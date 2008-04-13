Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

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Вот есть много разных тем,а некоторые из них часто превращаются просто в "болталку",это не плохо,но может быть,выделить место для этого? в этой темке можно просто поделиться новостями и др. Добро пожаловать!
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у меня вот в пятницу первое знакомство с кинологом, учителем моего учителя) оч страшно) даже не страшно, а волнуюсь, ну думаю пройдёт все хорошо))
Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
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GerDa, знакомиться - не экзамен сдавать Не волнуйтесь )))
Дрессировка - это на 80% экспромт. http://bolshoy-ring.narod.ru/
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GerDa, да,не надо уж волноваться то все будет хорошо!
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А я 5 мая уезжаю в саноторий! не знаю как Бим отнесётся к тому что меня не будет 21 день? да и я по Биму буду оч сильно скучать! кстати вы не знаете как забыть там про Бима?
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arina_naddennyh, ой,тот же случай,только я сегодня уже уезжаю в Словакию. наверное будем с Герой друг по другу скучать... да ну я приеду,а пока она с моим папой остается,он у нее любимец
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ОЙ,хотела 6 смайлик вставить,промахнулась:
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Девочки, отдыхайте спокойно! Никуда ваши собачки не денутся, поскучают чуток, зато как потом весело играть с ними будет!
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Экзамен экзаменом, а вот знание курса ЗКС он у нас проверят будет))
Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
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arina_naddennyh, я бы так не смогла - уехать без собаки... Я там без него с ума сойду.
GerDa, ну и что? испытательный ЗКС на своей площадке эт цветочки. Вот когда на старт на соревнованиях выходишь (особенно на чемпионатах) вот там колбасит не по детски!
Дрессировка - это на 80% экспромт. http://bolshoy-ring.narod.ru/
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Kostochka, спасибо!
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да мы едем сдавать=) а куда я сама незнаю, ни разу это место не видела)
Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
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ProSa, да я вот ненадолго,опыт был,скучать сильно не должна,я тоже,поскучаю конечно,но потом нас друг от друга не оторвать будет
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я тоже не смогла бы без собаки уехать. психологический барьер так сказать)
Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
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GerDa, ProSa, а валерьяночка не помогает? Рекомендую
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да лана, ненадо нам таблеток, прорвёмся)
Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
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в общем вот ещё, у меня возник вопрос.после долгих приреканий и холодной войны предложили писать заяву с просьбой выделить место под площадку бедным песам. народу у нас завались. милиционерша вроде обещала посодействовать ( она что-то вроде участкового ) площадку убирать естесно мы сами будем, и обустраивать её тоже. ЖЭКу легче станет намного им постоянно звонят и жалуются просто на то, что здесь есть большие собаки. НО стоит ли писать? могут ли дать? и в каком форме писать?
Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
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Kostochka, валерианочка - вредно!
GerDa, дать то могут, но в такм месте, что не обрадуешься...
Дрессировка - это на 80% экспромт. http://bolshoy-ring.narod.ru/
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ProSa, согласна, но как говорится попытка не пытка=) бум добивать ЖЭК) только вот в какой форме писать я незнаю)
Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
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GerDa, в форме заявления. Что-то типа: в правом верхнем углу кому и от кого; по центру "заявление"; текст: "мы, ниже подписавшиеся... просим выделить территорию для площадки" и другие подробности; подписи, дата.
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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