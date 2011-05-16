Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Кормление собак

Какой корм подойдет для щенков маленьких пород?

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Milafka

Рейтинг: 1828

Новороссийск

Собачий гуру Сообщений 1101

С 2011-05-16 Вот например для щенка чихуахуа или той терьера какой подойдет корм? Какую кашу давать? 04.07.2011 11:47 Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.

nyusy

Собаки 1

Рейтинг: 120

Москва

Новичок Сообщений 41

С 2011-07-03 А еще раз в недельку даем творожек, ну правда еще витаминки для субов нам тоже врач посоветовал Надо решить для себя чем вы будете кормить? натуралкой или сухим? если натуралка нужно проконсультироваться с врачом, питание должно быть сбалансированным, основа мясо, в добавок каши, немного овощей, кто-то дает фрукты,ягодки умеренно,кисломолочные(кефир,творожок,йогурт),морская рыбка,все свежее должно быть! Нельзя горячее и холодное! плюс витаминные добавки! если сухой, то премиум класса конечно ROYAL CANIN, HillS, Pronature, EUKANUBA, PURINA, PRO PLAN, PRO PAC, Nutro. Я лично кормлю Эканубой только для мелких собак, нас он устраивает, так как сдаем анализы биохимию и общей крови, все хорошиеА еще раз в недельку даем творожек, ну правда еще витаминки для субов нам тоже врач посоветовал 05.07.2011 11:27 Жизнь и так коротка..так надо действовать!!

Milafka

Рейтинг: 1828

Новороссийск

Собачий гуру Сообщений 1101

С 2011-05-16 nyusy, спасибо большое! А какую кашу нужно давать? 05.07.2011 12:18 Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.

nyusy

Собаки 1

Рейтинг: 120

Москва

Новичок Сообщений 41

С 2011-07-03 Геркулес,гречка,рис на воде и чуть разварить,затем можно толкушечкой измельчить...рис давать осторожно, от него могут быть запоры!

А еще главное не смешивать натуралку с сухим,кормить одним чем-то, можно лишь одной фирмы давай сухой и влажные корма, ну и про воду не забывайте! 05.07.2011 12:36 Жизнь и так коротка..так надо действовать!!

nyusy

Собаки 1

Рейтинг: 120

Москва

Новичок Сообщений 41

С 2011-07-03 Я кстати варила на день маленькую кастрюльку, туда мелко терла немного морковки или кабачок, тыковку, а потом добавляла отдельно сваренное мяско и так каждый день, варила свежее, завтраки раз в неделю творог,давала и детский творожок Агуша без добавок...но когда нас перевели на сухой стало намного легче,да и по состоянию собаки...вообщем я стала приверженцем сухого питания 05.07.2011 12:39 Жизнь и так коротка..так надо действовать!!

Milafka

Рейтинг: 1828

Новороссийск

Собачий гуру Сообщений 1101

С 2011-05-16 nyusy, ой,спасибо большое! , ой,спасибо большое! 05.07.2011 13:31 Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.

GRAPPA

Собаки 2

Рейтинг: 2599

Томск

Собачий гуру Сообщений 2310

С 2010-10-29 Milafka,

Ты сама будешь готовить собаке? 05.07.2011 16:44 Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs

Milafka

Рейтинг: 1828

Новороссийск

Собачий гуру Сообщений 1101

С 2011-05-16 GRAPPA, да,конечно буду,кто же еще это будет делать? 05.07.2011 16:45 Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.

GRAPPA

Собаки 2

Рейтинг: 2599

Томск

Собачий гуру Сообщений 2310

С 2010-10-29 Milafka,

Ну просто в 12 лет еще рано этим заниматься

Ну просто в 12 лет еще рано этим заниматься 05.07.2011 16:51 Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs

Milafka

Рейтинг: 1828

Новороссийск

Собачий гуру Сообщений 1101

С 2011-05-16 GRAPPA, это кормление собаки. Чего же тут такого? 05.07.2011 16:53 Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.

GRAPPA

Собаки 2

Рейтинг: 2599

Томск

Собачий гуру Сообщений 2310

С 2010-10-29 Milafka,

Просто кормелние натуральной едой - это дело хлопотное, особенно по началу. Самой очень сложно все расчитать, как и что надо класть. Натуральное кормление - это целая наука Просто кормелние натуральной едой - это дело хлопотное, особенно по началу. Самой очень сложно все расчитать, как и что надо класть. Натуральное кормление - это целая наука 05.07.2011 16:54 Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs

Milafka

Рейтинг: 1828

Новороссийск

Собачий гуру Сообщений 1101

С 2011-05-16 GRAPPA, раз наука - надо учить! Я сейчас сижу на одном сайте,там все написано про кормление собаки. Можно же иногда давать ей сухой корм? , раз наука - надо учить!Я сейчас сижу на одном сайте,там все написано про кормление собаки. Можно же иногда давать ей сухой корм? 05.07.2011 16:55 Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.

GRAPPA

Собаки 2

Рейтинг: 2599

Томск

Собачий гуру Сообщений 2310

С 2010-10-29 Milafka,

НИКОГДА, и еще раз НИКОГДА нельзя смешивать натуральный корм и сухой. Либо то, либо это. 05.07.2011 17:05 Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs

Milafka

Рейтинг: 1828

Новороссийск

Собачий гуру Сообщений 1101

С 2011-05-16 GRAPPA, я не собиралась их смешивать 05.07.2011 17:20 Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.

GRAPPA

Собаки 2

Рейтинг: 2599

Томск

Собачий гуру Сообщений 2310

С 2010-10-29 Milafka,

Ну ты так сказала, что по-другому понять нельзя.

А почему ты выбрала натуральную еду, нежели сухую? 05.07.2011 17:33 Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs

Grosheva

Рейтинг: 7310

Новосибирск

Собачий гуру Сообщений 6855

С 2009-08-11 Milafka,

Просто кормелние натуральной едой - это дело хлопотное, особенно по началу. Самой очень сложно все расчитать, как и что надо класть. Натуральное кормление - это целая наука Просто кормелние натуральной едой - это дело хлопотное, особенно по началу. Самой очень сложно все расчитать, как и что надо класть. Натуральное кормление - это целая наука Господь с вами, не сложнее маленького ребенка. Было бы желание. Другое дело, что за чем? Если можно купить готовый корм. 05.07.2011 19:01

Blinchik

Собаки 1

Рейтинг: 606

Бийск

Опытный собаковод Сообщений 477

С 2011-02-09 Мне нравиться про план паппи смол ориджинал. Им и питаемся. Я бы готовила натуралку, но во первых пока с жильём суматоха, а как переезды-ремонты начнуться-я же повешусь... Так что пока только сушка. 09.07.2011 09:31 Собака - единственное существо, воочию видевшее своего Бога.

Kaisa

Собаки 2

Рейтинг: 457

Луганск

Опытный собаковод Сообщений 355

С 2011-06-28

У меня была маленькая собачка, так я начитавшись советских книг по питанию собак, варила ему супы. Как то раз пришел голодный папа с работы, перепутал и съел собачий суп Мне кажется удобнее кормит маленькую собачку сушкой, так как для нее можно купить самый хороший корм, и мешка 15 кг. хватит очень на долго. ИМХО, самые хорошие корма, Ориджен и Акакана.У меня была маленькая собачка, так я начитавшись советских книг по питанию собак, варила ему супы. Как то раз пришел голодный папа с работы, перепутал и съел собачий суп 09.07.2011 12:28 Только человек, у которого есть собака, чувствует себя человеком. Цифры не лгут. Посчитай, сколько людей тебя облаяло и сколько собак.

Tina_newfs

Собаки 2

Рейтинг: 5356

Москва

Собачий гуру Сообщений 5244

С 2011-06-12 Kaisa, бедный папа. Мой как-то контрасекс с таблетками от сердца перепутал. Все спрашивал, что теперь будет :)))

C Оридженом аккуратнее надо, все-таки очень много белка там.

Вообще, сейчас почти у всех производителей есть линейка для мелких пород.

А вот 15 кг мешок покупать понятно что рентабельно, но он выветривается. Ну сколько маленькая собака в день съест - 100 грамм где-то. Даже в контейнере для корма будет еда больше полугода стоять. Это очень долго. Может просто отказаться есть.

09.07.2011 12:36 Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.