Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

Кто на каких сайтах???

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Euphoria

Собаки 1

Рейтинг: 3582

Нижний Тагил

Собачий гуру Сообщений 1972

С 2008-08-21 Давайте общатся!!!!!!!!! Кто сидит на каких сайтах кроме догстера?Можно не на собачьих!Давайте общатся!!!!!!!!! 12.10.2008 13:16 Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.

Metelaire

Рейтинг: 429

Москва

Опытный собаковод Сообщений 382

С 2008-06-30 ...что-то я отвлеклась))...это все сайты на которых есть я))...стучитесь в аську 403 475 104 ...или в mailАгент marya-metalistka@mail.ru Я на кэтснет))...ещё в моём мире на mail)))...на одноклассниках (я там есть, но не захожу)...ну и была Вконтакте...и самое обидное, что меня заставили удалить страничку (причину называть не буду, но получается что она серьёзная, т.к. больше регаться там не разрешают)...а у меня там было всё...почти 160 друзей...и со многими я теперь связь потеряла...что-то я отвлеклась))...это все сайты на которых есть я))...стучитесь в аську 403 475 104 ...или в mailАгент marya-metalistka@mail.ru 12.10.2008 20:36 женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

Оля и Гера.

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Я на кетснете,тоже на мейл.ру,dog.ru,dogi.ucoz.net,happydogs.am ну и некоторые другие.Нет меня вконтакте,по некоторым причинам 12.10.2008 20:49

Metelaire

Рейтинг: 429

Москва

Опытный собаковод Сообщений 382

С 2008-06-30 Оля и Гера., может на мейл подружимся?)) а Вконтакте классный сайт...но увы... , может на мейл подружимся?))а Вконтакте классный сайт...но увы... 13.10.2008 16:01 женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 Metelaire Какой у тебя ник на мейл? я тебя найду 21.10.2008 15:12 g

000000

Собаки 3

Рейтинг: 388

Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 204

С 2007-12-10 Metelaire, Что же такого можно было натворить в контакте, чтобы нельзя было потом зарегестрироваться? Мне даже интересно стало. , Что же такого можно было натворить в контакте, чтобы нельзя было потом зарегестрироваться? Мне даже интересно стало. 23.10.2008 23:53 Марина

Metelaire

Рейтинг: 429

Москва

Опытный собаковод Сообщений 382

С 2008-06-30 000000, интересы маме не понравились ...и то что адреса указанны были...и фотки выложенны somik, Ominous August , интересы маме не понравились...и то что адреса указанны были...и фотки выложенны, Ominous August 24.10.2008 14:39 женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

Euphoria

Собаки 1

Рейтинг: 3582

Нижний Тагил

Собачий гуру Сообщений 1972

С 2008-08-21 Скажите сайты похожие на догстер!Чтобы собак можно добавлять и не слишком сложно. 24.10.2008 17:54 Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.

Spice

Собаки 5

Рейтинг: 10980

Москва

Собачий гуру Сообщений 9387

С 2008-08-26 Я есть в контактеhttp://vkontakte.ru/id9417644! на mail.ru. в аське! 24.10.2008 18:09

Metelaire

Рейтинг: 429

Москва

Опытный собаковод Сообщений 382

С 2008-06-30 Spice, ...может на маил подружимся? ...и в аське поболтаем? ...может на маил подружимся?...и в аське поболтаем? 24.10.2008 18:39 женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

Spice

Собаки 5

Рейтинг: 10980

Москва

Собачий гуру Сообщений 9387

С 2008-08-26 Metelaire, без проблем! , без проблем! 24.10.2008 19:12

Metelaire

Рейтинг: 429

Москва

Опытный собаковод Сообщений 382

С 2008-06-30 Spice, скажи на маил своё имя ...моя ася 403475104 , скажи на маил своё имя...моя ася 403475104 24.10.2008 19:15 женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

Euphoria

Собаки 1

Рейтинг: 3582

Нижний Тагил

Собачий гуру Сообщений 1972

С 2008-08-21 Spice,вот я в контакте!Найди меня! http://vkontakte.ru/id17476453?57902

,вот я в контакте!Найди меня! http://vkontakte.ru/id17476453?57902 24.10.2008 19:16 Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.

Spice

Собаки 5

Рейтинг: 10980

Москва

Собачий гуру Сообщений 9387

С 2008-08-26 Metelaire, 405428388моя вот!

Olesi4ka, ага! щас найду!!! 24.10.2008 19:18

foxa

Собаки 2

Рейтинг: 980

Жуковский

Собачий гуру Сообщений 575

С 2008-07-30

http://www.ourdogs.ucoz.ru/

http://alfadog.7bb.ru/

http://www.doggi.ru/

http://www.sobakavdome.ru/

http://happydogs.do.am/forum/

http://amstaff.4bb.ru/

http://dogmylove.mybb.ru/

О как! Все эти сайты собачьи!





И изредка на http://www.catsnet.ru/

О как! Да еще здесь!!!!!!!!

Все сайты интересные! Я на:http://www.allpsaky.3bb.ru/http://www.ourdogs.ucoz.ru/http://alfadog.7bb.ru/http://www.doggi.ru/http://www.sobakavdome.ru/http://happydogs.do.am/forum/http://amstaff.4bb.ru/http://dogmylove.mybb.ru/О как! Все эти сайты собачьи!И изредка на http://www.catsnet.ru/О как! Да еще здесь!!!!!!!!Все сайты интересные! 25.11.2008 13:16

Filya_girl

Рейтинг: 2

Рязань

Новичок Сообщений 2

С 2008-10-13 Погладить! Я сижу на Кетснете, Малие, Вконтакте и Кетхоме. Кстати, кису погладьте!! В КХ попадёте 25.11.2008 18:28

foxa

Собаки 2

Рейтинг: 980

Жуковский

Собачий гуру Сообщений 575

С 2008-07-30 Filya_girl,

А типа такой, но только собачьей игры нет? А типа такой, но только собачьей игры нет? 25.11.2008 19:46

Toma

Собаки 1

Рейтинг: 161

Санкт-Петербург

Бывалый Сообщений 74

С 2008-10-16

http://stai.borda.ru/

Я до конца не разобралась. но вроде интересно А я в стаю иногда захожу вот ссылка:http://stai.borda.ru/Я до конца не разобралась. но вроде интересно 26.11.2008 20:58 Собака прыгает к вам на колени, потому что любит вас; кошка - потому что ей так теплее

foxa

Собаки 2

Рейтинг: 980

Жуковский

Собачий гуру Сообщений 575

С 2008-07-30

Я еще зарегалась на двух форумах 26.11.2008 22:22