Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Лечение

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Народные средства для лечения собак
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  • Сообщений     1345
  • С 2008-11-25

Я слышала что можно для профилактики от чумки давать...вы меня загрызёте но...водку и яйцо что вы по этому поводу думаета

цитироватьобратиться по нику04.03.2009 14:11

Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

Полный бред. От чумки только одно-своевременная вакцинация.

цитироватьобратиться по нику04.03.2009 16:53

  • Сообщений     1345
  • С 2008-11-25

Лера,

цитироватьобратиться по нику04.03.2009 17:00

Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

Не удивляйтесь, действительно нельзя.Яйцо еще куда не шло, а водка- это смерть для собаки.Я ради интереса у своего врача спрашивала.

цитироватьобратиться по нику06.03.2009 12:15

  • Сообщений     1345
  • С 2008-11-25

Лера, Не знаю рассказывали собакаводы была собака если не ошибаюсь сеттер так она наохоте на пару с мужиком будылку выпивала и хоть бы хны прожила 15 лет счастливой жизни (согласитесь почтительный возраст для собаки)

цитироватьобратиться по нику06.03.2009 13:13

Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

  • Сообщений     551
  • С 2008-11-29

Lordik, Скажу вам как ветврач:большего бреда придумать невозможно...

цитироватьобратиться по нику06.03.2009 14:03

Шнауцеровод - это диагноз!
  • Сообщений     1345
  • С 2008-11-25

Etouale, Так тем людям и передам!

цитироватьобратиться по нику06.03.2009 14:45

Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

  • Сообщений     551
  • С 2008-11-29

Lordik, Передайте Был бы еще толк...

цитироватьобратиться по нику06.03.2009 14:59

Шнауцеровод - это диагноз!
  • Сообщений     9
  • С 2009-03-02

Алкоголь и чумка не совместимы, тем более если чумка нервной формы. И вообще - это вирусное заболевание и требует особого подхода и лечения.

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 12:00

  • Сообщений     1345
  • С 2008-11-25

Lego, Etouale,

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 12:05

Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

  • Сообщений     551
  • С 2008-11-29

Lordik, Так у чумки инкубационный период до 6 мес...

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 13:35

Шнауцеровод - это диагноз!
  • Сообщений     1345
  • С 2008-11-25

Etouale, А "инкубационный период" это как????????

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 13:39

Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

  • Сообщений     551
  • С 2008-11-29

Lordik, Это когда собака больна,но нет клинических проявлений.

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 13:44

Шнауцеровод - это диагноз!
  • Сообщений     1345
  • С 2008-11-25

Etouale, А и он бывает до 6мес

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 13:51

Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

  • Сообщений     551
  • С 2008-11-29

Lordik, Да,и в окружающую среду вирус тоже выделяется...

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 13:59

Шнауцеровод - это диагноз!
  • Сообщений     551
  • С 2008-11-29

Инкубационный период зависит от устойчивости организма собаки и от степени вирулентности вируса.

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 14:20

Шнауцеровод - это диагноз!
  • Сообщений     1345
  • С 2008-11-25

Etouale, Тоесть переводя на не ветеренарный язык это звучит так:инкубационный период зависит от имунитета собаки и от того на сколько сильный вирус. Я правильно поняла???

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 14:26

Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

  • Сообщений     551
  • С 2008-11-29

Вирус,как правило,проникает в организм собы через слизистые оболочки носа.Первоначальное размножение его происходит в клетках лимфоидной ткани,откуда он с кровью и лимфой разносится по всему организму,вызывая лихорадку,воспаление слизистых оболочек глаз,органов дыхания и ЖКТ.Вирус может может также вызывать воспалиельные и дегенеративные процессы в печени,почках,головном и спинном мозге,а также на бесшерстных участках кожного покрова.Часто чума плотоядных осложняется бактериальной(вторичной) инфекцией,которая вызывает тяжелые пневмонии,воспаления желудка икишечника.

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 14:28

Шнауцеровод - это диагноз!
  • Сообщений     551
  • С 2008-11-29

Но!!!В последние годы клинические симптомы,которые наблюдаются при чуме,как правило атипичны.Поэтомучасто затруднительно поставить диагноз опираясь только на клинические признаки.Поэтому необходимо провести лабораторню диагностику.В первые 7-10 дней заболевания,можно провести вмрусологическое исследование кала,методом электронной микроскопии вирусных частиц.Также проводится метод серологической диагностики,основанный на иммунных реакциях.

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 14:35

Шнауцеровод - это диагноз!
  • Сообщений     551
  • С 2008-11-29

Первая помощь основана на прекращение поноса.рвты,обезвоживании организма.Для этого разводится Смекта и вливается собе в рот.Далее немедленное посещение врача,который назначит терапию.Ну и конечно,самое главное - прививка!Своевременная!

цитироватьобратиться по нику07.03.2009 14:39

Шнауцеровод - это диагноз!
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