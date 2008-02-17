Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Юмор

Обман зрения

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GalkaFly

Собаки 1

Рейтинг: 338

Москва

Опытный собаковод Сообщений 263

С 2007-05-03

Решила сюда.Штука прикольная.







В КАКУЮ СТОРОНУ ОНА У ВАС КРУТИТСЯ?

Цитата:

если девушка на картинке крутится по часовой стрелке - значит правая сторона вашего мозга более развита и активна (логика, анализ и т.д.)



если же наоборот - то левая (интуиция,эмоции и т.д.)



если можете вращать ей как хотите, то у вас высокий IQ !







Не думаю,что по одному тесту можно опредилить уровень IQ.

У нас только младшая не смогла ее покрутить.И то, наверное,потому что не очень поняла,что с этой тетей делать надо.

Но штука забавная и хорошая гимнастика для глаз.

Не знала куда бы это выложить.Вроде и не о собаках,и смешного ничего нет.Решила сюда.Штука прикольная.В КАКУЮ СТОРОНУ ОНА У ВАС КРУТИТСЯ?Цитата:Не думаю,что по одному тесту можно опредилить уровень IQ.У нас только младшая не смогла ее покрутить.И то, наверное,потому что не очень поняла,что с этой тетей делать надо.Но штука забавная и хорошая гимнастика для глаз. 09.04.2008 10:38 .

Volya

Собаки 1

Рейтинг: 390

Пермь

Опытный собаковод Сообщений 271

С 2008-04-01 GalkaFly, знакомая девушка На самом деле то, в какую сторону она в данный момент крутится, задано программно Мы однажды на нее втроем сразу смотрели - она крутилась всегда в одну сторону для всех, и меняла направление одновременно Разводка это, короче. Шутка первоапрельская , знакомая девушкаНа самом деле то, в какую сторону она в данный момент крутится, задано программноМы однажды на нее втроем сразу смотрели - она крутилась всегда в одну сторону для всех, и меняла направление одновременноРазводка это, короче. Шутка первоапрельская 09.04.2008 14:46

GalkaFly

Собаки 1

Рейтинг: 338

Москва

Опытный собаковод Сообщений 263

С 2007-05-03 Volya, ну не знаю...Я вот сижу качаю ее из стороны в сторону,даже не крутится она у меня , а у дочки в этот время она по часовой крутится.И я же ее сама поварачиваю когда захочу.А некоторые мои знакомые вообще ее повернуть не могут,она у них все время в одну сторону крутится.У кого-то по часовой, у кого-то против.

Там действительно секрет есть - чтобы девушка Вас слушалась надо расфокусировать взгляд,и поворачивать легче когда мысок дошел до края картинки. 09.04.2008 15:02 .

Volya

Собаки 1

Рейтинг: 390

Пермь

Опытный собаковод Сообщений 271

С 2008-04-01 GalkaFly, я тоже так думала, что управляю ей, пока мы все втроем не посмотрели на нее одновременно , я тоже так думала, что управляю ей, пока мы все втроем не посмотрели на нее одновременно 09.04.2008 15:24

GalkaFly

Собаки 1

Рейтинг: 338

Москва

Опытный собаковод Сообщений 263

С 2007-05-03 Ну так и мы с дочкой смотрели на нее одновременно.И втроем смотрели +муж,у нас она по разному

крутилась... 09.04.2008 15:32 .

Volya

Собаки 1

Рейтинг: 390

Пермь

Опытный собаковод Сообщений 271

С 2008-04-01 GalkaFly, мы на другом форуме обсуждали эту девушку с год назад, сошлись на мнении, что это мистификация, и что ей не управляешь реально , мы на другом форуме обсуждали эту девушку с год назад, сошлись на мнении, что это мистификация, и что ей не управляешь реально 09.04.2008 19:00

rain

Собаки 1

Рейтинг: 270

Уфа

Со стажем Сообщений 173

С 2008-02-08 /раскосила глаза в разные стороны, пытается управлять картинкой/ 09.04.2008 19:08

Kostochka

Рейтинг: 252



Со стажем Сообщений 168

С 2008-04-02 GalkaFly, прикольно , прикольно 09.04.2008 20:12

rain

Собаки 1

Рейтинг: 270

Уфа

Со стажем Сообщений 173

С 2008-02-08 А у меня не получается! =)) Она у меня всё вертится и вертится по часовой стрелке =))) Хотя с логикой у меня всю жизнь туго 09.04.2008 21:54

nia

Собаки 2

Рейтинг: 1043

Тбилиси

Собачий гуру Сообщений 761

С 2008-03-08 rain, У мя тож она все время вертелась по часовой, показала сыну, он сказал, что она меняет направление, то по часовой, то против, он сидел далеко от компа, я не верила ему, потом издалека посмотрела, и выше был правильный совет, надо сфокусировать взгляд, а мне сын сказал еще лучше, "Ты не на нее смотри, а на ногу, точнее носок" и что вы думаете?.... поверулась , У мя тож она все время вертелась по часовой, показала сыну, он сказал, что она меняет направление, то по часовой, то против, он сидел далеко от компа, я не верила ему, потом издалека посмотрела, и выше был правильный совет, надо сфокусировать взгляд, а мне сын сказал еще лучше, "Ты не на нее смотри, а на ногу, точнее носок" и что вы думаете?.... поверулась 11.04.2008 01:24 Ну и что, что в голове ветер? Зато мысли всегда свежие!

rain

Собаки 1

Рейтинг: 270

Уфа

Со стажем Сообщений 173

С 2008-02-08 nia,

И долго так надо сидеть ? =)) А то я себя странно чувствую, с глупым видом пялясь в монитор И долго так надо сидеть ? =)) А то я себя странно чувствую, с глупым видом пялясь в монитор 11.04.2008 09:37

banny

Рейтинг: 72

Усинск

Бывалый Сообщений 59

С 2008-02-17 У меня тоже в одну сторону крутится 12.04.2008 20:28

ternoskova11

Собаки 2

Рейтинг: 121

Астрахань

Новичок Сообщений 6

С 2009-03-03 А у меня она вертится и по часовой и против действительно надо смотреть на носок и она повертится в другую сторону! 06.03.2009 09:19

star1993

Собаки 2

Рейтинг: 3036

Тверь

Собачий гуру Сообщений 1899

С 2009-01-09

Тех, кто тоже по нему пробегал, просьба не отвечать-дать другим подумать)))

ЗАДАНИЕ 1:





Всё бессовестно украдено с другого сайтаТех, кто тоже по нему пробегал, просьба не отвечать-дать другим подумать)))ЗАДАНИЕ 1: 10.05.2009 19:04 Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 Вижу 2 человек и 1-2 головы от человеков + возможно 1 ребёнок (недовижу). 11.05.2009 21:55 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

Labryk

Рейтинг: 257

Донецк

Со стажем Сообщений 168

С 2009-03-16 http://prikol.i.ua/view/42215/ 11.05.2009 22:48 По реке плывет кирпич деревянный как стекло,нафига нам пенопласт если двое на коне.

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 Labryk, 12.05.2009 04:28 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 Нашла 5-терых 12.05.2009 14:56 g

Lordik

Собаки 1

Рейтинг: 2056

Орск

Собачий гуру Сообщений 1345

С 2008-11-25 А я вижу 3 человек и одну собаку(или это лиса) 12.05.2009 17:54 Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!