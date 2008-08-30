Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Фристайл

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Фристайл
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  • Сообщений     135
  • С 2008-01-07

Конечно, тема о фристайле должна была бы находиться отдельно от ОКД, но поскольку такого раздела нет, я всё-таки напишу здесь. Друзья фристайлеры, давайте общаться! Все, кто занимается этим чудесным делом или хотели бы заняться, добро пожаловать в тему!

цитироватьобратиться по нику15.01.2008 13:20

  • Сообщений     135
  • С 2008-01-07

Ну вот, я, пожалуй, начну эту тему!
Раньше я жила себе и знать не знала, что есть на свете такое счастье, как фристайл. И только этим летом, подобрав на базаре маленькую метиску колли, я начала шарить по инету и наткнулась на объект! С тех пор только и думаю, как будет выглядеть наш первый танец!

цитироватьобратиться по нику15.01.2008 17:01

  • Сообщений     135
  • С 2008-01-07

Пока что мы учим только отдельные элементы. Мы уже вполне хорошо выучили команду "вальс" - по этой команде Баста кружится вокруг своей оси на 4-х лапах (комментирую, потому что в некоторых книгах встречала эту команду на 2-х лапах). Кружиться ей нравится, она предлагает вальс в начале не совсем отработанных команд. Например, вместо "лежать". Теперь мы учимся кружиться синхронно - я поворачиваюсь вокруг своей оси одновременно с собакой. Каждый день я хочу попробовать кружиться уже под музыку, под какой-нибудь вальс, но "вальс" - наша любимая команда, мы обычно заканчиваем ею тренировку. И на протяжении уже нескольких дней так получается, что собака заслуживает джек-пот и окончания занятия до этой команды. Поэтому пока не получалось.

цитироватьобратиться по нику15.01.2008 17:06

  • Сообщений     135
  • С 2008-01-07

Вот как раз сегодня мы заслужили джек-пот за ещё один элемент танца - восьмёрку между ног. Этот элемент мы учим уже давно, но никак не получалось отказаться от жеста. Сегодня я решила взять её измором. Дала команду и ждала-ждала-ждала, ничего не предпринимая и не показывая жеста. Баська долго не могла понять, чего я от неё хочу. Причём прямо видно было, как у неё шарики и ролики в голове крутятся. Она смотрела за мою ногу, то порывалась пройти за ногу (мы ходим с правой стороны под левую ногу), то дёргалась обратно, а потом всё-таки взяла и пошла! Моему счастью не было предела! Я восторгалась как могла и, естественно, джек-пот Басе был обеспечен!

цитироватьобратиться по нику15.01.2008 17:12

  • Сообщений     135
  • С 2008-01-07

И ещё к танцу мы знаем барьер через ноги. видео этого элемента есть в архиве видео на этом сайте.

цитироватьобратиться по нику15.01.2008 17:13

  • Сообщений     135
  • С 2008-01-07

Как жалко, что никто нам не отвечает... Неужели никто-никто на этом сайте не занимается фристайлом?.. А мы ищем музыку к нашему самому первому танцу... Это должен быть весёлый, но не очень быстрый вальс. У вас есть какие-нибудь идеи?

цитироватьобратиться по нику16.01.2008 12:42

  • Сообщений     192
  • С 2007-07-04

я посижу послушаю подумывала о фристайле, но некогда методично этим заниматься и у меня фантазии не хватает. Тренера нет.

цитироватьобратиться по нику16.01.2008 18:06

http://themysticgrove.com/queeny/
  • Сообщений     135
  • С 2008-01-07

У нас тоже к сожалению нет тренера... А как хотелось бы... (мечтательный смайл...)

цитироватьобратиться по нику16.01.2008 20:31

  • Сообщений     135
  • С 2008-01-07

Queeny, только слушайте активно, вопросы задавайте, хорошо?

цитироватьобратиться по нику16.01.2008 20:32

  • Сообщений     192
  • С 2007-07-04

А мы взяли и начали разучивать танец! С непивычки сложно запоминать и рассчитывать шаги, чтобы в тему музыке были, но думаю мы справимся :))

цитироватьобратиться по нику01.02.2008 20:05

http://themysticgrove.com/queeny/
  • Сообщений     656
  • С 2007-12-19

Молодцы продолжайте в том же духе. Мы не занимаемся фристайлом потомучто нам пока хватит того что мы начнем учится аджилити и фризби. Но может в будушем мы и начнем танцевать кто нас знает
Basta, вам я бы посоветовала найти музыку саксафона или флейты они очень мелодичны есть и зажигательные и достаточно медленные произведения сама играю на саксафони знаю

цитироватьобратиться по нику02.02.2008 13:30

Я такая кая я есть.
  • Сообщений     52
  • С 2008-08-30

Т.к. больше места, где можно разместить фристайл я не наша, то давайте поговорим о танцах с собаками здесь!

цитироватьобратиться по нику18.09.2008 16:52

http://agilityrostov.ucoz.ru/ АДЖИЛИТИ НАВСЕГДА=) Border-collie! Русский спаниель-самый спаниелистый спаниель в мире!!!
  • Сообщений     575
  • С 2008-07-30

Кто-нибудь знает как обучить собаку фристайлу?

цитироватьобратиться по нику18.09.2008 17:03

  • Сообщений     31
  • С 2008-08-31

Я знаю и Хлоя тож знает!!!Спрашивайте!!!

цитироватьобратиться по нику18.09.2008 20:48

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  • Сообщений     575
  • С 2008-07-30

agilistka, Спрашиваю!

Кстати, почему аватару не поставишь?

цитироватьобратиться по нику18.09.2008 21:28

  • Сообщений     656
  • С 2007-12-19

Первый вопрос. Как научить собаку отходить назад? А не в бок.
Кроме узкого коредора пробовали не получается.

цитироватьобратиться по нику19.09.2008 12:53

Я такая кая я есть.
  • Сообщений     52
  • С 2008-08-30

Смотря в какую сторону собака заворачивает, ходить понад стенкой, или в коридоре, чтобы не сворачивала. Проходит пару шагов, щелчок кликером, кусочек. Еще главное кусочек чтобы был почти у собаки во рту, и так ее отталкивать назад. Потом кусочком над носом(когда более-менее поняла) 2 -3 шага, кликер, кусочек. Потом кусочек прячем, идем на собаку, кликер, кусочек. Ну а когда собака так ходит свободно, убираем движения руками, и приучаем только на голос. Отходить от стенки можно тогда, когда кусочек над носом.

цитироватьобратиться по нику19.09.2008 16:11

http://agilityrostov.ucoz.ru/ АДЖИЛИТИ НАВСЕГДА=) Border-collie! Русский спаниель-самый спаниелистый спаниель в мире!!!
  • Сообщений     575
  • С 2008-07-30

Hloya, А есть сайт, где можно прочитать как тренировать собаку фристайлу?

цитироватьобратиться по нику19.09.2008 20:23

  • Сообщений     52
  • С 2008-08-30

http://www.agility.ru/ там есть и тут http://agilityrostov.ucoz.ru/ других не знаю

цитироватьобратиться по нику19.09.2008 20:57

http://agilityrostov.ucoz.ru/ АДЖИЛИТИ НАВСЕГДА=) Border-collie! Русский спаниель-самый спаниелистый спаниель в мире!!!
  • Сообщений     575
  • С 2008-07-30

Hloya, Спасибо, буду читать.

цитироватьобратиться по нику19.09.2008 22:06

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