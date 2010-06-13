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Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Кормление собак
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Ох,мой пес заболел гастроэнтеритом,к врачам ездили,уколы нам делали,лекарства выписали,здоровье лучше(ТТТ)Но осталась такая проблема как отсутствие аппетита(( Собаку же надо откармливать,силы набираться,а он не ест(( Приходится заставлять,в процессе может и сам поесть немного,дальше я ему мяско в рот кладу,он жует,иногда выплевывает и тогда я не могу его покормить(( Что делать ума не приложу(( Помогите,кто сталкивался с такой проблемой( Он же без еды окончательно ослабеет((
Хорошо когда собака-друг,плохо когда друг-собака
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Fyz, у разных производителей есть серия консервов для ослабленных и истощенных собак. Спросите у своего вета, какие лучше. Они плотные и их удобно закладывать в рот, если животное не ест самостоятельно. Недели две где-то, а дальше можно вернуться к нормальному режиму питания.
Если натура - то все должно быть мягкое, провернутое. Из мяса - телятина, курица, если хорошо переносит. Но натурой сложнее накормить, если идет отказ от еды. Карсил еще можно подавать для стимуляции аппетита, но опять же надо спросить у вета, смотря какое было у вас лечение.
Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
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Tina_newfs, ну с чего ты решила что натурой сложно накормить.......... чистое мясо будет есть всегда.................... Мясо это мясо , а не дрянь непонятно из чего намешанная из баночек. Тебя послушать прям готовые корма панацея от всего.....................
Fyz, Попробуй мясо прокрутить через мясорубку, и уже этой кашицей накормить пёску............. на самый крайний случай детское мясное пюре(типа "тёмы"), как вариант стимуляции аппетита, опять же после консультации с ветеринаром, подавать рыбий жир.
а ещё лучше сильно не пичкай собаку, она сама знает когда ей есть начинать...........
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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Мы ему в первый день,когда его разрешили кормить,дали сначала курочку и рис,мекло нарезанные,он отказался есть,потом перемололи в кашу,вливали в рот.Вечером предложили мясо,он его съел,ну думаю,отлично,завтра мяско будет кушать,и ничего( Пришлось в рот класть мясо,тогда удавалось его покормить.Потом еще бульон давали,чтобы жидкость была,хотя он вроде пьет.Вот,и так по несколько раз в день даем мясо,но приходится заставлять(
Хорошо когда собака-друг,плохо когда друг-собака
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Вот,попыталась покормить мясом,выплевывает(( Я не знаю,я в отчаянии((
Хорошо когда собака-друг,плохо когда друг-собака
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Fyz, попробуй когда закладываешь еду поднимать голову собаке вверх и класть совсем в горло, так моя не плевала.
as1551, потому что после гастроэнтерита моя отворачивала голову и от мяса и от курицы, а запихивать в горло провернутое, честно, у меня не получилось, слишком расползающийся комок. А высокоэнергетических консервов надо в два раза меньше, чем обычной еды. Соответственно удается достаточно быстро затолкать необходимый минимум, чтобы долго не мучить животное. Я так и младшую выкормила и старшую после операции. Ни та ни другая ни на какое мясо смотреть не хотели. Я тоже не сильно в восторге, что приходилось кормить таким способом, но собакам надо было быстро восстанавливаться - выбора особо не было.
Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
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Tina_newfs, Ты с рук кормила? а с ложки не пробовала? твой слишком расползающийся комок, расползался бы уже во рту собаки и попадал по назначению или размазывать по языку, нёбу............
Как вариант через мясорубку и растираем или блендером до пюреобразного состояния, добавляем бульончик/воду, берём самый большой шприц, без иголки, и шприцом кормим бедолагу...................
Если честно против всех этих принудительных выкармливаний, собака сама знает когда ей есть начать.............
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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Fyz, попробуй кормить почаще но очень маленькими порциями...............
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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as1551, ложка выталкивалась, дальше начинался надсадный кашель с пеной и прочими прелестями. Шприцом долго. Маленькую собачку может да, но накормить здоровенную псину пусть даже самым большим шприцом - животное потом вообще шарахаться будет. Я приспособилась именно скатывать в плотные комочки и закладывать достаточно глубоко. Собака сразу сглатывала и все.
Начнет есть сама - может оно и верно, но силы-то надо откуда-то брать первое время, у моей операция была непростая, три дня держали на капельницах с глюкозой и четыре дня я ее кормила, сама она языком по еде блямкала, нюхала, но не ела. Может тяжело ей было, не знаю теперь уже. Потом сама есть начала, но не сразу.
Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
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Tina_newfs, Интересно как ложка выталкивалась............. ты как её заталкивала?
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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as1551, как детей кормят, так и собаке пыталась, она ее языком из пасти выпинывала и плевалась. Может, конечно, надо другой стороной было. Но я тогда не додумалась :)
Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
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Tina_newfs, в любом случае с лёгким нажимом подворачиваются брыли, чуть приподнимается голова и содержимое ложки как можно ближе к корню языка. либо в виде паштета размазываем по языку нёбу.
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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Нет консевы детские точно хуже, чем консервы вет диет для собак.
Тут спор не понятен насчет мяса и готовых собачих консервов.
Сначало, понять надо, чем собака питалась, а потом уже думать чем кормить ослабленную собаку.
Одно мясо плолхо, надо тогда отварное постное мясо (говядина или индейку) и рис хорошо переваренный, перекручиваем на мясорубке либо через блендер, чуть добавляем бульона, если хотим получить более житкую консистенцию. Либо выпариваем и подсушиваем жидкость до победного.
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Grosheva, если не ошибаюсь пёс на натуралке.............
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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Grosheva, мясо с рисом провернуть - очень хорошая идея. Большое спасибо. Получится как раз плотный комок.
Вот и мне кажется, что детское питание хуже. Кстати, не знаешь, с чем это может быть связано? Мне вет тогда прямо так и сказала - детпитание не давать. Я тогда не спросила почему, не до этого было.
as1551, я приблизительно так и делала, но моим скорее всего не нравилось наличие постороннего предмета в пасти. Ну или у меня руки не из того места растут. Туська даже смекту сама пьет, я пробовала и с ложки, и шприцом - все выплевывалось. Ну в итоге она сама начала лакать.
Модератор. Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.
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Tina_newfs, Детское питание как бы сказать не качеством хуже, а тем что оно сделано для людских детей. Там совершенно другой баланс идет микро- макроэлементов, состав белка, жира и углеводов. И собаки или кошки пойдет просто дисбаланс.
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Grosheva, ну я детское мясное питание предлагала на самый крайний случай, как разгоночное в первые дни, а не постоянно им кормить весь восстановительный период.
Не за чей счёт не живу я, и ни кому зла не желаю, только в рай на чужом никого не пропускают.....(Г. Заречный "последний рейс")
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А не проще для этого использовать ветдиеты консервы для собак?
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Согласна с Grosheva, уж лучше ветдиета, чем детское питание.
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Чем кормить щенка с проблемами печени, сейчас сидит на товарном рисе и лекарстве для выведении желчи, раньше ели хэппи дог с рисом и курочку отварную, что давать и чем кормить после лечения?
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