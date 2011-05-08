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Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Метисы
|Автор
|Сообщение
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Выставка метисов! Правила выставки Требуется:
ФИО владельца,
Кличка собаки
возраст собаки
и 1 фото стойка
2 фото по желанию
Немецкая овчарка - любимая порода)
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ФИО владельца - Тепляков Алексей Иванович (мой папа)
Кличка собаки - Найда
Возраст собаки - 1 год. 7 месяцев
1 фото стойка
2 фото по желанию
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ФИО владельца-Стальмакова Анна Алексеевна
Кличка собаки -Дик
возраст собаки - 3года 8мес
и 1 фото стойка
2 фото по желанию
Приручить волка не возможно, но любить его реально. Есть два варианта: бежать, куда глаза гледят или смириться с болью от его укусов.
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выставка будет идти по 15 октября!
Немецкая овчарка - любимая порода)
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Башаева Люда
Чапа
8 лет
http://dogsports.ru
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ФИО владельца - Полева И.С.
Кличка собаки - Джесси (сука)
возраст собаки - 5 лет
1 фото стойка
2 фото по желанию
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ФИО владельца - Филатова В.В.
Кличка собаки - Дана
возраст собаки 11 лет
1 фото стойка
2 фото по желанию
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Итак нашлось свободное время у меня и я сообщаю результаты выставки!
Итак:
1 место - владелец Филатова В.В., Кличка собаки Дана.
2 место - владелец Полева И.С. , кличка собаки Джесси
3 место - владелец Башаева Люда , кличка собаки Чапа.
Поздравляю победителей! Ну а кто проиграл не огорчаемся! Выставки ещё будут!
Немецкая овчарка - любимая порода)
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Так дипломы я постараюсь сделать. Ну а если не получится сильно не вините пожалуйста!
Расскажу о собаке Дане. Мне она понравилась 1 - чёткие фотографии, 2 - видно по фотографии что у собаки все в порядке с шерстью, морда красивая, я хочу спросить владельца собаки - скажите вы у собаки когти подстригаете?
а так я бы поставила оценку очень хорошо!
Итак собака Джеси. Маленько фото не очень качественное. Стойка мне понравилась. Фото по желанию хорошо придумали. Когти, уши, хвост в порядке. И туловище тоже в порядке.Итак я бы дала оценку очень хорошо.
Следующая собака Чапа. Также повторяю уши, хвост и когти в порядке.Красивая милая собачка. Фото хорошо подобрали! Ну оценка тоже очень хорошо.
Собака Найда. Что хочу сказать стойку вам надо ещё поработать. Не всё в стойке видно. Должно видно всю собаку. Мне нравится тоже собака.Видно по фотографиям что собака игривая. Любит ловить тарелку. Ну не огорчайтесь что не выиграли. Как говорится - главное не победа, а главное участие!-
Оценка хорошо
Собака Дик. Стойка тоже хороша. Если бы не хвост. Ну ведь собаки не предсказуемые! Видно что ухаживаете. Может и не так сильно, но все равно ухаживаете! Итак оценка хорошо.
Высказываете что вы думаете!
Немецкая овчарка - любимая порода)
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I ♥ shelties
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Итак Дипломы на лицо!
Можно по болтать!
Немецкая овчарка - любимая порода)
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А кроме хвоста-какие недочеты-у Дика?! интересно........
Приручить волка не возможно, но любить его реально. Есть два варианта: бежать, куда глаза гледят или смириться с болью от его укусов.
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На второй фотографии можно было сфотографировать что бы было видно от кончика морды до кончика уха. 1 фото норм но если бы не хвост. ну это не очень то и страшно. в следующий раз можно сфотографировать его лёжа!
Немецкая овчарка - любимая порода)
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Могу предположить что надо было что-то в этом духе, но у меня только со старого телефона фото. не для выставки уж
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да, напишу что собаке на фото 8+ лет. Сейчас его уже нет в живых.
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В он-лайн(1): TaVlaKr