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Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Кормление собак
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Уважаемые собаководы, подскажите какой сухой корм выбрать для моего 7-месячного вест-хайленд-вайт-терьера...Дело в том, что у матери щенка была жуткая аллергия на курицу, и мы не хотим рисковать, поэтому не кормим курицей, а вот в большинстве все хорошие корма на ней... В магазине всё-время прелагают корм на развес таких марок, о которых я не слышала, хотя говорят премиум класса, но я не доверяю продавцам...Пробовали покупали Хилс на ягнёнке, но он был крупноват для нас... Все советают Роял, но есть ли какой-то не на курице... И вдруг вообще нам он не понравиться, а деньги переводить не хочется... Мой пёс питается чёртовым Педигри, я знаю, что это не лучший вариант...Даже стыдно об этом говорить...Но к сожалению так оно и есть... Вот мы и отрываемся на обоях и плинтусах... Подскажите хороший корм, пожалуйста И как правильно перевести собаку с Педигри на новый корм, разом или постепенно перемешивая???
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Тут недавно узнала про корм Purina, вроде как премиум класса, но что-то подозрительно дёшево его продают.... Кто-нибудь знает в чём подвох???
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Ну у Пурины есть множество производимых кормов: Gourmet, Дог-Чау, Friskies - это премиум класс, он недорогой, ну и соответственно не слишком подходит для постоянного кормления, а также Про План, это уже супер-премиум класс, один из лучших кормов. Так что даж не знаю, о каком конкретно корме речь...
На вкус и цвет фломастеры разные! (с)
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Ну в принципе можно и сразу перевести, но для спокойствия можно постепенно. Педегри это уж совсем не вариант, никак. У Роял Канин есть специальные корма для собак с таким видом аллергии, а есть вообще ворма без животного белка. Так что выбор огромен. Корма премиум класса брать не стоит, лучше супер-премиум, спросите у продавцов. А насчет знания марок...есть множество марок, отлично зарекомендовавших себя в мире, но еще не так известных в России или конкретно вам. Можно посоветовать вам роял Канин (однако проверки его качественного состава в последнее время не радуют, слишком много подделки), или Про План с ягненком.
На вкус и цвет фломастеры разные! (с)
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Да это я о ДогЧау.........Соглашусь, что он не особо...По этому мы едим Проплан с лососем)))))
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Вот и правильно, Про План - это весчь!!))
На вкус и цвет фломастеры разные! (с)
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Попробуйте Eukanuba, корм хороший, есть с ягненком. Есть корм еще лучше - Chicken Soup - он только в последнее время стал достаточно известным. Мы едим его и очень даже довольны. Еще мне говорили про Трапезу, но сами мы не пробовали.
По поводу перевода - конечно, постепенно. В течении 7-10 дней, каждый раз уменьшая количество старого корма. Иначе возможно нарушение пищеварения.
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корм нужно выбирать ХОРОШИЙ!
подумайте, что бы Вы сами стали кушать из того, что стоит в ингредиентах? Стали бы Вы кушать "глютен кукурузный"? а "рисовую пыль"? или что-то, что называют "дигест куринный"?!... вот я бы не стал, а почему же Вы считаете, что Ваша собака должна это кушать?!
далее! Курятина - диетическое мясо! оно не вызывает аллергию!
Главные аллергены - соя, пшеница и кукуруза. Так же могут вызывать аллергию антибиотики и биотоксины, содержащиеся в низкокачественном мясе...
бойтесь в составе так же СОЛЬ, САХАР, отходы пивного производства (они обычно обозначаются словами "пивной" или "brewers").
так же крайне опасны консерванты - они также очень сильные аллергены!
вопреки расхожему мнению хорошие корма все-таки есть.... но это совсем не те "признанные лидеры"...
главное правило действительно ХОРОШЕГО корма: корм должен состоять из простых и понятных ингредиентов (в части компонентов), мешок должен быть таким, чтобы не пропускать воздух к гранулам.
Больше здравого смысла - и Вы обязательно найдете хороший качественный корм для своей "аллергичной" собаки!
"это Ж-Ж-Ж не спроста!"(с)
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растительные белки сами могут запросто вызывать аллергию! животные белки исключают для того, чтобы купировать аллергическую реакцию, и только! собака - хищник, ей свойственно употреблять в пищу много животных белков... и совсем не употреблять сою, пшеницу и кукурузу - основные поставщики растительных белков!
пермиум-непремиум - это торговая квалификация... она не имеет ничего общего с гарантией качества корма! и нет такого международного института, который присуждал бы "премиальность" той или иной линейке кормов! это делает САМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!!! захотел Марс, и стал педигри супер-мега-дозвезд-премиумом, никто ему запретить не может!
Вы даже не представляете себе СКОЛЬКО!!!! и насколько список качественных кормов отличается от того, что продается в наших магазинах!
откуда сведения?! не имеет смысла подделывать то, что подделывать не нужно! есть завод РоялКанин в ближнем подмосковье, очень современный и технологичный, там все очень стерильно и правильно... качество плохо не от того, что завод плохой или там антисанитария царит (совсем наоборот, могу Вас уверить!) не имеет смысла подделывать корм, производимый в этой же стране... если конечно Вы не считаете "подделкой корма" пересыпание из мешка в мешок кормов, которые продаются вразвес! покупайте только целую пачку, и будет Вам щастье!
то же самое касается и корма ПроПлан, производимого компанией НЕСТЛЕ...
просто нужно посмотреть на ингредиенты корма, и все станет понятно! "от осинки не родятся мандаринки!" нельзя сделать из растительного белка, кукурузы и пшеницы мясного корма! не открыли еще Философский Камень, который умеет превращать вещества из одного в другое! и "запах и вкус мяса" придается корму далеко небезопасными веществами!!!! чудес на свете не бывает!!!
"это Ж-Ж-Ж не спроста!"(с)
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Мои собаки ели Пронатюр (2 года), потом отказались напроч. От Роял Канина у них понос. Хилс и Эуканубу они тоже есть не стали. Теперь кормлю другим, называется Фёст Чейз, им он подошел. Я об этом корме особо ничего не слышала.
Марина
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Моя жена все корма пробует сама, с пивом. Свой выбор остановила на 1Choice (Фёст Чейз в предыдущем посте). другие то пахнут не так, то слишком жирные. Теперь кормим только им и прибавляем в весе 2 кг в неделю. Витамины еще 2 раза в день и рыбий жир. Селедка и пармезан как лакомство.
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На мой,врачебный взгляд пользоваться надо кормами класса Премиум и Суперпремиум.Да.они не дешевы,но пользы от них гораздо больше,они сбалансированы по белкам,жирам,углеводам,клетчатке,витаминам.потом среди них есть специальные диеты,для собак страдающих различными заболеваниями,которые можно смешивать с консервами этих же фирм.Да и потом в количественном соотношении этих кормов надо меньше,чем дешевых.В конечном итоге все равно выгоднее получается.
Шнауцеровод - это диагноз!
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Здравствуйте! А что вы можете сказать про "Трапезу"? многие хвалят.
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Подобные корма не выдерживают никакой критики...
Шнауцеровод - это диагноз!
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Подобные корма не выдерживают никакой критики...
Поясните пожалуйста. Это личностно, или Вы исходите от стоимости корма???? Как мне известно, каждый корм индивидуален.
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Елена, Я исхожу из состава корма.Почитайте,что в него входит.Соответственно качественный корм стоит дороже.Вся та лабуда из которой он сделан,только засоряет желудок,и добра не приносит.Ну кроме того,что на какое-то время забивает голод.А уж о таких вещах как польза,сбалансированность,витамины говорить не приходится.
Шнауцеровод - это диагноз!
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Хороший корм тот, который подходит именно Вашей собаке! И никогда не покупайте корм на развес!!!!
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Etouale Не осилила всю тему, может что то упустила,а чем Вы кормите своих собачек??
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Елена, Я кормлю своих соб кормом класса Супер Премиум - это Хиллс сухач и консервы.
Шнауцеровод - это диагноз!
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Знаю,что существует три вида сухого корма:профессиональные,полупрофессиональные и непрофессиональные. Непрфессиональные,это те,которые настырнее рекламируют по ТВ-Чаппи и Педигри.Кормить такими кормами не только не полезно,но даже опасно Полупрфессиональные-это Роял Канин???А профессиональный, знаю только один-Хиллс.Подскажите,какие ещё существуют проф.корма. И действительно ли эти корма-самые лучшие и полезные.
А ещё вопрос-можно ли в кормлении смешивать сухой корм и домашнюю еду? Где-то пишут,что если кормишь готовыми кормами,то дом.еду не в коем случае давать нельзя,а где-то-что просто нельзя смешивать два вида еды в один приём пищи,а так,поотдельности можно... Скажате ,что знаете,пожалуйста))0
Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка...))
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