Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Фристайл

Фристайл

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Basta

Собаки 4

Рейтинг: 417

Астрахань

Со стажем Сообщений 135

С 2008-01-07 Конечно, тема о фристайле должна была бы находиться отдельно от ОКД, но поскольку такого раздела нет, я всё-таки напишу здесь. Друзья фристайлеры, давайте общаться! Все, кто занимается этим чудесным делом или хотели бы заняться, добро пожаловать в тему! 15.01.2008 13:20

Basta

Собаки 4

Рейтинг: 417

Астрахань

Со стажем Сообщений 135

С 2008-01-07 Ну вот, я, пожалуй, начну эту тему!

Раньше я жила себе и знать не знала, что есть на свете такое счастье, как фристайл. И только этим летом, подобрав на базаре маленькую метиску колли, я начала шарить по инету и наткнулась на объект! С тех пор только и думаю, как будет выглядеть наш первый танец!

15.01.2008 17:01

Basta

Собаки 4

Рейтинг: 417

Астрахань

Со стажем Сообщений 135

С 2008-01-07 Пока что мы учим только отдельные элементы. Мы уже вполне хорошо выучили команду "вальс" - по этой команде Баста кружится вокруг своей оси на 4-х лапах (комментирую, потому что в некоторых книгах встречала эту команду на 2-х лапах). Кружиться ей нравится, она предлагает вальс в начале не совсем отработанных команд. Например, вместо "лежать". Теперь мы учимся кружиться синхронно - я поворачиваюсь вокруг своей оси одновременно с собакой. Каждый день я хочу попробовать кружиться уже под музыку, под какой-нибудь вальс, но "вальс" - наша любимая команда, мы обычно заканчиваем ею тренировку. И на протяжении уже нескольких дней так получается, что собака заслуживает джек-пот и окончания занятия до этой команды. Поэтому пока не получалось. 15.01.2008 17:06

Basta

Собаки 4

Рейтинг: 417

Астрахань

Со стажем Сообщений 135

С 2008-01-07 Вот как раз сегодня мы заслужили джек-пот за ещё один элемент танца - восьмёрку между ног. Этот элемент мы учим уже давно, но никак не получалось отказаться от жеста. Сегодня я решила взять её измором. Дала команду и ждала-ждала-ждала, ничего не предпринимая и не показывая жеста. Баська долго не могла понять, чего я от неё хочу. Причём прямо видно было, как у неё шарики и ролики в голове крутятся. Она смотрела за мою ногу, то порывалась пройти за ногу (мы ходим с правой стороны под левую ногу), то дёргалась обратно, а потом всё-таки взяла и пошла! Моему счастью не было предела! Я восторгалась как могла и, естественно, джек-пот Басе был обеспечен! 15.01.2008 17:12

Basta

Собаки 4

Рейтинг: 417

Астрахань

Со стажем Сообщений 135

С 2008-01-07 И ещё к танцу мы знаем барьер через ноги. видео этого элемента есть в архиве видео на этом сайте. 15.01.2008 17:13

Basta

Собаки 4

Рейтинг: 417

Астрахань

Со стажем Сообщений 135

С 2008-01-07 Неужели никто-никто на этом сайте не занимается фристайлом?.. А мы ищем музыку к нашему самому первому танцу... Это должен быть весёлый, но не очень быстрый вальс. У вас есть какие-нибудь идеи? Как жалко, что никто нам не отвечает...Неужели никто-никто на этом сайте не занимается фристайлом?..А мы ищем музыку к нашему самому первому танцу... Это должен быть весёлый, но не очень быстрый вальс. У вас есть какие-нибудь идеи? 16.01.2008 12:42

Queeny

Собаки 2

Рейтинг: 370

Санкт-Петербург

Со стажем Сообщений 192

С 2007-07-04 подумывала о фристайле, но некогда методично этим заниматься и у меня фантазии не хватает. Тренера нет. я посижу послушаюподумывала о фристайле, но некогда методично этим заниматься и у меня фантазии не хватает. Тренера нет. 16.01.2008 18:06 http://themysticgrove.com/queeny/

Basta

Собаки 4

Рейтинг: 417

Астрахань

Со стажем Сообщений 135

С 2008-01-07 У нас тоже к сожалению нет тренера... А как хотелось бы... (мечтательный смайл...) 16.01.2008 20:31

Basta

Собаки 4

Рейтинг: 417

Астрахань

Со стажем Сообщений 135

С 2008-01-07 Queeny, только слушайте активно, вопросы задавайте, хорошо? , только слушайте активно, вопросы задавайте, хорошо? 16.01.2008 20:32

Queeny

Собаки 2

Рейтинг: 370

Санкт-Петербург

Со стажем Сообщений 192

С 2007-07-04 А мы взяли и начали разучивать танец! С непивычки сложно запоминать и рассчитывать шаги, чтобы в тему музыке были, но думаю мы справимся :)) 01.02.2008 20:05 http://themysticgrove.com/queeny/

Daha

Собаки 4

Рейтинг: 1129

Севастополь

Собачий гуру Сообщений 656

С 2007-12-19

Basta, вам я бы посоветовала найти музыку саксафона или флейты они очень мелодичны есть и зажигательные и достаточно медленные произведения сама играю на саксафони знаю Молодцы продолжайте в том же духе. Мы не занимаемся фристайлом потомучто нам пока хватит того что мы начнем учится аджилити и фризби. Но может в будушем мы и начнем танцевать кто нас знает, вам я бы посоветовала найти музыку саксафона или флейты они очень мелодичны есть и зажигательные и достаточно медленные произведения сама играю на саксафони знаю 02.02.2008 13:30 Я такая кая я есть.

Hloya

Собаки 3

Рейтинг: 1796

Ростов-на-Дону

Бывалый Сообщений 52

С 2008-08-30 Т.к. больше места, где можно разместить фристайл я не наша, то давайте поговорим о танцах с собаками здесь! 18.09.2008 16:52 http://agilityrostov.ucoz.ru/ АДЖИЛИТИ НАВСЕГДА=) Border-collie! Русский спаниель-самый спаниелистый спаниель в мире!!!

foxa

Собаки 2

Рейтинг: 980

Жуковский

Собачий гуру Сообщений 575

С 2008-07-30 Кто-нибудь знает как обучить собаку фристайлу? 18.09.2008 17:03

agilistka

Собаки 1

Рейтинг: 162

Самара

Новичок Сообщений 31

С 2008-08-31 Я знаю и Хлоя тож знает!!!Спрашивайте!!! 18.09.2008 20:48 [url=http://line.romanticcollection.ru][img]http://line.romanticcollection.ru/an/10_52b_3E077950_Rlizke_23.gif[/img][/url]

foxa

Собаки 2

Рейтинг: 980

Жуковский

Собачий гуру Сообщений 575

С 2008-07-30 agilistka, Спрашиваю!



Кстати, почему аватару не поставишь? , Спрашиваю!Кстати, почему аватару не поставишь? 18.09.2008 21:28

Daha

Собаки 4

Рейтинг: 1129

Севастополь

Собачий гуру Сообщений 656

С 2007-12-19

Кроме узкого коредора пробовали не получается. Первый вопрос. Как научить собаку отходить назад? А не в бок.Кроме узкого коредора пробовали не получается. 19.09.2008 12:53 Я такая кая я есть.

Hloya

Собаки 3

Рейтинг: 1796

Ростов-на-Дону

Бывалый Сообщений 52

С 2008-08-30 Смотря в какую сторону собака заворачивает, ходить понад стенкой, или в коридоре, чтобы не сворачивала. Проходит пару шагов, щелчок кликером, кусочек. Еще главное кусочек чтобы был почти у собаки во рту, и так ее отталкивать назад. Потом кусочком над носом(когда более-менее поняла) 2 -3 шага, кликер, кусочек. Потом кусочек прячем, идем на собаку, кликер, кусочек. Ну а когда собака так ходит свободно, убираем движения руками, и приучаем только на голос. Отходить от стенки можно тогда, когда кусочек над носом. 19.09.2008 16:11 http://agilityrostov.ucoz.ru/ АДЖИЛИТИ НАВСЕГДА=) Border-collie! Русский спаниель-самый спаниелистый спаниель в мире!!!

foxa

Собаки 2

Рейтинг: 980

Жуковский

Собачий гуру Сообщений 575

С 2008-07-30 Hloya, А есть сайт, где можно прочитать как тренировать собаку фристайлу? , А есть сайт, где можно прочитать как тренировать собаку фристайлу? 19.09.2008 20:23

Hloya

Собаки 3

Рейтинг: 1796

Ростов-на-Дону

Бывалый Сообщений 52

С 2008-08-30 http://www.agility.ru/ там есть и тут http://agilityrostov.ucoz.ru/ других не знаю 19.09.2008 20:57 http://agilityrostov.ucoz.ru/ АДЖИЛИТИ НАВСЕГДА=) Border-collie! Русский спаниель-самый спаниелистый спаниель в мире!!!