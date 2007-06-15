Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

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Здесь будем обсуждать кинологические организации.
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Мы брали Ласку в московском частном питомнике "Перишель". Он занимается длинношёрстными колли и кеесхондами. Этот питомник входит в РКФ.
Заводчица - Ольга Перова.
Особенности: Собак вяжут чуть ли не ежегодно. Щенки недороги, но имеют слабое здоровье.
Объективный недосмотр заводчицы в нашем случае - щенок был получен с застуженным ухом, поскольку тусовалась мелкота вместе, кучей, писая друг другу на головы, а всё же зима...
Заводчица критикует владельцев и всех, к кому они обращаются за советом (кроме неё, конечно), но по причине этой её слабости я имею право обобщать: действительно, не только наша собакуля получилась болезненной...
С питомником контакт не поддерживаем во избежание отрицательных эмоций. :)))
Но собаки красивые.
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Моя Ариша из питомника "Алмазный источник" Щенка мне продали относительно недорого, доставили мне до места встречи как договорились все документы,здоровье в норме общаемся до сих пор по емейлу. Отвечает на все возникающие воросы помогают советами и со стороны отца г. Березняки так что советую собачки красивые добрые я без ума от моей собы мечта а не собака честно!
http://inna-042007.narod.ru посетите мой сайт буду рада!
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Своего мальчишку брала от клуба РКЛС "КОЛИЗЕЙ" (Санкт-Петербург) у руководителя породы. Очень ей благодарна за него. Супер ребенок и по темпераменту, и по характеру, по здоровью, по экстерьеру и уму =))). Общаемся с заводчицей до сих пор. В любое время можно обратиться за помощью или консультацией.
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ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО НЕДОРОГО ПРИОБРЕСТИ ЩЕНКА ЙОРКА?
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ЛАНА, на рынке.но не факт что это будет йорк
мои собаки-моя жизнь!
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Tatiana05, скажите,пожалуйса,а Коизей и Колизей Плюс-одно и тоже?Просто много слышала плохих отзывов об этом "питомнике"хотя,сама вчера там купила собаку(( Вот,например,по этой ссылке обсуждали этот питомник -http://forum.mau.ru/viewtopic.php?t=54010&view=previous&sid=bb6a1cec075577a5b3c654f49bb1614e
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а мы из питомника "ГЕР ХИП" который разводит цвергов и РИЗЕНШНАУЦНРОВ
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А я тоже в Колизее плюс купила собаку, здорова све хорошо. Вот только один минус у него нет родословная не РКФ, а сказали хорошие родословная вот так вот. У меня щенячка лежит.
Подскажите пожалуйста можно получить родословную РКФ Амстафф терьер жалько мальчика редкий цвет.
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Мы покупали щенка в питомнике "Колизей плюс" Собака болеет демодекозом....=(( Мучаемся уже 4 месяца...Там где держат собак полная антисанитария...Приезжала за щенком в съемную квартиру...Везде Г...О и мухи летают...=(((( Вот так вот...
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Наша Грэта из питомника "ОИНГ", а Кэти (ее дочка) смесь с "Оингом" и "Отрадным двором".
Клуб любителей бультерьеров и шпицев.
ольга
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Я счвое чудо тоже брала в Колизее плюс. По собаке очень довольна, просто зая. Лабрадор нам уже годик. Смотрел нас другие завотчики, сказщали собака очень перспективная. По документам Папа РКФ а мама нет и документы тоже не РКФ тоже очень обидно, хотя тоже заверяли , что будут РКФ. Узнавала, сказали чтобы нам добиться РКФ нам надо пройти 3 выставки и направить документы в РКФ и нам дадут там документы, но они будут пустыми без мам и пап
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Это питомник русский охотничих спаниелей.Там родословные липовые и собаки не рабочие.
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
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ROS, слышала про это...Ужас.
g
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Люди говорят, что питомника просто нет...
g
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помойму собаки норм. сформированы хорошо! по стандарту подходят!
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Spice, да нет!Если уж специалисты в хороших и крутых питомниках говорят,что это ЛИПОВЫЙ питомник,то я с ними соглашусь
Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
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Olesi4ka, ну ясно))
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Конечно,это неважно,есть родословная или нет.Главное - ЛЮБОФФФЬ!!!!!!!!Но просто бесит,что эсть такие люди,которым лижбы попонтаваться,что у них ТИПА родословная
Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
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Olesi4ka, да, это точно.
g
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