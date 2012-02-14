Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

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Корги видео.
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  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

Новое "шокирующее" видео от Лео!
Смотреть по ссылке.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60JY4i8PasnR0IIZXW9x-3nc

цитироватьобратиться по нику12.09.2015 17:39

  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

"Вдоль да по речке". Исполняет корги Лео.
Смотрите видео по ссылке.
https://youtu.be/MIZuGZLUfxk?list=PL5sRmQ8pI60LiYbzlZsb2jqensJdNCmuc

цитироватьобратиться по нику01.11.2015 19:05

  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

Тренируем хозяина)))
Смотрите на Ютьюбе.
https://youtu.be/5iD3jfPg74A

цитироватьобратиться по нику10.04.2016 17:19

  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

Вот так погуляли!
Смотрите на Ютьюбе.
https://youtu.be/92KGgttMvBs

цитироватьобратиться по нику02.05.2016 11:39

  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

С Днем Рождения, Лео!
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/Vl2tlPjCmpE

цитироватьобратиться по нику31.05.2016 20:38

  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

Лео в поисках Русалочки.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/L3FMwOEULdE

цитироватьобратиться по нику12.06.2016 15:01

  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

Лео. Царь горы.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/NRM_gYR3FX0

цитироватьобратиться по нику05.07.2016 11:12

  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

Корги Лео - дизайнер.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/wdti3UzAAgo

цитироватьобратиться по нику23.08.2016 11:56

  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

Корги Лео. Воскресный променад.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/VLLOB_iisVI

цитироватьобратиться по нику07.09.2016 10:39

  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

Корги Лео. Утренняя зарядка чемпиона.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/HKnWAIX-kdg

цитироватьобратиться по нику19.09.2016 17:49

  • Сообщений     23
  • С 2012-02-14

Корги Лео. Каникулы в Австрии. Часть 1.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/DZZENNj_0DI

цитироватьобратиться по нику24.10.2016 15:10

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