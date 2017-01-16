О портале

Регистрация — владельцам собак и питомникам

Свежие блоги

Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение новостей

Поиск
Важно: правила форума
Фильмы и мультики про собак
Автор Сообщение
  • Сообщений     2
  • С 2017-01-16

Всем привет,посмотрела мультик Тайная жизнь домашних животных [u]http://kinozadrot.club/4874-taynaya-zhizn-domashnih-zhivotnyh-multfilm-2016k.html[/u] ,очень понравился,в некоторых моментах очень трогательный,песик пошел гулять и попал в банду дворовых котов,это мне напомнило как когда-то у меня потерялся немец и я расплакалась на этом моменте.Смотрела с детишками и теперь они хотят завести маленького щеночка,я не удержалась и согласилась

цитироватьобратиться по нику19.01.2017 14:39

Для отправки сообщения необходимо авторизоваться


Начало
Обсуждение новостей


В он-лайн(1): mdwashmanregi

собаки, породы собак, фото собак, питомники собак, купить собаку ﻿ © 2007 «Догстер.ру». Все права защищены. Перепечатка материалов сайта разрешена только с письменного согласия администрации сайта «Догстер.ру»

2007 © Догстер.ру

Реклама · Ссылки · Помощь