Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

Давайте тут поболтаем :)

Автор Сообщение

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 в этой темке можно просто поделиться новостями и др. Добро пожаловать! Вот есть много разных тем,а некоторые из них часто превращаются просто в "болталку",это не плохо,но может быть,выделить место для этого?в этой темке можно просто поделиться новостями и др. Добро пожаловать! 29.04.2008 14:54 g

GerDa

Собаки 1

Рейтинг: 582

Новосибирск

Опытный собаковод Сообщений 451

С 2008-02-02 у меня вот в пятницу первое знакомство с кинологом, учителем моего учителя) оч страшно) даже не страшно, а волнуюсь, ну думаю пройдёт все хорошо)) у меня вот в пятницу первое знакомство с кинологом, учителем моего учителя) оч страшно) даже не страшно, а волнуюсь, ну думаю пройдёт все хорошо)) 29.04.2008 18:09 Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.

ProSa

Собаки 1

Рейтинг: 678

Москва

Собачий гуру Сообщений 587

С 2008-01-02 GerDa, знакомиться - не экзамен сдавать Не волнуйтесь ))) , знакомиться - не экзамен сдаватьНе волнуйтесь ))) 29.04.2008 18:57 Дрессировка - это на 80% экспромт. http://bolshoy-ring.narod.ru/

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 GerDa, да,не надо уж волноваться то все будет хорошо! , да,не надо уж волноваться товсе будет хорошо! 29.04.2008 19:50 g

arina_naddennyh

Рейтинг: 109

Новосибирск

Новичок Сообщений 28

С 2008-04-04 А я 5 мая уезжаю в саноторий! не знаю как Бим отнесётся к тому что меня не будет 21 день? да и я по Биму буду оч сильно скучать! кстати вы не знаете как забыть там про Бима? 30.04.2008 09:00

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 arina_naddennyh, ой,тот же случай,только я сегодня уже уезжаю в Словакию. наверное будем с Герой друг по другу скучать... да ну я приеду,а пока она с моим папой остается,он у нее любимец , ой,тот же случай,только я сегодня уже уезжаю в Словакию. наверное будем с Герой друг по другу скучать...да ну я приеду,а пока она с моим папой остается,он у нее любимец 30.04.2008 10:58 g

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 ОЙ,хотела 6 смайлик вставить,промахнулась: 30.04.2008 10:58 g

Kostochka

Рейтинг: 252



Со стажем Сообщений 168

С 2008-04-02 Девочки, отдыхайте спокойно! Никуда ваши собачки не денутся, поскучают чуток, зато как потом весело играть с ними будет! 30.04.2008 11:03

GerDa

Собаки 1

Рейтинг: 582

Новосибирск

Опытный собаковод Сообщений 451

С 2008-02-02 Экзамен экзаменом, а вот знание курса ЗКС он у нас проверят будет)) 30.04.2008 13:29 Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.

ProSa

Собаки 1

Рейтинг: 678

Москва

Собачий гуру Сообщений 587

С 2008-01-02 arina_naddennyh, я бы так не смогла - уехать без собаки... Я там без него с ума сойду.



GerDa, ну и что? испытательный ЗКС на своей площадке эт цветочки. Вот когда на старт на соревнованиях выходишь (особенно на чемпионатах) вот там колбасит не по детски! , я бы так не смогла - уехать без собаки... Я там без него с ума сойду., ну и что?испытательный ЗКС на своей площадке эт цветочки. Вот когда на старт на соревнованиях выходишь (особенно на чемпионатах) вот там колбасит не по детски! 30.04.2008 13:34 Дрессировка - это на 80% экспромт. http://bolshoy-ring.narod.ru/

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 Kostochka, спасибо! , спасибо! 30.04.2008 15:29 g

GerDa

Собаки 1

Рейтинг: 582

Новосибирск

Опытный собаковод Сообщений 451

С 2008-02-02 да мы едем сдавать=) а куда я сама незнаю, ни разу это место не видела) 30.04.2008 15:30 Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 ProSa, да я вот ненадолго,опыт был,скучать сильно не должна,я тоже,поскучаю конечно,но потом нас друг от друга не оторвать будет , да я вот ненадолго,опыт был,скучать сильно не должна,я тоже,поскучаю конечно,но потом нас друг от друга не оторвать будет 30.04.2008 15:31 g

GerDa

Собаки 1

Рейтинг: 582

Новосибирск

Опытный собаковод Сообщений 451

С 2008-02-02 я тоже не смогла бы без собаки уехать. психологический барьер так сказать) 30.04.2008 17:38 Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.

Kostochka

Рейтинг: 252



Со стажем Сообщений 168

С 2008-04-02 GerDa, ProSa, а валерьяночка не помогает? Рекомендую , а валерьяночка не помогает?Рекомендую 30.04.2008 22:42

GerDa

Собаки 1

Рейтинг: 582

Новосибирск

Опытный собаковод Сообщений 451

С 2008-02-02 да лана, ненадо нам таблеток, прорвёмся) 01.05.2008 07:35 Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.

GerDa

Собаки 1

Рейтинг: 582

Новосибирск

Опытный собаковод Сообщений 451

С 2008-02-02 в общем вот ещё, у меня возник вопрос.после долгих приреканий и холодной войны предложили писать заяву с просьбой выделить место под площадку бедным песам. народу у нас завались. милиционерша вроде обещала посодействовать ( она что-то вроде участкового ) площадку убирать естесно мы сами будем, и обустраивать её тоже. ЖЭКу легче станет намного им постоянно звонят и жалуются просто на то, что здесь есть большие собаки. НО стоит ли писать? могут ли дать? и в каком форме писать? 01.05.2008 07:48 Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.

ProSa

Собаки 1

Рейтинг: 678

Москва

Собачий гуру Сообщений 587

С 2008-01-02 Kostochka, валерианочка - вредно!



GerDa, дать то могут, но в такм месте, что не обрадуешься... 01.05.2008 13:07 Дрессировка - это на 80% экспромт. http://bolshoy-ring.narod.ru/

GerDa

Собаки 1

Рейтинг: 582

Новосибирск

Опытный собаковод Сообщений 451

С 2008-02-02 ProSa, согласна, но как говорится попытка не пытка=) бум добивать ЖЭК) только вот в какой форме писать я незнаю) , согласна, но как говорится попытка не пытка=) бум добивать ЖЭК)только вот в какой форме писать я незнаю) 01.05.2008 13:46 Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.