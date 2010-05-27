Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Кормление собак

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Как кормить кормящюю собаку?
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  • Сообщений     6
  • С 2010-05-27

Ланка сегодян ощинилась, и решила разузнать чем же лучше кормаить её на данный момент (ко всем чертям отправила все книжки)

цитироватьобратиться по нику28.05.2010 23:45

"Мы в ответе за тех, кого приручили!" Обожаю свою Лану :-*
  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

KristinaSOBACHNICA, Кормите той же едой, что кормили до родов, только более калорийной.
Если ели натуралку то НЕ переводите на сушку, и наоборот.

цитироватьобратиться по нику29.05.2010 01:12

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     11
  • С 2016-04-10

Корм есть специализированный для беременных и кормящих собак -Бош репродакшен. полноценный, высокопитательный.

цитироватьобратиться по нику11.02.2017 13:43

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Кормление собак


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