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Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Кормление собак
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Вот например для щенка чихуахуа или той терьера какой подойдет корм? Какую кашу давать?
Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
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Надо решить для себя чем вы будете кормить? натуралкой или сухим? если натуралка нужно проконсультироваться с врачом, питание должно быть сбалансированным, основа мясо, в добавок каши, немного овощей, кто-то дает фрукты,ягодки умеренно,кисломолочные(кефир,творожок,йогурт),морская рыбка,все свежее должно быть! Нельзя горячее и холодное! плюс витаминные добавки! если сухой, то премиум класса конечно ROYAL CANIN, HillS, Pronature, EUKANUBA, PURINA, PRO PLAN, PRO PAC, Nutro. Я лично кормлю Эканубой только для мелких собак, нас он устраивает, так как сдаем анализы биохимию и общей крови, все хорошие А еще раз в недельку даем творожек, ну правда еще витаминки для субов нам тоже врач посоветовал
Жизнь и так коротка..так надо действовать!!
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nyusy, спасибо большое! А какую кашу нужно давать?
Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
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Геркулес,гречка,рис на воде и чуть разварить,затем можно толкушечкой измельчить...рис давать осторожно, от него могут быть запоры!
А еще главное не смешивать натуралку с сухим,кормить одним чем-то, можно лишь одной фирмы давай сухой и влажные корма, ну и про воду не забывайте!
Жизнь и так коротка..так надо действовать!!
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Я кстати варила на день маленькую кастрюльку, туда мелко терла немного морковки или кабачок, тыковку, а потом добавляла отдельно сваренное мяско и так каждый день, варила свежее, завтраки раз в неделю творог,давала и детский творожок Агуша без добавок...но когда нас перевели на сухой стало намного легче,да и по состоянию собаки...вообщем я стала приверженцем сухого питания
Жизнь и так коротка..так надо действовать!!
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nyusy, ой,спасибо большое!
Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
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Milafka,
Ты сама будешь готовить собаке?
Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
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GRAPPA, да,конечно буду,кто же еще это будет делать?
Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
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Milafka,
Ну просто в 12 лет еще рано этим заниматься
Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
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GRAPPA, это кормление собаки. Чего же тут такого?
Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
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Milafka,
Просто кормелние натуральной едой - это дело хлопотное, особенно по началу. Самой очень сложно все расчитать, как и что надо класть. Натуральное кормление - это целая наука
Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
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GRAPPA, раз наука - надо учить! Я сейчас сижу на одном сайте,там все написано про кормление собаки. Можно же иногда давать ей сухой корм?
Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
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Milafka,
НИКОГДА, и еще раз НИКОГДА нельзя смешивать натуральный корм и сухой. Либо то, либо это.
Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
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GRAPPA, я не собиралась их смешивать
Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
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Milafka,
Ну ты так сказала, что по-другому понять нельзя.
А почему ты выбрала натуральную еду, нежели сухую?
Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
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Господь с вами, не сложнее маленького ребенка. Было бы желание. Другое дело, что за чем? Если можно купить готовый корм.
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Мне нравиться про план паппи смол ориджинал. Им и питаемся. Я бы готовила натуралку, но во первых пока с жильём суматоха, а как переезды-ремонты начнуться-я же повешусь... Так что пока только сушка.
Собака - единственное существо, воочию видевшее своего Бога.
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Мне кажется удобнее кормит маленькую собачку сушкой, так как для нее можно купить самый хороший корм, и мешка 15 кг. хватит очень на долго. ИМХО, самые хорошие корма, Ориджен и Акакана.
У меня была маленькая собачка, так я начитавшись советских книг по питанию собак, варила ему супы. Как то раз пришел голодный папа с работы, перепутал и съел собачий суп
Только человек, у которого есть собака, чувствует себя человеком. Цифры не лгут. Посчитай, сколько людей тебя облаяло и сколько собак.
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Kaisa, бедный папа. Мой как-то контрасекс с таблетками от сердца перепутал. Все спрашивал, что теперь будет :)))
C Оридженом аккуратнее надо, все-таки очень много белка там.
Вообще, сейчас почти у всех производителей есть линейка для мелких пород.
А вот 15 кг мешок покупать понятно что рентабельно, но он выветривается. Ну сколько маленькая собака в день съест - 100 грамм где-то. Даже в контейнере для корма будет еда больше полугода стоять. Это очень долго. Может просто отказаться есть.
Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
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А за чем мясо то отваривать? А детское питание для людей, это зло для собак. Самое лучшее свежеприготовленный творог.
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