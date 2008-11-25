Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Лечение

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Я слышала что можно для профилактики от чумки давать...вы меня загрызёте но...водку и яйцо что вы по этому поводу думаета
Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!
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Полный бред. От чумки только одно-своевременная вакцинация.
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Лера,
Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!
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Не удивляйтесь, действительно нельзя.Яйцо еще куда не шло, а водка- это смерть для собаки.Я ради интереса у своего врача спрашивала.
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Лера, Не знаю рассказывали собакаводы была собака если не ошибаюсь сеттер так она наохоте на пару с мужиком будылку выпивала и хоть бы хны прожила 15 лет счастливой жизни (согласитесь почтительный возраст для собаки)
Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!
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Lordik, Скажу вам как ветврач:большего бреда придумать невозможно...
Шнауцеровод - это диагноз!
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Etouale, Так тем людям и передам!
Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!
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Lordik, Передайте Был бы еще толк...
Шнауцеровод - это диагноз!
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Алкоголь и чумка не совместимы, тем более если чумка нервной формы. И вообще - это вирусное заболевание и требует особого подхода и лечения.
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Lego, Etouale,
Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!
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Lordik, Так у чумки инкубационный период до 6 мес...
Шнауцеровод - это диагноз!
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Etouale, А "инкубационный период" это как????????
Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!
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Lordik, Это когда собака больна,но нет клинических проявлений.
Шнауцеровод - это диагноз!
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Etouale, А и он бывает до 6мес
Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!
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Lordik, Да,и в окружающую среду вирус тоже выделяется...
Шнауцеровод - это диагноз!
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Инкубационный период зависит от устойчивости организма собаки и от степени вирулентности вируса.
Шнауцеровод - это диагноз!
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Etouale, Тоесть переводя на не ветеренарный язык это звучит так:инкубационный период зависит от имунитета собаки и от того на сколько сильный вирус. Я правильно поняла???
Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!
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Вирус,как правило,проникает в организм собы через слизистые оболочки носа.Первоначальное размножение его происходит в клетках лимфоидной ткани,откуда он с кровью и лимфой разносится по всему организму,вызывая лихорадку,воспаление слизистых оболочек глаз,органов дыхания и ЖКТ.Вирус может может также вызывать воспалиельные и дегенеративные процессы в печени,почках,головном и спинном мозге,а также на бесшерстных участках кожного покрова.Часто чума плотоядных осложняется бактериальной(вторичной) инфекцией,которая вызывает тяжелые пневмонии,воспаления желудка икишечника.
Шнауцеровод - это диагноз!
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Но!!!В последние годы клинические симптомы,которые наблюдаются при чуме,как правило атипичны.Поэтомучасто затруднительно поставить диагноз опираясь только на клинические признаки.Поэтому необходимо провести лабораторню диагностику.В первые 7-10 дней заболевания,можно провести вмрусологическое исследование кала,методом электронной микроскопии вирусных частиц.Также проводится метод серологической диагностики,основанный на иммунных реакциях.
Шнауцеровод - это диагноз!
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Первая помощь основана на прекращение поноса.рвты,обезвоживании организма.Для этого разводится Смекта и вливается собе в рот.Далее немедленное посещение врача,который назначит терапию.Ну и конечно,самое главное - прививка!Своевременная!
Шнауцеровод - это диагноз!
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