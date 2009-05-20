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Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Фрисби
|Автор
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А где можно найти Диски для Ддог фризби в Украине - Киеве или регионах страны?
У собак есть лишь один недостаток, они верят людям.
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А можно ли использовать обычные человеческие тарелки? А то с "собачьими" у нас проблема, негде взять...А такие есть и в принципе дешевые.
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Luba,
Для собак нужно использовать только специальные тарелки. Фризби - это игра, но нужно обеспечить главное, — чтобы не было вреда собакам. Поэтому смотрим качество тарелок, подходящее ли покрытие (не скользко, не твердо), и внимательно дозируем нагрузку (5-10 минут играем, полчаса отдыхаем). Пусть наши здоровые собаки радуют нас долго
Тарелки можно заказать по почте, может быть знакомые будут в Москве, может сами приедете на тренировки или соревнования!
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Я папу просила купить мне диск,но он сказал,что на такую фигню я тратить деньги не буду. Хотя собака у меня очень быстрая и прыгучая! Как его уговорить,подскажите!
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Linda13, Сама купи
Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!
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Ну чтоб заниматься нужно не один и не два диска! А стоит диск 400-450 руб! Попробую накопить
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Lordik, а ты дог-фризби занимаешься?
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А в Самаре мона купить?
http://doginbis.dogbb.ru/
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Привет! У тебя отличная собака, похоже, очень перспективная. Поищи в Калининграде дог-фризбистов, они там точно есть.
А папе покажи форум дог-фризби. http://dog-frisbee.ru/forum/index.php Там есть раздел фото с соревнований http://dog-frisbee.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13&st=0&sk=t&sd=a , рассказ спортсменки, которая ездит на Чемпионаты Европы http://dog-frisbee.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=361&start=0, общение на тему дог-фризби - самого веселого и увлекательного спорта с собакой. Я тоже постепенно свою семью к фризби приручала, а потом мы даже вторую собаку купили, т.к. не могли первого поделить: кто ему бросать тарелки будет!
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Чтобы начать заниматься нужно иметь один (лучше два) диска "челюсть". Он хотя и очень дорогой (600-800 руб. в Москве), но его на несколько лет хватит. Если, конечно, не давать в игрушки-погрызушки, а убирать в недоступное место сразу после тренировки. И еще им нельзя играть на воде: сразу утонет.
А более дешевые диски "стандарт", "мягкий полет", стоят дешевле (300-400), но некоторым собачкам на один раз
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У меня пес очень прыгучий! Тоесть она. В Калининграде во всю соревнования и тренировки по фризби. Я узнала.
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Ну и здорово! Там и с дисками помогут. У нас на тренировках они продаются дешевле, чем в магазине.
Прыгучая девочка - это хорошо, но самое главное для фризби - это желание догнать, схватить и принести добычу. Поэтому пока тренируйтесь с мячиком, пригодится, когда будете осваивать роллы (катящиеся диски).
Удачи!
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Ага
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Bruce,ВОТ-ВОТ!!! А то мы купили человеческую,собака во первых весь рот изрезала,да еще и тарелку сломала!!!!
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Я в зоомагзин пришла,а там два вида тарелок. Пласмассовые и резиновые.юкакие лучше?
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Linda13, смотря для чего. Пластмассовые лучше летают и используются на соревнованиях. А резиновые хороши для начинающих и тех собак, которые не любят пластмассу. Например я свою пыталась сначала к пластмассе приучить...как то не очень, аккуратничала, ну не нравится ей жесткая фигня в пасти.. А потом взяла резиновую. Сейчас собака с удовольствием её ловит. Быстрее поняла что от неё требуют. но это только моя дамочка так. Знаю, что у многих сразу с пластмасской нормально всё было
ЕСЛИ ВАМ РОЮТ ЯМУ - НЕ МЕШАЙТЕ! ВЫКОПАЮТ, СДЕЛАЕТЕ БАССЕЙН ;)
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xa_ax,Вот вот, у меня барбос тоже пластмассу вообще отказывался ловить а как резинку взяли так сразу море удовольствия!
"Люблю я собаку за верный нрав, За то, что всю душу тебе отдав, В голоде, в холоде или разлуке Не лижет собака чужие руки" - Если подобрать голодающую собаку и накормить её - она никогда тебя не укусит - это то, что отличает собак от людей
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Isonic, пластмаской больно наверное, Лаки так губу в кровь разодрал
http://doginbis.dogbb.ru/
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Скажите,у меня карликовый пинчер,собачка подвижная,а можно с ней играть в фрисби?
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