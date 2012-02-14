Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

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Корги Лео
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  • Сообщений     24
  • С 2012-02-14

Корги Лео в Лувре.
Смотрите видео на Ютьюбе.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60KqrxkgNuYaFTElHCjFZbeA

цитироватьобратиться по нику07.02.2016 11:35

  • Сообщений     24
  • С 2012-02-14

Переход корги Лео через Альпы.
Смотрите на Ютьюбе.
https://youtu.be/pyiuqKYRZYo

цитироватьобратиться по нику16.01.2017 13:48

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