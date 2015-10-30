Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Отдам

Доброе сердце , отзовись! Амстафф Анри ждет умные ручки .

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Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ОТЗОВИСЬ !По суду отобрали квартиру и женщина по имени Ольга Тарасова с двумя детьми и стаффом осталась на улице.Было сказано ею когда она привела Анри в приют. Мальчик умный, добрый. зовут АНРИ . Ей очень жаль его, плачет, но совсем не куда деть его, самой бы найти куда деться. Денег платить за него нет. Усыпить, слава Богу, рука не поднялась. Хотела пристроить в конюшню, но и там отказали. Сейчас Анри в приюте Шереметьево . При поступлении это был скелетик весом в 22 кг. Сейчас уже (по прошествии нескольких недель) он весит 27 кг. Мальчик ждет добрые и умные руки . Только отвественных новых хозяев . У него отличные крови (хорошие родители) , знает команды . не хватает только любимого хозяина . Хозяин , найдись ! Здесь страничка Анри . http://helpdog.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=9266 Любая добрая душа может переводить хотя бы по 100 рублей в приют для собак приюта Шереметьево . Любая тронувшее ваше сердце собака может быть проспонсирована лекарствами , денежными средствами на лечение , проживание и обследование .Найдись хозяин и ты узнаешь как может любить собачье сердце . Как и чем можно помочь перечислено здесь . Но лучше всего это любящий хозяин , т.к. у собаки в приюте шанс только тогда когда ее финансируют пожертвованиями,т.к. Шереметьевский приют существует на добровольное пожертвования людей не безразличных к чужой боли. http://helpdog.ru/howicanhelp ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПОМОЧЬ АНРИ , ПОЖАЛУЙСТА , УКАЖИТЕ ЕГО КЛИЧКУ , ЧТО Б ВАША ПОМОЩЬ ПРИШЛА и ЕМУ . 30.10.2015 20:22 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains

Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 Неделю назад мы были у Анри в гостях . Привозили вкусняшки, игрушку , поводок и ошейник . Гуляли с мальчиком . И фото эти с прогулки . Когда его сдавала в приют его бывшая хозяйка (своенравная и избалованая барышня , т.к. помню ее еще катающейся на джипе ) , Анри весил всего 22 кг. И выглядел не очень хорошо . Неделю назад мы были у Анри в гостях . Привозили вкусняшки, игрушку , поводок и ошейник . Гуляли с мальчиком . И фото эти с прогулки . Когда его сдавала в приют его бывшая хозяйка (своенравная и избалованая барышня , т.к. помню ее еще катающейся на джипе ) , Анри весил всего 22 кг. И выглядел не очень хорошо . 30.10.2015 20:29 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains

Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 Когда то у мальчика было счастливое детство Когда то у мальчика было счастливое детство 30.10.2015 20:38 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains

Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 Многие видели эту фотографию у любителей приватизировать чужие фото на этом сайте. Так вот , Анри ( он же Стич ) очень ждет ответственные и УМНЫЕ руки . Либо надеется на помощь . Таким Анри был в возрасте около двух лет .Многие видели эту фотографию у любителей приватизировать чужие фото на этом сайте. Так вот , Анри ( он же Стич ) очень ждет ответственные и УМНЫЕ руки . Либо надеется на помощь . 30.10.2015 20:45 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains

Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 http://mila-kis2008.wix.com/anri-layout-ru 24.12.2015 04:22 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains

Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 Т.к. по неизвестным причинам фото были удалены. Фото ввожу повторно . Это Анри в приюте и уже весит 27 кг . Взвешивала его сама на ресепшене в приюте Шереметьево , куда его привела Тарасова О. Т.к. по неизвестным причинам фото были удалены. Фото ввожу повторно . Это Анри в приюте и уже весит 27 кг . Взвешивала его сама на ресепшене в приюте Шереметьево , куда его привела Тарасова О. 27.04.2016 00:13 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains

Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 Таким Анри был в возрасте около двух лет .Многие видели эту фотографию у любителей приватизировать чужие фото на этом сайте. Так вот , Анри ( он же Стич ) 27.04.2016 00:18 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains

Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 Такие как Тарасова избавляются от стареющих собак . Придумывая разные предлоги приведя собаку в приют Шереметьево. *** 22 кг весил он когда его в приют привела Тарасова О. **** И есть те кто дарит счастье старичкам. Это новые хозяева Анри , подарившие ему спокойную счастливую жизнь . Низкий им поклон , уважение . На фото Анри и его новая семья . Анри и дом где его любят .Такие как Тарасова избавляются от стареющих собак . Придумывая разные предлоги приведя собаку в приют Шереметьево. *** 22 кг весил он когда его в приют привела Тарасова О. **** И есть те кто дарит счастье старичкам. Это новые хозяева Анри , подарившие ему спокойную счастливую жизнь . Низкий им поклон , уважение . На фото Анри и его новая семья . 27.04.2016 00:31 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains

Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 Счастье есть , его не может не быть! Счастье есть , его не может не быть! 27.04.2016 00:35 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains

Siena138

Собаки 2

Рейтинг: 642

Москва

Со стажем Сообщений 128

С 2010-12-22 ДОБРОЕ СЕРДЦЕ какое оно? По суду отобрали квартиру и женщина по имени Ольга Тарасова с двумя детьми и стаффом осталась на улице. Было сказано когда она передавала собаку в приют Шереметьево . Мальчик умный, добрый. зовут АНРИ . Вот только один из ее детей уже вполне взрослый мужчина. И собак у Тарасовой большое количество , было. Да и старый черный пит когда то исчез из ее дома , после того как она привезла в дом маленького Анри . Когда Тарасова Анри сдавала в приют , собака была в ужасном состоянии , взрослый кобель весил как щенок 22 кг . Есть люди для которых стареющая собака становится обузой и всеми правдами и неправдами от нее избавляются. **** А есть те кто дарит счастье старичкам. Это новые хозяева Анри , подарившие ему спокойную счастливую жизнь . Низкий им поклон , уважение . Анри отпраздновал свое одиннадцатилетие. Он так долго ждал своих настоящих хозяев. Ведь многие хотят только молодых .❤❤❤ Счастье есть , его не может не быть!!! ❤❤❤ У Анри было счастливое детство , Анри ( Стич ) это наш сынуля .Это мой алиментный щенок , которого продавали уже приученным к туалету и знающим основные команды , щенячья карта ,она же будущая родословная где крови Чемпионов Америки. .Мечта а не собака. Вот только жизненный путь оказался очень сложным , ведь не всегда наши любимые хвостики попадают в добрые ответственные руки . Будьте счастливы , два добрых сердца и рыжий хвостик Стич( Анри) !!! 22.04.2017 21:42 Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains