Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

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Корги Лео в Лувре.
Смотрите видео на Ютьюбе.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sRmQ8pI60KqrxkgNuYaFTElHCjFZbeA
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Переход корги Лео через Альпы.
Смотрите на Ютьюбе.
https://youtu.be/pyiuqKYRZYo
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