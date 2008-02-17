Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Юмор

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Обман зрения
Автор Сообщение
  • Сообщений     263
  • С 2007-05-03

Не знала куда бы это выложить.Вроде и не о собаках,и смешного ничего нет.
Решила сюда.Штука прикольная.



В КАКУЮ СТОРОНУ ОНА У ВАС КРУТИТСЯ?
Цитата:
если девушка на картинке крутится по часовой стрелке - значит правая сторона вашего мозга более развита и активна (логика, анализ и т.д.)

если же наоборот - то левая (интуиция,эмоции и т.д.)

если можете вращать ей как хотите, то у вас высокий IQ !




Не думаю,что по одному тесту можно опредилить уровень IQ.
У нас только младшая не смогла ее покрутить.И то, наверное,потому что не очень поняла,что с этой тетей делать надо.
Но штука забавная и хорошая гимнастика для глаз.

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 10:38

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  • Сообщений     271
  • С 2008-04-01

GalkaFly, знакомая девушка На самом деле то, в какую сторону она в данный момент крутится, задано программно Мы однажды на нее втроем сразу смотрели - она крутилась всегда в одну сторону для всех, и меняла направление одновременно Разводка это, короче. Шутка первоапрельская

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 14:46

  • Сообщений     263
  • С 2007-05-03

Volya, ну не знаю...Я вот сижу качаю ее из стороны в сторону,даже не крутится она у меня , а у дочки в этот время она по часовой крутится.И я же ее сама поварачиваю когда захочу.А некоторые мои знакомые вообще ее повернуть не могут,она у них все время в одну сторону крутится.У кого-то по часовой, у кого-то против.
Там действительно секрет есть - чтобы девушка Вас слушалась надо расфокусировать взгляд,и поворачивать легче когда мысок дошел до края картинки.

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 15:02

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  • Сообщений     271
  • С 2008-04-01

GalkaFly, я тоже так думала, что управляю ей, пока мы все втроем не посмотрели на нее одновременно

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 15:24

  • Сообщений     263
  • С 2007-05-03

Ну так и мы с дочкой смотрели на нее одновременно.И втроем смотрели +муж,у нас она по разному
крутилась...

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 15:32

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  • Сообщений     271
  • С 2008-04-01

GalkaFly, мы на другом форуме обсуждали эту девушку с год назад, сошлись на мнении, что это мистификация, и что ей не управляешь реально

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 19:00

  • Сообщений     173
  • С 2008-02-08

/раскосила глаза в разные стороны, пытается управлять картинкой/

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 19:08

  • Сообщений     168
  • С 2008-04-02

GalkaFly, прикольно

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 20:12

  • Сообщений     173
  • С 2008-02-08

А у меня не получается! =)) Она у меня всё вертится и вертится по часовой стрелке =))) Хотя с логикой у меня всю жизнь туго

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 21:54

  • Сообщений     761
  • С 2008-03-08

rain, У мя тож она все время вертелась по часовой, показала сыну, он сказал, что она меняет направление, то по часовой, то против, он сидел далеко от компа, я не верила ему, потом издалека посмотрела, и выше был правильный совет, надо сфокусировать взгляд, а мне сын сказал еще лучше, "Ты не на нее смотри, а на ногу, точнее носок" и что вы думаете?.... поверулась

цитироватьобратиться по нику11.04.2008 01:24

Ну и что, что в голове ветер? Зато мысли всегда свежие!
  • Сообщений     173
  • С 2008-02-08

nia,
И долго так надо сидеть ? =)) А то я себя странно чувствую, с глупым видом пялясь в монитор

цитироватьобратиться по нику11.04.2008 09:37

  • Сообщений     59
  • С 2008-02-17

У меня тоже в одну сторону крутится

цитироватьобратиться по нику12.04.2008 20:28

  • Сообщений     6
  • С 2009-03-03

А у меня она вертится и по часовой и против действительно надо смотреть на носок и она повертится в другую сторону!

цитироватьобратиться по нику06.03.2009 09:19

  • Сообщений     1899
  • С 2009-01-09

Всё бессовестно украдено с другого сайта
Тех, кто тоже по нему пробегал, просьба не отвечать-дать другим подумать)))
ЗАДАНИЕ 1:


цитироватьобратиться по нику10.05.2009 19:04

Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))

  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

Вижу 2 человек и 1-2 головы от человеков + возможно 1 ребёнок (недовижу).

цитироватьобратиться по нику11.05.2009 21:55

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
  • Сообщений     168
  • С 2009-03-16

http://prikol.i.ua/view/42215/

цитироватьобратиться по нику11.05.2009 22:48

По реке плывет кирпич деревянный как стекло,нафига нам пенопласт если двое на коне.
  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

Labryk,

цитироватьобратиться по нику12.05.2009 04:28

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

Нашла 5-терых

цитироватьобратиться по нику12.05.2009 14:56

g
  • Сообщений     1345
  • С 2008-11-25

А я вижу 3 человек и одну собаку(или это лиса)

цитироватьобратиться по нику12.05.2009 17:54

Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

я тоже вижу что-то типо собаки! и трех человек!

цитироватьобратиться по нику12.05.2009 19:52

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