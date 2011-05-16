Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Кормление собак

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Какой корм подойдет для щенков маленьких пород?
Автор Сообщение
  • Сообщений     1101
  • С 2011-05-16

Вот например для щенка чихуахуа или той терьера какой подойдет корм? Какую кашу давать?

цитироватьобратиться по нику04.07.2011 11:47

Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
  • Сообщений     41
  • С 2011-07-03

Надо решить для себя чем вы будете кормить? натуралкой или сухим? если натуралка нужно проконсультироваться с врачом, питание должно быть сбалансированным, основа мясо, в добавок каши, немного овощей, кто-то дает фрукты,ягодки умеренно,кисломолочные(кефир,творожок,йогурт),морская рыбка,все свежее должно быть! Нельзя горячее и холодное! плюс витаминные добавки! если сухой, то премиум класса конечно ROYAL CANIN, HillS, Pronature, EUKANUBA, PURINA, PRO PLAN, PRO PAC, Nutro. Я лично кормлю Эканубой только для мелких собак, нас он устраивает, так как сдаем анализы биохимию и общей крови, все хорошие А еще раз в недельку даем творожек, ну правда еще витаминки для субов нам тоже врач посоветовал

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 11:27

Жизнь и так коротка..так надо действовать!!

  • Сообщений     1101
  • С 2011-05-16

nyusy, спасибо большое! А какую кашу нужно давать?

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 12:18

Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
  • Сообщений     41
  • С 2011-07-03

Геркулес,гречка,рис на воде и чуть разварить,затем можно толкушечкой измельчить...рис давать осторожно, от него могут быть запоры!
А еще главное не смешивать натуралку с сухим,кормить одним чем-то, можно лишь одной фирмы давай сухой и влажные корма, ну и про воду не забывайте!

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 12:36

Жизнь и так коротка..так надо действовать!!

  • Сообщений     41
  • С 2011-07-03

Я кстати варила на день маленькую кастрюльку, туда мелко терла немного морковки или кабачок, тыковку, а потом добавляла отдельно сваренное мяско и так каждый день, варила свежее, завтраки раз в неделю творог,давала и детский творожок Агуша без добавок...но когда нас перевели на сухой стало намного легче,да и по состоянию собаки...вообщем я стала приверженцем сухого питания

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 12:39

Жизнь и так коротка..так надо действовать!!

  • Сообщений     1101
  • С 2011-05-16

nyusy, ой,спасибо большое!

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 13:31

Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
  • Сообщений     2310
  • С 2010-10-29

Milafka,
Ты сама будешь готовить собаке?

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 16:44

Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
  • Сообщений     1101
  • С 2011-05-16

GRAPPA, да,конечно буду,кто же еще это будет делать?

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 16:45

Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
  • Сообщений     2310
  • С 2010-10-29

Milafka,
Ну просто в 12 лет еще рано этим заниматься

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 16:51

Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
  • Сообщений     1101
  • С 2011-05-16

GRAPPA, это кормление собаки. Чего же тут такого?

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 16:53

Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
  • Сообщений     2310
  • С 2010-10-29

Milafka,
Просто кормелние натуральной едой - это дело хлопотное, особенно по началу. Самой очень сложно все расчитать, как и что надо класть. Натуральное кормление - это целая наука

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 16:54

Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
  • Сообщений     1101
  • С 2011-05-16

GRAPPA, раз наука - надо учить! Я сейчас сижу на одном сайте,там все написано про кормление собаки. Можно же иногда давать ей сухой корм?

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 16:55

Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
  • Сообщений     2310
  • С 2010-10-29

Milafka,
НИКОГДА, и еще раз НИКОГДА нельзя смешивать натуральный корм и сухой. Либо то, либо это.

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 17:05

Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
  • Сообщений     1101
  • С 2011-05-16

GRAPPA, я не собиралась их смешивать

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 17:20

Если вас когда-нибудь спросят за что,вы любите собак,ответьте,потому что,это единственное существо,способное защитить и быть верным до самого конца.
  • Сообщений     2310
  • С 2010-10-29

Milafka,
Ну ты так сказала, что по-другому понять нельзя.
А почему ты выбрала натуральную еду, нежели сухую?

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 17:33

Виртуальный клуб Догстер - http://vk.com/virtual_dogs
  • Сообщений     6855
  • С 2009-08-11

Milafka,
Просто кормелние натуральной едой - это дело хлопотное, особенно по началу. Самой очень сложно все расчитать, как и что надо класть. Натуральное кормление - это целая наука
Господь с вами, не сложнее маленького ребенка. Было бы желание. Другое дело, что за чем? Если можно купить готовый корм.

цитироватьобратиться по нику05.07.2011 19:01

  • Сообщений     477
  • С 2011-02-09

Мне нравиться про план паппи смол ориджинал. Им и питаемся. Я бы готовила натуралку, но во первых пока с жильём суматоха, а как переезды-ремонты начнуться-я же повешусь... Так что пока только сушка.

цитироватьобратиться по нику09.07.2011 09:31

Собака - единственное существо, воочию видевшее своего Бога.

  • Сообщений     355
  • С 2011-06-28

Мне кажется удобнее кормит маленькую собачку сушкой, так как для нее можно купить самый хороший корм, и мешка 15 кг. хватит очень на долго. ИМХО, самые хорошие корма, Ориджен и Акакана.
У меня была маленькая собачка, так я начитавшись советских книг по питанию собак, варила ему супы. Как то раз пришел голодный папа с работы, перепутал и съел собачий суп

цитироватьобратиться по нику09.07.2011 12:28

Только человек, у которого есть собака, чувствует себя человеком. Цифры не лгут. Посчитай, сколько людей тебя облаяло и сколько собак.

  • Сообщений     5244
  • С 2011-06-12

Kaisa, бедный папа. Мой как-то контрасекс с таблетками от сердца перепутал. Все спрашивал, что теперь будет :)))
C Оридженом аккуратнее надо, все-таки очень много белка там.
Вообще, сейчас почти у всех производителей есть линейка для мелких пород.
А вот 15 кг мешок покупать понятно что рентабельно, но он выветривается. Ну сколько маленькая собака в день съест - 100 грамм где-то. Даже в контейнере для корма будет еда больше полугода стоять. Это очень долго. Может просто отказаться есть.

цитироватьобратиться по нику09.07.2011 12:36

Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
  • Сообщений     6855
  • С 2009-08-11

Я кстати варила на день маленькую кастрюльку, туда мелко терла немного морковки или кабачок, тыковку, а потом добавляла отдельно сваренное мяско и так каждый день, варила свежее, завтраки раз в неделю творог,давала и детский творожок Агуша без добавок...но когда нас перевели на сухой стало намного легче,да и по состоянию собаки...вообщем я стала приверженцем сухого питания
А за чем мясо то отваривать? А детское питание для людей, это зло для собак. Самое лучшее свежеприготовленный творог.

цитироватьобратиться по нику09.07.2011 13:50

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