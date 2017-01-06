Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  1 группа

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  • Сообщений     2
  • С 2017-01-06

здравствуйте в марте поеду в Смоленск из Нижнего Новгорода с щенком (6 месяцев) ищу в дорогу попутчика кому интересно откликайтесь моя почта kovalevskayaburlachkova@bk.ru или tatka.kot66@yandex.ru

буду ждать)

цитироватьобратиться по нику06.01.2017 12:22

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