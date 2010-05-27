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Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Кормление собак
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Ланка сегодян ощинилась, и решила разузнать чем же лучше кормаить её на данный момент (ко всем чертям отправила все книжки)
"Мы в ответе за тех, кого приручили!" Обожаю свою Лану :-*
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KristinaSOBACHNICA, Кормите той же едой, что кормили до родов, только более калорийной.
Если ели натуралку то НЕ переводите на сушку, и наоборот.
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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Корм есть специализированный для беременных и кормящих собак -Бош репродакшен. полноценный, высокопитательный.
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В он-лайн(1): Betany