Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Фрисби

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Диски для фрисби
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  • Сообщений     710
  • С 2009-02-11

А где можно найти Диски для Ддог фризби в Украине - Киеве или регионах страны?

цитироватьобратиться по нику27.03.2009 22:35

У собак есть лишь один недостаток, они верят людям.

  • Сообщений     85
  • С 2009-05-20

А можно ли использовать обычные человеческие тарелки? А то с "собачьими" у нас проблема, негде взять...А такие есть и в принципе дешевые.

цитироватьобратиться по нику23.06.2009 08:54

  • Сообщений     75
  • С 2008-01-20

Luba,

Для собак нужно использовать только специальные тарелки. Фризби - это игра, но нужно обеспечить главное, — чтобы не было вреда собакам. Поэтому смотрим качество тарелок, подходящее ли покрытие (не скользко, не твердо), и внимательно дозируем нагрузку (5-10 минут играем, полчаса отдыхаем). Пусть наши здоровые собаки радуют нас долго

Тарелки можно заказать по почте, может быть знакомые будут в Москве, может сами приедете на тренировки или соревнования!

цитироватьобратиться по нику29.06.2009 23:25

  • Сообщений     33
  • С 2010-01-05

Я папу просила купить мне диск,но он сказал,что на такую фигню я тратить деньги не буду. Хотя собака у меня очень быстрая и прыгучая! Как его уговорить,подскажите!

цитироватьобратиться по нику23.01.2010 15:31

  • Сообщений     1345
  • С 2008-11-25

Linda13, Сама купи

цитироватьобратиться по нику23.01.2010 15:38

Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

  • Сообщений     33
  • С 2010-01-05

Ну чтоб заниматься нужно не один и не два диска! А стоит диск 400-450 руб! Попробую накопить

цитироватьобратиться по нику23.01.2010 15:44

  • Сообщений     33
  • С 2010-01-05

Lordik, а ты дог-фризби занимаешься?

цитироватьобратиться по нику23.01.2010 15:47

  • Сообщений     576
  • С 2009-12-30

А в Самаре мона купить?

цитироватьобратиться по нику23.01.2010 17:42

http://doginbis.dogbb.ru/
  • Сообщений     75
  • С 2008-01-20

Я папу просила купить мне диск,но он сказал,что на такую фигню я тратить деньги не буду. Хотя собака у меня очень быстрая и прыгучая! Как его уговорить,подскажите!
Привет! У тебя отличная собака, похоже, очень перспективная. Поищи в Калининграде дог-фризбистов, они там точно есть.
А папе покажи форум дог-фризби. http://dog-frisbee.ru/forum/index.php Там есть раздел фото с соревнований http://dog-frisbee.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13&st=0&sk=t&sd=a , рассказ спортсменки, которая ездит на Чемпионаты Европы http://dog-frisbee.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=361&start=0, общение на тему дог-фризби - самого веселого и увлекательного спорта с собакой. Я тоже постепенно свою семью к фризби приручала, а потом мы даже вторую собаку купили, т.к. не могли первого поделить: кто ему бросать тарелки будет!

цитироватьобратиться по нику23.01.2010 20:48

  • Сообщений     75
  • С 2008-01-20

Ну чтоб заниматься нужно не один и не два диска! А стоит диск 400-450 руб! Попробую накопить
Чтобы начать заниматься нужно иметь один (лучше два) диска "челюсть". Он хотя и очень дорогой (600-800 руб. в Москве), но его на несколько лет хватит. Если, конечно, не давать в игрушки-погрызушки, а убирать в недоступное место сразу после тренировки. И еще им нельзя играть на воде: сразу утонет.
А более дешевые диски "стандарт", "мягкий полет", стоят дешевле (300-400), но некоторым собачкам на один раз

цитироватьобратиться по нику23.01.2010 20:53

  • Сообщений     33
  • С 2010-01-05

У меня пес очень прыгучий! Тоесть она. В Калининграде во всю соревнования и тренировки по фризби. Я узнала.

цитироватьобратиться по нику24.01.2010 15:10

  • Сообщений     75
  • С 2008-01-20

У меня пес очень прыгучий! Тоесть она. В Калининграде во всю соревнования и тренировки по фризби. Я узнала.
Ну и здорово! Там и с дисками помогут. У нас на тренировках они продаются дешевле, чем в магазине.

Прыгучая девочка - это хорошо, но самое главное для фризби - это желание догнать, схватить и принести добычу. Поэтому пока тренируйтесь с мячиком, пригодится, когда будете осваивать роллы (катящиеся диски).
Удачи!

цитироватьобратиться по нику24.01.2010 22:28

  • Сообщений     33
  • С 2010-01-05

Ага

цитироватьобратиться по нику25.01.2010 16:32

  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

у нас такой...на правую часть не обращайте внимания

цитироватьобратиться по нику25.01.2010 18:51

  • Сообщений     2924
  • С 2009-12-28

Bruce,ВОТ-ВОТ!!! А то мы купили человеческую,собака во первых весь рот изрезала,да еще и тарелку сломала!!!!

цитироватьобратиться по нику28.01.2010 16:56

  • Сообщений     33
  • С 2010-01-05

Я в зоомагзин пришла,а там два вида тарелок. Пласмассовые и резиновые.юкакие лучше?

цитироватьобратиться по нику23.02.2010 15:10

  • Сообщений     729
  • С 2009-05-11

Linda13, смотря для чего. Пластмассовые лучше летают и используются на соревнованиях. А резиновые хороши для начинающих и тех собак, которые не любят пластмассу. Например я свою пыталась сначала к пластмассе приучить...как то не очень, аккуратничала, ну не нравится ей жесткая фигня в пасти.. А потом взяла резиновую. Сейчас собака с удовольствием её ловит. Быстрее поняла что от неё требуют. но это только моя дамочка так. Знаю, что у многих сразу с пластмасской нормально всё было

цитироватьобратиться по нику23.02.2010 18:10

ЕСЛИ ВАМ РОЮТ ЯМУ - НЕ МЕШАЙТЕ! ВЫКОПАЮТ, СДЕЛАЕТЕ БАССЕЙН ;)
  • Сообщений     1540
  • С 2010-01-31

xa_ax,Вот вот, у меня барбос тоже пластмассу вообще отказывался ловить а как резинку взяли так сразу море удовольствия!

цитироватьобратиться по нику24.02.2010 04:27

"Люблю я собаку за верный нрав, За то, что всю душу тебе отдав, В голоде, в холоде или разлуке Не лижет собака чужие руки" - Если подобрать голодающую собаку и накормить её - она никогда тебя не укусит - это то, что отличает собак от людей
  • Сообщений     576
  • С 2009-12-30

Isonic, пластмаской больно наверное, Лаки так губу в кровь разодрал

цитироватьобратиться по нику30.03.2010 10:12

http://doginbis.dogbb.ru/
  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

Скажите,у меня карликовый пинчер,собачка подвижная,а можно с ней играть в фрисби?

цитироватьобратиться по нику09.05.2010 12:36

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