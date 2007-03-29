Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Фристайл

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Есть у кого-нибудь шаги обучения командам... фристайла чтоли.
Могу поделиться некоторыми. Переводила с англоязычных сайтов. К сожалению, уже обученные команды из списка удалила (повернись, кругом, поклонись, волна).
"Усни"
Пусть собака ляжет на свой животик. Нежно перекатив ее на бок, сказать "усни".
Лакомство не давать. Пусть она пробудет в этой позе пару секунд. Потом сказать
"проснись" и поднять ее. Тогда можно угостить.
"Зайка"
Пусть собака сядет. Держа лакомство прямо над ее головой, сказать "зайка".
Когда собака попытается поднять обе лапы, чтобы достать лакомство, дать угощение.
"Кувырнись"
Пусть собака ляжет на живот. Встать над ней или на колено рядом с ней.
Подержать лакомство у ее носа, потом вокруг и назад, так чтобы собака
перевернулась на бок и потом на спину. Похвалить. Проделывать трюк на мягких
поверхностях.
"Назад"
Встать перед собакой и начать идти по направлению к ней, сказать "назад".
Она захочет уйти с дороги с попятится назад. Если не получается, потренироваться
в узком коридоре. Когда собака попятится, Сделать еще шаг или два, потом можно просто
стоя скомандолвать "назад".
"Помаши "
Потянуть собаке руку, как для команды "дай лапу". Когда собака поднимет лапу, не брать ее,
а отодвинуть руку и сказать "помаши". Потом похвалить. Поначалу собака может не поднимать
лапу очень высоко. Но однажды поняв, что она получит лакомство за то, что она будет держать
ее в воздухе, она поймет все. Можно подразнить ее немного, будто собираясь взять ее лапу.
"В какой руке"
Выбирать руку собака должна с помощью лапы.
"Голову вниз"
Сначала надо сесть вместе с собакой на землю. Держа лакомство, поднести руку к носу собаки, потом отвести ее к земле. Когда собака подбородком дотронется до земли хотя бы секунду, сказать "голову вниз" (head down). Потом сказать "все, молодец" и отдать лакомство после того, как она поднимет голову.
Постепенно увеличивать выдержку.
"Иди спать"
это значит зайти на "кровать" и лечь. Положить коврик, полотенци или т.п. в нескольких метрах от себя. Собака рядом со мной. Сказать "иди спать" и вместе пойти туда. Пусть собака ляжет на кровать, похвалить ее. Повторить много раз. Потом пусть она сама попробует выполнить команду. Сначала пусть кто-то ждет у кровати с лакомством. Потом собака будет делать все сама.
Это потребует много тренеровок.
"Копай"
Взять что-нибудь, что нравится собаке и положить под полотенце и т.п., пусть собака это наблюдает. Не позволять собаке лезть носом под полотенце. Когда она начнет лапой копать полотенце, сказать "копай" и похвалить собаку.
"Вниз"
Когда надо, чтоб собака опустила лапы (со стола, с человека, с мебели и т.п.).
Пусть она положит лапы на колени. Немного погодя, сказать "вниз". Если она не опускает лапы, то надо встать, при этом сказав "вниз".
Если это мебель: говорить "вниз" и вручную опускать ее лапы. В итоге она поймет что к чему.
Каждый раз, когда собака сама опускает лапы, говорить "вниз".
"Смотри на меня"
Чтобы собака концентрировала свое внимание на мне.
Приготовить любимое лакомство. Положить его в карман или туда, где собака его не видит. Встать или сесть лицом к собаке.
Когда она посмотрит прямо в глаза, быстро сказать "смотри на меня" и подать лакомство. Похвалить.
Практиковать много раз в день.
"Подвинься"
Когда собака стоит или сидит напротив меня, просто начать идти в ее сторону и сказать "подвинься".
Она подумает, что на нее наступят, и подвинется.
http://themysticgrove.com/queeny/
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Вот "зайка" никак не получается. Такое впечатление, что собака держит равновесие за счет того, что держится зубами за кусок. Чуть что - встает на задние лапы.
http://themysticgrove.com/queeny/
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Ой, а как "в какой руке" заставить собаку понять, что нужно выбирать с помощью лапы? У меня никак не хочет все время носом тыкается -) Хотя он уже давно у нас, но вот некоторые-то команды выучил!
Чрез тернии к звездам!
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Может, попробовать на начальном этапе вручную брать лапу и касаться кулака с кусочком. кричать "браво" и хвалить?
http://themysticgrove.com/queeny/
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ой какие интерсные команды у Квини! Обязательно попробую собаку выучить хоть что-нибудь делать из этого:) Ну и умная же она у меня станет... Особенно "подвинься" актуально для меня и для нее, потому что любит сидеть/лежать/стоять поперек дороги.
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я знаю собаки любят спать поперек кровати :-)))
Мы осилили "зайку", но еще не прочное равновесие.
Из перечисленных команд учим "назад".
Очень полезная команда, т.к. собака учится как бы доверять своим задним конечностям. Потом можно выучить "змейку" назад, "рядом", двигаясь назад и т.п.
http://themysticgrove.com/queeny/
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по теме команды "в какой руке", взялись мы вчера за это дело, раз два - и готово! :))
Когда собака усиленно нюхала кулак, просто говорила тихонько "лапа", ну она лапу на кулак и кладет. Мгновенно ладонь раскрывается и собака получает награду!
http://themysticgrove.com/queeny/
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кто научил свою собаку какой-нибудь необычной команде? Ума не приложу как научить приносить тапочки, например. У моих знакомых дом и они топят печь и их пес приносит им вязанку дров.
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мне тоже интересно. Влада тоже вроде никаких необычных команд не знает...
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У меня Гера умеет танцевать. Не просто как всякие пуделечки когда им кость над носом держат. Она стоновится на задние лапы, вытягивает их полностью вверх, подвывает и делает шаги влева, вправо, вокруг себя, потом опять то же самое.
Красотка
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Krasotka, красота! А как вы ее этому научили?
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Ой я свою как раз учу приносить тапки. Так все хорошо, но возникает проблема, когда вместе лежит много обуви. У нас сейчас ремонт, и обувная полка далеко от входа, и чтобы не вносить уличную грязь и не ходить босиком по строительному мусору, используем собаку. Причем первый тапок всегда приносит тот, что надо, а со вторым клин, может притащить чужой тапок, или ботинок. Но всего неделю учим, думаю станет соображать. Главное она очень радостно это делает.
А учу просто, говорю принести тапок, она понимает, что что-то надо принести, и начинает брать в пасть разные предметы или обувь. И когда берет то, что надо, закрепляем похвалой и кусочком. Впоследствии слово "тапок" должно будет ассоциироваться именно с тапками.
http://themysticgrove.com/queeny/
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Queeny, у меня тоже знает слово "принеси" или "ищи", но на этом всё, приносит что-нибудь и потом никак не объяснить, что именно тапок надо было принести. А у вас хоть один умеет приносить, молодец!
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Может попробовать сперва устраивать спец тренировки? убрать все лишние предметы, чтоб кроме тапка и взять нечего было, потом постепенно добавлять другие и всегда хвалить только за тапки? Для собак это сложно, но понять возможно. Моя хоть и знает значения слов бутылка, палка, игрушка, мячик, диск, - но если положить предметы вместе, то путается. Однако если попросить принести диск, то тут все хорошо, потому что мы с диском занимаемся отдельно и целенаправленно.
http://themysticgrove.com/queeny/
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Queeny, для собаки дома все предметы пахнут одинаково, поэтому по запаху ей сложно определять. А вот если собака не по запаху может определить какой от нее хотят предмет увидеть это уже говорит о немалых умственных способностях.
пробуем по вашему совету, когда тоапок один он его конечно приносит, а вот когда вещи уже две берет что первое попадется.
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Мы обожаем изучать всякие разные новые команды и трюки. А вот с тапками проблема ну не в какую что только не придумывала и никак зато научились приносить из холодильника воду или сосиски
Я такая кая я есть.
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Вода и сосиски, тоже прикольно, особенно если сосиски доносятся до вас, а не съедаются по дороге.
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Dryg, сосиски и колбасу мы не едим нам канину подавай или свежию говядину! Вот такая привереда потому всегда в се в целости и сахраннасти
Я такая кая я есть.
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Soer, У меня 7 бед - один ответ: кликер!
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Daha, а где вы конину покупаете? У нас это просто нереально.
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