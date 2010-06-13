Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Кормление собак

Как кормить собаку после болезни?

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Fyz

Собаки 1

Рейтинг: 126

Москва

Бывалый Сообщений 75

С 2010-06-13 Ох,мой пес заболел гастроэнтеритом,к врачам ездили,уколы нам делали,лекарства выписали,здоровье лучше(ТТТ)Но осталась такая проблема как отсутствие аппетита(( Собаку же надо откармливать,силы набираться,а он не ест(( Приходится заставлять,в процессе может и сам поесть немного,дальше я ему мяско в рот кладу,он жует,иногда выплевывает и тогда я не могу его покормить(( Что делать ума не приложу(( Помогите,кто сталкивался с такой проблемой( Он же без еды окончательно ослабеет(( 30.03.2013 06:45 Хорошо когда собака-друг,плохо когда друг-собака

Tina_newfs

Собаки 2

Рейтинг: 5356

Москва

Собачий гуру Сообщений 5244

С 2011-06-12 Fyz, у разных производителей есть серия консервов для ослабленных и истощенных собак. Спросите у своего вета, какие лучше. Они плотные и их удобно закладывать в рот, если животное не ест самостоятельно. Недели две где-то, а дальше можно вернуться к нормальному режиму питания.

Если натура - то все должно быть мягкое, провернутое. Из мяса - телятина, курица, если хорошо переносит. Но натурой сложнее накормить, если идет отказ от еды. Карсил еще можно подавать для стимуляции аппетита, но опять же надо спросить у вета, смотря какое было у вас лечение. 30.03.2013 14:41 Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 Tina_newfs, ну с чего ты решила что натурой сложно накормить.......... чистое мясо будет есть всегда.................... Мясо это мясо , а не дрянь непонятно из чего намешанная из баночек. Тебя послушать прям готовые корма панацея от всего.....................



Fyz, Попробуй мясо прокрутить через мясорубку, и уже этой кашицей накормить пёску............. на самый крайний случай детское мясное пюре(типа "тёмы"), как вариант стимуляции аппетита, опять же после консультации с ветеринаром, подавать рыбий жир.



а ещё лучше сильно не пичкай собаку, она сама знает когда ей есть начинать........... 30.03.2013 15:19 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")

Fyz

Собаки 1

Рейтинг: 126

Москва

Бывалый Сообщений 75

С 2010-06-13 Мы ему в первый день,когда его разрешили кормить,дали сначала курочку и рис,мекло нарезанные,он отказался есть,потом перемололи в кашу,вливали в рот.Вечером предложили мясо,он его съел,ну думаю,отлично,завтра мяско будет кушать,и ничего( Пришлось в рот класть мясо,тогда удавалось его покормить.Потом еще бульон давали,чтобы жидкость была,хотя он вроде пьет.Вот,и так по несколько раз в день даем мясо,но приходится заставлять( 30.03.2013 20:20 Хорошо когда собака-друг,плохо когда друг-собака

Fyz

Собаки 1

Рейтинг: 126

Москва

Бывалый Сообщений 75

С 2010-06-13 Вот,попыталась покормить мясом,выплевывает(( Я не знаю,я в отчаянии(( 30.03.2013 20:35 Хорошо когда собака-друг,плохо когда друг-собака

Tina_newfs

Собаки 2

Рейтинг: 5356

Москва

Собачий гуру Сообщений 5244

С 2011-06-12 Fyz, попробуй когда закладываешь еду поднимать голову собаке вверх и класть совсем в горло, так моя не плевала.



as1551, потому что после гастроэнтерита моя отворачивала голову и от мяса и от курицы, а запихивать в горло провернутое, честно, у меня не получилось, слишком расползающийся комок. А высокоэнергетических консервов надо в два раза меньше, чем обычной еды. Соответственно удается достаточно быстро затолкать необходимый минимум, чтобы долго не мучить животное. Я так и младшую выкормила и старшую после операции. Ни та ни другая ни на какое мясо смотреть не хотели. Я тоже не сильно в восторге, что приходилось кормить таким способом, но собакам надо было быстро восстанавливаться - выбора особо не было.

31.03.2013 16:49 Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 Tina_newfs, Ты с рук кормила? а с ложки не пробовала? твой слишком расползающийся комок, расползался бы уже во рту собаки и попадал по назначению или размазывать по языку, нёбу............



Как вариант через мясорубку и растираем или блендером до пюреобразного состояния, добавляем бульончик/воду, берём самый большой шприц, без иголки, и шприцом кормим бедолагу...................



Если честно против всех этих принудительных выкармливаний, собака сама знает когда ей есть начать............. 31.03.2013 17:42 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 Fyz, попробуй кормить почаще но очень маленькими порциями............... 31.03.2013 23:52 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")

Tina_newfs

Собаки 2

Рейтинг: 5356

Москва

Собачий гуру Сообщений 5244

С 2011-06-12 as1551, ложка выталкивалась, дальше начинался надсадный кашель с пеной и прочими прелестями. Шприцом долго. Маленькую собачку может да, но накормить здоровенную псину пусть даже самым большим шприцом - животное потом вообще шарахаться будет. Я приспособилась именно скатывать в плотные комочки и закладывать достаточно глубоко. Собака сразу сглатывала и все.

Начнет есть сама - может оно и верно, но силы-то надо откуда-то брать первое время, у моей операция была непростая, три дня держали на капельницах с глюкозой и четыре дня я ее кормила, сама она языком по еде блямкала, нюхала, но не ела. Может тяжело ей было, не знаю теперь уже. Потом сама есть начала, но не сразу. 01.04.2013 16:17 Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 Tina_newfs, Интересно как ложка выталкивалась............. ты как её заталкивала? , Интересно как ложка выталкивалась............. ты как её заталкивала? 01.04.2013 19:04 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")

Tina_newfs

Собаки 2

Рейтинг: 5356

Москва

Собачий гуру Сообщений 5244

С 2011-06-12 as1551, как детей кормят, так и собаке пыталась, она ее языком из пасти выпинывала и плевалась. Может, конечно, надо другой стороной было. Но я тогда не додумалась :) 02.04.2013 16:01 Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 Tina_newfs, в любом случае с лёгким нажимом подворачиваются брыли, чуть приподнимается голова и содержимое ложки как можно ближе к корню языка. либо в виде паштета размазываем по языку нёбу. 02.04.2013 18:03 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")

Grosheva

Рейтинг: 7310

Новосибирск

Собачий гуру Сообщений 6855

С 2009-08-11 Нет консевы детские точно хуже, чем консервы вет диет для собак.

Тут спор не понятен насчет мяса и готовых собачих консервов.

Сначало, понять надо, чем собака питалась, а потом уже думать чем кормить ослабленную собаку.

Одно мясо плолхо, надо тогда отварное постное мясо (говядина или индейку) и рис хорошо переваренный, перекручиваем на мясорубке либо через блендер, чуть добавляем бульона, если хотим получить более житкую консистенцию. Либо выпариваем и подсушиваем жидкость до победного. 02.04.2013 18:04

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 Grosheva, если не ошибаюсь пёс на натуралке............. 02.04.2013 18:44 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")

Tina_newfs

Собаки 2

Рейтинг: 5356

Москва

Собачий гуру Сообщений 5244

С 2011-06-12 Grosheva, мясо с рисом провернуть - очень хорошая идея. Большое спасибо. Получится как раз плотный комок.

Вот и мне кажется, что детское питание хуже. Кстати, не знаешь, с чем это может быть связано? Мне вет тогда прямо так и сказала - детпитание не давать. Я тогда не спросила почему, не до этого было.



as1551, я приблизительно так и делала, но моим скорее всего не нравилось наличие постороннего предмета в пасти. Ну или у меня руки не из того места растут. Туська даже смекту сама пьет, я пробовала и с ложки, и шприцом - все выплевывалось. Ну в итоге она сама начала лакать. 03.04.2013 16:21 Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.

Grosheva

Рейтинг: 7310

Новосибирск

Собачий гуру Сообщений 6855

С 2009-08-11 Tina_newfs, Детское питание как бы сказать не качеством хуже, а тем что оно сделано для людских детей. Там совершенно другой баланс идет микро- макроэлементов, состав белка, жира и углеводов. И собаки или кошки пойдет просто дисбаланс. 05.04.2013 18:35

as1551

Рейтинг: 6084

Тверь

Собачий гуру Сообщений 4965

С 2009-06-25 Grosheva, ну я детское мясное питание предлагала на самый крайний случай, как разгоночное в первые дни, а не постоянно им кормить весь восстановительный период. 05.04.2013 18:46 Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")

Grosheva

Рейтинг: 7310

Новосибирск

Собачий гуру Сообщений 6855

С 2009-08-11 Grosheva, ну я детское мясное питание предлагала на самый крайний случай, как разгоночное в первые дни, а не постоянно им кормить весь восстановительный период. А не проще для этого использовать ветдиеты консервы для собак? 07.04.2013 17:48

Kiol

Рейтинг: 12

Москва

Новичок Сообщений 12

С 2013-04-26 Согласна с Grosheva, уж лучше ветдиета, чем детское питание. 27.04.2013 19:49