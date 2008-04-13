Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

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Давайте тут поболтаем :)
Автор Сообщение
  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

Вот есть много разных тем,а некоторые из них часто превращаются просто в "болталку",это не плохо,но может быть,выделить место для этого? в этой темке можно просто поделиться новостями и др. Добро пожаловать!

цитироватьобратиться по нику29.04.2008 14:54

g
  • Сообщений     451
  • С 2008-02-02

у меня вот в пятницу первое знакомство с кинологом, учителем моего учителя) оч страшно) даже не страшно, а волнуюсь, ну думаю пройдёт все хорошо))

цитироватьобратиться по нику29.04.2008 18:09

Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
  • Сообщений     587
  • С 2008-01-02

GerDa, знакомиться - не экзамен сдавать Не волнуйтесь )))

цитироватьобратиться по нику29.04.2008 18:57

Дрессировка - это на 80% экспромт. http://bolshoy-ring.narod.ru/
  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

GerDa, да,не надо уж волноваться то все будет хорошо!

цитироватьобратиться по нику29.04.2008 19:50

g
  • Сообщений     28
  • С 2008-04-04

А я 5 мая уезжаю в саноторий! не знаю как Бим отнесётся к тому что меня не будет 21 день? да и я по Биму буду оч сильно скучать! кстати вы не знаете как забыть там про Бима?

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 09:00

  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

arina_naddennyh, ой,тот же случай,только я сегодня уже уезжаю в Словакию. наверное будем с Герой друг по другу скучать... да ну я приеду,а пока она с моим папой остается,он у нее любимец

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 10:58

g
  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

ОЙ,хотела 6 смайлик вставить,промахнулась:

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 10:58

g
  • Сообщений     168
  • С 2008-04-02

Девочки, отдыхайте спокойно! Никуда ваши собачки не денутся, поскучают чуток, зато как потом весело играть с ними будет!

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 11:03

  • Сообщений     451
  • С 2008-02-02

Экзамен экзаменом, а вот знание курса ЗКС он у нас проверят будет))

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 13:29

Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
  • Сообщений     587
  • С 2008-01-02

arina_naddennyh, я бы так не смогла - уехать без собаки... Я там без него с ума сойду.

GerDa, ну и что? испытательный ЗКС на своей площадке эт цветочки. Вот когда на старт на соревнованиях выходишь (особенно на чемпионатах) вот там колбасит не по детски!

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 13:34

Дрессировка - это на 80% экспромт. http://bolshoy-ring.narod.ru/
  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

Kostochka, спасибо!

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 15:29

g
  • Сообщений     451
  • С 2008-02-02

да мы едем сдавать=) а куда я сама незнаю, ни разу это место не видела)

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 15:30

Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

ProSa, да я вот ненадолго,опыт был,скучать сильно не должна,я тоже,поскучаю конечно,но потом нас друг от друга не оторвать будет

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 15:31

g
  • Сообщений     451
  • С 2008-02-02

я тоже не смогла бы без собаки уехать. психологический барьер так сказать)

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 17:38

Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
  • Сообщений     168
  • С 2008-04-02

GerDa, ProSa, а валерьяночка не помогает? Рекомендую

цитироватьобратиться по нику30.04.2008 22:42

  • Сообщений     451
  • С 2008-02-02

да лана, ненадо нам таблеток, прорвёмся)

цитироватьобратиться по нику01.05.2008 07:35

Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
  • Сообщений     451
  • С 2008-02-02

в общем вот ещё, у меня возник вопрос.после долгих приреканий и холодной войны предложили писать заяву с просьбой выделить место под площадку бедным песам. народу у нас завались. милиционерша вроде обещала посодействовать ( она что-то вроде участкового ) площадку убирать естесно мы сами будем, и обустраивать её тоже. ЖЭКу легче станет намного им постоянно звонят и жалуются просто на то, что здесь есть большие собаки. НО стоит ли писать? могут ли дать? и в каком форме писать?

цитироватьобратиться по нику01.05.2008 07:48

Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
  • Сообщений     587
  • С 2008-01-02

Kostochka, валерианочка - вредно!

GerDa, дать то могут, но в такм месте, что не обрадуешься...

цитироватьобратиться по нику01.05.2008 13:07

Дрессировка - это на 80% экспромт. http://bolshoy-ring.narod.ru/
  • Сообщений     451
  • С 2008-02-02

ProSa, согласна, но как говорится попытка не пытка=) бум добивать ЖЭК) только вот в какой форме писать я незнаю)

цитироватьобратиться по нику01.05.2008 13:46

Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.
  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

GerDa, в форме заявления. Что-то типа: в правом верхнем углу кому и от кого; по центру "заявление"; текст: "мы, ниже подписавшиеся... просим выделить территорию для площадки" и другие подробности; подписи, дата.

цитироватьобратиться по нику01.05.2008 18:01

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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