Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

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Клубы в Нижнем Новгороде)
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  • Сообщений     29
  • С 2012-08-17

Нижегородцы, скажите пожалуйста, где собираются собаководы просто погулять и пообщаться о своих детках))

цитироватьобратиться по нику16.11.2012 21:43

http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))
  • Сообщений     1979
  • С 2010-10-27

AlexaVet, Вот некоторые адреса площадок по городу

Автозаводский район: площадка в 6-м микрорайоне.

Канавинский район: огороженная территория на ул. Витебской, 46, площадка в 5-м микрорайоне «Мещерское озеро» (спецзона).

Ленинский район: площадки по ул. Макарова, 3, ул. Героя Попова, 3а.

Московский район: места для выгула собак в Сормовском парке, Юбилейном сквере, на ул. Красных зорь, 7 (на пустыре), ул. Березовской, 5, 22, 64, 68, 78, 92, 102, 104а, 112 (территория вдоль берега реки Левинка), ул. Березовской, 87, 87а, ул. Мечникова, 45 (вдоль железной дороги), на Московском шоссе, 179 (вдоль железной дороги).

Нижегородский район: площадка на ул. Усилова, 5.

Приокский район: площадка на ул. Кащенко, 25.

Советский район: площадки в парке им. Пушкина, на ул. Маршала Рокоссовского, за домом № 2.

Сормовский район — места для выгула собак на ул. Зайцева, 4, 5, 6, 7 и напротив школы-интерната № 4, ул. Станиславского, за д. 34, 52, ул. Мокроусова, 17, ул. Гаугеля, вдоль гаражей, в Сормовском парке со стороны ул. Энгельса, ул. Старая канава на пустыре за школой № 78, ул. Исполкома, около железной дороги, ул. Свободы, пустырь у д. 112, ул. Баренца, у металлических гаражей вдоль железной дороги, пос. Народный, около железной дороги.

цитироватьобратиться по нику01.12.2012 20:31

Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.
  • Сообщений     1979
  • С 2010-10-27

Но огорожены и оборудованы они далеко не все.

цитироватьобратиться по нику01.12.2012 20:31

Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.
  • Сообщений     29
  • С 2012-08-17

Ketti6662, спасибо) места для выгула собак в Сормовском парке там время когда?

цитироватьобратиться по нику05.12.2012 15:38

http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))
  • Сообщений     1979
  • С 2010-10-27

AlexaVet, К сожалению не могу сказать...
Я в городе сейчас редко с собакой бываю, поэтому на площадках давно не была.

цитироватьобратиться по нику07.12.2012 21:23

Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.
  • Сообщений     29
  • С 2012-08-17

Ketti6662, а не знаешь где можно посмотреть? А ОНИ не дрессировочные? чисто погулять, пообщаться?)

цитироватьобратиться по нику08.12.2012 18:59

http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))
  • Сообщений     1979
  • С 2010-10-27

AlexaVet, Эти просто прогулочные были.
Как сейчас не знаю

цитироватьобратиться по нику08.12.2012 21:33

Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.
  • Сообщений     29
  • С 2012-08-17

Ketti6662, а по времени хотя бы приблизительно?)

цитироватьобратиться по нику09.12.2012 16:52

http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))
  • Сообщений     2
  • С 2017-01-06

здравствуйте, у меня щенок немецкой овчарки (кобель) почти 4 месяца🐈. в марте поедем на свою первую выставку в Смоленске("Русский стиль") будем ехать долго- 10 часов пути на поезде. очень хотелось бы найти попутчика .
А так же друзей немцатников в Нижнем Новгороде) сама я живу в Канавинском районе ....я очень была бы рада совместным прогулкам

цитироватьобратиться по нику08.01.2017 21:07

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