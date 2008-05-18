Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

Ротвейлер Жастин ее дети и их друзья
|Автор
|Сообщение
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
Дарлинг Фемели Жастин 16.102003г.
Ее дети:
Собаки живут в моей семье.
Дарлинг Фемели Хелона,
Дарлинг Фемели Хиллари.
Собаки пренадлежат другим владельцам:
Дарлинг Фемели Хуберт (погиб)
Дарлинг Фемели Хаммер г. Владивосток.
Дарлинг Фемели Харрас г. Находка, вл. Иванов В.
Дарлинг Фемели Хиллайя г. Нерюнгри, вл. Кабакова Г.
Дарлинг Фемели Ханья г. Иркутск, вл. Мельникова А.
Дарлинг Фемели Ханта г. Находка, вл. Веремей П.
Дарлинг Фемели Хелания г. Находка, вл. Кузнецова М.
Дарлинг Фемели Хлойя (вл. и города не знаю).
Вот такая у Жастин семейка.
Отец детей Ольбурд Циддар.
10.06.2008 06:47
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
МЫ КУШАЕМ!!!
МАМА УШЛА КУШАТЬ!!!
10.06.2008 06:50
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
Дарлинг Фемели Хуберт 14 дней. (щенок погиб в возрасте 4 мес.)
Дарлинг Фемели Хиллайя(малявочка) 14 дней г. Нерюнгри Саха-Якутия.
Дарлинг Фемели Хлойя(бандерша) 14 дней Адреса нет.
Дарлинг Фемели Хаммер(буцык) и Хиллари(продвинутая) 14 дней, Владивосток и Находка.
10.06.2008 06:59
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
Дарлинг Фемели Хлойя 27 дней
Дарлинг Фемели Хиллари 27 дней
Дарлинг Фемели Ханья 27 дней
Дарлинг Фемели Хиллайя 27 дней
10.06.2008 07:02
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
На этом фото щенам 47 дней
10.06.2008 07:05
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.
|
|
Сколько чёрных комочков СЧАСТЬЯ!!!!!!!!!!!
Как же тяжко, наверное, было с ними расставаться...
10.06.2008 17:47
"Мы в ответе за тех, кого приручили..." - Антуан де Сент-Экзюпери.
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
MonaLana
, наверное по этой причине двое остались со мной.
Немного расскажу о маме Жастин и ее черно подпалой армии.
Все началось с того, давнего времени, кода у меня была старая(9 лет), очень грозная, но самая умная и преданная роттвейлер Паллада. По немногу закрадывалась мысль, что нужно ей подбирать помошницу и ученицу по домашним делам. Когда я увидела Жастин в 45 дней, я была очарована ей. Это был маленький Энерджайзер, с большущим любвиобильным сердечком в груди. Три дня я не решалась признаться своим мужчинам о своем решении. Но пришла знакомая и я ей пожаловалась на свою несмелость. Она же на то ответила:"Одевайся, поехали!" И через три часа я с трепещущим от волнения сердцем принесла домой это сокровище. Паллада никогда не была в восторге от щенков и первое время она была изолирована от общения с ней, но мало по малу и они сошлись в одной комнате и Жастин тутже поняла, что в Доме властилин есть и это Старушка Паллада(Нола по семейному). За небольшой промежуток времени все стало на свои места, Паллада обучила ее чистоте и поведению. Жастин относилась к ней с почтением и уважением и даже став уже 2х летней, она ни разу ее не обидела. Потом Нола заболела и через десять дней ее не стало. Саркома прогрессирующая. Желания завести щенков у меня небыло из прошлого опыта(щенки от Нолы). Я их помню до сих пор, а им сейчас 11,5 лет. Из 8 их осталось четверо, а четверо погибли в раннем возрасте. Но как говорят: "Не делай добра, не будет зла!" В этом я сама убедилась многократно. Ну сейчас это не самое главное. Мы с Жастин сдали половину КД(послушание и обыск) и выдали ее замуж за великолепнейшего кобеля Ольбурд Циддара.
Детей она родила 12, но 2 щенков приспала. Но поверьте десятерых мне хватило выше крыши. Теперь я точно знаю, что щенков у нас не будет никогда. Эта армия грызофилов сожрала весь наш семейный бюджет(и бестого хлипкий), сожрала в квартире все дочего мола добраться. Особенно диван и кресла. Продавались они с огромнейшим трудом(у нас роттвейлеров как тараканов в Хрущевской квартире). За дорого(15 т.) их не брали, а за три продавать...
Хиллари была продана в рассрочку на год за шесть и мне в итоге пришлось забрать ее обратно больную с гастроэнтеритом храническим и посаженной печенью. Но об этом потом. За небольшую сумму у меня купили щенков в Иркутск, Якутск, и в находке, но эти владельцы настолько ответственны, что остальную сумму я с них не взяла, потому что пусть они лучше потратят эти деньги на своих чадушек, а меня порадуют достижениями на выставках. В два месяца у меня забрали пять щенков, а еще пять жили с маменькой почти до пяти месяцев, а Хелона в шесть мес. последний раз вышла на рынок, хотели ее купить за 26 т., но документы им не нужны были и я ее не продала. На то время она уже имела титул Лучший бэби 2е место в БЭСТЕ бебиков и Лучший Щенок 2е место в Бэсте щенков. И продавать перспекивного щенка на цепь во двор или еще куда жестоко и подло. Наверное еще и это причина тому что они сидели дома, ненавижу людей держащих роттвейлеров на цепях.
Мало по малу девченки стали находить своих мам и пап уже 2.5 месяца от роду. Первая уехала в г. Нерюнгри Хиллайя.
Ее хозяйка перерыла весь интернет, но в итоге выбор выпал на эту очаровашку. Хиллайя родилас с весом 150гр.
Она была самая маленькая. Вообще они родились маленькими, самые тяжелые были Хуберт и Хиллари(350 гр.), а остальные 300-250-200гр. Общий вес составлял 3.300. Опытные заводчики сказали, что роттвейлеры с таким весом не выживают. А блогадаря мамочке Жасточке, эта банда выжила и все собаки с отличным костяком и прикрасно физически развиты.
Самая мелкая получилась Ханта.
На фото Хиллари самая костистая (объем 14 см) и Ханта(объем пясти 13 см).
Хиллари слева, а Ханта справа
Пока все, продолжу историю о Жастиных детках, если это кому-то интересно.
11.06.2008 03:05
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.
|
- Сообщений 656
- С 2007-12-19
|
Спасибо вам за истории очень интересно почитать выкладывайте еше! Обязательно!
Детишка и правда суперские! Ждем продолжения
11.06.2008 12:55
Я такая кая я есть.
|
- Сообщений 10985
- С 2007-06-27
|
А вот и щеночки
Ждём продолжение истории.
12.06.2008 00:03
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
Daha
, Agata
, очень приятно, что Вам понравился рассказ о Жастин и ее потомстве. Спасибо!
Продолжим?!
Когда у нас родилась эта орава, я вынуждена была взять 2мес отпуска, чтобы щенки и мама были под присмотром всегда. Это были дни и ночи забот и хлопот. Кормление мамы уборка за щениками, а с 12 дней подкормка щенков. Очень уставала, но скаждым днем они были интереснее, забавнее и потихоньку начинали пакостить. первой не хотелось сидеть в вольере Хиллари, она начала перелезать через заборчик и проказничать. Затем по тихоньку и остальные научились. Пока мы с мамой ходим гуляем, эти тараканы расползутся по всей квартире и потом кричат друг другу: "Эй где все? Ау!" Жастина начинает волноваться бегать собирать их и стаскивать в кучу. Зрелище не забываемое. Так вскорости им исполнилось 45 дней и пришло время их клеймить. Вы не поверите эта процедура заняла 10 часов. Устали мы, устали щенки и очень были обижены на меня. То, что бабуля любила любила все время, а потом мучила и делала больно. Стрес для них был чувствительный. Некоторые щенки орали, только Хелона, Жаммер Харрас и Ханья вели себя достойно. У них и сейчас это качество сохранилось, собаки с высоким болевым порогом.
Деткам 2 месяца.
Так мы кушали до двух месяцев, потом перешли на раздельное питание(каждому своя мисочка).
Дарлинг Фемели Ханта 2 мес. г. Находка вл. Веремей П.
Ханта забавная, очень активная, ласковая, любвиобильная девочка. Сейчас живет в семье, где 4 шелти, коккер Ам. и англ., грифоны 2, Йорк. Вобщем ей не скучно.
Дарлинг Фемели Хелона 2 мес. г. Находка вл Синица А.
Живет у нас. Очень мощная, гармонично слаженная сука с выразительной головой, добродушная ко всем окружающим, но с кобелями ведет себя как кобель. По всей вероятности она считает себя таковой, так как дома она заняла лидирующее положение в отношении матери и Хиллари. Вообще собака без эмоций, сын ее называет "Железная леди"
Сидит Дарлинг Фемели Хаммер 2мес. г. Владивосток вл. ??
Хаммер мой любимчик, Это большой, неуклюжий медвежонок. Очень любил поесть и поспать. Девченки его спящего таскали по комнате как тряпку, просыпался в том случае если ему делали уж слишком больно. Обижался отползал в свой уголок и продолжал спать дальше. в два месяца он весил 13.5 кг. Богатырь. К сажалению о нем я ничего не знаю потому как продавала его ни я.
А это сама Жастин в возрасте 3 мес. Смешнючая!!! Жастин в маленьком возрасте была комок энергии. Она бегала и играла до тех пор, пока не падала на бегу. Я сначала подумала, что у нее какоето заболевание. Просто щен бежит, падает и лежит без движения с игрушкой в зубах. Потом прислушалась, а она спит в полной отключке. Так было месяцев до трех с половиной. Вообще она замечательнейшая роттвейлерша. ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
12.06.2008 15:50
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
Это моя первая собака Паллада. Она трижды нам с сыном спасала жизнь. Память оней останется в моем сердце навсегда. Это была умнейшая собака которую я встречала в своей жизни. Суровая, с чувством справедливости и работяга неутомимая.
12.06.2008 15:56
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.
|
- Сообщений 656
- С 2007-12-19
|
Все такие красатульки
12.06.2008 16:50
Я такая кая я есть.
|
- Сообщений 10985
- С 2007-06-27
|
С ума сойти. Такая орава. Это, наверно, не забываемо
12.06.2008 19:37
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
Daha
, сейчас то они еще симпатичнее стали.
Вот свеженькое фото Хиллари.
Agata
, совершенно верно! особенно это хорошо напоминает съеденое все в квартире этими термитами.
Сестры разминаются!
13.06.2008 03:00
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.
|
- Сообщений 656
- С 2007-12-19
|
Крутые фоты ну у вас и красавицы! Просто заглядение класс!
13.06.2008 14:06
Я такая кая я есть.
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
Daha, но роттвейлер не может быть некрасивым или это уже не роттвейлер...
Ваша девоча, ведь очень красиая, это ужно видеть!!!
14.06.2008 03:39
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.
|
- Сообщений 656
- С 2007-12-19
|
Xelona
,
16.06.2008 13:29
Я такая кая я есть.
|
- Сообщений 49
- С 2008-06-06
|
Xelona
, Daha
, привет!У меня тоже ротвик БЫЛ...............
Сейчас его больше нет
!Если интересно зайдите и посмотрите,какой он был красавец!
16.06.2008 15:31
ВСЕ СОБАКИ РАЗНЫЕ,НО ИХ ОБЬЕДИНЯЕТ ОДНО - БЕСКОНЕЧНАЯ,ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ.ОНИ ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ...
|
- Сообщений 49
- С 2008-06-06
|
16.06.2008 15:32
ВСЕ СОБАКИ РАЗНЫЕ,НО ИХ ОБЬЕДИНЯЕТ ОДНО - БЕСКОНЕЧНАЯ,ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ.ОНИ ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ...
|
- Сообщений 1439
- С 2008-05-18
|
110991, верно, собачий век уж больно кроткий.
Но помнить о них всегда необходимо для нас самих.
17.06.2008 03:31
Роттвейлер это состояние души.
Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г.
Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г.
Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г.
Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г.
Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.