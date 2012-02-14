Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

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Новое "шокирующее" видео от Лео!
Смотреть по ссылке.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60JY4i8PasnR0IIZXW9x-3nc
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"Вдоль да по речке". Исполняет корги Лео.
Смотрите видео по ссылке.
https://youtu.be/MIZuGZLUfxk?list=PL5sRmQ8pI60LiYbzlZsb2jqensJdNCmuc
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Тренируем хозяина)))
Смотрите на Ютьюбе.
https://youtu.be/5iD3jfPg74A
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Вот так погуляли!
Смотрите на Ютьюбе.
https://youtu.be/92KGgttMvBs
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С Днем Рождения, Лео!
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/Vl2tlPjCmpE
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Лео в поисках Русалочки.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/L3FMwOEULdE
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Лео. Царь горы.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/NRM_gYR3FX0
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Корги Лео - дизайнер.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/wdti3UzAAgo
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Корги Лео. Воскресный променад.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/VLLOB_iisVI
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Корги Лео. Утренняя зарядка чемпиона.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/HKnWAIX-kdg
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Корги Лео. Каникулы в Австрии. Часть 1.
СМОТРИТЕ на Ютьюбе.
https://youtu.be/DZZENNj_0DI
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