О портале

Регистрация — владельцам собак и питомникам

Свежие блоги

Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Кормление собак

Поиск
Важно: правила форума
Как кормить собаку после болезни?
Автор Сообщение
  • Сообщений     75
  • С 2010-06-13

Ох,мой пес заболел гастроэнтеритом,к врачам ездили,уколы нам делали,лекарства выписали,здоровье лучше(ТТТ)Но осталась такая проблема как отсутствие аппетита(( Собаку же надо откармливать,силы набираться,а он не ест(( Приходится заставлять,в процессе может и сам поесть немного,дальше я ему мяско в рот кладу,он жует,иногда выплевывает и тогда я не могу его покормить(( Что делать ума не приложу(( Помогите,кто сталкивался с такой проблемой( Он же без еды окончательно ослабеет((

цитироватьобратиться по нику30.03.2013 06:45

Хорошо когда собака-друг,плохо когда друг-собака
  • Сообщений     5244
  • С 2011-06-12

Fyz, у разных производителей есть серия консервов для ослабленных и истощенных собак. Спросите у своего вета, какие лучше. Они плотные и их удобно закладывать в рот, если животное не ест самостоятельно. Недели две где-то, а дальше можно вернуться к нормальному режиму питания.
Если натура - то все должно быть мягкое, провернутое. Из мяса - телятина, курица, если хорошо переносит. Но натурой сложнее накормить, если идет отказ от еды. Карсил еще можно подавать для стимуляции аппетита, но опять же надо спросить у вета, смотря какое было у вас лечение.

цитироватьобратиться по нику30.03.2013 14:41

Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

Tina_newfs, ну с чего ты решила что натурой сложно накормить.......... чистое мясо будет есть всегда.................... Мясо это мясо , а не дрянь непонятно из чего намешанная из баночек. Тебя послушать прям готовые корма панацея от всего.....................

Fyz, Попробуй мясо прокрутить через мясорубку, и уже этой кашицей накормить пёску............. на самый крайний случай детское мясное пюре(типа "тёмы"), как вариант стимуляции аппетита, опять же после консультации с ветеринаром, подавать рыбий жир.

а ещё лучше сильно не пичкай собаку, она сама знает когда ей есть начинать...........

цитироватьобратиться по нику30.03.2013 15:19

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     75
  • С 2010-06-13

Мы ему в первый день,когда его разрешили кормить,дали сначала курочку и рис,мекло нарезанные,он отказался есть,потом перемололи в кашу,вливали в рот.Вечером предложили мясо,он его съел,ну думаю,отлично,завтра мяско будет кушать,и ничего( Пришлось в рот класть мясо,тогда удавалось его покормить.Потом еще бульон давали,чтобы жидкость была,хотя он вроде пьет.Вот,и так по несколько раз в день даем мясо,но приходится заставлять(

цитироватьобратиться по нику30.03.2013 20:20

Хорошо когда собака-друг,плохо когда друг-собака
  • Сообщений     75
  • С 2010-06-13

Вот,попыталась покормить мясом,выплевывает(( Я не знаю,я в отчаянии((

цитироватьобратиться по нику30.03.2013 20:35

Хорошо когда собака-друг,плохо когда друг-собака
  • Сообщений     5244
  • С 2011-06-12

Fyz, попробуй когда закладываешь еду поднимать голову собаке вверх и класть совсем в горло, так моя не плевала.

as1551, потому что после гастроэнтерита моя отворачивала голову и от мяса и от курицы, а запихивать в горло провернутое, честно, у меня не получилось, слишком расползающийся комок. А высокоэнергетических консервов надо в два раза меньше, чем обычной еды. Соответственно удается достаточно быстро затолкать необходимый минимум, чтобы долго не мучить животное. Я так и младшую выкормила и старшую после операции. Ни та ни другая ни на какое мясо смотреть не хотели. Я тоже не сильно в восторге, что приходилось кормить таким способом, но собакам надо было быстро восстанавливаться - выбора особо не было.

цитироватьобратиться по нику31.03.2013 16:49

Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

Tina_newfs, Ты с рук кормила? а с ложки не пробовала? твой слишком расползающийся комок, расползался бы уже во рту собаки и попадал по назначению или размазывать по языку, нёбу............

Как вариант через мясорубку и растираем или блендером до пюреобразного состояния, добавляем бульончик/воду, берём самый большой шприц, без иголки, и шприцом кормим бедолагу...................

Если честно против всех этих принудительных выкармливаний, собака сама знает когда ей есть начать.............

цитироватьобратиться по нику31.03.2013 17:42

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

Fyz, попробуй кормить почаще но очень маленькими порциями...............

цитироватьобратиться по нику31.03.2013 23:52

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     5244
  • С 2011-06-12

as1551, ложка выталкивалась, дальше начинался надсадный кашель с пеной и прочими прелестями. Шприцом долго. Маленькую собачку может да, но накормить здоровенную псину пусть даже самым большим шприцом - животное потом вообще шарахаться будет. Я приспособилась именно скатывать в плотные комочки и закладывать достаточно глубоко. Собака сразу сглатывала и все.
Начнет есть сама - может оно и верно, но силы-то надо откуда-то брать первое время, у моей операция была непростая, три дня держали на капельницах с глюкозой и четыре дня я ее кормила, сама она языком по еде блямкала, нюхала, но не ела. Может тяжело ей было, не знаю теперь уже. Потом сама есть начала, но не сразу.

цитироватьобратиться по нику01.04.2013 16:17

Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

Tina_newfs, Интересно как ложка выталкивалась............. ты как её заталкивала?

цитироватьобратиться по нику01.04.2013 19:04

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     5244
  • С 2011-06-12

as1551, как детей кормят, так и собаке пыталась, она ее языком из пасти выпинывала и плевалась. Может, конечно, надо другой стороной было. Но я тогда не додумалась :)

цитироватьобратиться по нику02.04.2013 16:01

Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

Tina_newfs, в любом случае с лёгким нажимом подворачиваются брыли, чуть приподнимается голова и содержимое ложки как можно ближе к корню языка. либо в виде паштета размазываем по языку нёбу.

цитироватьобратиться по нику02.04.2013 18:03

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     6855
  • С 2009-08-11

Нет консевы детские точно хуже, чем консервы вет диет для собак.
Тут спор не понятен насчет мяса и готовых собачих консервов.
Сначало, понять надо, чем собака питалась, а потом уже думать чем кормить ослабленную собаку.
Одно мясо плолхо, надо тогда отварное постное мясо (говядина или индейку) и рис хорошо переваренный, перекручиваем на мясорубке либо через блендер, чуть добавляем бульона, если хотим получить более житкую консистенцию. Либо выпариваем и подсушиваем жидкость до победного.

цитироватьобратиться по нику02.04.2013 18:04

  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

Grosheva, если не ошибаюсь пёс на натуралке.............

цитироватьобратиться по нику02.04.2013 18:44

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     5244
  • С 2011-06-12

Grosheva, мясо с рисом провернуть - очень хорошая идея. Большое спасибо. Получится как раз плотный комок.
Вот и мне кажется, что детское питание хуже. Кстати, не знаешь, с чем это может быть связано? Мне вет тогда прямо так и сказала - детпитание не давать. Я тогда не спросила почему, не до этого было.

as1551, я приблизительно так и делала, но моим скорее всего не нравилось наличие постороннего предмета в пасти. Ну или у меня руки не из того места растут. Туська даже смекту сама пьет, я пробовала и с ложки, и шприцом - все выплевывалось. Ну в итоге она сама начала лакать.

цитироватьобратиться по нику03.04.2013 16:21

Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
  • Сообщений     6855
  • С 2009-08-11

Tina_newfs, Детское питание как бы сказать не качеством хуже, а тем что оно сделано для людских детей. Там совершенно другой баланс идет микро- макроэлементов, состав белка, жира и углеводов. И собаки или кошки пойдет просто дисбаланс.

цитироватьобратиться по нику05.04.2013 18:35

  • Сообщений     4965
  • С 2009-06-25

Grosheva, ну я детское мясное питание предлагала на самый крайний случай, как разгоночное в первые дни, а не постоянно им кормить весь восстановительный период.

цитироватьобратиться по нику05.04.2013 18:46

Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
  • Сообщений     6855
  • С 2009-08-11

Grosheva, ну я детское мясное питание предлагала на самый крайний случай, как разгоночное в первые дни, а не постоянно им кормить весь восстановительный период.
А не проще для этого использовать ветдиеты консервы для собак?

цитироватьобратиться по нику07.04.2013 17:48

  • Сообщений     12
  • С 2013-04-26

Согласна с Grosheva, уж лучше ветдиета, чем детское питание.

цитироватьобратиться по нику27.04.2013 19:49

  • Сообщений     2
  • С 2015-07-30

Чем кормить щенка с проблемами печени, сейчас сидит на товарном рисе и лекарстве для выведении желчи, раньше ели хэппи дог с рисом и курочку отварную, что давать и чем кормить после лечения?

цитироватьобратиться по нику07.08.2015 19:52

Страницы  ← предыдущая  следующая →
1 2

Для отправки сообщения необходимо авторизоваться


Начало
Кормление собак


В он-лайн(0):

собаки, породы собак, фото собак, питомники собак, купить собаку ﻿ © 2007 «Догстер.ру». Все права защищены. Перепечатка материалов сайта разрешена только с письменного согласия администрации сайта «Догстер.ру»

2007 © Догстер.ру

Реклама · Ссылки · Помощь