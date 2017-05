Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Отдам

Siena138

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ОТЗОВИСЬ !По суду отобрали квартиру и женщина по имени Ольга Тарасова с двумя детьми и стаффом осталась на улице.Было сказано ею когда она привела Анри в приют. Мальчик умный, добрый. зовут АНРИ . Ей очень жаль его, плачет, но совсем не куда деть его, самой бы найти куда деться. Денег платить за него нет. Усыпить, слава Богу, рука не поднялась. Хотела пристроить в конюшню, но и там отказали. Сейчас Анри в приюте Шереметьево . При поступлении это был скелетик весом в 22 кг. Сейчас уже (по прошествии нескольких недель) он весит 27 кг. Мальчик ждет добрые и умные руки . Только отвественных новых хозяев . У него отличные крови (хорошие родители) , знает команды . не хватает только любимого хозяина . Хозяин , найдись ! Здесь страничка Анри . http://helpdog.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=9266 Любая добрая душа может переводить хотя бы по 100 рублей в приют для собак приюта Шереметьево . Любая тронувшее ваше сердце собака может быть проспонсирована лекарствами , денежными средствами на лечение , проживание и обследование .Найдись хозяин и ты узнаешь как может любить собачье сердце . Как и чем можно помочь перечислено здесь . Но лучше всего это любящий хозяин , т.к. у собаки в приюте шанс только тогда когда ее финансируют пожертвованиями,т.к. Шереметьевский приют существует на добровольное пожертвования людей не безразличных к чужой боли. http://helpdog.ru/howicanhelp ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПОМОЧЬ АНРИ , ПОЖАЛУЙСТА , УКАЖИТЕ ЕГО КЛИЧКУ , ЧТО Б ВАША ПОМОЩЬ ПРИШЛА и ЕМУ .