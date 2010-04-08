Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Кормление собак

Опрос! Ваши мнения о кормах

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Nicerus

Собаки 1

Рейтинг: 2563

Санкт-Петербург

Собачий гуру Сообщений 1997

С 2010-04-08

1)Натуралка(пищу готовите вы сами!)

2)1stCHOICE

3)Royal Kanin

4)Pronature

5)Eukanuba

6)Трапеза

7)Гурман

8)Bosch

9)Happy dog

10)Оскар

11)Hill's Science Plan

12)Dog Chow

13)Purina Pro Plan

14)Bento Kronen

15)Advance

16)Biomill

17)Belcando

18)Bozita

19)Acana

20)Chicopee

21)Pro Pac

22)Innova

23)EVO

24)Псарный двор

25)Guabi Natural

26)PEDIGREE

27)Chappi

28)Стаут

Особенно хотелось бы узнать ваше мнение о чаппи....и о Роял Канине ,говорят его стали делать не за границей ,а у нас в России ,и его качество резко подарволось!

Особенно хочется узнать ваше мнение о PEDIGREE и Chappi насколько они хороши????

Прежде чем будете оставлять сообщение ,поставте цифру того корма которым вы кормите свою собаку!

Если в списке нет тех кормов каким вы кормите собаку укажите его!!! Вот сижу и думаю на какой корм переводить собаку?И решила провести опрос ,думаю не только мне будет интересно это узнать!!!1)Натуралка(пищу готовите вы сами!)2)1stCHOICE3)Royal Kanin4)Pronature5)Eukanuba6)Трапеза7)Гурман8)Bosch9)Happy dog10)Оскар11)Hill's Science Plan12)Dog Chow13)Purina Pro Plan14)Bento Kronen15)Advance16)Biomill17)Belcando18)Bozita19)Acana20)Chicopee21)Pro Pac22)Innova23)EVO24)Псарный двор25)Guabi Natural26)PEDIGREE27)Chappi28)СтаутОсобенно хотелось бы узнать ваше мнение о чаппи....и о Роял Канине ,говорят его стали делать не за границей ,а у нас в России ,и его качество резко подарволось!Особенно хочется узнать ваше мнение о PEDIGREE и Chappi насколько они хороши????Прежде чем будете оставлять сообщение ,поставте цифру того корма которым вы кормите свою собаку!Если в списке нет тех кормов каким вы кормите собаку укажите его!!! 15.05.2010 22:49 Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

Alkash

Собаки 2

Рейтинг: 1705

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1362

С 2010-01-20 Натуралка (я не лентяй). 15.05.2010 22:59 Не судите человека по его друзьям,у Иуды они были безупречны.

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 А моего нет корма —почему—очень хороший корм—"СТАУТ" 15.05.2010 23:02

Grosheva

Рейтинг: 7310

Новосибирск

Собачий гуру Сообщений 6855

С 2009-08-11 1). натуральная пища 15.05.2010 23:01

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 Натуралка (я не лентяй). намек понят!!!! 15.05.2010 23:02

Nicerus

Собаки 1

Рейтинг: 2563

Санкт-Петербург

Собачий гуру Сообщений 1997

С 2010-04-08 Натуралка (я не лентяй). Конечно понят!pitpepsi, щас исправлю ,забыла чего то про Стаут... 15.05.2010 23:04 Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 А так в основном--28!!!! Еще голосую за кроликов!!!!и можно разнообразить ежами !А так в основном--28!!!! 15.05.2010 23:09

Nicerus

Собаки 1

Рейтинг: 2563

Санкт-Петербург

Собачий гуру Сообщений 1997

С 2010-04-08 pitpepsi, ну кролики я ещё понимаю!Но ежи?!Моя уток предпочитает ловить может и сожрать ,но я не разрешаю! Поэтому несчастных уток отпускаем... , ну кролики я ещё понимаю!Но ежи?!Моя уток предпочитает ловить может и сожрать ,но я не разрешаю!Поэтому несчастных уток отпускаем... 15.05.2010 23:11 Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 Ежи—форсмажор!!! 15.05.2010 23:19

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 Натуралка!!!!!!!!!!Мне кота на сушке с избытком хватило! Теперь только натуралка!!!!!!!!! 15.05.2010 23:20 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 Я ЧЕ САМЫЙ ЛЕНИВЫЙ????Во блин открытие!!!! А я то думал—трудоголик! 15.05.2010 23:33

Nicerus

Собаки 1

Рейтинг: 2563

Санкт-Петербург

Собачий гуру Сообщений 1997

С 2010-04-08 А я свою кормлю:4)Pronature 15.05.2010 23:39 Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!

vicky

Собаки 1

Рейтинг: 353

Москва

Опытный собаковод Сообщений 259

С 2010-02-23 Натуралкой дорого кормить, поэтому кормлю Hills с птицей. Пробовали ProPlan - ест плохо, Eukanuba - ваще какой-то странный кал был, и кушал его очень плохо, один раз в день, когда уже желудок урчал. 16.05.2010 00:05

vicky

Собаки 1

Рейтинг: 353

Москва

Опытный собаковод Сообщений 259

С 2010-02-23 а, еще, когда прям совсем бомжуем, покупаю Darling. Кушает нормально, но с него тоже не всегда, но иногда плохой стул бывает. 16.05.2010 00:07

Wolf_R

Собаки 5

Рейтинг: 3639

Москва

Собачий гуру Сообщений 2813

С 2009-08-23 1)Натуралка(пищу готовите вы сами!) - мы это + корм.Щас перевести хочу просто на корм.

2)1stCHOICE +

3)Royal Kanin - стал довольно плохим.Многие собаки от него отказываются и кошаки тоже.

4)Pronature +

5)Eukanuba +

6)Трапеза + из наших нормальный (мы его едим)

7)Гурман - такой не видели пока

8)Bosch +

9)Happy dog +

10)Оскар +из наших нормальный (мы его едим тоже если того не бывает)

11)Hill's Science Plan +

12)Dog Chow +

13)Purina Pro Plan +

14)Bento Kronen - не знаю такой

15)Advance +

16)Biomill +

17)Belcando +

18)Bozita +

19)Acana +

20)Chicopee +

21)Pro Pac +

22)Innova +

23)EVO - не знаю такой

24)Псарный двор - вообще о таком не слышала.

25)Guabi Natural - не знаю такой.

26)PEDIGREE - говно!можно если только щенячий давать.

27)Chappi - говно!

28)Стаут + Наша марка - хорошие,не очень дорогие наши корма.Вполне сносно по качеству.



"+" обозначены те корма которые хорошие.

НО щас перебои начались с их доставками от производителя!!!

PS список все таки не полный! 16.05.2010 00:13 Я не человек, любящий волков - я Волк, снисходительно относящийся к людям... --------- ( ...Да что мне ад и что мне смерть! Жизнь без собаки хуже ада.)

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 Да кстати—Оскар—действительно не плохой и не дорого—но я Брал Оскар-для енерджайзеров(активных пород)—-другой Оскар—чуть похуже!!—САМ ПРОБОВАЛ!!!! 16.05.2010 00:20

Wolf_R

Собаки 5

Рейтинг: 3639

Москва

Собачий гуру Сообщений 2813

С 2009-08-23 pitpepsi, ха,я тоже пробую корма , ха,я тоже пробую корма 16.05.2010 00:34 Я не человек, любящий волков - я Волк, снисходительно относящийся к людям... --------- ( ...Да что мне ад и что мне смерть! Жизнь без собаки хуже ада.)

pitpepsi

Рейтинг: 3732

Глухов

Собачий гуру Сообщений 3178

С 2009-09-12 Итог—угараем всем магазином—и продавцы тоже пробуют—те кто до сих пор не пробовал!!Для них безвкусно—а для меня гурмана—все прослеживаеться! Прикольно выглядит—заходишь в магазин—садишся на корточки перед мешками и давай наяривать(заодно и считай пообедал по быстрому) а продавщицы или консультанты—смотрят такими глазищами—подходят и спрашивают "вам помочь"?—я ей—:" самому мало —если и вы присядете то прийдется кошачьи открывать!!!"Итог—угараем всем магазином—и продавцы тоже пробуют—те кто до сих пор не пробовал!!Для них безвкусно—а для меня гурмана—все прослеживаеться! 16.05.2010 00:40

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 pitpepsi, А под пивко, ещё вкуснее будет. , А под пивко, ещё вкуснее будет. 16.05.2010 00:46 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")