Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

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Недобросовестные заводчики и питомники
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  • Сообщений     69
  • С 2007-06-15

Здесь будем обсуждать кинологические организации.

цитироватьобратиться по нику26.06.2007 17:13

  • Сообщений     69
  • С 2007-06-15

Мы брали Ласку в московском частном питомнике "Перишель". Он занимается длинношёрстными колли и кеесхондами. Этот питомник входит в РКФ.
Заводчица - Ольга Перова.
Особенности: Собак вяжут чуть ли не ежегодно. Щенки недороги, но имеют слабое здоровье.
Объективный недосмотр заводчицы в нашем случае - щенок был получен с застуженным ухом, поскольку тусовалась мелкота вместе, кучей, писая друг другу на головы, а всё же зима...
Заводчица критикует владельцев и всех, к кому они обращаются за советом (кроме неё, конечно), но по причине этой её слабости я имею право обобщать: действительно, не только наша собакуля получилась болезненной...
С питомником контакт не поддерживаем во избежание отрицательных эмоций. :)))
Но собаки красивые.

цитироватьобратиться по нику26.06.2007 17:55

  • Сообщений     15
  • С 2007-09-18

Моя Ариша из питомника "Алмазный источник" Щенка мне продали относительно недорого, доставили мне до места встречи как договорились все документы,здоровье в норме общаемся до сих пор по емейлу. Отвечает на все возникающие воросы помогают советами и со стороны отца г. Березняки так что советую собачки красивые добрые я без ума от моей собы мечта а не собака честно!

цитироватьобратиться по нику05.10.2007 11:45

http://inna-042007.narod.ru посетите мой сайт буду рада!
  • Сообщений     4
  • С 2007-12-28

Своего мальчишку брала от клуба РКЛС "КОЛИЗЕЙ" (Санкт-Петербург) у руководителя породы. Очень ей благодарна за него. Супер ребенок и по темпераменту, и по характеру, по здоровью, по экстерьеру и уму =))). Общаемся с заводчицей до сих пор. В любое время можно обратиться за помощью или консультацией.

цитироватьобратиться по нику29.12.2007 12:45

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО НЕДОРОГО ПРИОБРЕСТИ ЩЕНКА ЙОРКА?

цитироватьобратиться по нику02.10.2008 09:47

  • Сообщений     404
  • С 2007-12-29

ЛАНА, на рынке.но не факт что это будет йорк

цитироватьобратиться по нику02.10.2008 19:41

мои собаки-моя жизнь!
  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

Tatiana05, скажите,пожалуйса,а Коизей и Колизей Плюс-одно и тоже?Просто много слышала плохих отзывов об этом "питомнике"хотя,сама вчера там купила собаку(( Вот,например,по этой ссылке обсуждали этот питомник -http://forum.mau.ru/viewtopic.php?t=54010&view=previous&sid=bb6a1cec075577a5b3c654f49bb1614e

цитироватьобратиться по нику26.12.2008 12:44

  • Сообщений     10
  • С 2009-01-06

а мы из питомника "ГЕР ХИП" который разводит цвергов и РИЗЕНШНАУЦНРОВ

цитироватьобратиться по нику22.01.2009 15:33

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

А я тоже в Колизее плюс купила собаку, здорова све хорошо. Вот только один минус у него нет родословная не РКФ, а сказали хорошие родословная вот так вот. У меня щенячка лежит.
Подскажите пожалуйста можно получить родословную РКФ Амстафф терьер жалько мальчика редкий цвет.

цитироватьобратиться по нику11.02.2009 18:26

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

Мы покупали щенка в питомнике "Колизей плюс" Собака болеет демодекозом....=(( Мучаемся уже 4 месяца...Там где держат собак полная антисанитария...Приезжала за щенком в съемную квартиру...Везде Г...О и мухи летают...=(((( Вот так вот...

цитироватьобратиться по нику19.02.2009 14:30

  • Сообщений     2
  • С 2009-01-30

Наша Грэта из питомника "ОИНГ", а Кэти (ее дочка) смесь с "Оингом" и "Отрадным двором".
Клуб любителей бультерьеров и шпицев.

цитироватьобратиться по нику20.02.2009 18:11

ольга
  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

Я счвое чудо тоже брала в Колизее плюс. По собаке очень довольна, просто зая. Лабрадор нам уже годик. Смотрел нас другие завотчики, сказщали собака очень перспективная. По документам Папа РКФ а мама нет и документы тоже не РКФ тоже очень обидно, хотя тоже заверяли , что будут РКФ. Узнавала, сказали чтобы нам добиться РКФ нам надо пройти 3 выставки и направить документы в РКФ и нам дадут там документы, но они будут пустыми без мам и пап

цитироватьобратиться по нику04.03.2009 15:19

  • Сообщений     33
  • С 2009-04-27

Это питомник русский охотничих спаниелей.Там родословные липовые и собаки не рабочие.
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
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цитироватьобратиться по нику04.05.2009 13:37

  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

ROS, слышала про это...Ужас.

цитироватьобратиться по нику04.05.2009 14:01

g
  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

Люди говорят, что питомника просто нет...

цитироватьобратиться по нику04.05.2009 14:02

g
  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

помойму собаки норм. сформированы хорошо! по стандарту подходят!

цитироватьобратиться по нику04.05.2009 17:38

  • Сообщений     1972
  • С 2008-08-21

Spice, да нет!Если уж специалисты в хороших и крутых питомниках говорят,что это ЛИПОВЫЙ питомник,то я с ними соглашусь

цитироватьобратиться по нику05.05.2009 19:06

Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

Olesi4ka, ну ясно))

цитироватьобратиться по нику05.05.2009 20:10

  • Сообщений     1972
  • С 2008-08-21

Конечно,это неважно,есть родословная или нет.Главное - ЛЮБОФФФЬ!!!!!!!!Но просто бесит,что эсть такие люди,которым лижбы попонтаваться,что у них ТИПА родословная

цитироватьобратиться по нику06.05.2009 16:04

Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

Olesi4ka, да, это точно.

цитироватьобратиться по нику07.05.2009 14:45

g
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