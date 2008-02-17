Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Юмор

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Не знала куда бы это выложить.Вроде и не о собаках,и смешного ничего нет.
Решила сюда.Штука прикольная.
В КАКУЮ СТОРОНУ ОНА У ВАС КРУТИТСЯ?
Цитата:
Не думаю,что по одному тесту можно опредилить уровень IQ.
У нас только младшая не смогла ее покрутить.И то, наверное,потому что не очень поняла,что с этой тетей делать надо.
Но штука забавная и хорошая гимнастика для глаз.
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GalkaFly, знакомая девушка На самом деле то, в какую сторону она в данный момент крутится, задано программно Мы однажды на нее втроем сразу смотрели - она крутилась всегда в одну сторону для всех, и меняла направление одновременно Разводка это, короче. Шутка первоапрельская
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Volya, ну не знаю...Я вот сижу качаю ее из стороны в сторону,даже не крутится она у меня , а у дочки в этот время она по часовой крутится.И я же ее сама поварачиваю когда захочу.А некоторые мои знакомые вообще ее повернуть не могут,она у них все время в одну сторону крутится.У кого-то по часовой, у кого-то против.
Там действительно секрет есть - чтобы девушка Вас слушалась надо расфокусировать взгляд,и поворачивать легче когда мысок дошел до края картинки.
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GalkaFly, я тоже так думала, что управляю ей, пока мы все втроем не посмотрели на нее одновременно
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Ну так и мы с дочкой смотрели на нее одновременно.И втроем смотрели +муж,у нас она по разному
крутилась...
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GalkaFly, мы на другом форуме обсуждали эту девушку с год назад, сошлись на мнении, что это мистификация, и что ей не управляешь реально
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/раскосила глаза в разные стороны, пытается управлять картинкой/
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GalkaFly, прикольно
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А у меня не получается! =)) Она у меня всё вертится и вертится по часовой стрелке =))) Хотя с логикой у меня всю жизнь туго
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rain, У мя тож она все время вертелась по часовой, показала сыну, он сказал, что она меняет направление, то по часовой, то против, он сидел далеко от компа, я не верила ему, потом издалека посмотрела, и выше был правильный совет, надо сфокусировать взгляд, а мне сын сказал еще лучше, "Ты не на нее смотри, а на ногу, точнее носок" и что вы думаете?.... поверулась
Ну и что, что в голове ветер? Зато мысли всегда свежие!
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nia,
И долго так надо сидеть ? =)) А то я себя странно чувствую, с глупым видом пялясь в монитор
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У меня тоже в одну сторону крутится
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А у меня она вертится и по часовой и против действительно надо смотреть на носок и она повертится в другую сторону!
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Всё бессовестно украдено с другого сайта
Тех, кто тоже по нему пробегал, просьба не отвечать-дать другим подумать)))
ЗАДАНИЕ 1:
Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))
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Вижу 2 человек и 1-2 головы от человеков + возможно 1 ребёнок (недовижу).
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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http://prikol.i.ua/view/42215/
По реке плывет кирпич деревянный как стекло,нафига нам пенопласт если двое на коне.
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Labryk,
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Нашла 5-терых
g
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А я вижу 3 человек и одну собаку(или это лиса)
Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!
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я тоже вижу что-то типо собаки! и трех человек!
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