Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Фрисби

Диски для фрисби

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Nastena17

Собаки 4

Рейтинг: 1204

Кировоград

Собачий гуру Сообщений 710

С 2009-02-11 А где можно найти Диски для Ддог фризби в Украине - Киеве или регионах страны? 27.03.2009 22:35 У собак есть лишь один недостаток, они верят людям.

Luba

Собаки 1

Рейтинг: 173

Белорецк

Бывалый Сообщений 85

С 2009-05-20 А можно ли использовать обычные человеческие тарелки? А то с "собачьими" у нас проблема, негде взять...А такие есть и в принципе дешевые. 23.06.2009 08:54

Bruce

Собаки 2

Рейтинг: 184

Москва

Бывалый Сообщений 75

С 2008-01-20 Luba,



Для собак нужно использовать только специальные тарелки. Фризби - это игра, но нужно обеспечить главное, — чтобы не было вреда собакам. Поэтому смотрим качество тарелок, подходящее ли покрытие (не скользко, не твердо), и внимательно дозируем нагрузку (5-10 минут играем, полчаса отдыхаем). Пусть наши здоровые собаки радуют нас долго



Тарелки можно заказать по почте, может быть знакомые будут в Москве, может сами приедете на тренировки или соревнования! Для собак нужно использовать только специальные тарелки. Фризби - это игра, но нужно обеспечить главное, — чтобы не было вреда собакам. Поэтому смотрим качество тарелок, подходящее ли покрытие (не скользко, не твердо), и внимательно дозируем нагрузку (5-10 минут играем, полчаса отдыхаем). Пусть наши здоровые собаки радуют нас долгоТарелки можно заказать по почте, может быть знакомые будут в Москве, может сами приедете на тренировки или соревнования! 29.06.2009 23:25

Linda13

Собаки 1

Рейтинг: 90

Калининград

Новичок Сообщений 33

С 2010-01-05 Хотя собака у меня очень быстрая и прыгучая! Как его уговорить,подскажите! Я папу просила купить мне диск,но он сказал,что на такую фигню я тратить деньги не буду.Хотя собака у меня очень быстрая и прыгучая! Как его уговорить,подскажите! 23.01.2010 15:31

Lordik

Собаки 1

Рейтинг: 2056

Орск

Собачий гуру Сообщений 1345

С 2008-11-25 Linda13, Сама купи , Сама купи 23.01.2010 15:38 Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

Linda13

Собаки 1

Рейтинг: 90

Калининград

Новичок Сообщений 33

С 2010-01-05 Ну чтоб заниматься нужно не один и не два диска! А стоит диск 400-450 руб! Попробую накопить 23.01.2010 15:44

Linda13

Собаки 1

Рейтинг: 90

Калининград

Новичок Сообщений 33

С 2010-01-05 Lordik, а ты дог-фризби занимаешься? 23.01.2010 15:47

LuckyStar

Собаки 1

Рейтинг: 878

Самара

Собачий гуру Сообщений 576

С 2009-12-30 А в Самаре мона купить? 23.01.2010 17:42 http://doginbis.dogbb.ru/

Bruce

Собаки 2

Рейтинг: 184

Москва

Бывалый Сообщений 75

С 2008-01-20 Хотя собака у меня очень быстрая и прыгучая! Как его уговорить,подскажите! Я папу просила купить мне диск,но он сказал,что на такую фигню я тратить деньги не буду.Хотя собака у меня очень быстрая и прыгучая! Как его уговорить,подскажите!

А папе покажи форум дог-фризби. http://dog-frisbee.ru/forum/index.php Там есть раздел фото с соревнований http://dog-frisbee.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13&st=0&sk=t&sd=a , рассказ спортсменки, которая ездит на Чемпионаты Европы http://dog-frisbee.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=361&start=0, общение на тему дог-фризби - самого веселого и увлекательного спорта с собакой. Я тоже постепенно свою семью к фризби приручала, а потом мы даже вторую собаку купили, т.к. не могли первого поделить: кто ему бросать тарелки будет!

Привет! У тебя отличная собака, похоже, очень перспективная. Поищи в Калининграде дог-фризбистов, они там точно есть.А папе покажи форум дог-фризби. http://dog-frisbee.ru/forum/index.php Там есть раздел фото с соревнований http://dog-frisbee.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13&st=0&sk=t&sd=a , рассказ спортсменки, которая ездит на Чемпионаты Европы http://dog-frisbee.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=361&start=0, общение на тему дог-фризби - самого веселого и увлекательного спорта с собакой. Я тоже постепенно свою семью к фризби приручала, а потом мы даже вторую собаку купили, т.к. не могли первого поделить: кто ему бросать тарелки будет! 23.01.2010 20:48

Bruce

Собаки 2

Рейтинг: 184

Москва

Бывалый Сообщений 75

С 2008-01-20 Ну чтоб заниматься нужно не один и не два диска! А стоит диск 400-450 руб! Попробую накопить

А более дешевые диски "стандарт", "мягкий полет", стоят дешевле (300-400), но некоторым собачкам на один раз Чтобы начать заниматься нужно иметь один (лучше два) диска "челюсть". Он хотя и очень дорогой (600-800 руб. в Москве), но его на несколько лет хватит. Если, конечно, не давать в игрушки-погрызушки, а убирать в недоступное место сразу после тренировки. И еще им нельзя играть на воде: сразу утонет.А более дешевые диски "стандарт", "мягкий полет", стоят дешевле (300-400), но некоторым собачкам на один раз 23.01.2010 20:53

Linda13

Собаки 1

Рейтинг: 90

Калининград

Новичок Сообщений 33

С 2010-01-05 У меня пес очень прыгучий! Тоесть она. В Калининграде во всю соревнования и тренировки по фризби. Я узнала. 24.01.2010 15:10

Bruce

Собаки 2

Рейтинг: 184

Москва

Бывалый Сообщений 75

С 2008-01-20 У меня пес очень прыгучий! Тоесть она. В Калининграде во всю соревнования и тренировки по фризби. Я узнала. Ну и здорово! Там и с дисками помогут. У нас на тренировках они продаются дешевле, чем в магазине.



Прыгучая девочка - это хорошо, но самое главное для фризби - это желание догнать, схватить и принести добычу. Поэтому пока тренируйтесь с мячиком, пригодится, когда будете осваивать роллы (катящиеся диски).

Удачи! 24.01.2010 22:28

Linda13

Собаки 1

Рейтинг: 90

Калининград

Новичок Сообщений 33

С 2010-01-05 Ага 25.01.2010 16:32

Spice

Собаки 5

Рейтинг: 10980

Москва

Собачий гуру Сообщений 9387

С 2008-08-26 у нас такой...на правую часть не обращайте внимания у нас такой...на правую часть не обращайте внимания 25.01.2010 18:51

mazgakril555

Собаки 1

Рейтинг: 6926

Екатеринбург

Собачий гуру Сообщений 2924

С 2009-12-28 Bruce,ВОТ-ВОТ!!! А то мы купили человеческую,собака во первых весь рот изрезала,да еще и тарелку сломала!!!! 28.01.2010 16:56

Linda13

Собаки 1

Рейтинг: 90

Калининград

Новичок Сообщений 33

С 2010-01-05 Я в зоомагзин пришла,а там два вида тарелок. Пласмассовые и резиновые.юкакие лучше? 23.02.2010 15:10

xa_ax

Собаки 2

Рейтинг: 955

Воронеж

Собачий гуру Сообщений 729

С 2009-05-11 Linda13, смотря для чего. Пластмассовые лучше летают и используются на соревнованиях. А резиновые хороши для начинающих и тех собак, которые не любят пластмассу. Например я свою пыталась сначала к пластмассе приучить...как то не очень, аккуратничала, ну не нравится ей жесткая фигня в пасти.. А потом взяла резиновую. Сейчас собака с удовольствием её ловит. Быстрее поняла что от неё требуют. но это только моя дамочка так. Знаю, что у многих сразу с пластмасской нормально всё было

, смотря для чего. Пластмассовые лучше летают и используются на соревнованиях. А резиновые хороши для начинающих и тех собак, которые не любят пластмассу. Например я свою пыталась сначала к пластмассе приучить...как то не очень, аккуратничала, ну не нравится ей жесткая фигня в пасти.. А потом взяла резиновую. Сейчас собака с удовольствием её ловит. Быстрее поняла что от неё требуют. но это только моя дамочка так. Знаю, что у многих сразу с пластмасской нормально всё было 23.02.2010 18:10 ЕСЛИ ВАМ РОЮТ ЯМУ - НЕ МЕШАЙТЕ! ВЫКОПАЮТ, СДЕЛАЕТЕ БАССЕЙН ;)

Isonic

Собаки 4

Рейтинг: 1994

Москва

Собачий гуру Сообщений 1540

С 2010-01-31 xa_ax,Вот вот, у меня барбос тоже пластмассу вообще отказывался ловить а как резинку взяли так сразу море удовольствия! ,Вот вот, у меня барбос тоже пластмассу вообще отказывался ловить а как резинку взяли так сразу море удовольствия! 24.02.2010 04:27 "Люблю я собаку за верный нрав, За то, что всю душу тебе отдав, В голоде, в холоде или разлуке Не лижет собака чужие руки" - Если подобрать голодающую собаку и накормить её - она никогда тебя не укусит - это то, что отличает собак от людей

LuckyStar

Собаки 1

Рейтинг: 878

Самара

Собачий гуру Сообщений 576

С 2009-12-30 Isonic, пластмаской больно наверное, Лаки так губу в кровь разодрал , пластмаской больно наверное, Лаки так губу в кровь разодрал 30.03.2010 10:12 http://doginbis.dogbb.ru/