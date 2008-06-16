Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Кормление собак

Какой сухой корм лучше выбрать

Автор Сообщение

iri_nochka

Рейтинг: 204

Калининград

Новичок Сообщений 26

С 2008-06-16 Уважаемые собаководы, подскажите какой сухой корм выбрать для моего 7-месячного вест-хайленд-вайт-терьера...Дело в том, что у матери щенка была жуткая аллергия на курицу, и мы не хотим рисковать, поэтому не кормим курицей, а вот в большинстве все хорошие корма на ней... В магазине всё-время прелагают корм на развес таких марок, о которых я не слышала, хотя говорят премиум класса, но я не доверяю продавцам...Пробовали покупали Хилс на ягнёнке, но он был крупноват для нас... Все советают Роял, но есть ли какой-то не на курице... И вдруг вообще нам он не понравиться, а деньги переводить не хочется... Мой пёс питается чёртовым Педигри, я знаю, что это не лучший вариант...Даже стыдно об этом говорить...Но к сожалению так оно и есть... Вот мы и отрываемся на обоях и плинтусах... Подскажите хороший корм, пожалуйста И как правильно перевести собаку с Педигри на новый корм, разом или постепенно перемешивая??? Уважаемые собаководы, подскажите какой сухой корм выбрать для моего 7-месячного вест-хайленд-вайт-терьера...Дело в том, что у матери щенка была жуткая аллергия на курицу, и мы не хотим рисковать, поэтому не кормим курицей, а вот в большинстве все хорошие корма на ней... В магазине всё-время прелагают корм на развес таких марок, о которых я не слышала, хотя говорят премиум класса, но я не доверяю продавцам...Пробовали покупали Хилс на ягнёнке, но он был крупноват для нас... Все советают Роял, но есть ли какой-то не на курице...И вдруг вообще нам он не понравиться, а деньги переводить не хочется...Мой пёс питается чёртовым Педигри, я знаю, что это не лучший вариант...Даже стыдно об этом говорить...Но к сожалению так оно и есть... Вот мы и отрываемся на обоях и плинтусах... Подскажите хороший корм, пожалуйстаИ как правильно перевести собаку с Педигри на новый корм, разом или постепенно перемешивая??? 14.08.2008 10:13

iri_nochka

Рейтинг: 204

Калининград

Новичок Сообщений 26

С 2008-06-16 Тут недавно узнала про корм Purina, вроде как премиум класса, но что-то подозрительно дёшево его продают.... Кто-нибудь знает в чём подвох??? 22.08.2008 12:00

Amoris

Собаки 2

Рейтинг: 302

Иркутск

Со стажем Сообщений 106

С 2008-05-05 Ну у Пурины есть множество производимых кормов: Gourmet, Дог-Чау, Friskies - это премиум класс, он недорогой, ну и соответственно не слишком подходит для постоянного кормления, а также Про План, это уже супер-премиум класс, один из лучших кормов. Так что даж не знаю, о каком конкретно корме речь... 22.08.2008 18:23 На вкус и цвет фломастеры разные! (с)

Amoris

Собаки 2

Рейтинг: 302

Иркутск

Со стажем Сообщений 106

С 2008-05-05 Ну в принципе можно и сразу перевести, но для спокойствия можно постепенно. Педегри это уж совсем не вариант, никак. У Роял Канин есть специальные корма для собак с таким видом аллергии, а есть вообще ворма без животного белка. Так что выбор огромен. Корма премиум класса брать не стоит, лучше супер-премиум, спросите у продавцов. А насчет знания марок...есть множество марок, отлично зарекомендовавших себя в мире, но еще не так известных в России или конкретно вам. Можно посоветовать вам роял Канин (однако проверки его качественного состава в последнее время не радуют, слишком много подделки), или Про План с ягненком. 22.08.2008 18:27 На вкус и цвет фломастеры разные! (с)

iri_nochka

Рейтинг: 204

Калининград

Новичок Сообщений 26

С 2008-06-16 Да это я о ДогЧау.........Соглашусь, что он не особо...По этому мы едим Проплан с лососем))))) 25.08.2008 10:13

Amoris

Собаки 2

Рейтинг: 302

Иркутск

Со стажем Сообщений 106

С 2008-05-05 Вот и правильно, Про План - это весчь!!)) 28.08.2008 19:43 На вкус и цвет фломастеры разные! (с)

sonadore

Рейтинг: 15

Москва

Новичок Сообщений 4

С 2008-08-30



По поводу перевода - конечно, постепенно. В течении 7-10 дней, каждый раз уменьшая количество старого корма. Иначе возможно нарушение пищеварения. Попробуйте Eukanuba, корм хороший, есть с ягненком. Есть корм еще лучше - Chicken Soup - он только в последнее время стал достаточно известным. Мы едим его и очень даже довольны. Еще мне говорили про Трапезу, но сами мы не пробовали.По поводу перевода - конечно, постепенно. В течении 7-10 дней, каждый раз уменьшая количество старого корма. Иначе возможно нарушение пищеварения. 31.08.2008 14:22

FamousStar

Собаки 3

Рейтинг: 230

Москва

Бывалый Сообщений 77

С 2008-02-22

подумайте, что бы Вы сами стали кушать из того, что стоит в ингредиентах? Стали бы Вы кушать "глютен кукурузный"? а "рисовую пыль"? или что-то, что называют "дигест куринный"?!... вот я бы не стал, а почему же Вы считаете, что Ваша собака должна это кушать?!

далее! Курятина - диетическое мясо! оно не вызывает аллергию!

Главные аллергены - соя, пшеница и кукуруза. Так же могут вызывать аллергию антибиотики и биотоксины, содержащиеся в низкокачественном мясе...

бойтесь в составе так же СОЛЬ, САХАР, отходы пивного производства (они обычно обозначаются словами "пивной" или "brewers").

так же крайне опасны консерванты - они также очень сильные аллергены!

вопреки расхожему мнению хорошие корма все-таки есть.... но это совсем не те "признанные лидеры"...

главное правило действительно ХОРОШЕГО корма: корм должен состоять из простых и понятных ингредиентов (в части компонентов), мешок должен быть таким, чтобы не пропускать воздух к гранулам.

Больше здравого смысла - и Вы обязательно найдете хороший качественный корм для своей "аллергичной" собаки! корм нужно выбирать ХОРОШИЙ!подумайте, что бы Вы сами стали кушать из того, что стоит в ингредиентах? Стали бы Вы кушать "глютен кукурузный"? а "рисовую пыль"? или что-то, что называют "дигест куринный"?!... вот я бы не стал, а почему же Вы считаете, что Ваша собака должна это кушать?!далее! Курятина - диетическое мясо! оно не вызывает аллергию!Главные аллергены - соя, пшеница и кукуруза. Так же могут вызывать аллергию антибиотики и биотоксины, содержащиеся в низкокачественном мясе...бойтесь в составе так же СОЛЬ, САХАР, отходы пивного производства (они обычно обозначаются словами "пивной" или "brewers").так же крайне опасны консерванты - они также очень сильные аллергены!вопреки расхожему мнению хорошие корма все-таки есть.... но это совсем не те "признанные лидеры"...главное правило действительно ХОРОШЕГО корма: корм должен состоять из простых и понятных ингредиентов (в части компонентов), мешок должен быть таким, чтобы не пропускать воздух к гранулам.Больше здравого смысла - и Вы обязательно найдете хороший качественный корм для своей "аллергичной" собаки! 01.09.2008 19:49 "это Ж-Ж-Ж не спроста!"(с)

FamousStar

Собаки 3

Рейтинг: 230

Москва

Бывалый Сообщений 77

С 2008-02-22 Ну в принципе можно и сразу перевести, но для спокойствия можно постепенно. Педегри это уж совсем не вариант, никак. У Роял Канин есть специальные корма для собак с таким видом аллергии, а есть вообще ворма без животного белка.

Так что выбор огромен. Корма премиум класса брать не стоит, лучше супер-премиум, спросите у продавцов. пермиум-непремиум - это торговая квалификация... она не имеет ничего общего с гарантией качества корма! и нет такого международного института, который присуждал бы "премиальность" той или иной линейке кормов! это делает САМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!!! захотел Марс, и стал педигри супер-мега-дозвезд-премиумом, никто ему запретить не может!

А насчет знания марок...есть множество марок, отлично зарекомендовавших себя в мире, но еще не так известных в России или конкретно вам. Вы даже не представляете себе СКОЛЬКО!!!! и насколько список качественных кормов отличается от того, что продается в наших магазинах!

Можно посоветовать вам роял Канин (однако проверки его качественного состава в последнее время не радуют, слишком много подделки), или Про План с ягненком. откуда сведения?! не имеет смысла подделывать то, что подделывать не нужно! есть завод РоялКанин в ближнем подмосковье, очень современный и технологичный, там все очень стерильно и правильно... качество плохо не от того, что завод плохой или там антисанитария царит (совсем наоборот, могу Вас уверить!) не имеет смысла подделывать корм, производимый в этой же стране... если конечно Вы не считаете "подделкой корма" пересыпание из мешка в мешок кормов, которые продаются вразвес! покупайте только целую пачку, и будет Вам щастье!

то же самое касается и корма ПроПлан, производимого компанией НЕСТЛЕ...

просто нужно посмотреть на ингредиенты корма, и все станет понятно! "от осинки не родятся мандаринки!" нельзя сделать из растительного белка, кукурузы и пшеницы мясного корма! не открыли еще Философский Камень, который умеет превращать вещества из одного в другое! и "запах и вкус мяса" придается корму далеко небезопасными веществами!!!! чудес на свете не бывает!!! растительные белки сами могут запросто вызывать аллергию! животные белки исключают для того, чтобы купировать аллергическую реакцию, и только! собака - хищник, ей свойственно употреблять в пищу много животных белков... и совсем не употреблять сою, пшеницу и кукурузу - основные поставщики растительных белков!пермиум-непремиум - это торговая квалификация... она не имеет ничего общего с гарантией качества корма! и нет такого международного института, который присуждал бы "премиальность" той или иной линейке кормов! это делает САМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!!! захотел Марс, и стал педигри супер-мега-дозвезд-премиумом, никто ему запретить не может!Вы даже не представляете себе СКОЛЬКО!!!! и насколько список качественных кормов отличается от того, что продается в наших магазинах!откуда сведения?! не имеет смысла подделывать то, что подделывать не нужно! есть завод РоялКанин в ближнем подмосковье, очень современный и технологичный, там все очень стерильно и правильно... качество плохо не от того, что завод плохой или там антисанитария царит (совсем наоборот, могу Вас уверить!) не имеет смысла подделывать корм, производимый в этой же стране... если конечно Вы не считаете "подделкой корма" пересыпание из мешка в мешок кормов, которые продаются вразвес! покупайте только целую пачку, и будет Вам щастье!то же самое касается и корма ПроПлан, производимого компанией НЕСТЛЕ...просто нужно посмотреть на ингредиенты корма, и все станет понятно! "от осинки не родятся мандаринки!" нельзя сделать из растительного белка, кукурузы и пшеницы мясного корма! не открыли еще Философский Камень, который умеет превращать вещества из одного в другое! и "запах и вкус мяса" придается корму далеко небезопасными веществами!!!! чудес на свете не бывает!!! 01.09.2008 20:06 "это Ж-Ж-Ж не спроста!"(с)

000000

Собаки 3

Рейтинг: 388

Санкт-Петербург

Опытный собаковод Сообщений 204

С 2007-12-10 Мои собаки ели Пронатюр (2 года), потом отказались напроч. От Роял Канина у них понос. Хилс и Эуканубу они тоже есть не стали. Теперь кормлю другим, называется Фёст Чейз, им он подошел. Я об этом корме особо ничего не слышала. 01.09.2008 23:10 Марина

Kirill_SPb

Собаки 1

Рейтинг: 118

Санкт-Петербург

Бывалый Сообщений 56

С 2008-12-03 Моя жена все корма пробует сама, с пивом. Свой выбор остановила на 1Choice (Фёст Чейз в предыдущем посте). другие то пахнут не так, то слишком жирные. Теперь кормим только им и прибавляем в весе 2 кг в неделю. Витамины еще 2 раза в день и рыбий жир. Селедка и пармезан как лакомство. 04.12.2008 10:13

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 На мой,врачебный взгляд пользоваться надо кормами класса Премиум и Суперпремиум.Да.они не дешевы,но пользы от них гораздо больше,они сбалансированы по белкам,жирам,углеводам,клетчатке,витаминам.потом среди них есть специальные диеты,для собак страдающих различными заболеваниями,которые можно смешивать с консервами этих же фирм.Да и потом в количественном соотношении этих кормов надо меньше,чем дешевых.В конечном итоге все равно выгоднее получается. 04.12.2008 16:53 Шнауцеровод - это диагноз!

Елена

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Здравствуйте! А что вы можете сказать про "Трапезу"? многие хвалят. 15.01.2009 02:47

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Здравствуйте! А что вы можете сказать про "Трапезу"? многие хвалят. Подобные корма не выдерживают никакой критики... 15.01.2009 11:21 Шнауцеровод - это диагноз!

Елена

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06















Поясните пожалуйста. Это личностно, или Вы исходите от стоимости корма???? Как мне известно, каждый корм индивидуален. Подобные корма не выдерживают никакой критики...Поясните пожалуйста. Это личностно, или Вы исходите от стоимости корма???? Как мне известно, каждый корм индивидуален. 16.01.2009 16:08

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Елена, Я исхожу из состава корма.Почитайте,что в него входит.Соответственно качественный корм стоит дороже.Вся та лабуда из которой он сделан,только засоряет желудок,и добра не приносит.Ну кроме того,что на какое-то время забивает голод.А уж о таких вещах как польза,сбалансированность,витамины говорить не приходится. 17.01.2009 12:38 Шнауцеровод - это диагноз!

Айкуша

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Хороший корм тот, который подходит именно Вашей собаке! И никогда не покупайте корм на развес!!!! 18.01.2009 22:45

Елена

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Etouale Не осилила всю тему, может что то упустила,а чем Вы кормите своих собачек?? 20.01.2009 02:21

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Елена, Я кормлю своих соб кормом класса Супер Премиум - это Хиллс сухач и консервы. 20.01.2009 14:54 Шнауцеровод - это диагноз!