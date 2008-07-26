Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Лечение

Iv

Собаки 1

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Щелково

Бывалый Сообщений 79

С 2009-05-12

Извиняюсь ссылка не работает,и кому интересно, то вот:



Что такое вольерный кашель.

Вольерный кашель – полиэтиологический синдром характеризующийся сухим кашлем, с поражением трахеи и (или) бронхов.



Этиология и пути заражения

Основной причиной вольерного кашля является вирус парагриппа собак (CPiV 2) в сочетании с бактерией Bordetella bronchiseptica. Однако причиной трахеобронхита могут быть ряд других респираторных вирусов (герпес вирус собак; адновирус II типа и чума плотоядных) и бактериальной микрофлоры (микоплазма, хламидия).

В местах большого скопления собак (питомники, выставки, ветеринарные клиники) заражение происходит воздушно-капельным путем, но возможно так же заражение через предметы обихода (миска, намордник, подстилка и пр.).

Первая вспышка вируса парагриппа у собак была описанна в начале прошлого столетия. Установленно, что эпидемия распространялась через предметы обихода человека. Интересно, что в крови людей обнаруживали увеличение титра антител к вирусу парагриппа собак, хотя клиническиех проявлений заболевания зарегестрированно не было.

Новая вспышка инфекционного трахеобронхита была зарегистрированна в странах Азии и Европы в 2001-2003 гг, причиной которого стал штамм вируса гриппа птиц H5N1. Данный штамм выделяли у собак и кошек с признаками респираторного синдрома. Считается, что заражение произошло при скармливании мяса и субпродуктов зараженной птицы. У нескольких собак и кошек заболевание закончилось летальным исходом. Однако вирус не распространялся от заболевших животных.

Последняя эпизоотия инфекционного трахеобронхита была зарегистрированна в США 2004 году у гончих и борзых собак. Этиологической причиной стал высококонтагиозный штамм гриппа лошадей H3N8. У заболевших собак вирус вызывал быстрое развитие ярко выраженных клинических признаков с большим процентом летальных исходов. Данный штамм вируса выделели у большого количества собак с инфекционным трахеобронхитом в США.

К сожалению вакцины для иммунизации собак против данных патогенов не разработанно.

Однако, как говорилось ранее, этиологической причиной инфекционного трахеобронхита (ИТБ) является не только вирусы. Так, наиболее распространенной бактерией ИТБ является - Bordetella bronchiseptica (Bb). Однако по мимо Bb. причиной данного синдрома могут быть ряд аэробов или факультативных анаэробов из ноздрей и носового зеркала.



Клинические Признаки

Основной клинический признак ИТБ – сухой трахеальный кашель. Животные при этом активны, продолжают есть, иногда появляются серозные выделения из носа. Однако при наслоении вторичной инфекции (аэробы, факультативные анаэробы, респираторные вирусы) возможно более тяжелое течение, вплоть до развитие пневмоний.



Диагноз и диффеоренциальный диагноз

Диагноз ставят комплексно на основании анамнеза, клинических признаков, истории вакцинации и лабораторных методов диагностики, включая цитологическое и микробиологическое исследования.

Дифференциальный диагноз:

1. Пневмония. При подозрении на пневмонию необходими провести рентгеноргафию, гематологическое, цитологическое и микробиологическое исследование. При подозрении необходимо взять цитологические и микробиологические образцы для качественного и количественного анализа содержимого путем смыва из трахеи и бронхов. Если количество бактерий ≥103/мл или их обнаруживают в нутри клеток бронхов или трахеи говоритя о наличии пневмонии.

2. При подозрении на хроническую сердечную недостаточность проводят рентгенографию, электрокардиографию и эхографию.



Лечение

Назначение антибактериальных препаратов должно быть основанно на определении бактериальной культуры взятой при эндотрахеальном смыве. Наиболее часто применяемыми антибиотиками, при инфекционном трахеобронхите вызваном Bordetella bronchiseptica являются тетрациклины. Альтернативными являются антибиотики которые можно вводить аэрозольным путем (бацитроцин, неомицин, канамицин, гентамицин и полимиксин). Аэрозольная терапия помимо антибактериального действия увлажняет слизистую респираторного тракта, тем самым улучшая общее состояние.

Необходимость назначения антибиотиков при трахеобронхите причиной которого являестя вирус парагриппа остается спорным.



Вакцинация.

На данный момент существует два вида вакцин против вольерного кашля: парентеральные и интраназальные.

Основной проблемой при изготовлении парэнтеральных вакцин является устранение липополисахаридов, которые приводят к различным аллергическим реакциям. В производстве интраназальных вакцинах эта проблема отсутствует.

Второй проблемой при парентеральном введении вакцин является наличие материнских антител. Поэтому иммунизация щенков до 8-ми недельного возраста парентеральными вакцинами не возможна. А в возрасте 8-12 недедь обязятельна двукратная иммунизация. Интраназальные вакцины необходимо вводить дважды при наличии матекринских антител и однократно для щенков старше 8-ми недель жизни. К тому же интраназальные вакцины безопасны для применения у беременных собак.

Интраназальные вакцины производят быстрый и более эффективный иммунный ответ, в сравнении с парэнтеральными вакцинами, который сочетает в себе как общий иммунитет, так и производсто большого количества секреторных антител. Это качество особенно важно при вспышка вольерного кашля поблизости или не за долго до выставок или при транспортировке собак.

Однако введение интраназальных вакцин в течении до трех суток возможны незначительные серозные выделения из глаз и носовой полости.

Компания Intervet/Schering-Plough Animal Health представляет на российском рынке уникальную вакцину Нобивак KC.

• Нобивак KC живая, бивалентная, интраназальная вакцина.

• Однократное введение создает протективный иммунитет на протяжении не менее 12 месяцев от Bordetella bronchiseptica и парагриппа собак.

• Нобивак KC вводится в одну ноздрю, что снижает вероятность чрезмерного беспокойства и стресса у животного.

• Небольшой объем дозы вакцины - 0,4 мл – значительно упрощает применение вакцины у щенков и собак мелких пород.

• Одна доза Нобивак KC обеспечивает развитие иммунитета к Bordetella bronchiseptica через 72 часа после вакцинации.

• Единственная интраназальная вакцина безопасная для щенков с 3-х недельного возраста и беременных сук.

• Возможно одновременное применение с другими вакцинами серии Нобивак (DHP; DHPPi; RL; Lepto; Rabies) для более широкой защиты.

• Доказан надежный протективный иммунитет на один год к Bordetella bronchiseptica и парагриппу собак.



Материал предоставлен специалистами компании «Интервет» 29.11.2009 15:37 Iv