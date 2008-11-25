Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Лечение

Народные средства для лечения собак

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Lordik

Собаки 1

Рейтинг: 2056

Орск

Собачий гуру Сообщений 1345

С 2008-11-25 что вы по этому поводу думаета Я слышала что можно для профилактики от чумки давать...вы меня загрызёте но...водку и яйцочто вы по этому поводу думаета 04.03.2009 14:11 Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

Лера

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Полный бред. От чумки только одно-своевременная вакцинация. 04.03.2009 16:53

Lordik

Собаки 1

Рейтинг: 2056

Орск

Собачий гуру Сообщений 1345

С 2008-11-25 Лера, 04.03.2009 17:00 Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

Лера

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Не удивляйтесь, действительно нельзя.Яйцо еще куда не шло, а водка- это смерть для собаки.Я ради интереса у своего врача спрашивала. 06.03.2009 12:15

Lordik

Собаки 1

Рейтинг: 2056

Орск

Собачий гуру Сообщений 1345

С 2008-11-25 Лера, Не знаю рассказывали собакаводы была собака если не ошибаюсь сеттер так она наохоте на пару с мужиком будылку выпивала и хоть бы хны прожила 15 лет счастливой жизни (согласитесь почтительный возраст для собаки) , Не знаю рассказывали собакаводы была собака если не ошибаюсь сеттер так она наохоте на пару с мужиком будылку выпивала и хоть бы хны прожила 15 лет счастливой жизни (согласитесь почтительный возраст для собаки) 06.03.2009 13:13 Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Lordik, Скажу вам как ветврач:большего бреда придумать невозможно... , Скажу вам как ветврач:большего бреда придумать невозможно... 06.03.2009 14:03 Шнауцеровод - это диагноз!

Lordik

Собаки 1

Рейтинг: 2056

Орск

Собачий гуру Сообщений 1345

С 2008-11-25 Etouale, Так тем людям и передам! , Так тем людям и передам! 06.03.2009 14:45 Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Lordik, Передайте Был бы еще толк... , ПередайтеБыл бы еще толк... 06.03.2009 14:59 Шнауцеровод - это диагноз!

Lego

Рейтинг: 9

Москва

Новичок Сообщений 9

С 2009-03-02 Алкоголь и чумка не совместимы, тем более если чумка нервной формы. И вообще - это вирусное заболевание и требует особого подхода и лечения. 07.03.2009 12:00

Lordik

Собаки 1

Рейтинг: 2056

Орск

Собачий гуру Сообщений 1345

С 2008-11-25 Lego, Etouale, 07.03.2009 12:05 Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Lordik, Так у чумки инкубационный период до 6 мес... 07.03.2009 13:35 Шнауцеровод - это диагноз!

Lordik

Собаки 1

Рейтинг: 2056

Орск

Собачий гуру Сообщений 1345

С 2008-11-25 Etouale, А "инкубационный период" это как???????? , А "инкубационный период" это как???????? 07.03.2009 13:39 Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Lordik, Это когда собака больна,но нет клинических проявлений. 07.03.2009 13:44 Шнауцеровод - это диагноз!

Lordik

Собаки 1

Рейтинг: 2056

Орск

Собачий гуру Сообщений 1345

С 2008-11-25 Etouale, А и он бывает до 6мес , А и он бывает до 6мес 07.03.2009 13:51 Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Lordik, Да,и в окружающую среду вирус тоже выделяется... 07.03.2009 13:59 Шнауцеровод - это диагноз!

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Инкубационный период зависит от устойчивости организма собаки и от степени вирулентности вируса. 07.03.2009 14:20 Шнауцеровод - это диагноз!

Lordik

Собаки 1

Рейтинг: 2056

Орск

Собачий гуру Сообщений 1345

С 2008-11-25 Etouale, Тоесть переводя на не ветеренарный язык это звучит так:инкубационный период зависит от имунитета собаки и от того на сколько сильный вирус. Я правильно поняла??? , Тоесть переводя на не ветеренарный язык это звучит так:инкубационный период зависит от имунитета собаки и от того на сколько сильный вирус.Я правильно поняла??? 07.03.2009 14:26 Счастье имеет четыре лапы а иногда пушистый хвост!

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Вирус,как правило,проникает в организм собы через слизистые оболочки носа.Первоначальное размножение его происходит в клетках лимфоидной ткани,откуда он с кровью и лимфой разносится по всему организму,вызывая лихорадку,воспаление слизистых оболочек глаз,органов дыхания и ЖКТ.Вирус может может также вызывать воспалиельные и дегенеративные процессы в печени,почках,головном и спинном мозге,а также на бесшерстных участках кожного покрова.Часто чума плотоядных осложняется бактериальной(вторичной) инфекцией,которая вызывает тяжелые пневмонии,воспаления желудка икишечника. 07.03.2009 14:28 Шнауцеровод - это диагноз!

Etouale

Собаки 2

Рейтинг: 653

Москва

Собачий гуру Сообщений 551

С 2008-11-29 Но!!!В последние годы клинические симптомы,которые наблюдаются при чуме,как правило атипичны.Поэтомучасто затруднительно поставить диагноз опираясь только на клинические признаки.Поэтому необходимо провести лабораторню диагностику.В первые 7-10 дней заболевания,можно провести вмрусологическое исследование кала,методом электронной микроскопии вирусных частиц.Также проводится метод серологической диагностики,основанный на иммунных реакциях. 07.03.2009 14:35 Шнауцеровод - это диагноз!