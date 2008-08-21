Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

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Кто на каких сайтах???
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  • Сообщений     1972
  • С 2008-08-21

Кто сидит на каких сайтах кроме догстера?Можно не на собачьих! Давайте общатся!!!!!!!!!

цитироватьобратиться по нику12.10.2008 13:16

Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
  • Сообщений     382
  • С 2008-06-30

Я на кэтснет))...ещё в моём мире на mail)))...на одноклассниках (я там есть, но не захожу)...ну и была Вконтакте...и самое обидное, что меня заставили удалить страничку (причину называть не буду, но получается что она серьёзная, т.к. больше регаться там не разрешают)...а у меня там было всё...почти 160 друзей...и со многими я теперь связь потеряла ...что-то я отвлеклась))...это все сайты на которых есть я))...стучитесь в аську 403 475 104 ...или в mailАгент marya-metalistka@mail.ru

цитироватьобратиться по нику12.10.2008 20:36

женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

Я на кетснете,тоже на мейл.ру,dog.ru,dogi.ucoz.net,happydogs.am ну и некоторые другие.Нет меня вконтакте,по некоторым причинам

цитироватьобратиться по нику12.10.2008 20:49

  • Сообщений     382
  • С 2008-06-30

Оля и Гера., может на мейл подружимся?)) а Вконтакте классный сайт...но увы...

цитироватьобратиться по нику13.10.2008 16:01

женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

Какой у тебя ник на мейл? я тебя найду Metelaire

цитироватьобратиться по нику21.10.2008 15:12

g
  • Сообщений     204
  • С 2007-12-10

Metelaire, Что же такого можно было натворить в контакте, чтобы нельзя было потом зарегестрироваться? Мне даже интересно стало.

цитироватьобратиться по нику23.10.2008 23:53

Марина
  • Сообщений     382
  • С 2008-06-30

000000, интересы маме не понравились ...и то что адреса указанны были...и фотки выложенны somik, Ominous August

цитироватьобратиться по нику24.10.2008 14:39

женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

  • Сообщений     1972
  • С 2008-08-21

Скажите сайты похожие на догстер!Чтобы собак можно добавлять и не слишком сложно.

цитироватьобратиться по нику24.10.2008 17:54

Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

Я есть в контактеhttp://vkontakte.ru/id9417644! на mail.ru. в аське!

цитироватьобратиться по нику24.10.2008 18:09

  • Сообщений     382
  • С 2008-06-30

Spice, ...может на маил подружимся? ...и в аське поболтаем?

цитироватьобратиться по нику24.10.2008 18:39

женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

Metelaire, без проблем!

цитироватьобратиться по нику24.10.2008 19:12

  • Сообщений     382
  • С 2008-06-30

Spice, скажи на маил своё имя ...моя ася 403475104

цитироватьобратиться по нику24.10.2008 19:15

женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

  • Сообщений     1972
  • С 2008-08-21

Spice,вот я в контакте!Найди меня! http://vkontakte.ru/id17476453?57902

цитироватьобратиться по нику24.10.2008 19:16

Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

Metelaire, 405428388моя вот!
Olesi4ka, ага! щас найду!!!

цитироватьобратиться по нику24.10.2008 19:18

  • Сообщений     575
  • С 2008-07-30

Я на:http://www.allpsaky.3bb.ru/
http://www.ourdogs.ucoz.ru/
http://alfadog.7bb.ru/
http://www.doggi.ru/
http://www.sobakavdome.ru/
http://happydogs.do.am/forum/
http://amstaff.4bb.ru/
http://dogmylove.mybb.ru/
О как! Все эти сайты собачьи!


И изредка на http://www.catsnet.ru/
О как! Да еще здесь!!!!!!!!
Все сайты интересные!

цитироватьобратиться по нику25.11.2008 13:16

  • Сообщений     2
  • С 2008-10-13

Я сижу на Кетснете, Малие, Вконтакте и Кетхоме. Кстати, кису погладьте!! В КХ попадёте Погладить!

цитироватьобратиться по нику25.11.2008 18:28

  • Сообщений     575
  • С 2008-07-30

Filya_girl,
А типа такой, но только собачьей игры нет?

цитироватьобратиться по нику25.11.2008 19:46

  • Сообщений     74
  • С 2008-10-16

А я в стаю иногда захожу вот ссылка:
http://stai.borda.ru/
Я до конца не разобралась. но вроде интересно

цитироватьобратиться по нику26.11.2008 20:58

Собака прыгает к вам на колени, потому что любит вас; кошка - потому что ей так теплее
  • Сообщений     575
  • С 2008-07-30

Я еще зарегалась на двух форумах

цитироватьобратиться по нику26.11.2008 22:22

  • Сообщений     382
  • С 2008-06-30

А я теперь есть Вконтакте http://vkontakte.ru/id13653908?43101

цитироватьобратиться по нику09.01.2009 18:24

женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..

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