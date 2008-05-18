Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

Xelona

Собаки 6

Рейтинг: 1896

Находка

Собачий гуру Сообщений 1439

С 2008-05-18

MonaLana, наверное по этой причине двое остались со мной.



Немного расскажу о маме Жастин и ее черно подпалой армии.

Все началось с того, давнего времени, кода у меня была старая(9 лет), очень грозная, но самая умная и преданная роттвейлер Паллада. По немногу закрадывалась мысль, что нужно ей подбирать помошницу и ученицу по домашним делам. Когда я увидела Жастин в 45 дней, я была очарована ей. Это был маленький Энерджайзер, с большущим любвиобильным сердечком в груди. Три дня я не решалась признаться своим мужчинам о своем решении. Но пришла знакомая и я ей пожаловалась на свою несмелость. Она же на то ответила:"Одевайся, поехали!" И через три часа я с трепещущим от волнения сердцем принесла домой это сокровище. Паллада никогда не была в восторге от щенков и первое время она была изолирована от общения с ней, но мало по малу и они сошлись в одной комнате и Жастин тутже поняла, что в Доме властилин есть и это Старушка Паллада(Нола по семейному). За небольшой промежуток времени все стало на свои места, Паллада обучила ее чистоте и поведению. Жастин относилась к ней с почтением и уважением и даже став уже 2х летней, она ни разу ее не обидела. Потом Нола заболела и через десять дней ее не стало. Саркома прогрессирующая. Желания завести щенков у меня небыло из прошлого опыта(щенки от Нолы). Я их помню до сих пор, а им сейчас 11,5 лет. Из 8 их осталось четверо, а четверо погибли в раннем возрасте. Но как говорят: "Не делай добра, не будет зла!" В этом я сама убедилась многократно. Ну сейчас это не самое главное. Мы с Жастин сдали половину КД(послушание и обыск) и выдали ее замуж за великолепнейшего кобеля Ольбурд Циддара.

Детей она родила 12, но 2 щенков приспала. Но поверьте десятерых мне хватило выше крыши. Теперь я точно знаю, что щенков у нас не будет никогда. Эта армия грызофилов сожрала весь наш семейный бюджет(и бестого хлипкий), сожрала в квартире все дочего мола добраться. Особенно диван и кресла. Продавались они с огромнейшим трудом(у нас роттвейлеров как тараканов в Хрущевской квартире). За дорого(15 т.) их не брали, а за три продавать...

Хиллари была продана в рассрочку на год за шесть и мне в итоге пришлось забрать ее обратно больную с гастроэнтеритом храническим и посаженной печенью. Но об этом потом. За небольшую сумму у меня купили щенков в Иркутск, Якутск, и в находке, но эти владельцы настолько ответственны, что остальную сумму я с них не взяла, потому что пусть они лучше потратят эти деньги на своих чадушек, а меня порадуют достижениями на выставках. В два месяца у меня забрали пять щенков, а еще пять жили с маменькой почти до пяти месяцев, а Хелона в шесть мес. последний раз вышла на рынок, хотели ее купить за 26 т., но документы им не нужны были и я ее не продала. На то время она уже имела титул Лучший бэби 2е место в БЭСТЕ бебиков и Лучший Щенок 2е место в Бэсте щенков. И продавать перспекивного щенка на цепь во двор или еще куда жестоко и подло. Наверное еще и это причина тому что они сидели дома, ненавижу людей держащих роттвейлеров на цепях.

Мало по малу девченки стали находить своих мам и пап уже 2.5 месяца от роду. Первая уехала в г. Нерюнгри Хиллайя.



Ее хозяйка перерыла весь интернет, но в итоге выбор выпал на эту очаровашку. Хиллайя родилас с весом 150гр.

Она была самая маленькая. Вообще они родились маленькими, самые тяжелые были Хуберт и Хиллари(350 гр.), а остальные 300-250-200гр. Общий вес составлял 3.300. Опытные заводчики сказали, что роттвейлеры с таким весом не выживают. А блогадаря мамочке Жасточке, эта банда выжила и все собаки с отличным костяком и прикрасно физически развиты.

Самая мелкая получилась Ханта.

На фото Хиллари самая костистая (объем 14 см) и Ханта(объем пясти 13 см).







Хиллари слева, а Ханта справа



Пока все, продолжу историю о Жастиных детках, если это кому-то интересно.





, наверное по этой причине двое остались со мной.Немного расскажу о маме Жастин и ее черно подпалой армии.Все началось с того, давнего времени, кода у меня была старая(9 лет), очень грозная, но самая умная и преданная роттвейлер Паллада. По немногу закрадывалась мысль, что нужно ей подбирать помошницу и ученицу по домашним делам. Когда я увидела Жастин в 45 дней, я была очарована ей. Это был маленький Энерджайзер, с большущим любвиобильным сердечком в груди. Три дня я не решалась признаться своим мужчинам о своем решении. Но пришла знакомая и я ей пожаловалась на свою несмелость. Она же на то ответила:"Одевайся, поехали!" И через три часа я с трепещущим от волнения сердцем принесла домой это сокровище. Паллада никогда не была в восторге от щенков и первое время она была изолирована от общения с ней, но мало по малу и они сошлись в одной комнате и Жастин тутже поняла, что в Доме властилин есть и это Старушка Паллада(Нола по семейному). За небольшой промежуток времени все стало на свои места, Паллада обучила ее чистоте и поведению. Жастин относилась к ней с почтением и уважением и даже став уже 2х летней, она ни разу ее не обидела. Потом Нола заболела и через десять дней ее не стало. Саркома прогрессирующая. Желания завести щенков у меня небыло из прошлого опыта(щенки от Нолы). Я их помню до сих пор, а им сейчас 11,5 лет. Из 8 их осталось четверо, а четверо погибли в раннем возрасте. Но как говорят: "Не делай добра, не будет зла!" В этом я сама убедилась многократно. Ну сейчас это не самое главное. Мы с Жастин сдали половину КД(послушание и обыск) и выдали ее замуж за великолепнейшего кобеля Ольбурд Циддара.Детей она родила 12, но 2 щенков приспала. Но поверьте десятерых мне хватило выше крыши. Теперь я точно знаю, что щенков у нас не будет никогда. Эта армия грызофилов сожрала весь наш семейный бюджет(и бестого хлипкий), сожрала в квартире все дочего мола добраться. Особенно диван и кресла. Продавались они с огромнейшим трудом(у нас роттвейлеров как тараканов в Хрущевской квартире). За дорого(15 т.) их не брали, а за три продавать...Хиллари была продана в рассрочку на год за шесть и мне в итоге пришлось забрать ее обратно больную с гастроэнтеритом храническим и посаженной печенью. Но об этом потом. За небольшую сумму у меня купили щенков в Иркутск, Якутск, и в находке, но эти владельцы настолько ответственны, что остальную сумму я с них не взяла, потому что пусть они лучше потратят эти деньги на своих чадушек, а меня порадуют достижениями на выставках. В два месяца у меня забрали пять щенков, а еще пять жили с маменькой почти до пяти месяцев, а Хелона в шесть мес. последний раз вышла на рынок, хотели ее купить за 26 т., но документы им не нужны были и я ее не продала. На то время она уже имела титул Лучший бэби 2е место в БЭСТЕ бебиков и Лучший Щенок 2е место в Бэсте щенков. И продавать перспекивного щенка на цепь во двор или еще куда жестоко и подло. Наверное еще и это причина тому что они сидели дома, ненавижу людей держащих роттвейлеров на цепях.Мало по малу девченки стали находить своих мам и пап уже 2.5 месяца от роду. Первая уехала в г. Нерюнгри Хиллайя.Ее хозяйка перерыла весь интернет, но в итоге выбор выпал на эту очаровашку. Хиллайя родилас с весом 150гр.Она была самая маленькая. Вообще они родились маленькими, самые тяжелые были Хуберт и Хиллари(350 гр.), а остальные 300-250-200гр. Общий вес составлял 3.300. Опытные заводчики сказали, что роттвейлеры с таким весом не выживают. А блогадаря мамочке Жасточке, эта банда выжила и все собаки с отличным костяком и прикрасно физически развиты.Самая мелкая получилась Ханта.На фото Хиллари самая костистая (объем 14 см) и Ханта(объем пясти 13 см).Хиллари слева, а Ханта справаПока все, продолжу историю о Жастиных детках, если это кому-то интересно. 11.06.2008 03:05 Роттвейлер это состояние души. Дарлинг Фемели Жастин 16.10.2003г. Дарлинг Фемели Хелона 27.03.2006г. Хозаварт Любава Дивная Дочь Цайка 09.12.2009г. Румба из Аглицкого Сада 05.05.2010г. Абсолют из Дома Торра 21.10.2011г.