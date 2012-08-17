Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

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Нижегородцы, скажите пожалуйста, где собираются собаководы просто погулять и пообщаться о своих детках))
http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))
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AlexaVet, Вот некоторые адреса площадок по городу
Автозаводский район: площадка в 6-м микрорайоне.
Канавинский район: огороженная территория на ул. Витебской, 46, площадка в 5-м микрорайоне «Мещерское озеро» (спецзона).
Ленинский район: площадки по ул. Макарова, 3, ул. Героя Попова, 3а.
Московский район: места для выгула собак в Сормовском парке, Юбилейном сквере, на ул. Красных зорь, 7 (на пустыре), ул. Березовской, 5, 22, 64, 68, 78, 92, 102, 104а, 112 (территория вдоль берега реки Левинка), ул. Березовской, 87, 87а, ул. Мечникова, 45 (вдоль железной дороги), на Московском шоссе, 179 (вдоль железной дороги).
Нижегородский район: площадка на ул. Усилова, 5.
Приокский район: площадка на ул. Кащенко, 25.
Советский район: площадки в парке им. Пушкина, на ул. Маршала Рокоссовского, за домом № 2.
Сормовский район — места для выгула собак на ул. Зайцева, 4, 5, 6, 7 и напротив школы-интерната № 4, ул. Станиславского, за д. 34, 52, ул. Мокроусова, 17, ул. Гаугеля, вдоль гаражей, в Сормовском парке со стороны ул. Энгельса, ул. Старая канава на пустыре за школой № 78, ул. Исполкома, около железной дороги, ул. Свободы, пустырь у д. 112, ул. Баренца, у металлических гаражей вдоль железной дороги, пос. Народный, около железной дороги.
Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.
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Но огорожены и оборудованы они далеко не все.
Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.
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Ketti6662, спасибо) места для выгула собак в Сормовском парке там время когда?
http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))
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AlexaVet, К сожалению не могу сказать...
Я в городе сейчас редко с собакой бываю, поэтому на площадках давно не была.
Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.
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Ketti6662, а не знаешь где можно посмотреть? А ОНИ не дрессировочные? чисто погулять, пообщаться?)
http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))
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AlexaVet, Эти просто прогулочные были.
Как сейчас не знаю
Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.
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Ketti6662, а по времени хотя бы приблизительно?)
http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))
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здравствуйте, у меня щенок немецкой овчарки (кобель) почти 4 месяца🐈. в марте поедем на свою первую выставку в Смоленске("Русский стиль") будем ехать долго- 10 часов пути на поезде. очень хотелось бы найти попутчика .
А так же друзей немцатников в Нижнем Новгороде) сама я живу в Канавинском районе ....я очень была бы рада совместным прогулкам
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