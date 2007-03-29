Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Фристайл

Queeny

Собаки 2

Рейтинг: 370

Санкт-Петербург

Со стажем Сообщений 192

С 2007-07-04

Есть у кого-нибудь шаги обучения командам... фристайла чтоли.



Могу поделиться некоторыми. Переводила с англоязычных сайтов. К сожалению, уже обученные команды из списка удалила (повернись, кругом, поклонись, волна).





"Усни"

Пусть собака ляжет на свой животик. Нежно перекатив ее на бок, сказать "усни".

Лакомство не давать. Пусть она пробудет в этой позе пару секунд. Потом сказать

"проснись" и поднять ее. Тогда можно угостить.



"Зайка"

Пусть собака сядет. Держа лакомство прямо над ее головой, сказать "зайка".

Когда собака попытается поднять обе лапы, чтобы достать лакомство, дать угощение.



"Кувырнись"

Пусть собака ляжет на живот. Встать над ней или на колено рядом с ней.

Подержать лакомство у ее носа, потом вокруг и назад, так чтобы собака

перевернулась на бок и потом на спину. Похвалить. Проделывать трюк на мягких

поверхностях.



"Назад"

Встать перед собакой и начать идти по направлению к ней, сказать "назад".

Она захочет уйти с дороги с попятится назад. Если не получается, потренироваться

в узком коридоре. Когда собака попятится, Сделать еще шаг или два, потом можно просто

стоя скомандолвать "назад".



"Помаши "

Потянуть собаке руку, как для команды "дай лапу". Когда собака поднимет лапу, не брать ее,

а отодвинуть руку и сказать "помаши". Потом похвалить. Поначалу собака может не поднимать

лапу очень высоко. Но однажды поняв, что она получит лакомство за то, что она будет держать

ее в воздухе, она поймет все. Можно подразнить ее немного, будто собираясь взять ее лапу.



"В какой руке"

Выбирать руку собака должна с помощью лапы.



"Голову вниз"

Сначала надо сесть вместе с собакой на землю. Держа лакомство, поднести руку к носу собаки, потом отвести ее к земле. Когда собака подбородком дотронется до земли хотя бы секунду, сказать "голову вниз" (head down). Потом сказать "все, молодец" и отдать лакомство после того, как она поднимет голову.

Постепенно увеличивать выдержку.



"Иди спать"

это значит зайти на "кровать" и лечь. Положить коврик, полотенци или т.п. в нескольких метрах от себя. Собака рядом со мной. Сказать "иди спать" и вместе пойти туда. Пусть собака ляжет на кровать, похвалить ее. Повторить много раз. Потом пусть она сама попробует выполнить команду. Сначала пусть кто-то ждет у кровати с лакомством. Потом собака будет делать все сама.

Это потребует много тренеровок.



"Копай"

Взять что-нибудь, что нравится собаке и положить под полотенце и т.п., пусть собака это наблюдает. Не позволять собаке лезть носом под полотенце. Когда она начнет лапой копать полотенце, сказать "копай" и похвалить собаку.



"Вниз"

Когда надо, чтоб собака опустила лапы (со стола, с человека, с мебели и т.п.).

Пусть она положит лапы на колени. Немного погодя, сказать "вниз". Если она не опускает лапы, то надо встать, при этом сказав "вниз".

Если это мебель: говорить "вниз" и вручную опускать ее лапы. В итоге она поймет что к чему.

Каждый раз, когда собака сама опускает лапы, говорить "вниз".



"Смотри на меня"

Чтобы собака концентрировала свое внимание на мне.

Приготовить любимое лакомство. Положить его в карман или туда, где собака его не видит. Встать или сесть лицом к собаке.

Когда она посмотрит прямо в глаза, быстро сказать "смотри на меня" и подать лакомство. Похвалить.

Практиковать много раз в день.



"Подвинься"

Когда собака стоит или сидит напротив меня, просто начать идти в ее сторону и сказать "подвинься".

Она подумает, что на нее наступят, и подвинется. 28.07.2007 03:52 http://themysticgrove.com/queeny/