Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Метисы

pusechkamalysh

Собаки 3

Рейтинг: 2055

Тюмень

Собачий гуру Сообщений 1711

С 2011-05-08

Так дипломы я постараюсь сделать. Ну а если не получится сильно не вините пожалуйста!



Расскажу о собаке Дане. Мне она понравилась 1 - чёткие фотографии, 2 - видно по фотографии что у собаки все в порядке с шерстью, морда красивая, я хочу спросить владельца собаки - скажите вы у собаки когти подстригаете?

а так я бы поставила оценку очень хорошо!



Итак собака Джеси. Маленько фото не очень качественное. Стойка мне понравилась. Фото по желанию хорошо придумали. Когти, уши, хвост в порядке. И туловище тоже в порядке.Итак я бы дала оценку очень хорошо.





Следующая собака Чапа. Также повторяю уши, хвост и когти в порядке.Красивая милая собачка. Фото хорошо подобрали! Ну оценка тоже очень хорошо.



Собака Найда. Что хочу сказать стойку вам надо ещё поработать. Не всё в стойке видно. Должно видно всю собаку. Мне нравится тоже собака.Видно по фотографиям что собака игривая. Любит ловить тарелку. Ну не огорчайтесь что не выиграли. Как говорится - главное не победа, а главное участие!-

Оценка хорошо



Собака Дик. Стойка тоже хороша. Если бы не хвост. Ну ведь собаки не предсказуемые! Видно что ухаживаете. Может и не так сильно, но все равно ухаживаете! Итак оценка хорошо.





Высказываете что вы думаете! 15.10.2011 20:00 Немецкая овчарка - любимая порода)