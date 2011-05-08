Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Метисы

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Осенняя выставка метисов - 2011 РЕЗУЛЬТАТЫ
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  • Сообщений     1711
  • С 2011-05-08

Выставка метисов! Правила выставки Требуется:
ФИО владельца,
Кличка собаки
возраст собаки
и 1 фото стойка
2 фото по желанию

цитироватьобратиться по нику13.09.2011 12:51

Немецкая овчарка - любимая порода)
  • Сообщений     2
  • С 2011-02-24

ФИО владельца - Тепляков Алексей Иванович (мой папа)
Кличка собаки - Найда
Возраст собаки - 1 год. 7 месяцев
1 фото стойка

2 фото по желанию

цитироватьобратиться по нику23.09.2011 11:37

  • Сообщений     616
  • С 2011-08-23

ФИО владельца-Стальмакова Анна Алексеевна
Кличка собаки -Дик
возраст собаки - 3года 8мес
и 1 фото стойка

2 фото по желанию

цитироватьобратиться по нику30.09.2011 13:08

Приручить волка не возможно, но любить его реально. Есть два варианта: бежать, куда глаза гледят или смириться с болью от его укусов.
  • Сообщений     1711
  • С 2011-05-08

выставка будет идти по 15 октября!

цитироватьобратиться по нику30.09.2011 15:01

Немецкая овчарка - любимая порода)
  • Сообщений     1141
  • С 2009-07-22

Башаева Люда
Чапа
8 лет


цитироватьобратиться по нику07.10.2011 19:59

http://dogsports.ru

  • Сообщений     51
  • С 2011-08-23

ФИО владельца - Полева И.С.
Кличка собаки - Джесси (сука)
возраст собаки - 5 лет
1 фото стойка

2 фото по желанию

цитироватьобратиться по нику14.10.2011 21:01

  • Сообщений     51
  • С 2011-08-23

ФИО владельца - Филатова В.В.
Кличка собаки - Дана
возраст собаки 11 лет
1 фото стойка

2 фото по желанию

цитироватьобратиться по нику14.10.2011 21:21

  • Сообщений     1711
  • С 2011-05-08

Итак нашлось свободное время у меня и я сообщаю результаты выставки!
Итак:
1 место - владелец Филатова В.В., Кличка собаки Дана.
2 место - владелец Полева И.С. , кличка собаки Джесси
3 место - владелец Башаева Люда , кличка собаки Чапа.
Поздравляю победителей! Ну а кто проиграл не огорчаемся! Выставки ещё будут!

цитироватьобратиться по нику15.10.2011 12:29

Немецкая овчарка - любимая порода)
  • Сообщений     1711
  • С 2011-05-08

Так дипломы я постараюсь сделать. Ну а если не получится сильно не вините пожалуйста!

Расскажу о собаке Дане. Мне она понравилась 1 - чёткие фотографии, 2 - видно по фотографии что у собаки все в порядке с шерстью, морда красивая, я хочу спросить владельца собаки - скажите вы у собаки когти подстригаете?
а так я бы поставила оценку очень хорошо!

Итак собака Джеси. Маленько фото не очень качественное. Стойка мне понравилась. Фото по желанию хорошо придумали. Когти, уши, хвост в порядке. И туловище тоже в порядке.Итак я бы дала оценку очень хорошо.


Следующая собака Чапа. Также повторяю уши, хвост и когти в порядке.Красивая милая собачка. Фото хорошо подобрали! Ну оценка тоже очень хорошо.

Собака Найда. Что хочу сказать стойку вам надо ещё поработать. Не всё в стойке видно. Должно видно всю собаку. Мне нравится тоже собака.Видно по фотографиям что собака игривая. Любит ловить тарелку. Ну не огорчайтесь что не выиграли. Как говорится - главное не победа, а главное участие!-
Оценка хорошо

Собака Дик. Стойка тоже хороша. Если бы не хвост. Ну ведь собаки не предсказуемые! Видно что ухаживаете. Может и не так сильно, но все равно ухаживаете! Итак оценка хорошо.


Высказываете что вы думаете!

цитироватьобратиться по нику15.10.2011 20:00

Немецкая овчарка - любимая порода)
  • Сообщений     2522
  • С 2010-02-14





цитироватьобратиться по нику17.10.2011 17:18

I ♥ shelties
  • Сообщений     1711
  • С 2011-05-08

Итак Дипломы на лицо!

Можно по болтать!

цитироватьобратиться по нику17.10.2011 17:23

Немецкая овчарка - любимая порода)
  • Сообщений     616
  • С 2011-08-23

А кроме хвоста-какие недочеты-у Дика?! интересно........

цитироватьобратиться по нику19.10.2011 16:43

Приручить волка не возможно, но любить его реально. Есть два варианта: бежать, куда глаза гледят или смириться с болью от его укусов.
  • Сообщений     1711
  • С 2011-05-08

На второй фотографии можно было сфотографировать что бы было видно от кончика морды до кончика уха. 1 фото норм но если бы не хвост. ну это не очень то и страшно. в следующий раз можно сфотографировать его лёжа!

цитироватьобратиться по нику19.10.2011 18:18

Немецкая овчарка - любимая порода)
  • Сообщений     2
  • С 2016-05-19

На второй фотографии можно было сфотографировать что бы было видно от кончика морды до кончика уха. 1 фото норм но если бы не хвост. ну это не очень то и страшно. в следующий раз можно сфотографировать его лёжа!
+

цитироватьобратиться по нику07.07.2016 19:54

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  • Сообщений     12
  • С 2014-05-02

Могу предположить что надо было что-то в этом духе, но у меня только со старого телефона фото. не для выставки уж



цитироватьобратиться по нику23.10.2016 22:30

  • Сообщений     12
  • С 2014-05-02

да, напишу что собаке на фото 8+ лет. Сейчас его уже нет в живых.

цитироватьобратиться по нику23.10.2016 22:38

  • Сообщений     12
  • С 2014-05-02


цитироватьобратиться по нику23.10.2016 22:44

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