Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение новостей

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Всем привет,посмотрела мультик Тайная жизнь домашних животных [u]http://kinozadrot.club/4874-taynaya-zhizn-domashnih-zhivotnyh-multfilm-2016k.html[/u] ,очень понравился,в некоторых моментах очень трогательный,песик пошел гулять и попал в банду дворовых котов,это мне напомнило как когда-то у меня потерялся немец и я расплакалась на этом моменте.Смотрела с детишками и теперь они хотят завести маленького щеночка,я не удержалась и согласилась
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