Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

Клубы в Нижнем Новгороде)

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AlexaVet

Собаки 1

Рейтинг: 92

Нижний Новгород

Новичок Сообщений 29

С 2012-08-17 Нижегородцы, скажите пожалуйста, где собираются собаководы просто погулять и пообщаться о своих детках)) 16.11.2012 21:43 http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))

Ketti6662

Собаки 5

Рейтинг: 2512

Нижний Новгород

Собачий гуру Сообщений 1979

С 2010-10-27 AlexaVet, Вот некоторые адреса площадок по городу



Автозаводский район: площадка в 6-м микрорайоне.



Канавинский район: огороженная территория на ул. Витебской, 46, площадка в 5-м микрорайоне «Мещерское озеро» (спецзона).



Ленинский район: площадки по ул. Макарова, 3, ул. Героя Попова, 3а.



Московский район: места для выгула собак в Сормовском парке, Юбилейном сквере, на ул. Красных зорь, 7 (на пустыре), ул. Березовской, 5, 22, 64, 68, 78, 92, 102, 104а, 112 (территория вдоль берега реки Левинка), ул. Березовской, 87, 87а, ул. Мечникова, 45 (вдоль железной дороги), на Московском шоссе, 179 (вдоль железной дороги).



Нижегородский район: площадка на ул. Усилова, 5.



Приокский район: площадка на ул. Кащенко, 25.



Советский район: площадки в парке им. Пушкина, на ул. Маршала Рокоссовского, за домом № 2.



Сормовский район — места для выгула собак на ул. Зайцева, 4, 5, 6, 7 и напротив школы-интерната № 4, ул. Станиславского, за д. 34, 52, ул. Мокроусова, 17, ул. Гаугеля, вдоль гаражей, в Сормовском парке со стороны ул. Энгельса, ул. Старая канава на пустыре за школой № 78, ул. Исполкома, около железной дороги, ул. Свободы, пустырь у д. 112, ул. Баренца, у металлических гаражей вдоль железной дороги, пос. Народный, около железной дороги. , Вот некоторые адреса площадок по городуАвтозаводский район: площадка в 6-м микрорайоне.Канавинский район: огороженная территория на ул. Витебской, 46, площадка в 5-м микрорайоне «Мещерское озеро» (спецзона).Ленинский район: площадки по ул. Макарова, 3, ул. Героя Попова, 3а.Московский район: места для выгула собак в Сормовском парке, Юбилейном сквере, на ул. Красных зорь, 7 (на пустыре), ул. Березовской, 5, 22, 64, 68, 78, 92, 102, 104а, 112 (территория вдоль берега реки Левинка), ул. Березовской, 87, 87а, ул. Мечникова, 45 (вдоль железной дороги), на Московском шоссе, 179 (вдоль железной дороги).Нижегородский район: площадка на ул. Усилова, 5.Приокский район: площадка на ул. Кащенко, 25.Советский район: площадки в парке им. Пушкина, на ул. Маршала Рокоссовского, за домом № 2.Сормовский район — места для выгула собак на ул. Зайцева, 4, 5, 6, 7 и напротив школы-интерната № 4, ул. Станиславского, за д. 34, 52, ул. Мокроусова, 17, ул. Гаугеля, вдоль гаражей, в Сормовском парке со стороны ул. Энгельса, ул. Старая канава на пустыре за школой № 78, ул. Исполкома, около железной дороги, ул. Свободы, пустырь у д. 112, ул. Баренца, у металлических гаражей вдоль железной дороги, пос. Народный, около железной дороги. 01.12.2012 20:31 Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.

Ketti6662

Собаки 5

Рейтинг: 2512

Нижний Новгород

Собачий гуру Сообщений 1979

С 2010-10-27 Но огорожены и оборудованы они далеко не все. 01.12.2012 20:31 Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.

AlexaVet

Собаки 1

Рейтинг: 92

Нижний Новгород

Новичок Сообщений 29

С 2012-08-17 Ketti6662, спасибо) места для выгула собак в Сормовском парке там время когда? 05.12.2012 15:38 http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))

Ketti6662

Собаки 5

Рейтинг: 2512

Нижний Новгород

Собачий гуру Сообщений 1979

С 2010-10-27 AlexaVet, К сожалению не могу сказать...

Я в городе сейчас редко с собакой бываю, поэтому на площадках давно не была. , К сожалению не могу сказать...Я в городе сейчас редко с собакой бываю, поэтому на площадках давно не была. 07.12.2012 21:23 Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.

AlexaVet

Собаки 1

Рейтинг: 92

Нижний Новгород

Новичок Сообщений 29

С 2012-08-17 Ketti6662, а не знаешь где можно посмотреть? А ОНИ не дрессировочные? чисто погулять, пообщаться?) , а не знаешь где можно посмотреть? А ОНИ не дрессировочные? чисто погулять, пообщаться?) 08.12.2012 18:59 http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))

Ketti6662

Собаки 5

Рейтинг: 2512

Нижний Новгород

Собачий гуру Сообщений 1979

С 2010-10-27 AlexaVet, Эти просто прогулочные были.

Как сейчас не знаю , Эти просто прогулочные были.Как сейчас не знаю 08.12.2012 21:33 Поза и глаза собаки-зеркало её души. Только лопоухий малыш смотрит на всё вокруг с нескрываемым любопытством. И невдомёк ему пока, что этот мир порой может быть злым и жестоким.

AlexaVet

Собаки 1

Рейтинг: 92

Нижний Новгород

Новичок Сообщений 29

С 2012-08-17 Ketti6662, а по времени хотя бы приблизительно?) , а по времени хотя бы приблизительно?) 09.12.2012 16:52 http://vk.com/karlikoviypudelek Группа про пуделей(пока новая, но скоро все изменим) в контакте) заходите, вступайте0 будем рады))