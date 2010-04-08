Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Кормление собак

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Опрос! Ваши мнения о кормах
Автор Сообщение
  • Сообщений     1997
  • С 2010-04-08

Вот сижу и думаю на какой корм переводить собаку?И решила провести опрос ,думаю не только мне будет интересно это узнать!!!
1)Натуралка(пищу готовите вы сами!)
2)1stCHOICE
3)Royal Kanin
4)Pronature
5)Eukanuba
6)Трапеза
7)Гурман
8)Bosch
9)Happy dog
10)Оскар
11)Hill's Science Plan
12)Dog Chow
13)Purina Pro Plan
14)Bento Kronen
15)Advance
16)Biomill
17)Belcando
18)Bozita
19)Acana
20)Chicopee
21)Pro Pac
22)Innova
23)EVO
24)Псарный двор
25)Guabi Natural
26)PEDIGREE
27)Chappi
28)Стаут
Особенно хотелось бы узнать ваше мнение о чаппи....и о Роял Канине ,говорят его стали делать не за границей ,а у нас в России ,и его качество резко подарволось!
Особенно хочется узнать ваше мнение о PEDIGREE и Chappi насколько они хороши????
Прежде чем будете оставлять сообщение ,поставте цифру того корма которым вы кормите свою собаку!
Если в списке нет тех кормов каким вы кормите собаку укажите его!!!

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 22:49

Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

  • Сообщений     1362
  • С 2010-01-20

Натуралка (я не лентяй).

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 22:59

Не судите человека по его друзьям,у Иуды они были безупречны.
  • Сообщений     3178
  • С 2009-09-12

А моего нет корма —почему—очень хороший корм—"СТАУТ"

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 23:02

  • Сообщений     6855
  • С 2009-08-11

1). натуральная пища

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 23:01

  • Сообщений     3178
  • С 2009-09-12

Натуралка (я не лентяй).
намек понят!!!!

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 23:02

  • Сообщений     1997
  • С 2010-04-08

Натуралка (я не лентяй).
Конечно понят!pitpepsi, щас исправлю ,забыла чего то про Стаут...

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 23:04

Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

  • Сообщений     3178
  • С 2009-09-12

Еще голосую за кроликов!!!!и можно разнообразить ежами ! А так в основном--28!!!!

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 23:09

  • Сообщений     1997
  • С 2010-04-08

pitpepsi, ну кролики я ещё понимаю!Но ежи?!Моя уток предпочитает ловить может и сожрать ,но я не разрешаю! Поэтому несчастных уток отпускаем...

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 23:11

Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

  • Сообщений     3178
  • С 2009-09-12

Ежи—форсмажор!!!

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 23:19

  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

Натуралка!!!!!!!!!!Мне кота на сушке с избытком хватило! Теперь только натуралка!!!!!!!!!

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 23:20

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     3178
  • С 2009-09-12

Я ЧЕ САМЫЙ ЛЕНИВЫЙ????Во блин открытие!!!! А я то думал—трудоголик!

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 23:33

  • Сообщений     1997
  • С 2010-04-08

А я свою кормлю:4)Pronature

цитироватьобратиться по нику15.05.2010 23:39

Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

  • Сообщений     259
  • С 2010-02-23

Натуралкой дорого кормить, поэтому кормлю Hills с птицей. Пробовали ProPlan - ест плохо, Eukanuba - ваще какой-то странный кал был, и кушал его очень плохо, один раз в день, когда уже желудок урчал.

цитироватьобратиться по нику16.05.2010 00:05

  • Сообщений     259
  • С 2010-02-23

а, еще, когда прям совсем бомжуем, покупаю Darling. Кушает нормально, но с него тоже не всегда, но иногда плохой стул бывает.

цитироватьобратиться по нику16.05.2010 00:07

  • Сообщений     2813
  • С 2009-08-23

1)Натуралка(пищу готовите вы сами!) - мы это + корм.Щас перевести хочу просто на корм.
2)1stCHOICE +
3)Royal Kanin - стал довольно плохим.Многие собаки от него отказываются и кошаки тоже.
4)Pronature +
5)Eukanuba +
6)Трапеза + из наших нормальный (мы его едим)
7)Гурман - такой не видели пока
8)Bosch +
9)Happy dog +
10)Оскар +из наших нормальный (мы его едим тоже если того не бывает)
11)Hill's Science Plan +
12)Dog Chow +
13)Purina Pro Plan +
14)Bento Kronen - не знаю такой
15)Advance +
16)Biomill +
17)Belcando +
18)Bozita +
19)Acana +
20)Chicopee +
21)Pro Pac +
22)Innova +
23)EVO - не знаю такой
24)Псарный двор - вообще о таком не слышала.
25)Guabi Natural - не знаю такой.
26)PEDIGREE - говно!можно если только щенячий давать.
27)Chappi - говно!
28)Стаут + Наша марка - хорошие,не очень дорогие наши корма.Вполне сносно по качеству.

"+" обозначены те корма которые хорошие.
НО щас перебои начались с их доставками от производителя!!!
PS список все таки не полный!

цитироватьобратиться по нику16.05.2010 00:13

Я не человек, любящий волков - я Волк, снисходительно относящийся к людям... --------- ( ...Да что мне ад и что мне смерть! Жизнь без собаки хуже ада.)

  • Сообщений     3178
  • С 2009-09-12

Да кстати—Оскар—действительно не плохой и не дорого—но я Брал Оскар-для енерджайзеров(активных пород)—-другой Оскар—чуть похуже!!—САМ ПРОБОВАЛ!!!!

цитироватьобратиться по нику16.05.2010 00:20

  • Сообщений     2813
  • С 2009-08-23

pitpepsi, ха,я тоже пробую корма

цитироватьобратиться по нику16.05.2010 00:34

Я не человек, любящий волков - я Волк, снисходительно относящийся к людям... --------- ( ...Да что мне ад и что мне смерть! Жизнь без собаки хуже ада.)

  • Сообщений     3178
  • С 2009-09-12

Прикольно выглядит—заходишь в магазин—садишся на корточки перед мешками и давай наяривать(заодно и считай пообедал по быстрому) а продавщицы или консультанты—смотрят такими глазищами—подходят и спрашивают "вам помочь"?—я ей—:" самому мало —если и вы присядете то прийдется кошачьи открывать!!!" Итог—угараем всем магазином—и продавцы тоже пробуют—те кто до сих пор не пробовал!!Для них безвкусно—а для меня гурмана—все прослеживаеться!

цитироватьобратиться по нику16.05.2010 00:40

  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

pitpepsi, А под пивко, ещё вкуснее будет.

цитироватьобратиться по нику16.05.2010 00:46

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     2813
  • С 2009-08-23

pitpepsi, а че надо попробовать так сделать!
Во по правде смеху будет...или ругани потом = )

цитироватьобратиться по нику16.05.2010 00:48

Я не человек, любящий волков - я Волк, снисходительно относящийся к людям... --------- ( ...Да что мне ад и что мне смерть! Жизнь без собаки хуже ада.)

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