’S ORDER HIS MAJESTY, J.Mikkonen & P.Kestinmāki (FI)



Vipets / Whippet MY CAMELOT FREE DREAM, A.Kraujiņa & B.Ahrens (LV)



Bīgls / Beagle ZAWILA ZAGADKA POLOT, D.Koka (LV)



Levrete / Piccolo Levriero Italiano ELEDI GRACE CHARLOTTE-CELINE, N.Ivanova (LV)



Kernterjers / Cairn Terrier PAUPER’S PIAF, S.Nurminen (FI)



Džeka Rassela terjers / Jack Russell Terrier DAIBRAKE QUINTESSENTIAL, Y.Sundell-Arponen (FI)



Tuleāras kotons / Coton de Tulear COTON GARDEN’S GALAXY, A.Kallio (FI)



Krievu toiterjers (garspalv.) / Russkiy Roy (dlinosh.) DAMSKIY KAPRIZ DARLING, J.Leonova (LV)









BEST IN GROUP 1

Janiki STEINBOCK (IL)









Garspalvainais kollijs / Collie Rough REJEJS JOIE DE VIVRE FOR CARNOUSTIE, S.Roos & T.Strõmberg (FI)



Šeltijs / Shetland Sheepdog ART FILISITI ELIT KLASSIK, M.Stepanova (RU)



Bārdainais kollijs / Bearded Collie BRISK HAIR’S PRIDE HEAVYLION, N.Mustonen (FI)



Gludspalvainais kollijs / Collie Smooth GOLDLADY’S GOLD’N GLITTER, P.&J.Enlund (FI)



Flandrijas buvjē / Bouvier des Flandres ANISS SUNFORCE OF LIFE, M.Klementjeva (LV)



Boserons / Berger de Beauce (Beauceron) CREDO Z DORKY, J.Kušakova (LV)



Polijas Podhales aitu suns / Polski Owczarek Podhalanski KROLEWNA CATONIUM, I.Aile (LV)



Dienvidkrievijas aitu suns / Ioujnorousskaia Ovtcharka ZORRO BALANDIS, M.Griņeviča (LV)



Briārs / Berger de Brie (Briard) TRESOR DE BRIE IKAS FAUVE AF, S.Erkkilā (FI)



Baltais Šveices aitu suns / White Swiss Shepherd MOONSCAPE’S TULIP OF LOVE, A.&E.-M.Raitio (FI)



Beļģijas aitu suns (Grjunendāls) / Chien de Berger Belge (Groenendaler) REDION HEGEMONIE, V.Jarmo (FI)



Beļģijas aitu suns (Malinua) / Chien de Berger Belge (Malinois) NO-HOW VOICE OF HEART, M.Raisiola (FI)



Beļģijas aitu suns (Tervīrens) / Chien de Berger Belge (Tervueren) DEWEY OF BLACK MAGIC’S CASTLE, D.Johansson (FI)



Pikardijas aitu suns / Berger De Picardie ALPHA LUPI VON VORWITZ, K.Paul (FI)



Vācu aitu suns / Deutscher Schāferhund MUSTANG SOLO RIGOLETTO, H.Krongorns (LV)



Bobteils / Old English Sheepdog BARBE KOLIBRIO PALIKUONIS, T.Černova (LV)



Holandes ganu suns (garspalv.) / Hollandse Herdershond (long-haired) TARITA’S GOLDEN GIRL, K.Nārvā (FI)



Holandes ganu suns (īsspalv.) / Hollandse Herdershond (short-haired) ROCHALLOR BLACK MAGIC, B.Saikko & K.Liikanen (FI)



Austrālijas aitu suns / Australian Shepherd ONCE UPON A TIME DEL WHYMPER DELLE G.JORASSE, I.Cerbule (LV)



Borderkollijs / Border Collie DEMSSIN SECRET STAR, M.Vapalo-Aro & E.Hernandez (FI)



Portugāles aitu suns / Cao de Serra de Aires JOLLY-DOLLYN KNIGHT OF SPACE, L.Nietula (FI)



Šapendes / Schapendoes LUMIKUONO BASAJAUN, M.Jānisniemi-Honkala & K.Keinānen (FI)



Polijas zemienes aitu suns / Polski Owczarek Nizinny MARQUEE POOH-BAH, M.Holopainen (FI)



Pirenejas aitu suns (garspalv.) / Berger des Pyrenees a poil long RIBARROUY DU VAL SOANNAN, J.Kuhlmann (FR)



Mudi / Mudi SZOFOGADAS EJI, S.Vornanen (FI)



Pumi / Pumi FRE TO’S KELLYS TACAN, J.Neeraas (NO)



Velsas korgijs (kardigans) / Welsh Corgi Cardigan TRAFOX STAY OUTTA OF MY WAY, K.Bergdahl (FI)



Velsas korgijs (pembroks) / Welsh Corgi Pembroke FAIRY’S GIFT UNISON BAST, I.Labdzere (LV)



Љiperke / Schipperke KLEINGAUL’S TO RUSSIA WITH LOVE, E.Ratislavskaya (RU)









BEST IN GROUP 2

Martin CROESER (ZA)









Ņūfaundlendietis / Newfoundland ENDOWED BYSPIRIT MIDNIGHT BEAR, O.Zalivako (BY)



Milzu šnaucers (melns) / Riesenschnauzer (black) GLORIS AFTER MIDNIGHT, J.Krivicka (LV)



Pundurpinčers / Zwergpinscher FANTAZY FLY VAGNER, I.Lorentso (RU)



Lielais Šveices ganu suns / Grosser Schweizer Sennenhund SENNENHUND ROSSII OSCAR-II, S.Sergunina (RU)



Miniatūrais šnaucers (melns) / Zwergschauzer (black) DREAMKISS KLEOPATRA, T.Kaptsova &I.Lukasheva (RU)



Vācu dogs (melna, arlekīna) / Deutsche Dogge (black, harlequin) DOGIWOGIN FT JA’QUEALAH, S.Passoja (FI)



Vācu dogs (ruda, tīģerkrāsa) / Deutscher Dogge (fawn, brindle) RED RUBLEV SADE, M.Majuri (FI)



Vācu dogs (zila kr.) / Deutsche Dogge (blue) SARADANE’S IT’S OUR LADY, S.Skedlund & M.Kāivārāinen (FI)



Sanbernārs (garspalv.) / Saint-Bernardshund (Langhaar) BUFFBALL BRETTY BLUE BELLATRIX, K.&S.Urboja (EE)



Spāņu mastifs / Mastin Espanol ANULER AMADO, P.&T.Geselle (FI)



Leonbergers / Leonberger TEAMAIDES QUCIB QUANDANGO, E.Kokki & O.Itkonen (FI)



Pireneju mastifs / Mastin de los Pirineos NIGHTSKY ANTLIA, H.&J.Konsti (FI)



Pireneju kalnu suns / Chien de Montagne des Pyrenees APOLLO, M.Veijalainen (FI)



Argentīnas dogs / Dogo Argentino ESCARTO’S SERXIO, H.Salo (FI)



Melnais terjers / Tchiorny Terrier DORA DRUGELIS, E.Dambrauskas (LT)



Kaukāza aitu suns / Kavkazskaia Ovtcharka AMBERLAND GERCHEG, I.Zaika (LV)



Vidusāzijas aitu suns / Sredneasiatskaia Ovtcharka VECLĀČI ITAKA, S.Vidiņeviča (LV)



Dobermanis / Dobermann IMIDŽ BELLA BALLADA DALORES, J.Pekarskis & L.Viņņičenko (LV)



Tibetas mastifs / Do-Khyi BENSON BON MIRRACLE, V.Gotļevska (LV)



Estrelas kalnu suns (garspalv.) / Cao da Serra de Estrela (Pelo Comprido) LI’L FOLKS WINTERWIND, M.Takala (FI)



Angļu mastifs / Mastiff MASTIF HILL WALL ARNOLD, V.Krilova (LV)



Hovavarts / Hovawart BARDA, N.Yavorskaya (UA)



Bulmastifs / Bullmastiff ARDHUB IM BACK WITH BLACK, S.Timlin & K.Juurak (EE)



Bernes ganu suns / Berner Sennenhund FLAMES OF STEAL FROM ORSINA’S LAND, K.Kurcikjaviča & D.Kožamelj (LV)



Bordo dogs / Dogue de Bordeaux CHENATI HANI HOPE ILLIUS KING SIZE, E.Ivanova (RU)



Kane Korso / Cane Corso BORNEO DEL MISHELLE, R.Karašs (LV)



Rotveilers / Rottweiler AL VOM POPEYE, I.&M.Dubovenko (UA)

kanārijas dogs / Dogo Canario RINOA BALUARTE DE LOS PERROS, I.Borisova (LV)



Bokseris / Deutscher Boxer DARE TO SAY NO VAL NAPMARY’S, M.Stahanova & L.Ļeontjeva (LV)



Maljorkas buldogs (Ka De Bo) / Perro Dogo Mallorquin (Ca de Bou) MARRO DASOROJA, U.Penka & I.Zvaigzne (LV)



Šarpejs / Shar Pei JASDOREN HORATIO HONNETE, M.Vapalo-Aro (FI)



Pinčers / Pinscher DOGIWOGIN HARMONIA, A.Vitikainen (FI)



Vidējais šnaucers (p/s) / Schnauzer (p/s) DINAMUNDE ONLY ORLANDA, O.Vertinska (LV)



Entlebūhas ganu suns / Entlebucher Sennenhund KOROLEVSTVO GORNIH PSOV ULLI, S.Kalēja & N.Lin (LV)



Miniatūrais šnaucers (balts) / Zwergschnauzer (white) BOLTRES ALLEKSA, A.Ščerbins (LV)



Miniatūrais šnaucers (m/s) / Zwergschnauzer (b/s) EHINI ELEGANT KETANO, N.Snorkina (RU)



Miniatūrais šnaucers (p/s) / Zwergschnauzer (p/s) XTRAVASCHNAUZA EXTRAORDINARY, H.Lillbacka (FI)



Angļu buldogs / Bulldog TROLLA JORE, L.Unikaite (LT)



Afenpinčers / Affenpinscher FRANS, L.Nietula (FI)









BEST IN GROUP 3

Tanya AHLMAN-STOCKMARI (FI)









Austrālijas terjers / Australian Terrier REDWING KISS AND TELL, S.Harden (FI)



Leiklendas terjers / Lakeland Terrier BIG LADY’S MICRO-ALFRED, P.Hjelm & M.Leutola (FI)



Jorkšīras terjers / Yorkshire Terrier JOLLY TAIL MISHELLIN’S, E.Tihanova (LV)



Bulterjers / English Bull Terrier RUSSIAN GAZE DAKOTA, M.Valbaka (LV)



Erdelterjers / Airedale Terrier BIG LADY’S JOYFUL PRINCE, P.Hjelm & T.Lardner (FI)



Keriblū terjers / Kerry Blue Terrier NASH AVGUST RITM’N BLUE, E.Drozdova (LV)



Mīkstspalvainais kviešu krāsas terjers / Irish Soft Coated Wheaten Terrier SANDMARKS HEBE, H.&J.Kostamo (FI)



Amerikāņu Stafordšīras terjers / American Staffordshire Terrier ALLURING EYES ANGELO SIELA, R.Jeruckaite (LT)



Īru terjers / Irish Terrier AMEX MISCHIEF MANAGED, N.Matjuškova (LV)



Velsas terjers / Welsh Terrier JUSTACE TAFFY IZ PETERGOFA, O.Danilova (RU)



Asspalvainais foksterjers / Fox Terrier Wire PRINCE FLORIZEL, A.Bobkova (LV)



Gludspalvainais foksterjers / Fox Terrier Smooth QUISSEX FOCUS FLYING FINISH, L.Jalonen & A.Peltomāki & K.Kanninen (FI)



Stafordšīras bulterjers / Staffordshire Bull Terrier ELECTRA BRAVEHEART SPIRIT, O.Stepēns (LV)



Brazīlijas terjers / Terrier Brazileiro TARITA’S JOY OF LIFE, K.Nārvā (FI)



Vācu medību terjers / Deutscher Jagdterrier NARDICUM BESTIA, Ž.Zariņa (LV)



Miniatūrais bulterjers / Bull Terrier (Miniature) DONNA ROSE VICTORY STYLE SANNY BUT, J.Ērvalde (LV)



Parsona Rassela terjers / Parson Russell Terrier GREEN PERRY’S BUTTERFLY, P.Morbin (FI)



Borderterjers / Border Terrier IVENHOE VON DEN TORFMOORSEEN, G.Kargins (LV)



Kernterjers / Cairn Terrier HJOHOO’S HJO BRING LOVE TO MY LIFE, J.&J.Pulkkinen (FI)



Čehu terjers / Česky Terrier NIGHT WISH BOZENA, K.Sjoroos & L.Loikkanen (FI)



Vesthailendas baltais terjers / West Highland White Terrier ALBORADA SKY CAPTAIN, J.Suškova (LV)



Džeka Rassela terjers / Jack Russell Terrier DUCKLING’S JR JUST FAIR PLAY, D.Birkmane (LV)



Skotu terjers / Scottish Terrier URJUK COLORFUL FAIRYTALE, N.Klemperts (LV)



Norfolkas terjers / Norfolk Terrier JIFFY SOUL MATE, K.Nieminen & J.Oksala (FI)



Norvičas terjers / Norwich Terrier DEBEAUX LITES CAMERA ACTION, T.Dudareva (RU)



Austrālijas zīdspalvas terjers / Australian Silky Terrier HALISA INFERNO VITKOVSK, A.Pileģis (LV)









BEST IN GROUP 4

Inese PABLAKA (LV)









Garspalvainais miniatūrais taksis / Dachshund Zwerg Langhaar HADRIAN DELLA CANTERANA, J.Brokāne (LV)



Asspalvainais miniatūrais taksis / Dachshund Zwerg Rauhhaar PILGRIMAGE LUCKY LUKE, E.Talmar & E.Pulk (EE)



Īsspalvainais miniatūrais taksis / Dachshund Zwerg Kurzhaar LISEGO NOSA ZHIZN KHOROSHA, I.Trifonova (LV)



Garspalvainais taksis / Dachshund Langhaar SENSATSIA PITERA POLOVINKA MOYA, O.Spitsa (RU)



Īsspalvainais taksis / Dachshund Kurzhaar LITTLE LIONHEART JARISHA, S.Straume (LV)



Asspalvainais taksis / Dachshund Rauhhaar ZOOMIN NORWEGIAN WOOD, C.Segercrantz (FI)



Garspalvainais trušu taksis / Dachshund Kaninchen Langhaar DAKS-VEG-AS VANESSA-VANILLA, E.Novozhilova (RU)



Īsspalvainais trušu taksis / Dachshund Kaninchen Kurzhaar GOLDEN DAKSHAUND TOM SOIER, N.Beguna (LV)









BEST IN GROUP 5

Kornelija BUTRIMOVA (LT)









Vācu mazais špics (citas krāsas) / Kleinspitz (any colour) KU-ELEN SACRED SILK, L.Kostjuka (LV)



Basenži / Basenji JUMA MONGO ASIACZEKI, I.Mesecko-Sulte (LT)



Čau-čau / Chow-Chow FOURTH CHANCE LIETUVOS LIŪTAS, E.Miliauskiene (LT)



Sibīrijas haski / Siberian Husky JALERRAN’S NANOOK LAST CRUSADE, Dz.Ozols (LV)



Sicīlijas kurts / Cirneco dell’Etna COSE DELLA VITA DEI BRESARS, J.Geidons (LV)



Amerikāņu akita / American Akita AYREK-DART VERONA LADY IN RED, L.Dmitrijeva (LV)



Ibisas podenko (asspalv.) / Podenco Ibicenko (pelo duro) GRYPHONS ANASTASIYA OF ATLANTIS, S.Kaikkonen (FI)



Ibisas podenko (īsspalv.) / Podenco Ibicenko (pelo corto) RAMSES D’ANTRILLES, A.Lampela (FI)



Akita / Akita ETSUO GO FROM HACHIMANTAI, A.Jakovļeva (LV)



Aļaskas malamuts / Alaskas Malamute LLEXUS QUATTRO MCMAVERICK WULF, V.Drozdovs (LV)



Samojeds / Samoiedskaia Sobaka KENVENTAKI FREE FALCON CARUSOE’S, I.Zemture (LV)



Faraonu suns / Pharaoh Hound DOVMONTOV GOROD AMARETTO AND CREAM, T.Kovaleva (RU)



Taizemes ridžbeks / Thai Ridgeback Dog POOH PING OF NOPPAKAO, J.Kajoksinen (FI)



Vilku špics / Wolfspitz AISTRAUM VADMIR, N.Gribanova (LV)



Somu lapzemes suns / Suomenlapinkoira TURNUKAN BEIKKO, S.Hāyren (FI)



Islandes aitu suns / Icelandic Sheepdog BLENMARIN DEMANTUR, M.Trogen (FI)



Šiba / Shiba HANDZIMEMESITE SAMURAI, M.Belenkaya (RU)



Vācu vidējais špics (brūns, melns) / Deutscher Mittelspitz (black, brown) BENDIS VOM BOLLMANNBRUNNEN, S.Hānninen & A.Pulliainen (FI)



Vācu vidējais špics (citas krāsas) / Deutscher Mittlespitz (any colour) MINTGARDEN’S VIDAr, N.&P.Lahtinen (FI)



Rietumgotu špics / Swedish Vallhund FENNICAN NAVIGATOR, T.Mākelā (FI)



Meksikas kailais suns (miniatūrais) / Xoloitzquintle (miniature) GRIS MONTENEGRO DOMINGO, V.Ringevičiene (LT)



Vācu mazais špics (brūns, melns) / Deutscher Kleinspitz (black, brown) AIKUAIVEN DESTA TAKKI MUSTA, L.Veikšane (LV)



Punduršpics / Zwergspitz HOBBY MARYDEN ZETH JOHN REMBO, T.Isakova (LV)









BEST IN GROUP 6

Tino PEHAR (HR)









Dalmācietis / Dalmatinac O’ZONE ILMARINEN, O.Vilkuna (FI)



Somu dzinējs / Suomenajokoira RAUHASALMEN RATTO, A.Vitikainen (FI)



Bīgls / Beagle ART-FANTASY GOLD LITTLE FISH, E.Semenova (RU)



Melni lāsumainais jenotu dzinējsuns / Black And Tan Coonhound NECKU COONLIGHT MELODY, K.Lukin (EE)



Bavārijas asinspēdu dzinējsuns / Bayr.Gebirgsschweisshund FANTA IŠ MINIJOS SLENIO, I.Stiprais (LV)



Bladhaunds / Chien de Saint-Hubert BROKERS DILLWIS AMBLATO, J.Freidenfelds (LV)



Rodēzijas ridžbeks / Rhodesian Ridgeback ARESVUMA JUMBA JAFARI, N.Ivanova (LV)



Mazais Vandejas asspalv.basets / Petit Basset Griffon Vendeen VILAUDDENS CIRI, J.Straume (LV)



Basets / Basset-Hound AQUILONE FORTE ARTIGLIO NERO, J.Dubrovska & D.Vjatkins (LV)















BEST IN GROUP 7

Augusto Benedicto SANTOS III (PH)









Veimārietis / Weimaraner CHAMPION DES GUERRIERS D’ARGENT, V.Bespalovs (LV)



Īru seters / Irish Setter DUBLINER MAC CLOUD, M.Romaņuka (LV)



Angļu seters / English Setter BLUE BALTIC’S BABY FACE, M.Korhonen & L.Juslin (FI)



Ungāru vižla (īsspalv.) / Magyar Vizsla (short) VADASZPAJTAS AUGO-DROMAS, B.Soloveja (LV)



Vācu īsspalvainais putnu suns / Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund KATAJAKANKAAN MIRACLE, T.Suhonen (FI)



Pointers / English Pointer BILLY BOUNCE OF CLUB ANJOU, O.Noskov (RU)



Itāļu braks / Bracco Italiano HEINÄARON MERCOLEDI, K.Lukin (EE)



Skotu seters / Gordon Setter SASSENACH JEWEL IN THE CROWN, M.Tuomola (FI)



Īru sarkani baltais seters / Irish Red And White Setter JUNIOR, R.Kuismin (FI)



Burbonē putnu suns / Braque du Bourbonnais CANINE DAWENASTI, I.Širmeniene (LT)









BEST IN GROUP 8

Zeferino Jose DE SILVA (PT)









Amerikāņu kokerspaniels / American Cocker VERY VIGIE CENTURY FOX, S.Vartiainen & D.Joelle (FI)



Labradors retrivers / Labrador Retriever MICONTI GRACEFUL LILI, E.Mishchenko (RU)



Zeltainais retrivers / Golden Retriever NENUORAMOS MAGIC MACOTA, S.Petraitiene (LT)



Gludspalvainais retrivers / Flat Coated Retriever CELTAIR NO COMMENTS, M.Koivunen & J.Juven & K.Nieminen (FI)



Velsas springerspaniels / Welsh Springer Spaniel MAWREDD WYTHAWD, K.Pakkanen (FI)



Sprogainais retrivers / Curly Coated Retriever ANATNAQ CLIFFORD, M.Takala (FI)



Angļu springerspaniels / English Springer Spaniel SEAROAD’S REPEAT AND REPLY, U.Sohlin (SE)



Portugāles ūdens suns / Cao de Agua Portugues HECARON ESTREIA, L.Lyyvuo (FI)



Jaunskotijas retrivers / Nova Scotia Duck Tolling Retriever MIDDLE ISLAND’S AFTERGLOW AMBER, I.&R.Saimanen (FI)



Lauku spaniels / Field Spaniel GOLOWOREZ ANAIS ANAIS, E.Pankratova (LV)



Spāņu ūdens suns / Pero de Agua Espanol TIGIDAS BLING BLING, L.Lyyvuo (FI)



Romanjas ūdens suns (logoto) / Lagotto Romagnolo LORD NELSON’S BURRASCOSO, M.Lundgren (FI)



Angļu kokerspaniels / English Cocker SHEERCLEVER WEDDING WALTZ, T.Christensen (DK)









BEST IN GROUP 9

Daniela RISDAN (SI)









Mazais pūdelis (balta, melna, brūna) / Caniche Moyen (white, black, brown) FIDEL CORSICA, L.Prokofjeva (LV)



Kavaliera Kinga Čarlza spaniels / Cavalier King Charles Spaniel ANGEL’S PRIDE HARRISSON, H.Jārvet & R.Reinomāgi (EE)



Papilons / Papillon QUEEN BLESS JP MR.PLEASURE, J.Pavlova (LV)



Beļģijas grifons / Griffon Belge YANA OT NEVSKOGO HOBBITA, N.&N.Sedykh (RU)



Pekinietis / Pekingese CHILLIWACK’S KISS ME ROMEO, M.Askola (FI)



Lielais pūdelis (balta, melna, brūna) / Grand Caniche (white, black, brown) FIDEL RUN OVER, V.Šmeļova (LV)



Lielais pūdelis (sudraba, aprikozu, sarkana) / Grand Caniche (silver, apricot, red) AAMUKAJAN TYTÖT TYKKÄÄ, K.Lappalainen & H.Westling-Lappalainen (FI)



Mazais pūdelis (sudraba, aprikozu, sarkana) / Caniche Moyen (silver, apricot, red) MANIFIQUE D’ARGEANT ROMANTIQUE DE LA FLEUR, E.Nikandrova & Aleksandrenkova (RU)



Pundupūdelis (sudraba, aprikozu, sarkana) / Caniche Nain (silver, apricot, red) DIZA FLEICH BALTAZAR YASNO SOLNYSHKO, I.Aksenova (LV)



Bišons frise / Bichon a Poil Frise GIZMO’S ONLY LITTLE DEVI’S ROSE, L.Veprenceva (LV)



Bostonas terjers / Boston Terrier DUNKAN THE BEST, D.Bausovs & D.Straumane (LV)



Franču buldogs / Bouledogue Francais GZHEL IZ VESELOI SEMEIKI, S.Porozova (RU)



Ķīnas cekulainais suns / Chinese Crested Dog JUST BELIVE ME EPOCHA, S.Chaleckaja (LT)



Mazais lauvas sunītis / Petit Chien Lion CHIC CHOIX VIVE LA HAREM, M.Tumppila & O.Lindroos (FI)



Falene / Phalene MAGIC SUNRISE GREAT GENTLEMAN, I.Fraimane (LV0



Boloņas sunītis / Bolognese TI-CLEMENTINA, M.Piirman & M.Koppanen (FI)



Šicū / Shih-Tzu LANEJA HONEY GIRL, N.Popova (LV)



Tibetas spaniels / Tibetan Spaniel KIIRAMANNA CHINA GUI HUA, J.Kuusisto (FI)



Tuleāras kotons / Coton de Tulear COTONROCK’S ASTERIX, A.Kallio (FI)



Havannas bišons / Bichon Havanais BANNERA’S GILDED GEMSTONE, T.Hokkanen & H.Pilli (FI)



Japāņu hins / Chin HIN SATORI YANVARSKAYA KRASOTKA, V.Izdebska (LV)



Mopsis / Pug SUMMERSWEET POWER PUFF GIRL, T.Verho (FI)



Lhasa apso / Lhasa Apso NICE CHOICE MY SUPERSTAr, S.Sievola (FI)



Krievu toiterjers (garspalv.) / Russkiy Toy (dlinosh.) DAMSKIY KAPRIZ DARLING, J.Leonova (LV)



Krievu toiterjers (gludspalv.) / Russkiy Toy (gladkosh.) ROSSIISKI SHOKOLAD MISTER SUPER STA, O.Vīnvalka (LV)



Maltas sunītis / Bichon Maltais RHAPSODY MAKE IT WORK FROM EUPHORIA, L.Hannye (RU)



Brabantas grifons / Petit Brabancon NINETH EMINA-EULAALIA, S.Korvola (FI)



Briseles grifons / Griffon Bruxellois MILORD AMBER COAST, O.Mitrofanova (LV)



Garspalvainais čivava / Chihuahua (Pelo Largo) IREVAK, H.Rissanen & M.Ronkainen (FI)



Īsspalvainais čivava / Chihuahua (Pelo Corto) TANCHERRY MADDOX CHIVAN, T.Malmilaakso (FI)









BEST IN GROUP 10

Eli-Marie KLEPP (NO)









Levrete / Piccolo Levriero Italiano ELEDI GRACE VELVET, J.Jegorova (LV)



Saluki / Saluki EL-UBAID’S QUADHAM, I.Aleknavičiene (LT)



Krievu vēja suns / Barzaia CARS IVANS KNYAZ UDALOY, S.Šūba (LV)



Vipets / Whippet ATLANTIC BREEZE LANCAR KEYZER, O.Romaņenkova (LV)



Īru vilku suns / Irish Wolfhound DE MAJODIAN PROTOTYPE, M.-S.Nampajārvi & P.Mark (FI)



Greihaunds / Greyhound AIRY ELF’S LACRUA LUX, L.Forosa & I.Bobkova (LV)



Afgāņu kurts / Afghan Hound NELIAPILAN SUDENHETKI, E.Joutsen (FI)



Spāņu kurts / Galgo Espanol LITTLE LOBITO IBERO, A.Lampela (FI)









BEST IN SHOW

Manuel Loureiro BORGES (PT)









Garspalvainais kollijs / Collie Rough REJEJS JOIE DE VIVRE FOR CARNOUSTIE, S.Roos & T.Strõmberg (FI)



Levrete / Piccolo Levriero Italiano ELEDI GRACE VELVET, J.Jegorova (LV)



Ņūfaundlendietis / Newfoundland ENDOWED BYSPIRIT MIDNIGHT BEAR, O.Zalivako (BY)



Vācu mazais špics (citas krāsas) / Kleinspitz (any colour) KU-ELEN SACRED SILK, L.Kostjuka (LV)



Veimārietis / Weimaraner CHAMPION DES GUERRIERS D’ARGENT, V.Bespalovs (LV)



12.06.11

HENDLERU KONKURSS / HANDLER COMPETITION



Tino PEHAR (HR)









8-13 gadi



Diana Karpačeva



Estere Ozola









14-17 gadi



Polina Spasovska – Best Junior handler



Alīna Larionova



Kristīna Lukina



Inita Čīma



Vladislava Šakina



Elīna Grāvīte









>18 gadi



Katrīna Vītiņa









AUDZĒTAVU KONKURSS / BREEDER’S GROUP

Daniela RISDAN (SI)









Levrete / Piccolo Levriero Italiano „LUX LORAL”, I.&K.Gravas (LV)



Miniatūrais šnaucers m/s / Zwergschnauzer b/s „BOLTRES”, A.Ščerbins (LV)



Mopsis / Pug „FOMIELENS”, J.Fomičova (SE)



Lhasa Apso „NICE CHOICE”, S.Sievola (FI)









PĒCNĀCĒJU KONKURSS / PROGENY GROUP

Linda VOLARIKOVA (SK)









Mopsis / Pug BASIL LEVI TINKERTOY, N.Fomičova (LV)



Melnais terjers / Tchiorny Terrier ARBAT BAHRAI, M.Babula (LV)



Vācu aitu suns / Deutscher Schāferhund CEZAR OAZE, A.Juženko & S.Vēvere (LV)









PĀRU KONKURSS / COUPLE COMPETITION

Augusto Benedicto SANTOS III (PH)









Angļu springerspanieļi / English Springer Spaniel ZELINI’S PREMIER LEAGUE & WILDOMAR’S DIG DUB’N’ DENY, J.&K.Isola (FI)



Levretes / Piccolo Levriero Italiano LUX LORAL ILARIO INNOCENZO & LUX LORAL FELICITA FIORELLA, I.&K.Gravas (LV)



Mopši / Pug FOMIELENS DJORDAN & FOMIELENS DJERALDINA, N.Fomičova (LV)



Levretes / Piccolo Levriero Italiano ELEDI GRACE VALUABLE & ELEDI GRACE VELVET, J.Jegorova (LV)



Vipeti / Whippet WHIPTAILS CHAMPS ELYSEES & WHIPTAILS HANDFUL OF HONEY, K.&T.Aalto (FI)



Rodēzijas ridžbeki / Rhodesian Ridgeback ASTIN & ASBI SAVANA RED AFRICA ADAEZE, M.Petrushina (RU)



Sibīrijas haski / Siberian Husky JALERRAN’S NANOOK LAST CRUSADE & I WANT IT ALL BALTIC AMBER, D.Ozola (LV)



Miniatūrie šnauceri m/s / Zwergschnauzer b/s EHINI ELEGANT KETANO & EHINI ELEGANT ANARCHY, N.Snorkina (RU)



Ķīnas cekulainie suņi / Chinese Crested Dog TOY BOY FROM GRACEFUL ORCHID & MY BALTIC PEARL NATAKI LU, D.Solodovņikova (LV)









LABĀKAIS KUCĒNS / BEST PUPPY

Janiki STEINBOCK (IL)









Amerikāņu akita / American Akita UNITEDCOLLAR’S SO IT BEGINS, L.Mihaļova (LV)



Īsspalvainais trušu taksis / Dachshund Kaninchen Kurzhaar CHARMING CARMEN GRACEFULDACH, N.Beguna (LV)



Labradors retrivers / Labrador Retriever SILVER SKY REIMA’S, I.Popjonoka (LV)



Franču buldogs / Bouledogue Francais FRUSTYLE PACO BIEN AIME FOR BATBOYS, S.Mattsson (FI)



Rodēzijas ridžbeks / Rhodesian Ridgeback ASBI SAVANA RED GLENNESHA, M.Petrushina (RU)



Ungāru vižla (īsspalv.) / Magyar Vizsla (short) FREDI Z HORNYCH SALIB, L.Blumberga (LV)



Krievu vēja suns / Barzaia GRANIT INCIPITA VITA, J.Pavlovska (LV)



Erdelterjers / Airedale Terrier RUS KORNELS VLASTELIN SERDEC, J.Truhačova (LV)



Spāņu mastifs / Mastin Espanol LOTTA Z KRAJE SOKOLU, J.Vorslova (LV)



Briārs / Berger de Brie (Briard) ARASH ENIGMATIC HERO, M.Poļakova (LV)



Velsas korgijs pembroks / Welsh Corgi Pembroke VENDAS GYVATES AŠARA, O.Mieme (LV)



Ņūfaundlendietis / Newfoundland TOUCH MY HEART NUO OZO KALVU, O.Gordejeva & M.Raciniene (LT)



Hovavarts / Hovawart KULTAHELMI BES, M.Kujala (FI)



Šarpejs / Shar Pei TYTTI IZ KITAISKOGO KVARTALA, M.Vapalo-Aro (FI)



Stafordšīras bulterjers / Staffordshire Bull Terrier REZAVOIRE HE’S A STAR, J.Kontakevičs (LV)



Čehu terjers / Česky Terrier FRMOL OD FONTANKY, E.Anttila (FI)



Jorkšīras terjers / Yorkshire Terrier TEODOR GOLDEN SUNRISE, B.Mačtama (LV)



Asspalvainais miniatūrais taksis / Dachshund Zwerg Rauhhaar INTELLIGENT OT MARINY KURANOVOY, O.Ņizavcova (LV)



Garspalvainais miniatūrais taksis / Dachshund Zwerg Langhaar CAROLAIN ROGUE, I.Trifonova (LV)



Sicīlijas kurts / Cirneco dell’Etna DAVVERO BELLA DEGLI BRESARS, A.Andrjušins (LV)



Punduršpics / Zwergspitz VELISEND IVETTA DJUMONA, N.Davidova (LV)



Dalmācietis / Dalmatinac LOVINDA’S KARMEN, S.Vītola (LV)



Zeltainais retrivers / Golden Retriever SOUVENIR PURE POISON, K.Žmijewska (PL)



Angļu springerspaniels / English Springer Spaniel KAHDENSISKON ADORE ME, J.&K.Isola (FI)



Papilons / Papillon NANCY NOVA GOLDEN AMBER, Dz.Krapovska (LV)



Tibetas spaniels / Tibetan Spaniel YOYSOUL FABYANA, I.Akimova & E.Eelma (EE)



Mopsis / Pug TANGETOPPEN’S BUDWEISER, T.Verho & E.Olsen & B.Loken & M.Rāmānen (FI)



Krievu toiterjers (gludspalv.) / Russkiy Toy (gladkosh.) GRANDE MISTERIO CHLOE AMOURE, I.Larionova (LV)



Garspalvainais čivava / Chihuahua (Pelo Largo) ELISE DOVANU SHANCE, B.Krasovska (LV)









LABĀKAIS VETERĀNS / BEST VETERAN

Martin CROESER (ZA)









Sibīrijas haski / Siberian Husky JALERRAN’S NANOOK LAST CRUSADE, Dz.Ozols (LV)



Melnais terjers / Tchiorny Terrier ARBAT BAHRAI, M.Babula (LV)



Miniatūrais šnaucers m/s / Zwergschnauzer b/s EHINI ELEGANT KETANO, N.Snorkina (RU)



Gludspalvainais retrivers / Flat Coated Retriever SPICEBOY, B.Komsi (FI)



Samojeds / Samoiedskaia Sobaka AMACHO OF XAMBA YOSHI AND US, R.Kārkliņa (LV)



Vācu dogs (ruda, tīģerkr.) / Deutsche Dogge (fawn, brindle) DOG VALENSIJA ŽULIANA, K.Balcere & M.Demčenko (LV)



Vācu dogs (zila) / Deutsche Dogge (blue) PLATINUM MARGAREJRO, V.Kidanova (LV)



Greihaunds / Greyhound AIRY ELF’S GINGERBREAD HEART, A.Kraujiņa (LV)



Dobermanis / Dobermann DENWEST RULE THE ROOST, H.Kolunsarka (FI)



Baltais Šveices aitu suns / White Swiss Shepherd Dog ERODIKE THALIA DONNEVARA, L.Širmane (LV)



Dalmācietis / Dalmatinac RIKARDO SUNBEAM, S.Volohova (LV)



Bārdainais kollijs / Bearded Collie FIRSTPRIZEBEARS BLUELAGOON, H.Jonker & E.Sõmer (NL)



Čau-čau / Chow-Chow TREISI-BATFER ANTUAN, V.Izdebska (LV)



Vidējais šnaucers p/s / Schnauzer p/s DOCTOR’S ORDER HIS MAJESTY, J.Mikkonen & P.Kestinmāki (FI)



Angļu kokerspaniels / English Cocker RUS IRENE’S NAOMY, T.Moisejenkova (LV)



Bīgls / Beagle ZAWILA ZAGADKA POLOT, D.Koka (LV)



Īsspalvainais taksis / Dachshund Kurzhaar DACHS DESIGN SUBMARINE, S.Straume (LV)



Levrete / Piccolo Levriero Italiano ELEDI GRACE CHARLOTTE-CELINE, N.Ivanova (LV)



Kernterjers / Cairn Terrier PAUPER’S PIAF, S.Nurminen (FI)



Tuleāras kotons / Coton de Tulear COTON GARDEN’S GALAXY, A.Kallio (FI)



Mopsis / Pug VIRDŽINIJA URSULA-KELLIJS, M.Sproģis (LV)



Austrālijas zīdspalvas terjers / Australian Silky Terrier ARABESKA NAT’S GANG, A.Pileģis (LV)









BEST IN GROUP 1

Manuel Loureiro BORGES (PT)









Garspalvainais kollijs / Collie Rough REJEJS JOIE DE VIVRE FOR CARNOUSTIE, S.Roos & T.Strõmberg (FI)



Austrālijas aitu suns / Australian Shepherd SEVENTY SEVEN ITS SHOW BALL, O.Serova (RU)



Velsas korgijs pembroks / Welsh Corgi Pembroke ALTNEU CASUS VIVENDI, A.Kalinina (RU)



Šeltijs / Shetland Sheepdog ART FILISITI ELIT KLASSIK, M.Stepanova (RU)



Briārs / Berger de Brie (Briard) FRANTSUZSKAYA LEGENDA IVELIKA, N.Arsenjeva (LV)



Boserons / Berger de Beauce (Beauceron) CREDO Z DORKY, J.Kušakova (LV)



Polijas Podhales aitu suns / Polski Owczarek Podhalanski KROLEWNA CATONIUM, I.Aile (LV)



Dienvidkrievijas aitu suns / Ioujnorousskaia Ovtcharka COBRA, M.Rinnesalo (FI)



Flandrijas buvjē / Bouvier des Flandres ANISS SUNFORCE OF LIFE, M.Klementjeva (LV)



Čehoslovākijas vilku suns / Československy vlčak GERYON Z PERONOWKI, D.Rimaityte (LT)



Baltais Šveices aitu suns / White Swiss Shepherd TARITA’S FAVOURITE, M.Salonen (FI)



Beļģijas aitu suns (Grjunendāls) / Chien de Berger Belge (Groenendaler) REDION HEGEMONIE, V.Jarmo (FI)



Beļģijas aitu suns (Malinua) / Chien de Berger Belge (Malinois) NO-HOW CALL ME POMPOM, M.Raisiola (FI)



Beļģijas aitu suns (Tervīrens) / Chien de Berger Belge (Tervueren) MUSTANTUISKUN OZERINA, T.Sorsa & T.Piispa (FI)



Pikardijas aitu suns / Berger De Picardie ALPHA LUPI VON VORWITZ, K.Paul (FI)



Vācu aitu suns / Deutscher Schāferhund MUSTANG SOLO RIGOLETTO, H.Krongorns (LV)



Holandes ganu suns (garspalv.) / Hollandse Herdershond (long-haired) TARITA’S GOLDEN GIRL, K.Nārvā (FI)



Holandes ganu suns (īsspalv.) / Hollandse Herdershond (short-haired) ROCHALLOR BLACK MAGIC, B.Saikko & K.Liikanen (FI)



Gludspalvainais kollijs / Collie Smooth GOLDLADY’S GOLD’N GLITTER, P.&J.Enlund (FI)



Bārdainais kollijs / Bearded Collie MEMORYLANE AHEAD OFTHEGAME, N.Brusin & H.Hakuni (FI)



Borderkollijs / Border Collie DEMSSIN SECRET STAR, M.Vapalo-Aro & E.Hernandez (FI)



Portugāles aitu suns / Cao de Serra de Aires JOLLY-DOLLYN KNIGHT OF SPACE, L.Nietula (FI)



Šapendes / Schapendoes LUMIKUONO BASAJAUN, M.Jānisniemi-Honkala & K.Keinānen (FI)



Polijas zemienes aitu suns / Polski Owczarek Nizinny FLINKBEIN HRABINA, S.Aalto & T.Tuohilampi (FI)



Pirenejas aitu suns (garspalv.) / Berger des Pyrenees a poil long RIBARROUY DU VAL SOANNAN, J.Kuhlmann (FR)



Mudi / Mudi SZOFOGADAS EJI, S.Vornanen (FI)



Pumi / Pumi FELALLO FULU-FORRO, J.Kuhlmann (FR)



Velsas korgijs (kardigans) / Welsh Corgi Cardigan LLYR SWEET HONEYBEE, Dz.Sila & G.Straustiņa (LV)



Šiperke / Schipperke KLEINGAUL’S TO RUSSIA WITH LOVE, E.Ratislavskaya (RU)









BEST IN GROUP 2

Bela SIKLOSI (HU)









Ņūfaundlendietis / Newfoundland ENDOWED BYSPIRIT MIDNIGHT BEAR, O.Zalivako (BY)



Miniatūrais šnaucers (melns) / Zwergschauzer (black) DREAMKISS KLEOPATRA, T.Kaptsova &I.Lukasheva (RU)



Milzu šnaucers (melns) / Riesenschnauzer (black) GLORIS AFTER MIDNIGHT, J.Krivicka (LV)



Melnais terjers / Tchiorny Terrier DORA DRUGELIS, E.Dambrauskas (LT)



Angļu mastifs / Mastiff MASTIF HILL WALL ARNOLD, V.Krilova (LV)



Vācu dogs (melna, arlekīna) / Deutsche Dogge (black, harlequin) MI’HAVANA ELVIS TO OZAENAS, A.-M.Vuori & M.Sungulu (FI)



Vācu dogs (ruda, tīģerkrāsa) / Deutscher Dogge (fawn, brindle) RED RUBLEV SADE, M.Majuri (FI)



Vācu dogs (zila kr.) / Deutsche Dogge (blue) SARADANE’S IT’S OUR LADY, S.Skedlund & M.Kāivārāinen (FI)



Sanbernārs (garspalv.) / Saint-Bernardshund (Langhaar) BUFFBALL BRETTY BLUE BELLATRIX, K.&S.Urboja (EE)



Leonbergers / Leonberger GOLDEN CHARMER ANDAL LA COSTA, P.Sitik & E.Sander (EE)



Pireneju mastifs / Mastin de los Pirineos NIGHTSKY ANTLIA, H.&J.Konsti (FI)



Pireneju kalnu suns / Chien de Montagne des Pyrenees APOLLO, M.Veijalainen (FI)



Neapoles mastifs / Mastino Napoletano VITA SHAMO GANGSTER, A.Kadiķis (LV)



Argentīnas dogs / Dogo Argentino ALFA ADELANTE LA COSTA D’AMBER, M.Verhoustinska (LV)



Kaukāza aitu suns / Kavkazskaia Ovtcharka AMBERLAND GERCHEG, I.Zaika (LV)



Lielais Šveices ganu suns / Grosser Schweizer Sennenhund SENNENHUND ROSSII OSCAR-II, S.Sergunina (RU)



Vidusāzijas aitu suns / Sredneasiatskaia Ovtcharka METALBAJ AL MUSTAFA IBRAGIM, J.Jansons (LV)



Dobermanis / Dobermann IMIDŽ BELLA BALLADA DALORES, J.Pekarskis & L.Viņņičenko (LV)



Tibetas mastifs / Do-Khyi AYYANGADOO FUDO-MYO, K.Tarmo (FI)



Estrelas kalnu suns (garspalv.) / Cao da Serra de Estrela (Pelo Comprido) LI’L FOLKS WINTERWIND, M.Takala (FI)



Hovavarts / Hovawart CHAREK VOM UNSTUTTAL, J.Dīriņa (LV)



Bulmastifs / Bullmastiff LEO ETALON IŠ DVARIŠKIU, G.Chmelevskaja (LT)



Bernes ganu suns / Berner Sennenhund FUNATIC ROQUEFORT, N.Rehbinder (FI)



Bordo dogs / Dogue de Bordeaux FIRST FEELING LACRIMA HELIANDUM, J.Zajkowska (PL)



Kane Korso / Cane Corso AMBERLAND A’KIRA, M.Demčenko (LV)



Rotveilers / Rottweiler AL VOM POPEYE, I.&M.Dubovenko (UA)

Kanārijas dogs / Dogo Canario NEO PERRO PRESA GRAND, T.&L.Moisejenkovy (LV)



Bokseris / Deutscher Boxer DARE TO SAY NO VAL NAPMARY’S, M.Stahanova & L.Ļeontjeva (LV)



Maljorkas buldogs (Ka De Bo) / Perro Dogo Mallorquin (Ca de Bou) MARRO DASOROJA, U.Penka & I.Zvaigzne (LV)



Apencellas ganu suns / Appenzeller Sennenhund ARWEN VALACHIA, O.Popova (RU)



Šarpejs / Shar Pei ERVIN’S HAPPY HOUSE GOLDEN SHEKEL, I.Gvardina (LV)



Pinčers / Pinscher RIVENDELLS LAXMI LAURITA, E.Umbraško (LV)



Vidējais šnaucers (p/s) / Schnauzer (p/s) EPOHA KURABO ZEVS, I.Nepryakhina (RU)



Entlebūhas ganu suns / Entlebucher Sennenhund KOROLEVSTVO GORNIH PSOV ULLI, S.Kalēja & N.Lin (LV)



Miniatūrais šnaucers (balts) / Zwergschnauzer (white) BOLTRES ALLEKSA, A.Ščerbins (LV)



Miniatūrais šnaucers (m/s) / Zwergschnauzer (b/s) EHINI ELEGANT KETANO, N.Snorkina (RU)



Miniatūrais šnaucers (p/s) / Zwergschnauzer (p/s) XTRAVASCHNAUZA CHAMONIX, H.&T.Lillbacka (FI)



Angļu buldogs / Bulldog MÖWENS KISMET, T.&H.Reimari (FI)



Pundurpinčers / Zwergpinscher FANTAZY FLY ZAFIRA, T.Khodakova (RU)









BEST IN GROUP 3

Zsuzsanna PETIK (HU)









Džeka Rassela terjers / Jack Russell Terrier ZAMIR V.PARADISE OF WIND, O.Serova (RU)



Asspalvainais foksterjers / Fox Terrier Wire PRINCE FLORIZEL, A.Bobkova (LV)



Jorkšīras terjers / Yorkshire Terrier APOLLO SPARKLING CHAMPAGNE, V.Krasnoplaha (LV)



Amerikāņu Stafordšīras terjers / American Staffordshire Terrier ALLURING EYES ANGELO SIELA, R.Jeruckaite (LT)



Mīkstspalvainais kviešu krāsas terjers / Irish Soft Coated Wheaten Terrier VENHÄPELLON DURACELL, S.Turtiainen (FI)



Erdelterjers / Airedale Terrier GOLARD SHOW STYLE, T.Kallistratova (RU)



Keriblū terjers / Kerry Blue Terrier CHIHARU EXPRESSION ŪDRA, N.Šeremetjeva (LV)



Īru terjers / Irish Terrier HANGERBELL CONCORDIA, L.Kuharuka (LV)



Bulterjers / English Bull Terrier NOVA PHOENIX SMILE OF EXCALIBUR, M.Valbaka (LV)



Velsas terjers / Welsh Terrier JUSTACE TAFFY IZ PETERGOFA, O.Danilova (RU)



Gludspalvainais foksterjers / Fox Terrier Smooth QUISSEX FOCUS FLYING FINISH, L.Jalonen & A.Peltomāki & K.Kanninen (FI)



Stafordšīras bulterjers / Staffordshire Bull Terrier OLLY CLAN EREMON, A.Mastikova (RU)



Leiklendas terjers / Lakeland Terrier BIG LADY’S MICRO-ALFRED, P.Hjelm & M.Leutola (FI)



Brazīlijas terjers / Terrier Brazileiro TARITA’S JOY OF LIFE, K.Nārvā (FI)



Vācu medību terjers / Deutscher Jagdterrier PITER VON KLEINEM FLUSS, Ž.Zariņa (LV)



Miniatūrais bulterjers / Bull Terrier (Miniature) STRONG STAEL MASTER BLACK STAR, A.Rjabceva (LV)



Parsona Rassela terjers / Parson Russell Terrier GREEN PERRY’S BUTTERFLY, P.Morbin (FI)



Kernterjers / Cairn Terrier HJOHOO’S HJO BRING LOVE TO MY LIFE, J.&J.Pulkkinen (FI)



Čehu terjers / Česky Terrier NIGHT WISH BOZENA, K.Sjoroos & L.Loikkanen (FI)



Vesthailendas baltais terjers / West Highland White Terrier SNOWSTORM FAIRY ROKOKO, I.Kuznecovs & L.Tilindiene & V.Kenigsvalde (LV)



Skotu terjers / Scottish Terrier MARLAND ARAMIS, L.Eller (EE)



Norfolkas terjers / Norfolk Terrier JIFFY SOUL MATE, K.Nieminen & J.Oksala (FI)



Norvičas terjers / Norwich Terrier DEBEAUX LITES CAMERA ACTION, T.Dudareva (RU)



Austrālijas terjers / Australian Terrier SURELY CAN BUY MY LOVE, S.Harden (FI)



Austrālijas zīdspalvas terjers / Australian Silky Terrier JACKPOT LUCKY BOY, I.Prosvirņins (LV)









BEST IN GROUP 4

Fabrizio LA ROCCA (FI)









Garspalvainais miniatūrais taksis / Dachshund Zwerg Langhaar HADRIAN DELLA CANTERANA, J.Brokāne (LV)



Īsspalvainais trušu taksis / Dachshund Kaninchen Kurzhaar BEKKI TETCHER IZ RYZHEGO RAJA, N.Beguna & A.Vovka (LV)



Īsspalvainais taksis / Dachshund Kurzhaar LITTLE LIONHEART JARISHA, S.Straume (LV)



Asspalvainais miniatūrais taksis / Dachshund Zwerg Rauhhaar PILGRIMAGE LUCKY LUKE, E.Talmar & E.Pulk (EE)



Garspalvainais taksis / Dachshund Langhaar SENSATSIA PITERA PIZHON, O.Spitsa (RU)



Asspalvainais taksis / Dachshund Rauhhaar ROYAL PEPPER’S DOUBLE-TROUBLE, S.Hirvonen (FI)



Īsspalvainais miniatūrais taksis / Dachshund Zwerg Kurzhaar ADMIRAL LORD NELSON GRACEDACH, A.Vovka (LV)



Garspalvainais trušu taksis / Dachshund Kaninchen Langhaar DAKS-VEG-AS VANESSA-VANILLA, E.Novozhilova (RU)









BEST IN GROUP 5

Eli-Marie KLEPP (NO)









Sibīrijas haski / Siberian Husky JALERRAN’S NANOOK LAST CRUSADE, Dz.Ozols (LV)



Sicīlijas kurts / Cirneco dell’Etna COSE DELLA VITA DEI BRESARS, J.Geidons (LV)



Punduršpics / Zwergspitz BI-MAR’S COUNTY STAR, G.Jurgilaite & M.Rosenbaum (LT)



Somu lapzemes suns / Suomenlapinkoira TURNUKAN BEIKKO, S.Hāyren (FI)



Aļaskas malamuts / Alaskas Malamute DEREK RIDAL DUN DAGA, G.Deģe (LV)



Amerikāņu akita / American Akita FARGO AMBLATO GOLD, I.Žarova (LV)



Ibisas podenko (asspalv.) / Podenco Ibicenko (pelo duro) GRYPHONS ANASTASIYA OF ATLANTIS, S.Kaikkonen (FI)



Ibisas podenko (īsspalv.) / Podenco Ibicenko (pelo corto) RAMSES D’ANTRILLES, A.Lampela (FI)



Akita / Akita CANDIDA’S OCTOBER OPAL, A.&M.Ylhāinen (FI)



Samojeds / Samoiedskaia Sobaka KENVENTAKI FREE FALCON CARUSOE’S, I.Zemture (LV)



Faraonu suns / Pharaoh Hound DOVMONTOV GOROD AMARETTO AND CREAM, T.Kovaleva (RU)



Taizemes ridžbeks / Thai Ridgeback Dog FINLANDIA V.DEN IRDITA-STATE, J.Kajoksinen (FI)



Čau-čau / Chow-Chow BON PARI LIŪTO GUOLIS, E.Miliauskiene (LT)



Vilku špics / Wolfspitz IKURIN STELLA POLARIS, T.Miettinen & A.Friman (FI)



Islandes aitu suns / Icelandic Sheepdog KETUNSARAN SONUR ELDFARI, T.Kāāriāinen (FI)



Basenži / Basenji SIGNET MEISTERHAUS TAKE THAT, A.Shevchuk (RU)



Šiba / Shiba HANDZIMEMESITE SAMURAI, M.Belenkaya (RU)



Vācu vidējais špics (brūns, melns) / Deutscher Mittelspitz (black, brown) BENDIS VOM BOLLMANNBRUNNEN, S.Hānninen & A.Pulliainen (FI)



Vācu vidējais špics (citas krāsas) / Deutscher Mittlespitz (any colour) POWER DEE’S ARAMIS, T.&T.Tastula (FI)



Rietumgotu špics / Swedish Vallhund FENNICAN NAVIGATOR, T.Mākelā (FI)



Meksikas kailais suns (miniatūrais) / Xoloitzquintle (miniature) GRIS MONTENEGRO DOMINGO, V.Ringevičiene (LT)



Vācu mazais špics (brūns, melns) / Deutscher Kleinspitz (black, brown) ARISTOKRAT PLUS ATOS, A.Raka (LV)



Vācu mazais špics (citas krāsas) / Kleinspitz (any colour) KU-ELEN SACRED SILK, L.Kostjuka (LV)









BEST IN GROUP 6

Augusto Benedicto SANTOS III (PH)









Rodēzijas ridžbeks / Rhodesian Ridgeback RIDGE’S STAR LEON, A.Petrenko (RU)



Bīgls / Beagle BERNARDO, M.Sermule (LV)



Dalmācietis / Dalmatinac ALPHADIRATO HERE I AM, T.Mekhneva (LV)



Mazais Vandejas asspalv.basets / Petit Basset Griffon Vendeen VILAUDDENS CIRI, J.Straume (LV)



Bavārijas asinspēdu dzinējsuns / Bayr.Gebirgsschweisshund AMBRA Z KYNCELOVEJ, A.Senders (LV)



Gaskoņas zilpelēkais basets / Basset Bleu de Gascogne FLAVIO DES VALLEES LONGERONNAISES, M.-L.Leskinen (FI)















BEST IN GROUP 7

Manuel Loureiro BORGES (PT)









Īru seters / Irish Setter DUBLINER MAC CLOUD, M.Romaņuka (LV)



Veimārietis / Weimaraner CANIS FORTUNA HUNTER, A.Kočkins (LV)



Itāļu braks / Bracco Italiano HEINÄARON MERCOLEDI, K.Lukin (EE)



Ungāru vižla (īsspalv.) / Magyar Vizsla (short) TINA TRADING ADA, I.Širmeniene (LT)



Burbonē putnu suns / Braque du Bourbonnais CANINE DAWENASTI, I.Širmeniene (LT)



Itāļu spinone / Spinone Italiano FIONA DALLA VALLE DEL RENO, M.Lilover (EE)



Pointers / English Pointer BILLY BOUNCE OF CLUB ANJOU, O.Noskov (RU)



Vācu īsspalvainais putnu suns / Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund GABITA FEBUNI RIO, D.Kiršteina (LV)



Skotu seters / Gordon Setter XENARAN FINAL CUT, M.Tuomola (FI)



Angļu seters / English Setter BAYSIDES MILK’NHONEY ATSNOWSETT, L.Juslin (FI)



Īru sarkani baltais seters / Irish Red And White Setter JUNIOR, R.Kuismin (FI)



Overņas putnu suns / Braque d’Auvergne KHYANNES FATA MORGANA, P.Zvaigzne (LV)















BEST IN GROUP 8

Manuel Loureiro BORGER (PT)









Angļu springerspaniels / English Springer Spaniel WILDOMAR’S DIG DUB’N’ DENY, J.&K.Isola (FI)



Gludspalvainais retrivers / Flat Coated Retriever SPICEBOY, B.Komsi (FI)



Labradors retrivers / Labrador Retriever MICONTI GRACEFUL LILI, E.Mishchenko (RU)



Angļu kokerspaniels / English Cocker GREAT ESCAPE I’M WITH STUPID, V.Pento (FI)



Spāņu ūdens suns / Pero de Agua Espanol TIGIDAS BLING BLING, L.Lyyvuo (FI)



Sprogainais retrivers / Curly Coated Retriever ANATNAQ CLIFFORD, M.Takala (FI)



Zeltainais retrivers / Golden Retriever NENUORAMOS MAGIC MACOTA, S.Petraitiene (LT)



Portugāles ūdens suns / Cao de Agua Portugues HECARON ESTREIA, L.Lyyvuo (FI)



Jaunskotijas retrivers / Nova Scotia Duck Tolling Retriever MIDDLE ISLAND’S AFTERGLOW AMBER, I.&R.Saimanen (FI)



Velsas springerspaniels / Welsh Springer Spaniel RUUSTIINAS ARISTOCRAT, P.Jārvinen (FI)



Romanjas ūdens suns (logoto) / Lagotto Romagnolo LORD NELSON’S BURRASCOSO, M.Lundgren (FI)



Amerikāņu kokerspaniels / American Cocker SERENE DREAM ON VERY VIGIE, S.Vartiainen & T.Elo (FI)









BEST IN GROUP 9

Tino PEHAR (HR)









Šicū / Shih-Tzu CAMILA SUNNYDAY TREMARY, I.Ozolanta (LV)



Lhasa apso / Lhasa Apso NICE CHOICE SHE’S A STAR, S.Sievola & N.Kivikko (FI)



Garspalvainais čivava / Chihuahua (Pelo Largo) IREVAK, H.Rissanen & M.Ronkainen (FI)



Falene / Phalene MAGIC SUNRISE GREAT GENTLEMAN, I.Fraimane (LV)



Beļģijas grifons / Griffon Belge YANA OT NEVSKOGO HOBBITA, N.&N.Sedykh (RU)



Lielais pūdelis (balta, melna, brūna) / Grand Caniche (white, black, brown) USKOMATTOMAN MUSTA MIMMI, A.Velkkoniemi (FI)



Lielais pūdelis (sudraba, aprikozu, sarkana) / Grand Caniche (silver, apricot, red) VINZENTINUS VOM STRAHLENDEN STERNCHEN, A.Velkkoniemi (FI)



Mazais pūdelis (balta, melna, brūna) / Caniche Moyen (white, black, brown) EDELWEISS S TSVETOCHNOI POLJANY, Ž.Ostrovska (LV)



Mazais pūdelis (sudraba, aprikozu, sarkana) / Caniche Moyen (silver, apricot, red) GREYFUN’S ROSA NITIDA, N.&A.Naumanen (FI)



Pundupūdelis (sudraba, aprikozu, sarkana) / Caniche Nain (silver, apricot, red) DIZA FLEICH BALTAZAR YASNO SOLNYSHKO, I.Aksenova (LV)



Bišons frise / Bichon a Poil Frise AMUR WHITE ANGEL NAVAJO, A.Bursova (LV)



Bostonas terjers / Boston Terrier DUNKAN THE BEST, D.Bausovs & D.Straumane (LV)



Franču buldogs / Bouledogue Francais RENUAR BURZHUA BRUNO, L.Ferubko (LV)



Ķīnas cekulainais suns / Chinese Crested Dog JUST BELIVE ME EPOCHA, S.Chaleckaja (LT)



Mazais lauvas sunītis / Petit Chien Lion CHIC CHOIX VIVE LA HAREM, M.Tumppila & O.Lindroos (FI)



Papilons / Papillon GOLDEN THING’S GREAT DIAMOND, T.Hietala (FI)



Boloņas sunītis / Bolognese TI-CLEMENTINA, M.Piirman & M.Koppanen (FI)



Kavaliera Kinga Čarlza spaniels / Cavalier King Charles Spaniel HELANDROS VIVIEN LEE, H.Jārvet & M.Niin (EE)



Tibetas spaniels / Tibetan Spaniel CAVACUT’S DENNIS, S.Saari (FI)



Tuleāras kotons / Coton de Tulear COTONROCK’S ASTERIX, A.Kallio (FI)



Havannas bišons / Bichon Havanais BANNERA’S MEMORABLE MILESTONE, T.Hokkanen & M.&M.Heikka (FI)



Japāņu hins / Chin LIONHEART MI IDZUMO, H.Rissanen & M.Ronkainen (FI)



Mopsis / Pug SUMMERSWEET POWER PUFF GIRL, T.Verho (FI)



Krievu toiterjers (gludspalv.) / Russkiy Toy (gladkosh.) ROSSIISKI SHOKOLAD MISTER SUPER STA, O.Vīnvalka (LV)



Maltas sunītis / Bichon Maltais RHAPSODY MAKE IT WORK FROM EUPHORIA, L.Hannye (RU)



Brabantas grifons / Petit Brabancon UNGARO ULTRO ANGELITE, I.Pauļukeviča (LV)



Briseles grifons / Griffon Bruxellois SHEVILAN DUNKIN DONUT, Ž.Drobiševa (LV)



Pekinietis / Pekingese CHILLIWACK’S RAMON SIGNOR, M.Askola (FI)



Īsspalvainais čivava / Chihuahua (Pelo Corto) EDENAS KIDS CHEVALIER DE JEANETTE, O.Dovāne (LV)









BEST IN GROUP 10

Zeferino Jose DE SILVA (PT)









Saluki / Saluki EL-UBAID’S QUADHAM, I.Aleknavičiene (LT)



Levrete / Piccolo Levriero Italiano ELEDI GRACE VELVET, J.Jegorova (LV)



Vipets / Whippet WHIPTAILS HANDFUL OF HONEY, K.&T.Aalto (FI)



Greihaunds / Greyhound AIRY ELF’S LACRUA LUX, L.Forosa & I.Bobkova (LV)



Spāņu kurts / Galgo Espanol LITTLE LOBITO IBERO, A.Lampela (FI)



Īru vilku suns / Irish Wolfhound DE MAJODIAN PROTOTYPE, M.-S.Nampajārvi & P.Mark (FI)



Krievu vēja suns / Barzaia POMZOI STACHIEF, J.Eriksson (SE)



Afgāņu kurts / Afghan Hound NELIAPILAN SYNTIPUKKI, J.Nisula (FI)















BEST IN SHOW

Martin CROESER (ZA)









Sibīrijas haski / Siberian Husky JALERRAN’S NANOOK LAST CRUSADE, Dz.Ozols (LV)



Saluki / Saluki EL-UBAID’S QUADHAM, I.Aleknavičiene (LT)



Ņūfaundlendietis / Newfoundland ENDOWED BYSPIRIT MIDNIGHT BEAR, O.Zalivako (BY)



Garspalvainais kollijs / Collie Rough REJEJS JOIE DE VIVRE FOR CARNOUSTIE, S.Roos & T.Strõmberg (FI)



Rodēzijas ridžbeks / Rhodesian Ridgeback RIDGE’S STAR LEON, A.Petrenko (RU)



