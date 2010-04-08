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Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Кормление собак
|Автор
|Сообщение
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Вот сижу и думаю на какой корм переводить собаку?И решила провести опрос ,думаю не только мне будет интересно это узнать!!!
1)Натуралка(пищу готовите вы сами!)
2)1stCHOICE
3)Royal Kanin
4)Pronature
5)Eukanuba
6)Трапеза
7)Гурман
8)Bosch
9)Happy dog
10)Оскар
11)Hill's Science Plan
12)Dog Chow
13)Purina Pro Plan
14)Bento Kronen
15)Advance
16)Biomill
17)Belcando
18)Bozita
19)Acana
20)Chicopee
21)Pro Pac
22)Innova
23)EVO
24)Псарный двор
25)Guabi Natural
26)PEDIGREE
27)Chappi
28)Стаут
Особенно хотелось бы узнать ваше мнение о чаппи....и о Роял Канине ,говорят его стали делать не за границей ,а у нас в России ,и его качество резко подарволось!
Особенно хочется узнать ваше мнение о PEDIGREE и Chappi насколько они хороши????
Прежде чем будете оставлять сообщение ,поставте цифру того корма которым вы кормите свою собаку!
Если в списке нет тех кормов каким вы кормите собаку укажите его!!!
Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!
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Натуралка (я не лентяй).
Не судите человека по его друзьям,у Иуды они были безупречны.
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А моего нет корма —почему—очень хороший корм—"СТАУТ"
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1). натуральная пища
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намек понят!!!!
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Конечно понят!pitpepsi, щас исправлю ,забыла чего то про Стаут...
Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!
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Еще голосую за кроликов!!!!и можно разнообразить ежами ! А так в основном--28!!!!
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pitpepsi, ну кролики я ещё понимаю!Но ежи?!Моя уток предпочитает ловить может и сожрать ,но я не разрешаю! Поэтому несчастных уток отпускаем...
Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!
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Ежи—форсмажор!!!
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Натуралка!!!!!!!!!!Мне кота на сушке с избытком хватило! Теперь только натуралка!!!!!!!!!
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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Я ЧЕ САМЫЙ ЛЕНИВЫЙ????Во блин открытие!!!! А я то думал—трудоголик!
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А я свою кормлю:4)Pronature
Если все существующие породы в мире-хвалебная песнь,то немецкая овчарка-гимн совершенству!
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Натуралкой дорого кормить, поэтому кормлю Hills с птицей. Пробовали ProPlan - ест плохо, Eukanuba - ваще какой-то странный кал был, и кушал его очень плохо, один раз в день, когда уже желудок урчал.
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а, еще, когда прям совсем бомжуем, покупаю Darling. Кушает нормально, но с него тоже не всегда, но иногда плохой стул бывает.
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1)Натуралка(пищу готовите вы сами!) - мы это + корм.Щас перевести хочу просто на корм.
2)1stCHOICE +
3)Royal Kanin - стал довольно плохим.Многие собаки от него отказываются и кошаки тоже.
4)Pronature +
5)Eukanuba +
6)Трапеза + из наших нормальный (мы его едим)
7)Гурман - такой не видели пока
8)Bosch +
9)Happy dog +
10)Оскар +из наших нормальный (мы его едим тоже если того не бывает)
11)Hill's Science Plan +
12)Dog Chow +
13)Purina Pro Plan +
14)Bento Kronen - не знаю такой
15)Advance +
16)Biomill +
17)Belcando +
18)Bozita +
19)Acana +
20)Chicopee +
21)Pro Pac +
22)Innova +
23)EVO - не знаю такой
24)Псарный двор - вообще о таком не слышала.
25)Guabi Natural - не знаю такой.
26)PEDIGREE - говно!можно если только щенячий давать.
27)Chappi - говно!
28)Стаут + Наша марка - хорошие,не очень дорогие наши корма.Вполне сносно по качеству.
"+" обозначены те корма которые хорошие.
НО щас перебои начались с их доставками от производителя!!!
PS список все таки не полный!
Я не человек, любящий волков - я Волк, снисходительно относящийся к людям... --------- ( ...Да что мне ад и что мне смерть! Жизнь без собаки хуже ада.)
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Да кстати—Оскар—действительно не плохой и не дорого—но я Брал Оскар-для енерджайзеров(активных пород)—-другой Оскар—чуть похуже!!—САМ ПРОБОВАЛ!!!!
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pitpepsi, ха,я тоже пробую корма
Я не человек, любящий волков - я Волк, снисходительно относящийся к людям... --------- ( ...Да что мне ад и что мне смерть! Жизнь без собаки хуже ада.)
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Прикольно выглядит—заходишь в магазин—садишся на корточки перед мешками и давай наяривать(заодно и считай пообедал по быстрому) а продавщицы или консультанты—смотрят такими глазищами—подходят и спрашивают "вам помочь"?—я ей—:" самому мало —если и вы присядете то прийдется кошачьи открывать!!!" Итог—угараем всем магазином—и продавцы тоже пробуют—те кто до сих пор не пробовал!!Для них безвкусно—а для меня гурмана—все прослеживаеться!
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pitpepsi, А под пивко, ещё вкуснее будет.
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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pitpepsi, а че надо попробовать так сделать!
Во по правде смеху будет...или ругани потом = )
Я не человек, любящий волков - я Волк, снисходительно относящийся к людям... --------- ( ...Да что мне ад и что мне смерть! Жизнь без собаки хуже ада.)
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