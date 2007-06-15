Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

Недобросовестные заводчики и питомники

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Laska

Собаки 1

Рейтинг: 144

Москва

Бывалый Сообщений 69

С 2007-06-15 Здесь будем обсуждать кинологические организации. 26.06.2007 17:13

Laska

Собаки 1

Рейтинг: 144

Москва

Бывалый Сообщений 69

С 2007-06-15 Мы брали Ласку в московском частном питомнике "Перишель". Он занимается длинношёрстными колли и кеесхондами. Этот питомник входит в РКФ.

Заводчица - Ольга Перова.

Особенности: Собак вяжут чуть ли не ежегодно. Щенки недороги, но имеют слабое здоровье.

Объективный недосмотр заводчицы в нашем случае - щенок был получен с застуженным ухом, поскольку тусовалась мелкота вместе, кучей, писая друг другу на головы, а всё же зима...

Заводчица критикует владельцев и всех, к кому они обращаются за советом (кроме неё, конечно), но по причине этой её слабости я имею право обобщать: действительно, не только наша собакуля получилась болезненной...

С питомником контакт не поддерживаем во избежание отрицательных эмоций. :)))

Но собаки красивые. 26.06.2007 17:55

12inna

Собаки 2

Рейтинг: 132

Челябинск

Новичок Сообщений 15

С 2007-09-18 Моя Ариша из питомника "Алмазный источник" Щенка мне продали относительно недорого, доставили мне до места встречи как договорились все документы,здоровье в норме общаемся до сих пор по емейлу. Отвечает на все возникающие воросы помогают советами и со стороны отца г. Березняки так что советую собачки красивые добрые я без ума от моей собы мечта а не собака честно! 05.10.2007 11:45 http://inna-042007.narod.ru посетите мой сайт буду рада!

Tatiana05

Собаки 1

Рейтинг: 56

Санкт-Петербург

Новичок Сообщений 4

С 2007-12-28 Своего мальчишку брала от клуба РКЛС "КОЛИЗЕЙ" (Санкт-Петербург) у руководителя породы. Очень ей благодарна за него. Супер ребенок и по темпераменту, и по характеру, по здоровью, по экстерьеру и уму =))). Общаемся с заводчицей до сих пор. В любое время можно обратиться за помощью или консультацией. 29.12.2007 12:45

ЛАНА

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО НЕДОРОГО ПРИОБРЕСТИ ЩЕНКА ЙОРКА? 02.10.2008 09:47

Yana

Собаки 7

Рейтинг: 1033

Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 404

С 2007-12-29 ЛАНА, на рынке.но не факт что это будет йорк , на рынке.но не факт что это будет йорк 02.10.2008 19:41 мои собаки-моя жизнь!

Юлия

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Tatiana05, скажите,пожалуйса,а Коизей и Колизей Плюс-одно и тоже?Просто много слышала плохих отзывов об этом "питомнике"хотя,сама вчера там купила собаку(( Вот,например,по этой ссылке обсуждали этот питомник -http://forum.mau.ru/viewtopic.php?t=54010&view=previous&sid=bb6a1cec075577a5b3c654f49bb1614e 26.12.2008 12:44

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Собаки 1

Рейтинг: 163

Городец

Новичок Сообщений 10

С 2009-01-06 а мы из питомника "ГЕР ХИП" который разводит цвергов и РИЗЕНШНАУЦНРОВ 22.01.2009 15:33

Наталья

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06

Подскажите пожалуйста можно получить родословную РКФ Амстафф терьер жалько мальчика редкий цвет. А я тоже в Колизее плюс купила собаку, здорова све хорошо. Вот только один минус у него нет родословная не РКФ, а сказали хорошие родословная вот так вот. У меня щенячка лежит.Подскажите пожалуйста можно получить родословную РКФ Амстафф терьер жалько мальчика редкий цвет. 11.02.2009 18:26

Александра

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Мы покупали щенка в питомнике "Колизей плюс" Собака болеет демодекозом....=(( Мучаемся уже 4 месяца...Там где держат собак полная антисанитария...Приезжала за щенком в съемную квартиру...Везде Г...О и мухи летают...=(((( Вот так вот... 19.02.2009 14:30

olga112295

Собаки 4

Рейтинг: 213

Москва

Новичок Сообщений 2

С 2009-01-30

Клуб любителей бультерьеров и шпицев. Наша Грэта из питомника "ОИНГ", а Кэти (ее дочка) смесь с "Оингом" и "Отрадным двором".Клуб любителей бультерьеров и шпицев. 20.02.2009 18:11 ольга

Маша

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Я счвое чудо тоже брала в Колизее плюс. По собаке очень довольна, просто зая. Лабрадор нам уже годик. Смотрел нас другие завотчики, сказщали собака очень перспективная. По документам Папа РКФ а мама нет и документы тоже не РКФ тоже очень обидно, хотя тоже заверяли , что будут РКФ. Узнавала, сказали чтобы нам добиться РКФ нам надо пройти 3 выставки и направить документы в РКФ и нам дадут там документы, но они будут пустыми без мам и пап 04.03.2009 15:19

ROS

Рейтинг: 58

Ярославль

Новичок Сообщений 33

С 2009-04-27

[URL=http://www.radikal.ru] [/URL]

[URL=http://www.radikal.ru] [/URL] Это питомник русский охотничих спаниелей.Там родословные липовые и собаки не рабочие.[URL=http://www.radikal.ru][/URL][URL=http://www.radikal.ru][/URL] 04.05.2009 13:37

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 ROS, слышала про это...Ужас. 04.05.2009 14:01 g

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 Люди говорят, что питомника просто нет... 04.05.2009 14:02 g

Spice

Собаки 5

Рейтинг: 10980

Москва

Собачий гуру Сообщений 9387

С 2008-08-26 по стандарту подходят! помойму собаки норм. сформированы хорошо!по стандарту подходят! 04.05.2009 17:38

Euphoria

Собаки 1

Рейтинг: 3582

Нижний Тагил

Собачий гуру Сообщений 1972

С 2008-08-21 Spice, да нет!Если уж специалисты в хороших и крутых питомниках говорят,что это ЛИПОВЫЙ питомник,то я с ними соглашусь 05.05.2009 19:06 Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.

Spice

Собаки 5

Рейтинг: 10980

Москва

Собачий гуру Сообщений 9387

С 2008-08-26 Olesi4ka, ну ясно)) ну ясно)) 05.05.2009 20:10

Euphoria

Собаки 1

Рейтинг: 3582

Нижний Тагил

Собачий гуру Сообщений 1972

С 2008-08-21 Конечно,это неважно,есть родословная или нет.Главное - ЛЮБОФФФЬ!!!!!!!!Но просто бесит,что эсть такие люди,которым лижбы попонтаваться,что у них ТИПА родословная 06.05.2009 16:04 Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.