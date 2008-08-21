Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  О жизни

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Кто сидит на каких сайтах кроме догстера?Можно не на собачьих! Давайте общатся!!!!!!!!!
Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
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Я на кэтснет))...ещё в моём мире на mail)))...на одноклассниках (я там есть, но не захожу)...ну и была Вконтакте...и самое обидное, что меня заставили удалить страничку (причину называть не буду, но получается что она серьёзная, т.к. больше регаться там не разрешают)...а у меня там было всё...почти 160 друзей...и со многими я теперь связь потеряла ...что-то я отвлеклась))...это все сайты на которых есть я))...стучитесь в аську 403 475 104 ...или в mailАгент marya-metalistka@mail.ru
женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..
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Я на кетснете,тоже на мейл.ру,dog.ru,dogi.ucoz.net,happydogs.am ну и некоторые другие.Нет меня вконтакте,по некоторым причинам
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Оля и Гера., может на мейл подружимся?)) а Вконтакте классный сайт...но увы...
женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..
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Какой у тебя ник на мейл? я тебя найду Metelaire
g
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Metelaire, Что же такого можно было натворить в контакте, чтобы нельзя было потом зарегестрироваться? Мне даже интересно стало.
Марина
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000000, интересы маме не понравились ...и то что адреса указанны были...и фотки выложенны somik, Ominous August
женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..
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Скажите сайты похожие на догстер!Чтобы собак можно добавлять и не слишком сложно.
Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
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Я есть в контактеhttp://vkontakte.ru/id9417644! на mail.ru. в аське!
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Spice, ...может на маил подружимся? ...и в аське поболтаем?
женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..
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Metelaire, без проблем!
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Spice, скажи на маил своё имя ...моя ася 403475104
женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..
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Spice,вот я в контакте!Найди меня! http://vkontakte.ru/id17476453?57902
Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
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Metelaire, 405428388моя вот!
Olesi4ka, ага! щас найду!!!
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Я на:http://www.allpsaky.3bb.ru/
http://www.ourdogs.ucoz.ru/
http://alfadog.7bb.ru/
http://www.doggi.ru/
http://www.sobakavdome.ru/
http://happydogs.do.am/forum/
http://amstaff.4bb.ru/
http://dogmylove.mybb.ru/
О как! Все эти сайты собачьи!
И изредка на http://www.catsnet.ru/
О как! Да еще здесь!!!!!!!!
Все сайты интересные!
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Я сижу на Кетснете, Малие, Вконтакте и Кетхоме. Кстати, кису погладьте!! В КХ попадёте Погладить!
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Filya_girl,
А типа такой, но только собачьей игры нет?
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А я в стаю иногда захожу вот ссылка:
http://stai.borda.ru/
Я до конца не разобралась. но вроде интересно
Собака прыгает к вам на колени, потому что любит вас; кошка - потому что ей так теплее
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Я еще зарегалась на двух форумах
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А я теперь есть Вконтакте http://vkontakte.ru/id13653908?43101
женщины и кошки всегда поступают, как им заблагорассудится, мужчинам и собакам остаётся только расслабиться и смириться..
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