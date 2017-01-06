Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  1 группа

TatkaZiger

Рейтинг: 2

Нижний Новгород

Новичок Сообщений 2

С 2017-01-06

кому интересно откликайтесь моя почта kovalevskayaburlachkova@bk.ru или tatka.kot66@yandex.ru



буду ждать) здравствуйте в марте поеду в Смоленск из Нижнего Новгорода с щенком (6 месяцев) ищу в дорогу попутчикакому интересно откликайтесь моя почта kovalevskayaburlachkova@bk.ru или tatka.kot66@yandex.ruбуду ждать) 06.01.2017 12:22